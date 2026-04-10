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ОБИТ

ОБИТ

«ОБИТ» предоставляет телеком- и ИТ-решения для бизнеса в 90 городах России и ближнего зарубежья. Основанный как провайдер связи в 2002 году, «ОБИТ» трансформировался в поставщика высокотехнологичных сервисов, включающих как телекоммуникационные (создание корпоративных сетей, сетей Wi-Fi, организацию и аренду каналов, телефонную связь и Интернет, IPTV), так и нетелекоммуникационные продукты (облачные сервисы, услуги дата-центра, виртуальные серверы, ИТ-аутсорсинг, видеонаблюдение, организация РАСЦО, ГО и ЧС, обеспечение бесперебойного энергоснабжения).

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в качестве истца (101) на сумму 3 547 546 647 ₽*
в качестве ответчика (33) на сумму 4 108 408 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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10.04.2026 «Обит»: поэтапная реализация ИТ-проектов может снизить затраты бизнеса на 15-20%

В условиях роста цен на программное обеспечение и оборудование компании пересматривают подход к управлению ИТ-бюджетом. По мнению эксперта «Обит» Андрея Рыкова, вместо заморозки ИТ-проектов целесообразно перейти к их декомпозиции и поэтапной реализации, что позволит сократить совокупные затраты на проекты в среднем на 15-20% при со
02.04.2026 «Обит» подвел итоги деятельности за 2025 год

Оператор ИТ-решений «Обит» подвел финансовые итоги за 2025 г. Показатель выручки вырос на 22%, достигнув 5 млрд ру
11.03.2026 «Обит»: на фоне перебоев мобильного интернета спрос на публичный Wi-Fi вырос на 29%

Из-за недавних ограничений мобильного интернета в Москве и Санкт-Петербурге жители все чаще подключаются к публичным Wi-Fi сетям — по данным оператора ИТ-решений «Обит», число подключений в начале марта 2026 г. заметно выросло. Жители столицы с 6 марта столкнулись с перебоями мобильного интернета сразу в нескольких районах. Проблемы также затронули Санкт
05.03.2026 «Обит» помогает автоматизировать контакт-центр СТД «Петрович» с помощью ИИ

Оператор ИТ-решений «Обит» реализовал проект по интеллектуальной аналитике клиентских коммуникаций на базе речевой аналитики с подключением нейросети для крупного ритейлера СТД «Петрович». Точность составила около

25.02.2026 Компания «Обит» зафиксировала двукратный рост спроса на облачные решения

Эксперты оператора ИТ-решений «Обит» подтверждают общий тренд роста интереса к облачному ПО: по итогам 2025 г. сегмент облач
04.02.2026 Корпоративный ИИ-сервис может снизить риски утечек данных через нейросети

Согласно исследованию ГК «Солар», за 2025 г. объем утечек чувствительной информации через публичные нейросети вырос в 30 раз. По оценке оператора ИТ-решений «Обит», ответом на риск может стать внедрение корпоративного ИИ-сервиса, работающего в безопасном контуре компании. Об этом CNews сообщили представители «Обит». Стремительный рост использ
29.01.2026 Эксперты «Обит» предлагают два подхода к эксплуатации ERP-системы на основе новых рекомендаций по защите SAP

ов эксплуатации SAP и переходом к композитным ERP-ландшафтам. Об этом CNews сообщили представители «Обит». SAP — корпоративная ERP-система, на базе которой функционируют ключевые бизнес-процесс
29.12.2025 «Обит»: дата-центры формируются как перспективный инвестиционный класс

ания после ухода западных вендоров, ростом цен на инженерные решения, а также экономическими факторами, повышающими порог входа в капиталоемкие проекты. Об этом CNews сообщили представители компании «Обит». В результате рынок проходит стадию консолидации, в которой ключевую роль начинают играть игроки, обладающие собственными инженерными компетенциями и опытом эксплуатации ЦОДов. «Сегодня м
25.12.2025 «Обит» стал официальным партнером российского ИТ-вендора «Инферит»

р «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) заключил партнерское соглашение с оператором ИТ-решений «Обит». В планах компаний — развивать решения для технологической независимости российского ры
28.11.2025 «Обит» разработала корпоративного ИИ-помощника

Оператор ИТ-решений компания «Обит» представила нового корпоративного ИИ-помощника, который позволяет менеджерам по продажам оперативно собирать информацию о клиентах из внутренних и внешних источников, включая CRM, учетные
20.11.2025 «Обит»: 3 из 4 российских компаний удерживают бюджет на защиту от DDoS в эпоху усиления атак

