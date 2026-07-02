i-Free - Just AI

Just AI представляет caila.io – платформу, которая делает бизнес независимым от любой отдельной ИИ-модели овенно переключаться между западными, китайскими и российскими моделями без переписывания продукта и защищает корпоративные данные встроенным шлюзом безопасности. Об этом CNews сообщили представители Just AI. Запуск приходится на момент, когда рынок остро ощутил риски зависимости от одной модели. Весной 2026 г. сразу пять китайских лабораторий: DeepSeek, Alibaba (Qwen), Zhipu (GLM), Moonsho

Selectel и Just AI представили совместное решение Selectel и Just AI представили совместное решение для запуска и эксплуатации корпоративных проектов на базе искусственного интеллекта. Оно объединяет платформу управления ИИ-агентами и инфраструктуру для

«Синимекс» и Just AI объявили о партнерстве в сфере корпоративного ИИ Компания «Синимекс», разработчик и интегратор ИТ-решений для бизнеса, и Just AI — российский вендор корпоративных решений на базе искусственного интеллекта — объявили о партнерстве. Сотрудничество направлено на развитие и внедрение современных ИИ-технологий для биз

«Крайон» и Just AI объединяют усилия для развития ИИ-решений для бизнеса Компании «Крайон» и Just AI объявили о начале партнерства, цель которого сделать современные ИИ-технологии более доступными, безопасными и эффективными для российского бизнеса. Об этом CNews сообщили представители

Владимир Лаврентьев, Just AI: Платформенный подход в разы ускоряет внедрение ИИ в компаниях дела к отделу. Проблемы, как правило, возникают на этапе эксплуатации — когда система уже внедрена, но оказывается недостаточно устойчивой или не готова к определенным сценариям. Владимир Лаврентьев, Just AI: Мы не просто поставляем продукт: при необходимости дорабатываем функциональность под задачи заказчика Также проблемы возникают при увеличении масштаба — разработать и запустить одного-

Just AI запускает открытый дистрибутив Just AI Agent Platform и снимает барьеры для внедрения ИИ в крупных компаниях Российский разработчик ИИ-решений, Just AI, представляет открытый дистрибутив Just AI Agent Platform – бесплатную Enterprise-редакцию платформы для создания и управления ИИ-агентами. Компания может самостоятельно разверну

Just AI Agent Platform выходит в облако для ускоренного внедрения ИИ-агентов в малом и среднем бизнесе Компания Just AI, российский разработчик ИИ-решений, объявила об открытии Just AI Agent Platform Cloud – облачной версии платформы для создания и масштабирования ИИ-агентов. Решение ориентировано

Just AI Agent Platform включена в реестр отечественного ПО Платформа для создания ИИ-агентов и разработки мультиагентных систем Just AI Agent Platform была официально включена в реестр российского программного обеспечения. Решение внесено в реестр 17 февраля 2026 г. на основании протокола заседания экспертного совета Ми

Just AI и «Поток Рекрутмент» запускают ИИ-рекрутера для автоматизации скрининга резюме и обзвона кандидатов Разработчик genAI-решений Just AI и CRM-система для подбора персонала «Поток Рекрутмент» объявляют о запуске ИИ-рекрутера для автоматизации первичного отбора кандидатов – скрининга резюме и обзвона соискателей. Новое ре

Группа Rubytech и Just AI представят готовое решение для запуска и использования больших языковых моделей (LLM) в on-premise инфраструктуре Скала^р (Группа Rubytech) и разработчик ИИ-решений Just AI подписали соглашение о старте партнерства в сфере искусственного интеллекта, направле

Just AI запускает каталог шаблонов ИИ-агентов в Just AI Agent Platform Just AI представляет каталог шаблонов ИИ-агентов — инструмент для запуска проектов с использованием генеративного искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители Just AI. Период хайпа генеративного ИИ подходит к завершению, и фокус бизнеса смещается со страха упустить возможность к ответственному созданию и внедрение инноваций с ощутимым эффектом в P&L.

Just AI представила готовое решение для разработки и управления ИИ-агентами Just AI представила готовое решение для разработки и управления ИИ-агентами Вышел релиз Just AI Agent Platform — единой платформы для бизнеса, c помощью которой компании смогут создавать, управлять и масштабировать решения на базе автономных ИИ-агентов. Разработчик Agent Platform

Успел по дешевке. Иностранный фонд купил 15% в российском разработчике разговорного ИИ с убытком 175 миллионов nte Capital, получил 15% в юрлице одного из самых перспективных российских разработчиков ИИ-решений Just AI —ООО «Маинд Крафт». Сделка была зарегистрирована 17 сентября 2025 г., свидетельствуют

