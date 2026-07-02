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i-Free Just AI

i-Free - Just AI

Just AI - разработчик приложений в области разговорного и генеративного AI

СОБЫТИЯ

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02.07.2026 Just AI представляет caila.io – платформу, которая делает бизнес независимым от любой отдельной ИИ-модели

овенно переключаться между западными, китайскими и российскими моделями без переписывания продукта и защищает корпоративные данные встроенным шлюзом безопасности. Об этом CNews сообщили представители Just AI. Запуск приходится на момент, когда рынок остро ощутил риски зависимости от одной модели. Весной 2026 г. сразу пять китайских лабораторий: DeepSeek, Alibaba (Qwen), Zhipu (GLM), Moonsho
25.06.2026 Selectel и Just AI представили совместное решение

Selectel и Just AI представили совместное решение для запуска и эксплуатации корпоративных проектов на базе искусственного интеллекта. Оно объединяет платформу управления ИИ-агентами и инфраструктуру для

04.06.2026 «Синимекс» и Just AI объявили о партнерстве в сфере корпоративного ИИ

Компания «Синимекс», разработчик и интегратор ИТ-решений для бизнеса, и Just AI — российский вендор корпоративных решений на базе искусственного интеллекта — объявили о партнерстве. Сотрудничество направлено на развитие и внедрение современных ИИ-технологий для биз
19.05.2026 «Крайон» и Just AI объединяют усилия для развития ИИ-решений для бизнеса

Компании «Крайон» и Just AI объявили о начале партнерства, цель которого сделать современные ИИ-технологии более доступными, безопасными и эффективными для российского бизнеса. Об этом CNews сообщили представители
24.04.2026 Владимир Лаврентьев, Just AI: Платформенный подход в разы ускоряет внедрение ИИ в компаниях

дела к отделу. Проблемы, как правило, возникают на этапе эксплуатации — когда система уже внедрена, но оказывается недостаточно устойчивой или не готова к определенным сценариям. Владимир Лаврентьев, Just AI: Мы не просто поставляем продукт: при необходимости дорабатываем функциональность под задачи заказчика Также проблемы возникают при увеличении масштаба — разработать и запустить одного-
22.04.2026 Just AI запускает открытый дистрибутив Just AI Agent Platform и снимает барьеры для внедрения ИИ в крупных компаниях

Российский разработчик ИИ-решений, Just AI, представляет открытый дистрибутив Just AI Agent Platform – бесплатную Enterprise-редакцию платформы для создания и управления ИИ-агентами. Компания может самостоятельно разверну
10.04.2026 Just AI Agent Platform выходит в облако для ускоренного внедрения ИИ-агентов в малом и среднем бизнесе

Компания Just AI, российский разработчик ИИ-решений, объявила об открытии Just AI Agent Platform Cloud – облачной версии платформы для создания и масштабирования ИИ-агентов. Решение ориентировано
04.03.2026 Just AI Agent Platform включена в реестр отечественного ПО

Платформа для создания ИИ-агентов и разработки мультиагентных систем Just AI Agent Platform была официально включена в реестр российского программного обеспечения. Решение внесено в реестр 17 февраля 2026 г. на основании протокола заседания экспертного совета Ми
27.02.2026 Just AI и «Поток Рекрутмент» запускают ИИ-рекрутера для автоматизации скрининга резюме и обзвона кандидатов

Разработчик genAI-решений Just AI и CRM-система для подбора персонала «Поток Рекрутмент» объявляют о запуске ИИ-рекрутера для автоматизации первичного отбора кандидатов – скрининга резюме и обзвона соискателей. Новое ре
17.12.2025 Группа Rubytech и Just AI представят готовое решение для запуска и использования больших языковых моделей (LLM) в on-premise инфраструктуре

Скала^р (Группа Rubytech) и разработчик ИИ-решений Just AI подписали соглашение о старте партнерства в сфере искусственного интеллекта, направле
12.12.2025 Just AI запускает каталог шаблонов ИИ-агентов в Just AI Agent Platform

Just AI представляет каталог шаблонов ИИ-агентов — инструмент для запуска проектов с использованием генеративного искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители Just AI. Период хайпа генеративного ИИ подходит к завершению, и фокус бизнеса смещается со страха упустить возможность к ответственному созданию и внедрение инноваций с ощутимым эффектом в P&L.
Just AI представила готовое решение для разработки и управления ИИ-агентами

Just AI представила готовое решение для разработки и управления ИИ-агентами Вышел релиз Just AI Agent Platform — единой платформы для бизнеса, c помощью которой компании смогут создавать, управлять и масштабировать решения на базе автономных ИИ-агентов. Разработчик Agent Platform