Исследование, проведенное оператором ИТ-решений «Обит» совместно с провайдером безопасности DDoS Guard, показывает, что при усиливающемся росте DDoS-атак бюджеты большинства компаний на защиту остаются неизменными, а в некоторых случаях снижа
06.11.2025 «Обит» трансформировал клиентский сервис СТД «Петрович» на базе технологий Naumen

Оператор ИТ-решений «Обит» реализовал проект по цифровой трансформации клиентского сервиса для строительного торгового дома (СТД) «Петрович», основой которого стала платформа Naumen Contact Center и дополнительные

30.10.2025 «Обит» запускает проект «Цифровой терапевт»

Оператор ИТ-решений «Обит» запускает онлайн-проект — «Цифровой терапевт», который поможет компаниям выявить «симптомы болезни» ИТ-систем и подобрать рекомендации для их «лечения». Об этом CNews сообщили представите
21.10.2025 Виртуальная АТС от «Обит» претендует на экспорт в БРИКС

Оператор ИТ-решений «Обит» объявляет о планах в 2026 г. запустить новое стратегическое направление. Компания рассм
12.09.2025 Сервис «Обит» на базе искусственного интеллекта помог сократить затраты на хранение данных «Россети Сибирь» в три раза

Оператор ИТ-решений «Обит» разработал сервис сжатия данных на базе искусственного интеллекта для компании «Россети
04.09.2025 «Обит» модернизировал ИБ-периметр логистической компании Tablogix

Решение построено на базе продуктов UserGate и обеспечивает защищенный доступ сотрудников, устойчивость сервисов и контроль периметра ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «Обит». Tablogix — международный логистический оператор. В рамках стратегии цифровой трансформации компания приняла решение модернизировать решения, которые используются в текущем ИБ-периметре.

22.08.2025 «Обит» расширяет линейку российских ИТ-решений для бизнеса

Оператор ИТ-решений «Обит» объявляет о расширении линейки оборудования для корпоративных заказчиков за счет сотруд
07.08.2025 «Обит» трансформировала клиентский сервис девелопера «Самолет» и группы «Плюс» на базе технологий Naumen

Оператор ИТ-решений «Обит» реализовал проект по комплексной модернизации клиентского сервиса на базе платформы Nau
06.08.2025 «Обит» и Naumen расширили партнерство в области интеграционных решений для клиентского сервиса

Оператор ИТ-решений «Обит» стал первым сертифицированным интеграционным партнером российского разработчика автомат
07.07.2025 «БФТ-Холдинг» и «Обит» заключили партнерское соглашение

Оператор ИТ-решений «Обит» и «БФТ-Холдинг» объявили о заключении партнерского соглашения для совместного развития

04.07.2025 «Обит» обеспечил цифровой инфраструктурой всесезонный «Бассейн у Флагштока» в Санкт-Петербурге

Оператор ИТ-решений «Обит» завершил проект по подключению к сети «Бассейна у Флагштока» — всесезонного оздоровител
24.06.2025 «ОБИТ» запускает лабораторию для тестирования ИТ-решений

Оператор ИТ-решений «ОБИТ» объявил о запуске собственной технологической ИТ-лаборатории для тестирования ИТ-решени
18.06.2025 Половина ИТ-проектов проваливается из-за просчетов на старте

По данным оператора ИТ-решений «Обит», в 2025 г. почти каждый второй комплексный ИТ-проект в российских компаниях требует доработки после неудачного внедрения. Ключевые ошибки — недооценка затрат, сложности с интеграцией и вы
06.05.2025 ГК Softline и «Обит» объявляют о стратегическом сотрудничестве в области импортозамещения

О «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, и оператор ИТ-решений «Обит» объявляют о начале стратегического партнерства, направленного на реализацию сложных инт
30.04.2025 «Обит» перевел крупного производителя «Динекс Русь» на виртуальный офис «Яндекс 360»

офис «Яндекс 360 для бизнеса» с решений от Microsoft. Проект реализован через оператора ИТ-решений «Обит», который обеспечил технический переход, интеграцию дополнительного функционала и средст
03.04.2025 ИТ-направление «Обит» выросло в 3 раза по итогам 2024 года

Оператор ИТ-решений «Обит» подвел итоги финансовой деятельности за 2024 г. Выручка компании составила 4,1 млрд руб
21.03.2025 «Обит» предупредила о возрастающем риске атак с использованием шифровальщиков

