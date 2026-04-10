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ОБИТ
«ОБИТ» предоставляет телеком- и ИТ-решения для бизнеса в 90 городах России и ближнего зарубежья. Основанный как провайдер связи в 2002 году, «ОБИТ» трансформировался в поставщика высокотехнологичных сервисов, включающих как телекоммуникационные (создание корпоративных сетей, сетей Wi-Fi, организацию и аренду каналов, телефонную связь и Интернет, IPTV), так и нетелекоммуникационные продукты (облачные сервисы, услуги дата-центра, виртуальные серверы, ИТ-аутсорсинг, видеонаблюдение, организация РАСЦО, ГО и ЧС, обеспечение бесперебойного энергоснабжения).
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 167 дел, на cумму 134 995 080 415 ₽*
СОБЫТИЯ
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|10.04.2026
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«Обит»: поэтапная реализация ИТ-проектов может снизить затраты бизнеса на 15-20%
В условиях роста цен на программное обеспечение и оборудование компании пересматривают подход к управлению ИТ-бюджетом. По мнению эксперта «Обит» Андрея Рыкова, вместо заморозки ИТ-проектов целесообразно перейти к их декомпозиции и поэтапной реализации, что позволит сократить совокупные затраты на проекты в среднем на 15-20% при со
|02.04.2026
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«Обит» подвел итоги деятельности за 2025 год
Оператор ИТ-решений «Обит» подвел финансовые итоги за 2025 г. Показатель выручки вырос на 22%, достигнув 5 млрд ру
|11.03.2026
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«Обит»: на фоне перебоев мобильного интернета спрос на публичный Wi-Fi вырос на 29%
Из-за недавних ограничений мобильного интернета в Москве и Санкт-Петербурге жители все чаще подключаются к публичным Wi-Fi сетям — по данным оператора ИТ-решений «Обит», число подключений в начале марта 2026 г. заметно выросло. Жители столицы с 6 марта столкнулись с перебоями мобильного интернета сразу в нескольких районах. Проблемы также затронули Санкт
|05.03.2026
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«Обит» помогает автоматизировать контакт-центр СТД «Петрович» с помощью ИИ
Оператор ИТ-решений «Обит» реализовал проект по интеллектуальной аналитике клиентских коммуникаций на базе речевой аналитики с подключением нейросети для крупного ритейлера СТД «Петрович». Точность составила около
|25.02.2026
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Компания «Обит» зафиксировала двукратный рост спроса на облачные решения
Эксперты оператора ИТ-решений «Обит» подтверждают общий тренд роста интереса к облачному ПО: по итогам 2025 г. сегмент облач
|04.02.2026
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Корпоративный ИИ-сервис может снизить риски утечек данных через нейросети
Согласно исследованию ГК «Солар», за 2025 г. объем утечек чувствительной информации через публичные нейросети вырос в 30 раз. По оценке оператора ИТ-решений «Обит», ответом на риск может стать внедрение корпоративного ИИ-сервиса, работающего в безопасном контуре компании. Об этом CNews сообщили представители «Обит». Стремительный рост использ
|29.01.2026
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Эксперты «Обит» предлагают два подхода к эксплуатации ERP-системы на основе новых рекомендаций по защите SAP
ов эксплуатации SAP и переходом к композитным ERP-ландшафтам. Об этом CNews сообщили представители «Обит». SAP — корпоративная ERP-система, на базе которой функционируют ключевые бизнес-процесс
|29.12.2025
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«Обит»: дата-центры формируются как перспективный инвестиционный класс
ания после ухода западных вендоров, ростом цен на инженерные решения, а также экономическими факторами, повышающими порог входа в капиталоемкие проекты. Об этом CNews сообщили представители компании «Обит». В результате рынок проходит стадию консолидации, в которой ключевую роль начинают играть игроки, обладающие собственными инженерными компетенциями и опытом эксплуатации ЦОДов. «Сегодня м
|25.12.2025
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«Обит» стал официальным партнером российского ИТ-вендора «Инферит»
р «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) заключил партнерское соглашение с оператором ИТ-решений «Обит». В планах компаний — развивать решения для технологической независимости российского ры
|28.11.2025
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«Обит» разработала корпоративного ИИ-помощника
Оператор ИТ-решений компания «Обит» представила нового корпоративного ИИ-помощника, который позволяет менеджерам по продажам оперативно собирать информацию о клиентах из внутренних и внешних источников, включая CRM, учетные
|20.11.2025
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«Обит»: 3 из 4 российских компаний удерживают бюджет на защиту от DDoS в эпоху усиления атак
Исследование, проведенное оператором ИТ-решений «Обит» совместно с провайдером безопасности DDoS Guard, показывает, что при усиливающемся росте DDoS-атак бюджеты большинства компаний на защиту остаются неизменными, а в некоторых случаях снижа
|06.11.2025
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«Обит» трансформировал клиентский сервис СТД «Петрович» на базе технологий Naumen
Оператор ИТ-решений «Обит» реализовал проект по цифровой трансформации клиентского сервиса для строительного торгового дома (СТД) «Петрович», основой которого стала платформа Naumen Contact Center и дополнительные
|30.10.2025
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«Обит» запускает проект «Цифровой терапевт»
Оператор ИТ-решений «Обит» запускает онлайн-проект — «Цифровой терапевт», который поможет компаниям выявить «симптомы болезни» ИТ-систем и подобрать рекомендации для их «лечения». Об этом CNews сообщили представите
|21.10.2025
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Виртуальная АТС от «Обит» претендует на экспорт в БРИКС
Оператор ИТ-решений «Обит» объявляет о планах в 2026 г. запустить новое стратегическое направление. Компания рассм
|12.09.2025
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Сервис «Обит» на базе искусственного интеллекта помог сократить затраты на хранение данных «Россети Сибирь» в три раза
Оператор ИТ-решений «Обит» разработал сервис сжатия данных на базе искусственного интеллекта для компании «Россети
|04.09.2025
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«Обит» модернизировал ИБ-периметр логистической компании Tablogix
Решение построено на базе продуктов UserGate и обеспечивает защищенный доступ сотрудников, устойчивость сервисов и контроль периметра ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «Обит». Tablogix — международный логистический оператор. В рамках стратегии цифровой трансформации компания приняла решение модернизировать решения, которые используются в текущем ИБ-периметре.
