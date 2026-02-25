Компания «Обит» зафиксировала двукратный рост спроса на облачные решения

Эксперты оператора ИТ-решений «Обит» подтверждают общий тренд роста интереса к облачному ПО: по итогам 2025 г. сегмент облачных решений компании вырос на 54%.

Российский рынок ПО в 2025 г. увеличился на 21% и достиг объема в 808 млрд руб., а к 2030 г. прогнозируется рост до 1,7 трлн руб. при средней динамике 15%, следует из исследования Apple Hills Digital и Yandex B2B Tech. Несмотря на то, что решения on-premise (в контуре организации) по-прежнему сохраняют значительную часть рынка, ожидается, что доля on-premise сократится с 73% до 49%, а доля облачных решений увеличится с 27% до 51%.

В «Обит» подтверждают этот тренд: по итогам 2025 г. облачное направление компании выросло на 54% по сравнению с предыдущим годом. Наиболее востребованными являются решения, предоставляемые по моделям IaaS и SaaS. На фоне растущего интереса рынка к SaaS-сервисам компания планирует сфокусироваться на развитии этого сегмента в портфеле облачных услуг.

Андрей Рыков, заместитель генерального директора по ИТ и инновациям, сказал: «Основные драйверы рынка SaaS определяет смена парадигмы внедрения цифровых решений. Все больше компаний хотят получить быструю отдачу от внедрения при минимальных капитальных затратах. При этом мы видим, что консерватизм использования on-premise многими заказчиками, которыми двигают зачастую завышенные требования безопасности и непонимание аспектов работы облачных сервисов, начинает отступать из-за экономической выгоды от использования облаков, Кроме этого, активно развиваются недорогие SaaS-сервисы для малого бизнеса, которые находят широкое применение и позволяют дать клиенту новое качество сервиса и опыт».

При этом в общем объеме рынка ПО сохраняется сегмент зарубежных облачных решений, например, в SaaS, согласно исследованию AHD и Yandex B2B Tech, его доля достигает около 15%. Андрей Рыков отметил: «Доля теневого рынка обусловлена несколькими факторами. Даже в эпоху санкций компании сохраняют экономические связи с зарубежными партнерами, которые подразумевают интеграцию на уровне данных, и на фоне ограничений вынуждены разворачивать отдельные компоненты систем за рубежом, чтобы сохранить бесперебойность своих процессов. Также на российском рынке наблюдается дефицит, а значит дороговизна вычислительный мощностей для ИИ, и нередко для пилотных проектов выбираются сервисы аренды GPU за рубежом. Кроме того, часть облачных сервисов, в том числе в области ИИ, пока отсутствуют на нашем рынке».