Оператор ИТ-решений «Обит» зафиксировал несколько инцидентов, связанных с кибератаками с использованием шифровальщ
28.02.2025 «Обит» запускает направление практических решений на базе искусственного интеллекта

Оператор ИТ-решений «Обит» объявил о старте нового направления, ориентированного на внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в бизнес-процессы предприятий. Новое направление деятельности компании сфокусировано на п
31.01.2025 «Обит» подключил к сети самый высокий комплекс флагштоков в мире

Оператор ИТ-решений «Обит» провел телефонизацию объекта капитального строительства — комплекса трех высотных флагштоков в акватории парка 300-летия Санкт-Петербурга (высотой 179,5 м каждый). Проект стал частью прог
11.12.2024 «Обит» расширил Wi-Fi-сеть на ледовом катке во «Флагштоке»

Оператор ИТ-решений «Обит» завершил проект по расширению Wi-Fi-покрытия на ледовом катке, расположенном в простран
06.12.2024 «ОБИТ» перевел дистрибьютора ЮСТА на отечественное решение UserGate

Оператор ИТ-решений «ОБИТ» завершил проект по переходу компании ЮСТА, одного из российских дистрибьюторов, на росс
14.11.2024 ОБИТ импортозаместил инфраструктуру крупной дорожно-строительной компании

ификации, завершила переход на российские продукты с интеграционной поддержкой оператора ИТ-решений ОБИТ. Об этом CNews сообщили представители ОБИТ. В условиях усиления процесса импортоз
10.10.2024 «ОБИТ» перешел на Naumen Service Desk для автоматизации бизнес-процессов и клиентского сервиса

Оператор ИТ-решений «ОБИТ» завершил внедрение Naumen Service Desk — enterprise инструмента для автоматизации управления процессами и услугами на базе международных стандартов ITIL. Внедрение новой платформы позволи
20.09.2024 «Обит» обеспечивает бесперебойную работу сетевой инфраструктуры спортивных объектов ФК «Зенит»

ФК «Зенит» с целью повышения надежности собственной инфраструктуры привлек оператора ИТ-решений «Обит» по вопросам оптимизации работы сетевого оборудования и предоставления оперативной технической поддержки. В связи с переориентаций фокуса ИТ-команды футбольного клуба на другие направления
03.09.2024 «Обит» и «Билайн» запускают совместный FVNO-проект

Оператор ИТ-решений «Обит» продолжает расширять сотрудничество с федеральными операторами связи, запустив новый проект по модели FVNO вместе с «ВымпелКомом» (бренд «Билайн»). Новый проект позволит «Билайну» значите
21.08.2024 «Обит» проводит серьезные изменения в системе управления

Оператор ИТ-решений «Обит» объявил о проведении реорганизации системы управления компанией. В рамках структурных и
16.08.2024 «Обит» первым на рынке телекоммуникаций страхует ответственность за работы своих специалистов

Оператор ИТ-решений «Обит» заключил договор с одной из ведущих страховых компаний «Ресо-Гарантия» на предмет страхования гражданской ответственности технических специалистов компании за качество выполняемых работ и
07.06.2024 Андрей Гук -

Андрей Гук, «Обит»: Бизнесу нужны не столько ИТ-продукты, сколько бесперебойные цифровые процессы

CNews: За последние годы компания «Обит» вышла за рамки классического оператора связи. Развитие «нетелекомовских» сервисов — это непременное условие для роста и развития? Андрей Гук: Нет, конечно, это не обязательное и даже не е
30.05.2024 «Обит» провела ребрендинг со ставкой на ИТ-направление

Компания «Обит» поменяла логотип и слоган, обновила фирменный стиль и корпоративный сайт. Согласно новому позиционированию «Обит» – уже не классический телеком-оператор, а «Оператор ИТ-решений», –
04.04.2024 «ОБИТ» кратно наращивает темпы в ИТ по итогам 2023 года

Оператор ИТ-решений «ОБИТ» подвел итоги 2023 г. – выручка компании выросла на 16%, достигнув 3,5 млрд руб., что на

Публикаций - 127, упоминаний - 182

ОБИТ и организации, системы, технологии, персоны:

