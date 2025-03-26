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Обломский Глеб


26.03.2025 Совместное решение Figura и Just AI поможет повысить доступность критичных ИИ-сервисов 1
12.09.2024 Microsoft дали отпор. «Яндекс» создал замену Copilot, которая пишет код за программиста на Python, С++ и Java. Видео 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Обломский Глеб и организации, системы, технологии, персоны:

i-Free Just AI 33 1
OpenAI 238 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 83 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 863 1
Yandex - Яндекс 7518 1
Microsoft Corporation 24727 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12951 1
GitHub 844 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19978 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3167 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4365 1
JetBrains Kotlin - язык программирования 92 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 268 1
C/C++ - Язык программирования 772 1
Microsoft 365 Copilot 131 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - GIGA CODE - GIGA IDE - GigaIDE - GigaView 31 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - MTS AI - Kodify 5 1
Yandex Code Assistant 7 1
Python - высокоуровневый язык программирования 962 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1145 1
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13796 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 284 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11049 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6994 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3261 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1917 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2460 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Создано именных указателей - 171696.
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