|22.08.2025
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«Обит» расширяет линейку российских ИТ-решений для бизнеса
Оператор ИТ-решений «Обит» объявляет о расширении линейки оборудования для корпоративных заказчиков за счет сотруд
|07.08.2025
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«Обит» трансформировала клиентский сервис девелопера «Самолет» и группы «Плюс» на базе технологий Naumen
Оператор ИТ-решений «Обит» реализовал проект по комплексной модернизации клиентского сервиса на базе платформы Nau
|06.08.2025
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«Обит» и Naumen расширили партнерство в области интеграционных решений для клиентского сервиса
Оператор ИТ-решений «Обит» стал первым сертифицированным интеграционным партнером российского разработчика автомат
|07.07.2025
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«БФТ-Холдинг» и «Обит» заключили партнерское соглашение
Оператор ИТ-решений «Обит» и «БФТ-Холдинг» объявили о заключении партнерского соглашения для совместного развития
|04.07.2025
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«Обит» обеспечил цифровой инфраструктурой всесезонный «Бассейн у Флагштока» в Санкт-Петербурге
Оператор ИТ-решений «Обит» завершил проект по подключению к сети «Бассейна у Флагштока» — всесезонного оздоровител
|24.06.2025
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«ОБИТ» запускает лабораторию для тестирования ИТ-решений
Оператор ИТ-решений «ОБИТ» объявил о запуске собственной технологической ИТ-лаборатории для тестирования ИТ-решени
|18.06.2025
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Половина ИТ-проектов проваливается из-за просчетов на старте
По данным оператора ИТ-решений «Обит», в 2025 г. почти каждый второй комплексный ИТ-проект в российских компаниях требует доработки после неудачного внедрения. Ключевые ошибки — недооценка затрат, сложности с интеграцией и вы
|06.05.2025
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ГК Softline и «Обит» объявляют о стратегическом сотрудничестве в области импортозамещения
О «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, и оператор ИТ-решений «Обит» объявляют о начале стратегического партнерства, направленного на реализацию сложных инт
|30.04.2025
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«Обит» перевел крупного производителя «Динекс Русь» на виртуальный офис «Яндекс 360»
офис «Яндекс 360 для бизнеса» с решений от Microsoft. Проект реализован через оператора ИТ-решений «Обит», который обеспечил технический переход, интеграцию дополнительного функционала и средст
|03.04.2025
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ИТ-направление «Обит» выросло в 3 раза по итогам 2024 года
Оператор ИТ-решений «Обит» подвел итоги финансовой деятельности за 2024 г. Выручка компании составила 4,1 млрд руб
|21.03.2025
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«Обит» предупредила о возрастающем риске атак с использованием шифровальщиков
Оператор ИТ-решений «Обит» зафиксировал несколько инцидентов, связанных с кибератаками с использованием шифровальщ
|28.02.2025
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«Обит» запускает направление практических решений на базе искусственного интеллекта
Оператор ИТ-решений «Обит» объявил о старте нового направления, ориентированного на внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в бизнес-процессы предприятий. Новое направление деятельности компании сфокусировано на п
|31.01.2025
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«Обит» подключил к сети самый высокий комплекс флагштоков в мире
Оператор ИТ-решений «Обит» провел телефонизацию объекта капитального строительства — комплекса трех высотных флагштоков в акватории парка 300-летия Санкт-Петербурга (высотой 179,5 м каждый). Проект стал частью прог
|11.12.2024
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«Обит» расширил Wi-Fi-сеть на ледовом катке во «Флагштоке»
Оператор ИТ-решений «Обит» завершил проект по расширению Wi-Fi-покрытия на ледовом катке, расположенном в простран
|06.12.2024
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«ОБИТ» перевел дистрибьютора ЮСТА на отечественное решение UserGate
Оператор ИТ-решений «ОБИТ» завершил проект по переходу компании ЮСТА, одного из российских дистрибьюторов, на росс
|14.11.2024
