«ОБИТ» кратно наращивает темпы в ИТ по итогам 2023 года

Оператор ИТ-решений «ОБИТ» подвел итоги 2023 г. – выручка компании выросла на 16%, достигнув 3,5 млрд руб., что на 4% превышает показатель прошлого года, который составил 12%. Об этом CNews сообщили представители «ОБИТ».

Наибольший прирост выручки в 17% пришелся на рынок Санкт-Петербурга, прирост в московской и казанской точках присутствия оказался не на много ниже – 11 и 13% в каждом регионе соответственно.

Ключевым фактором для позитивного роста объема выручки стал спрос на ИТ-аутсорсинг «ОБИТ» для бизнеса, объем продаж которого вырос на 43%. Возросла востребованность сегмента защиты от DDoS-атак – рост составил 39%, IaaS решения – 38% (ср. с 13,7% в 2022). Сохраняется востребованность на услуги по миграции на российское ПО, комплексное обслуживание сетевой и серверной инфраструктуры, поставку и поддержку сервисов для защиты бизнес-систем.

Порадовало относительно новое направление облачных решений – прирост составил 11%. Андрей Гук, генеральный директор «ОБИТ», сказал: «Многие компании из разных отраслей переживают ИТ-трансформацию, и в контексте вызовов нам, несомненно, есть, что им предложить. Фокус нашей компании сейчас сосредоточен на нескольких важных векторах. В первую очередь, мы активно развиваем облачные решения, учитывая высокий спрос с внешней стороны. Помимо этого мы уделяем серьезное внимание вопросам обеспечения безопасности, укрепляем собственное подразделение ИБ и уже реализовали несколько проектов по защите от DDoS-атак для крупных клиентов».

В сегменте связи (интернет, телефония, каналы передачи данных) выручка «ОБИТ» выросла на 7%, в сегменте видеонаблюдения – на 21% (ср. с 10% в 2022), Wi-Fi-платформы – на 24%.

Абонентская база, несмотря на повсеместный рост стоимости тарифов в 2023 г., благодаря сохранению выгодных условий для абонентов «ОБИТ» демонстрирует положительную динамику. ARPU вырос на 15% и составил около 25 тыс.

Рост капитальных затрат – Capex в 2023 г. составил 36%, обусловлен увеличением инвестиций в оборудование и инфраструктуру (в частности, строительство Дата-центра №1), а также в развитие технологической экспертизы.

Доля ИТ-услуг в общем объеме выручки пока уступает телекоммуникационным, но темпы роста в данной сфере значительно превышают традиционный сегмент связи компании. Второй год подряд продажи ИТ-сервисов от «ОБИТ» демонстрируют двукратный рост, что подтверждает успешность бизнес-стратегии в направлении расширения ИТ-компетенций и пополнения портфеля ИТ-услуг.

Среди наиболее значимых крупных проектов за 2023 г. – организация с нуля ИТ-инфраструктуры для бывшего подразделения международного холдинга TGE Gaz Engineering, проект «Предиктивной маршрутизации звонков» для контакт-центра ведущего девелопера «Самолет», модернизация системы видеонаблюдения для сети ресторанов FRANK by БАСТА, расширение Wi-Fi-сети для крупнейшего катка в Европе «Флагшток» на базе отечественного оборудования. Знаковым событием стало заключение соглашения о стратегическом партнерстве с научно-образовательным комплексом ИТМО Хайпарк для строительства энергоэффективного центра обработки данных с внедрением передовых агротехнологий. Из ключевых инициатив «ОБИТ», реализованных для развития отрасли, заслуживают внимания запуск в начале 2023 года программы ИТ-поддержки малого и среднего бизнеса, и кампания по поиску прорывных инновационных решений отечественных разработок, организованная совместно с Dia Innovation.

Андрей Гук, генеральный директор «ОБИТ»: «Мы стараемся своевременно реагировать на быстро изменяющиеся условия отрасли, сохраняя кратный отрыв от общерыночного показателя – по итогам прошлого года он составил 5,1%. В планах на этот год продолжать наращивать темпы освоения ИТ-рынка, сохранять объемы присутствия в родном северо-западном регионе и двигаться в сторону становления полноценной федеральной компанией – оператора ИТ-решений для бизнеса широкого спектра».

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«ОБИТ» — оператор ИТ решений с глубокой экспертизой в обеспечении технологической устойчивости бизнеса любого масштаба. Основанный как провайдер связи в 2002 г., «ОБИТ» за 20 лет трансформировался в центр компетенций, которые охватывают самый широкий спектр задач: от обслуживания существующей ИТ-инфраструктуры до локализации и миграции на импортонезависимые решения. Офисы «ОБИТ» расположены в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.