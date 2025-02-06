Yandex B2B Tech – бизнес-группа Яндекса, которая создает и развивает технологические продукты и услуги для бизнеса. Yandex B2B Tech предлагает бизнесам разного размера — от стартапа до корпорации — комплексные решения, закрывающие самые разные потребности.