18.09.2025 Успел по дешевке. Иностранный фонд купил 15% в российском разработчике разговорного ИИ с убытком 175 миллионов

nte Capital, получил 15% в юрлице одного из самых перспективных российских разработчиков ИИ-решений Just AI —ООО «Маинд Крафт». Сделка была зарегистрирована 17 сентября 2025 г., свидетельствуют
09.09.2025 Just AI запускает Agent Platform — enterprise-платформу для разработки и управления AI-агентами и мультиагентными системами

тформу enterprise-уровня (chat, voice, workflow) для создания, управления и масштабирования решений на базе автономных ИИ-агентов и запуска мультиагентных систем. Об этом CNews сообщили представители Just AI. Проблема разрозненных и сложных в интеграции решений актуальна не первый день. Компании сталкиваются с необходимостью поддерживать множество различных платформ и инструментов, что торм
14.08.2025 Minervasoft помогает клиентам Just AI создать качественный источник знаний для ИИ

Компания Minervasoft, которая обеспечивает комплексное управление знаниями сотрудников и GenAI-агентов, подтвердила возможность интеграции системы управления знаниями Minerva Knowledge с продуктами Just AI, разработчика платформ с использованием искусственного интеллекта. Сотрудничество поможет решить ключевую проблему цифровой трансформации — низкая корректность ответов языковых моделей,
23.06.2025 Just AI запускает Jay Knowledge Hub — PaaS-платформу для быстрого создания RAG-систем

Разработчик решений на базе генеративного искусственного интеллекта (genAI) Just AI объявил о запуске Jay Knowledge Hub — облачной PaaS-платформы для быстрого создания и развертывания интеллектуальных систем поиска на базе RAG. Новое решение обеспечивает универсальную

26.03.2025 Совместное решение Figura и Just AI поможет повысить доступность критичных ИИ-сервисов

Российский производитель серверного оборудования Figura и разработчик платформ генеративного искусственного интеллекта Just AI представили комплексное решение, включающее в себя пакет ИИ-сервисов, серверы для их размещения, а также услуги по установке и поддержке. ПАК позволит бизнесу обеспечить 99,99% доступно
21.02.2025 Just AI представляет Jay Flow – первую в России платформу для работы с нейросетями на основе мультиагентных рассуждений

Компания Just AI запускает Jay Flow – платформу для работы с генеративными нейросетями, основанную на методе мультиагентных рассуждений. Jay Flow объединяет ИИ-агентов в интерфейсе бесконечного холста и
15.01.2025 «АНТ-ЦС» и Just AI будут совместно создавать чат-боты на базе технологий генеративного ИИ

«АНТ-ЦС» будет создавать чат-боты с искусственным интеллектом для внедрения в системы предприятий клиентов. Для реализации продукта будет использоваться софт компании Just AI, которая специализируется на создании разговорных ИИ-решений. Об этом CNews сообщили представители «АНТ-ЦС». Российская ИТ-компания «АНТ-ЦС» анонсировала запуск совместного проекта с ко
29.08.2024 Клиенты «Корус Консалтинг» смогут использовать ИИ-ассистентов Just AI для повышения качества сервиса

ГК «Корус Консалтинг» включила в портфель решений линейку продуктов на базе генеративного ИИ российского разработчика Just AI. С помощью новых инструментов клиенты «Корус Консалтинг» смогут оптимизировать рутинные процессы за счет использования ИИ-помощников, увеличить скорость обработки запросов и повысить ка
11.12.2023 Just AI запускает инструменты для защиты персональных данных при работе с генеративным ИИ

Компания Just AI представляет Jay DataGuard — систему маскирования и фильтрации чувствительных данных, необходимую для безопасной работы с большими языковыми моделями, подобными ChatGPT, Gemini, YandexG
05.10.2023 Novardis и Just AI объявили о партнёрстве

ИТ-интегратор Novardis и разработчик платформы для создания ИИ-ассистентов и чат-ботов Just AI объявили о партнёрстве. Сотрудничество Novardis и Just AI позволит клиентам оставаться конкурентоспособными в современной цифровой экономике, где автоматизация и искусственный ин
21.09.2023 Just AI создала собственную большую языковую модель JustGPT и открыла ранний доступ к Jay CoPilot – инструменту генеративного ИИ для бизнеса

Компания Just AI, участник рынка разговорного ИИ, представляет Jay CoPilot – инструмент для взаимодействия с нейросетями. В интерфейсе «Джей» все сервисы представлены в виде удобных приложений, позволяю
04.08.2023 Игорь Гербылев, Just AI: Для ML, AI и речевых технологий серверы на базе GPU в три раза выгоднее обычных

