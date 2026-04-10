«Обит»: поэтапная реализация ИТ-проектов может снизить затраты бизнеса на 15-20% В условиях роста цен на программное обеспечение и оборудование компании пересматривают подход к управлению ИТ-бюджетом. По мнению эксперта «Обит» Андрея Рыкова, вместо заморозки ИТ-проектов целесообразно перейти к их декомпозиции и поэтапной реализации, что позволит сократить совокупные затраты на проекты в среднем на 15-20% при со

«Обит» подвел итоги деятельности за 2025 год Оператор ИТ-решений «Обит» подвел финансовые итоги за 2025 г. Показатель выручки вырос на 22%, достигнув 5 млрд ру

«Обит»: на фоне перебоев мобильного интернета спрос на публичный Wi-Fi вырос на 29% Из-за недавних ограничений мобильного интернета в Москве и Санкт-Петербурге жители все чаще подключаются к публичным Wi-Fi сетям — по данным оператора ИТ-решений «Обит», число подключений в начале марта 2026 г. заметно выросло. Жители столицы с 6 марта столкнулись с перебоями мобильного интернета сразу в нескольких районах. Проблемы также затронули Санкт

«Обит» помогает автоматизировать контакт-центр СТД «Петрович» с помощью ИИ Оператор ИТ-решений «Обит» реализовал проект по интеллектуальной аналитике клиентских коммуникаций на базе речевой аналитики с подключением нейросети для крупного ритейлера СТД «Петрович». Точность составила около

Компания «Обит» зафиксировала двукратный рост спроса на облачные решения Эксперты оператора ИТ-решений «Обит» подтверждают общий тренд роста интереса к облачному ПО: по итогам 2025 г. сегмент облач

Корпоративный ИИ-сервис может снизить риски утечек данных через нейросети Согласно исследованию ГК «Солар», за 2025 г. объем утечек чувствительной информации через публичные нейросети вырос в 30 раз. По оценке оператора ИТ-решений «Обит», ответом на риск может стать внедрение корпоративного ИИ-сервиса, работающего в безопасном контуре компании. Об этом CNews сообщили представители «Обит». Стремительный рост использ

Эксперты «Обит» предлагают два подхода к эксплуатации ERP-системы на основе новых рекомендаций по защите SAP ов эксплуатации SAP и переходом к композитным ERP-ландшафтам. Об этом CNews сообщили представители «Обит». SAP — корпоративная ERP-система, на базе которой функционируют ключевые бизнес-процесс

«Обит»: дата-центры формируются как перспективный инвестиционный класс ания после ухода западных вендоров, ростом цен на инженерные решения, а также экономическими факторами, повышающими порог входа в капиталоемкие проекты. Об этом CNews сообщили представители компании «Обит». В результате рынок проходит стадию консолидации, в которой ключевую роль начинают играть игроки, обладающие собственными инженерными компетенциями и опытом эксплуатации ЦОДов. «Сегодня м

«Обит» стал официальным партнером российского ИТ-вендора «Инферит» р «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) заключил партнерское соглашение с оператором ИТ-решений «Обит». В планах компаний — развивать решения для технологической независимости российского ры

«Обит» разработала корпоративного ИИ-помощника Оператор ИТ-решений компания «Обит» представила нового корпоративного ИИ-помощника, который позволяет менеджерам по продажам оперативно собирать информацию о клиентах из внутренних и внешних источников, включая CRM, учетные

«Обит»: 3 из 4 российских компаний удерживают бюджет на защиту от DDoS в эпоху усиления атак Исследование, проведенное оператором ИТ-решений «Обит» совместно с провайдером безопасности DDoS Guard, показывает, что при усиливающемся росте DDoS-атак бюджеты большинства компаний на защиту остаются неизменными, а в некоторых случаях снижа

«Обит» трансформировал клиентский сервис СТД «Петрович» на базе технологий Naumen Оператор ИТ-решений «Обит» реализовал проект по цифровой трансформации клиентского сервиса для строительного торгового дома (СТД) «Петрович», основой которого стала платформа Naumen Contact Center и дополнительные

«Обит» запускает проект «Цифровой терапевт» Оператор ИТ-решений «Обит» запускает онлайн-проект — «Цифровой терапевт», который поможет компаниям выявить «симптомы болезни» ИТ-систем и подобрать рекомендации для их «лечения». Об этом CNews сообщили представите

Виртуальная АТС от «Обит» претендует на экспорт в БРИКС Оператор ИТ-решений «Обит» объявляет о планах в 2026 г. запустить новое стратегическое направление. Компания рассм

Сервис «Обит» на базе искусственного интеллекта помог сократить затраты на хранение данных «Россети Сибирь» в три раза Оператор ИТ-решений «Обит» разработал сервис сжатия данных на базе искусственного интеллекта для компании «Россети

«Обит» модернизировал ИБ-периметр логистической компании Tablogix Решение построено на базе продуктов UserGate и обеспечивает защищенный доступ сотрудников, устойчивость сервисов и контроль периметра ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «Обит». Tablogix — международный логистический оператор. В рамках стратегии цифровой трансформации компания приняла решение модернизировать решения, которые используются в текущем ИБ-периметре.

