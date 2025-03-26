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Обломский Глеб
|26.03.2025
|Совместное решение Figura и Just AI поможет повысить доступность критичных ИИ-сервисов 1
|12.09.2024
|Microsoft дали отпор. «Яндекс» создал замену Copilot, которая пишет код за программиста на Python, С++ и Java. Видео 1
Обломский Глеб и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 146585 2
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52351 1
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