Market.CNews: Добрый день, коллеги. Расскажите, пожалуйста, чем занимается компания Just AI, кто пользуется вашими сервисами, сколько у вас сотрудников? Антон Сипачев, руководитель отдела разработки: С 2011 года Just AI работает в сфере разговорного искусственного интел
23.01.2020 Совкомбанк инвестировал в разработчика искусственного интеллекта Just AI

Совкомбанк и МТС стали акционерами российского разработчика искусственного интеллекта. Доля инвесторов в капитале компании составила 22,5%. Представители обеих компаний вошли в совет директоров Just AI в качестве наблюдателей. Со стороны Совкомбанка сделка стала продолжением стратегии банка по развитию компетенций в области искусственного интеллекта. Банк уже автоматизировал работу сл
23.01.2020 МТС инвестировала в разработчика технологий разговорного искусственного интеллекта Just AI

ий телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, объявила о покупке 7,5% акций компании Just AI (Just AI Limited), которая занимается исследованиями и разработкой технологий

28.05.2018 Just AI разработала Aimylogic – конструктор чат-ботов, понимающих естественный язык

й конструктор Aimylogic для создания чат-ботов на основе технологии NLU. С его помощью можно обучать голосового помощника «Яндекс.Алиса», создавать навыки для умных устройств и смарт-колонок. Команда Just AI разработала сервис со встроенным визуальным редактором, с помощью которого можно создавать чат-боты без использования специальных языков программирования. В разработке применяется собст

Публикаций - 79, упоминаний - 83

i-Free и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9357 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16088 14
OpenAI 606 13
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 204 11
Naumen - Наумен 761 9
Google LLC 12782 8
ИИ-Технологии 326 6
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 668 6
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 70 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5046 5
AutoFAQ - ДипХакЛаб 47 4
Anthropic 208 4
DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 250 4
МегаФон 10923 4
Amazon Inc - Amazon.com 3304 4
Softline - Софтлайн 3793 4
Selectel - Селектел 556 4
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 743 4
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 211 3
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 127 3
Совкомбанк Технологии 19 3
Minervasoft - Пантеон Ай 23 3
Ростелеком 11028 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5716 3
Oracle Corporation 7106 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2403 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3170 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1832 3
VK - Mail.ru Group 3615 3
Скала^р - ранее InterLab IBS 299 3
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 491 3
Telegram Group 2995 3
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1149 3
3iTech - 3i Technologies - ДСС Лаб 41 2
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 59 2
Nvidia Corp 4079 2
Chatme.ai - Чатми Аи 8 2
Т1 Сервионика - Айтеко ЦКТ - Айтеко Центр когнитивных технологий 3 2
Content AI - Контент ИИ - Контент ИИ Технологии - Контент Аи Солюшнс Билишим Ве Текноложи Хизметлери Аноним Ширкети - Content AI Solutions Bilisim Ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Sirketi 137 2
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Девелоника 170 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9016 13
Альфа-Банк 1990 8
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1212 8
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1546 6
Совкомбанк ПАО 320 5
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 72 4
Северсталь ПАО - Severstal 641 4
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 245 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1293 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3162 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1758 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1963 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 640 3
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 83 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1817 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 692 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 553 2
ГПБ - Газпромбанк 1289 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 629 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1909 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1080 2
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 161 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1955 2
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 227 2
Яндекс.Лавка 321 2
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 215 1
Синара ГК - Sinara Group 125 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 198 1
Фаберлик - Faberlic 116 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 112 1
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 1
Setl Group - Сэтл Групп - Петербургская недвижимость - многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний 30 1
Stada 27 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 77 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг - Дринкит 76 1
Кредит Европа банк 67 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 117 1
Силовые машины 166 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 95 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3460 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13850 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5755 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5813 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 595 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 405 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 790 2
МФЦА - Астана Международный финансовый центр - Astana International Financial Centre 12 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1422 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 91 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 406 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 523 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 483 1
Судебная власть - Judicial power 2522 1
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 72 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3351 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3599 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3087 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6675 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1557 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2895 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2362 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4980 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2346 1
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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1611 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 366 1
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i-Free - Just AI - Agent Platform 13 12
OpenAI - ChatGPT 763 9
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 621 9
Infobip Conversations 18 7
i-Free - Just AI - Aimylogic Conversational Platform - модульный NLU-конструктор для создания чат-ботов 7 6
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 221 6
i-Free - Just AI - JAICP - Jay CoPilot 9 6
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 374 6
C/C++ - Язык программирования 908 5
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Boost AI - Yandex Cloud AI Studio 107 5
Alibaba Group - AliCloud - Alibaba Cloud - Qwen - Tongyi Qianwen 146 5
Microsoft 365 Copilot 261 4
Python Software Foundation - PSF - Python - высокоуровневый язык программирования 1319 4
Microsoft Office 4215 4
Oracle Java - язык программирования 3494 4
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