«Обит» расширяет линейку российских ИТ-решений для бизнеса Оператор ИТ-решений «Обит» объявляет о расширении линейки оборудования для корпоративных заказчиков за счет сотруд

«Обит» трансформировала клиентский сервис девелопера «Самолет» и группы «Плюс» на базе технологий Naumen Оператор ИТ-решений «Обит» реализовал проект по комплексной модернизации клиентского сервиса на базе платформы Nau

«Обит» и Naumen расширили партнерство в области интеграционных решений для клиентского сервиса Оператор ИТ-решений «Обит» стал первым сертифицированным интеграционным партнером российского разработчика автомат

«БФТ-Холдинг» и «Обит» заключили партнерское соглашение Оператор ИТ-решений «Обит» и «БФТ-Холдинг» объявили о заключении партнерского соглашения для совместного развития

«Обит» обеспечил цифровой инфраструктурой всесезонный «Бассейн у Флагштока» в Санкт-Петербурге Оператор ИТ-решений «Обит» завершил проект по подключению к сети «Бассейна у Флагштока» — всесезонного оздоровител

«ОБИТ» запускает лабораторию для тестирования ИТ-решений Оператор ИТ-решений «ОБИТ» объявил о запуске собственной технологической ИТ-лаборатории для тестирования ИТ-решени

Половина ИТ-проектов проваливается из-за просчетов на старте По данным оператора ИТ-решений «Обит», в 2025 г. почти каждый второй комплексный ИТ-проект в российских компаниях требует доработки после неудачного внедрения. Ключевые ошибки — недооценка затрат, сложности с интеграцией и вы

ГК Softline и «Обит» объявляют о стратегическом сотрудничестве в области импортозамещения О «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, и оператор ИТ-решений «Обит» объявляют о начале стратегического партнерства, направленного на реализацию сложных инт

«Обит» перевел крупного производителя «Динекс Русь» на виртуальный офис «Яндекс 360» офис «Яндекс 360 для бизнеса» с решений от Microsoft. Проект реализован через оператора ИТ-решений «Обит», который обеспечил технический переход, интеграцию дополнительного функционала и средст

ИТ-направление «Обит» выросло в 3 раза по итогам 2024 года Оператор ИТ-решений «Обит» подвел итоги финансовой деятельности за 2024 г. Выручка компании составила 4,1 млрд руб

«Обит» предупредила о возрастающем риске атак с использованием шифровальщиков Оператор ИТ-решений «Обит» зафиксировал несколько инцидентов, связанных с кибератаками с использованием шифровальщ

«Обит» запускает направление практических решений на базе искусственного интеллекта Оператор ИТ-решений «Обит» объявил о старте нового направления, ориентированного на внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в бизнес-процессы предприятий. Новое направление деятельности компании сфокусировано на п

«Обит» подключил к сети самый высокий комплекс флагштоков в мире Оператор ИТ-решений «Обит» провел телефонизацию объекта капитального строительства — комплекса трех высотных флагштоков в акватории парка 300-летия Санкт-Петербурга (высотой 179,5 м каждый). Проект стал частью прог

«Обит» расширил Wi-Fi-сеть на ледовом катке во «Флагштоке» Оператор ИТ-решений «Обит» завершил проект по расширению Wi-Fi-покрытия на ледовом катке, расположенном в простран

«ОБИТ» перевел дистрибьютора ЮСТА на отечественное решение UserGate Оператор ИТ-решений «ОБИТ» завершил проект по переходу компании ЮСТА, одного из российских дистрибьюторов, на росс

ОБИТ импортозаместил инфраструктуру крупной дорожно-строительной компании ификации, завершила переход на российские продукты с интеграционной поддержкой оператора ИТ-решений ОБИТ. Об этом CNews сообщили представители ОБИТ. В условиях усиления процесса импортоз

«ОБИТ» перешел на Naumen Service Desk для автоматизации бизнес-процессов и клиентского сервиса Оператор ИТ-решений «ОБИТ» завершил внедрение Naumen Service Desk — enterprise инструмента для автоматизации управления процессами и услугами на базе международных стандартов ITIL. Внедрение новой платформы позволи

«Обит» обеспечивает бесперебойную работу сетевой инфраструктуры спортивных объектов ФК «Зенит» ФК «Зенит» с целью повышения надежности собственной инфраструктуры привлек оператора ИТ-решений «Обит» по вопросам оптимизации работы сетевого оборудования и предоставления оперативной технической поддержки. В связи с переориентаций фокуса ИТ-команды футбольного клуба на другие направления

«Обит» и «Билайн» запускают совместный FVNO-проект Оператор ИТ-решений «Обит» продолжает расширять сотрудничество с федеральными операторами связи, запустив новый проект по модели FVNO вместе с «ВымпелКомом» (бренд «Билайн»). Новый проект позволит «Билайну» значите

«Обит» проводит серьезные изменения в системе управления Оператор ИТ-решений «Обит» объявил о проведении реорганизации системы управления компанией. В рамках структурных и

«Обит» первым на рынке телекоммуникаций страхует ответственность за работы своих специалистов Оператор ИТ-решений «Обит» заключил договор с одной из ведущих страховых компаний «Ресо-Гарантия» на предмет страхования гражданской ответственности технических специалистов компании за качество выполняемых работ и

Андрей Гук - Андрей Гук, «Обит»: Бизнесу нужны не столько ИТ-продукты, сколько бесперебойные цифровые процессы CNews: За последние годы компания «Обит» вышла за рамки классического оператора связи. Развитие «нетелекомовских» сервисов — это непременное условие для роста и развития? Андрей Гук: Нет, конечно, это не обязательное и даже не е

«Обит» провела ребрендинг со ставкой на ИТ-направление Компания «Обит» поменяла логотип и слоган, обновила фирменный стиль и корпоративный сайт. Согласно новому позиционированию «Обит» – уже не классический телеком-оператор, а «Оператор ИТ-решений», –