Just AI запускает Agent Platform — enterprise-платформу для разработки и управления AI-агентами и мультиагентными системами тформу enterprise-уровня (chat, voice, workflow) для создания, управления и масштабирования решений на базе автономных ИИ-агентов и запуска мультиагентных систем. Об этом CNews сообщили представители Just AI. Проблема разрозненных и сложных в интеграции решений актуальна не первый день. Компании сталкиваются с необходимостью поддерживать множество различных платформ и инструментов, что торм

Minervasoft помогает клиентам Just AI создать качественный источник знаний для ИИ Компания Minervasoft, которая обеспечивает комплексное управление знаниями сотрудников и GenAI-агентов, подтвердила возможность интеграции системы управления знаниями Minerva Knowledge с продуктами Just AI, разработчика платформ с использованием искусственного интеллекта. Сотрудничество поможет решить ключевую проблему цифровой трансформации — низкая корректность ответов языковых моделей,

Just AI запускает Jay Knowledge Hub — PaaS-платформу для быстрого создания RAG-систем Разработчик решений на базе генеративного искусственного интеллекта (genAI) Just AI объявил о запуске Jay Knowledge Hub — облачной PaaS-платформы для быстрого создания и развертывания интеллектуальных систем поиска на базе RAG. Новое решение обеспечивает универсальную

Совместное решение Figura и Just AI поможет повысить доступность критичных ИИ-сервисов Российский производитель серверного оборудования Figura и разработчик платформ генеративного искусственного интеллекта Just AI представили комплексное решение, включающее в себя пакет ИИ-сервисов, серверы для их размещения, а также услуги по установке и поддержке. ПАК позволит бизнесу обеспечить 99,99% доступно

Just AI представляет Jay Flow – первую в России платформу для работы с нейросетями на основе мультиагентных рассуждений Компания Just AI запускает Jay Flow – платформу для работы с генеративными нейросетями, основанную на методе мультиагентных рассуждений. Jay Flow объединяет ИИ-агентов в интерфейсе бесконечного холста и

«АНТ-ЦС» и Just AI будут совместно создавать чат-боты на базе технологий генеративного ИИ «АНТ-ЦС» будет создавать чат-боты с искусственным интеллектом для внедрения в системы предприятий клиентов. Для реализации продукта будет использоваться софт компании Just AI, которая специализируется на создании разговорных ИИ-решений. Об этом CNews сообщили представители «АНТ-ЦС». Российская ИТ-компания «АНТ-ЦС» анонсировала запуск совместного проекта с ко

Клиенты «Корус Консалтинг» смогут использовать ИИ-ассистентов Just AI для повышения качества сервиса ГК «Корус Консалтинг» включила в портфель решений линейку продуктов на базе генеративного ИИ российского разработчика Just AI. С помощью новых инструментов клиенты «Корус Консалтинг» смогут оптимизировать рутинные процессы за счет использования ИИ-помощников, увеличить скорость обработки запросов и повысить ка

Just AI запускает инструменты для защиты персональных данных при работе с генеративным ИИ Компания Just AI представляет Jay DataGuard — систему маскирования и фильтрации чувствительных данных, необходимую для безопасной работы с большими языковыми моделями, подобными ChatGPT, Gemini, YandexG

Novardis и Just AI объявили о партнёрстве ИТ-интегратор Novardis и разработчик платформы для создания ИИ-ассистентов и чат-ботов Just AI объявили о партнёрстве. Сотрудничество Novardis и Just AI позволит клиентам оставаться конкурентоспособными в современной цифровой экономике, где автоматизация и искусственный ин

Just AI создала собственную большую языковую модель JustGPT и открыла ранний доступ к Jay CoPilot – инструменту генеративного ИИ для бизнеса Компания Just AI, участник рынка разговорного ИИ, представляет Jay CoPilot – инструмент для взаимодействия с нейросетями. В интерфейсе «Джей» все сервисы представлены в виде удобных приложений, позволяю

Игорь Гербылев, Just AI: Для ML, AI и речевых технологий серверы на базе GPU в три раза выгоднее обычных Market.CNews: Добрый день, коллеги. Расскажите, пожалуйста, чем занимается компания Just AI, кто пользуется вашими сервисами, сколько у вас сотрудников? Антон Сипачев, руководитель отдела разработки: С 2011 года Just AI работает в сфере разговорного искусственного интел

Совкомбанк инвестировал в разработчика искусственного интеллекта Just AI Совкомбанк и МТС стали акционерами российского разработчика искусственного интеллекта. Доля инвесторов в капитале компании составила 22,5%. Представители обеих компаний вошли в совет директоров Just AI в качестве наблюдателей. Со стороны Совкомбанка сделка стала продолжением стратегии банка по развитию компетенций в области искусственного интеллекта. Банк уже автоматизировал работу сл

МТС инвестировала в разработчика технологий разговорного искусственного интеллекта Just AI ий телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, объявила о покупке 7,5% акций компании Just AI (Just AI Limited), которая занимается исследованиями и разработкой технологий