Naumen - Наумен 752 13
Ростелеком 10948 9
МегаФон 10742 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
Softline - Софтлайн 3743 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 7
SAP SE 5601 6
Oracle Corporation 7074 6
Cisco Systems 5372 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 4
Yandex - Яндекс 9215 4
Huawei 4675 4
9594 4
Telegram Group 2940 4
Телеком Биржа 66 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 3
Дата-центр No1 4 3
Softline - Софтлайн Технологии - СФ ТЕХ - СФ Технологии 147 3
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 431 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Commvault 187 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
Stack Group - Стек Групп - Стек Телеком 192 3
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 346 3
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 280 3
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 404 2
ДЦОА - Данные Центр обработки и автоматизации 13 2
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 2
Ниеншанц 124 2
Google LLC 12688 2
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 2
ВестКолл - WestCall 90 2
RETN - Real Time Network - Ретннет 22 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 2
RDP.RU - РДП.ру - RDP - Research & Development Partners 38 2
DDoS-Guard - ДДоС-Гвард 31 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 7
Петергоф ГМЗ - Государственный музей-заповедник - дворцово-парковый ансамбль 21 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 122 4
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 4
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 104 3
Югория - страховая компания 44 3
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 59 3
Открытие НПФ - Лукойл-Гарант НПФ - РГС НПФ - негосударственный пенсионный фонд 20 3
Газпром Арена - футбольный стадион в Санкт-Петербурге 27 3
ИТМО Хайпарк - ITMO Highpark 12 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 3
Авилон - AGR Automotive Group - АГР - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 58 3
Dinex - Динекс Русь 3 3
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 3
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 3
ВТБ Лизинг 73 3
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 35 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
GE Gas Engineering - ГЕ Газ Инжиниринг 2 2
Адамант 3 2
Лахта Центр - Газпром-Сити 13 2
Гранель ГК 12 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Газпром ПАО 1493 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 2
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 101 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 1
Токио-City - Сеть ресторанов 3 1
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 39 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 1
Протек - Ригла - аптечная сеть 57 1
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 94 1
Starbucks 91 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 111 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 59 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 57 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
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МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 157 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
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МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 80 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 1
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Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 64
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 39
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 32
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 30
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 28
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 25
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 24
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 23
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 20
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 20
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 20
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 20
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 19
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 18
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 17
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 16
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 15
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 13
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 12
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 11
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 10
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 10
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4343 10
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 10
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Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 4
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Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 299 4
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 200 4
МЧС РФ - МЧС Информ - ОКСИОН, Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей - КТС КАСМО, Комплекс средств оповещения, мониторинга и локализации аварий - КСЭОН - РАСЦО - СЗИОНТ 68 3
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Linux OS 11533 3
Microsoft Windows 16882 3
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IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус - IXcellerate Moscow North Campus 60 2
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 362 2
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 141 2
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 219 2
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FreePik 1841 2
СКБ Контур - Контур.Эгида 73 2
Нанософт - nanoCAD 148 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 2
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 173 2
Apple iPod Touch 747 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization - Роса Виртуализация 125 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 1
Cisco Aironet - Aironet Wireless Communications 80 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 1
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 75 1
Wargaming - World of Warships - Мир кораблей 49 1
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 44 1
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Linx Datacenter - Linx ЦОД 57 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - ЦОД Москва-I - ЦОД Москва-III - ЦОД Москва-IV - ЦОД Москва-V 25 1
ЭОС СМР - сервер мобильных решений 40 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 1
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Тимофеев Кирилл 13 12
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Строганов Кирилл 7 6
Попов Сергей 166 5
Петров Дмитрий 79 4
Тихонова Светлана 11 4
Беляев Алексей 37 3
Дружинин Станислав 20 3
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Минаев Андрей 15 3
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Брюквин Юрий 300 2
Никитин Андрей 64 2
Юдин Дмитрий 38 2
Кузьмичев Виталий 5 2
Пухов Евгений 12 2
Лебедев Олег 16 2
Никонов Дмитрий 7 2
Шадаев Максут 1210 2
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Слизень Виталий 244 1
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Янчевская Анна 8 1
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Мельников Алексей 74 1
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Луковников Михаил 20 1
Комлев Николай 113 1
Андреева Екатерина 54 1
Россия - РФ - Российская федерация 166164 76
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 53
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 30
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 13
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петергоф - Петродворец 77 9
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 6
Европа 24963 6
Казахстан - Республика 6047 5
Атлантический океан - Балтийское море - Финский залив 111 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Всеволожск 138 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Гатчина 141 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Выборг - Выборгское городское поселение 157 3
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Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 746 2
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Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 684 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 171 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 468 1
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 116 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район 114 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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