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ОБИТ импортозаместил инфраструктуру крупной дорожно-строительной компании
ификации, завершила переход на российские продукты с интеграционной поддержкой оператора ИТ-решений ОБИТ. Об этом CNews сообщили представители ОБИТ. В условиях усиления процесса импортоз
|10.10.2024
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«ОБИТ» перешел на Naumen Service Desk для автоматизации бизнес-процессов и клиентского сервиса
Оператор ИТ-решений «ОБИТ» завершил внедрение Naumen Service Desk — enterprise инструмента для автоматизации управления процессами и услугами на базе международных стандартов ITIL. Внедрение новой платформы позволи
|20.09.2024
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«Обит» обеспечивает бесперебойную работу сетевой инфраструктуры спортивных объектов ФК «Зенит»
ФК «Зенит» с целью повышения надежности собственной инфраструктуры привлек оператора ИТ-решений «Обит» по вопросам оптимизации работы сетевого оборудования и предоставления оперативной технической поддержки. В связи с переориентаций фокуса ИТ-команды футбольного клуба на другие направления
|03.09.2024
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«Обит» и «Билайн» запускают совместный FVNO-проект
Оператор ИТ-решений «Обит» продолжает расширять сотрудничество с федеральными операторами связи, запустив новый проект по модели FVNO вместе с «ВымпелКомом» (бренд «Билайн»). Новый проект позволит «Билайну» значите
|21.08.2024
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«Обит» проводит серьезные изменения в системе управления
Оператор ИТ-решений «Обит» объявил о проведении реорганизации системы управления компанией. В рамках структурных и
|16.08.2024
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«Обит» первым на рынке телекоммуникаций страхует ответственность за работы своих специалистов
Оператор ИТ-решений «Обит» заключил договор с одной из ведущих страховых компаний «Ресо-Гарантия» на предмет страхования гражданской ответственности технических специалистов компании за качество выполняемых работ и
|07.06.2024
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Андрей Гук -
Андрей Гук, «Обит»: Бизнесу нужны не столько ИТ-продукты, сколько бесперебойные цифровые процессы
CNews: За последние годы компания «Обит» вышла за рамки классического оператора связи. Развитие «нетелекомовских» сервисов — это непременное условие для роста и развития? Андрей Гук: Нет, конечно, это не обязательное и даже не е
|30.05.2024
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«Обит» провела ребрендинг со ставкой на ИТ-направление
Компания «Обит» поменяла логотип и слоган, обновила фирменный стиль и корпоративный сайт. Согласно новому позиционированию «Обит» – уже не классический телеком-оператор, а «Оператор ИТ-решений», –
|04.04.2024
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«ОБИТ» кратно наращивает темпы в ИТ по итогам 2023 года
Оператор ИТ-решений «ОБИТ» подвел итоги 2023 г. – выручка компании выросла на 16%, достигнув 3,5 млрд руб., что на
ОБИТ и организации, системы, технологии, персоны:
|Гук Андрей 41 41
|Телегин Михаил 23 22
|Тимофеев Кирилл 13 12
|Рыков Андрей 10 10
|Строганов Кирилл 7 6
|Попов Сергей 166 5
|Петров Дмитрий 79 4
|Тихонова Светлана 11 4
|Беляев Алексей 37 3
|Дружинин Станислав 20 3
|Морозов Константин 10 3
|Минаев Андрей 15 3
|Кутаков Павел 6 3
|Верещагин Руслан 5 3
|Горохов Евгений 40 2
|Брюквин Юрий 300 2
|Никитин Андрей 64 2
|Юдин Дмитрий 38 2
|Кузьмичев Виталий 5 2
|Пухов Евгений 12 2
|Лебедев Олег 16 2
|Никонов Дмитрий 7 2
|Шадаев Максут 1210 2
|Зайцев Андрей 50 1
|Галкин Николай 140 1
|Хинштейн Александр 148 1
|Корнеев Сергей 84 1
|Слизень Виталий 244 1
|Растопшин Павел 54 1
|Янчевская Анна 8 1
|Зельдец Игорь 32 1
|Ильин Евгений 12 1
|Коротин Павел 31 1
|Санин Александр 54 1
|Филатов Алексей 12 1
|Мельников Алексей 74 1
|Фролов Алексей 26 1
|Луковников Михаил 20 1
|Комлев Николай 113 1
|Андреева Екатерина 54 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
|Forbes - Форбс 1002 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
|Ведомости 1466 2
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
|Радио России - радиостанция 49 1
|Wikipedia - Википедия 650 1
|Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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