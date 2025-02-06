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Yandex B2B Tech


Yandex B2B Tech – бизнес-группа Яндекса, которая создает и развивает технологические продукты и услуги для бизнеса. Yandex B2B Tech предлагает бизнесам разного размера — от стартапа до корпорации — комплексные решения, закрывающие самые разные потребности. 

 


06.02.2025 «Яндекс» запустил корпоративный сервис онлайн-досок на замену Miro 1
06.02.2025 Yandex B2B Tech запустила сервис онлайн-досок для бизнеса 1
11.12.2024 «Яндекс» запустил «Документы» со встроенной YandexGPT 1
11.12.2024 Yandex B2B Tech откроет доступ к онлайн-офису «Яндекс 360» по модели on-premise 1
11.12.2024 Yandex B2B Tech запускает комплексный тариф для организаций 1
21.11.2024 Yandex B2B Tech поможет компаниям ускорить разработку собственных ИИ-ассистентов на базе YandexGPT 1
15.11.2024 «Яндекс» создал направление технологий для бизнеса Yandex B2B Tech 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Yandex B2B Tech и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7378 5
Yandex B2B Tech - Pruffme - Пруффми 15 1
Почта России ПАО 2118 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 730 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13539 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21206 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3025 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5329 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6264 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29786 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4147 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7006 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2540 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66356 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3875 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10126 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30818 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8031 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3819 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7434 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9202 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 625 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 772 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24197 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11650 1
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Wiki - Вики - режим Википедии 234 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1992 1
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IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2778 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 901 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9410 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4494 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11401 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15765 1
EaaS - Everything as a Service - XaaS - Anything-as-a-service - Все как сервис 67 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2210 1
Речевые технологии - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 831 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - RAG - Retrieval-Augmented Generation - генерация с извлечением данных, дополненной поисковой выдачей 29 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10228 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 248 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6691 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 162 6
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 201 3
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 205 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 419 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 472 2
Yandex DataSphere 26 1
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 76 1
Yandex Database - YDB 24 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - SpeechSense 8 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - SmartCaptcha 6 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 70 1
Stack Group - M1Cloud Object Storage 26 1
Яндекс - YandexART - Yandex AI Rendering Technology 37 1
Yandex Code Assistant 7 1
Yandex BareMetal 2 1
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10974 1
Английский язык 6645 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 200 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5091 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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