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i-Free Just AI Caila MLOps-платформа

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


02.07.2026 Just AI представляет caila.io – платформу, которая делает бизнес независимым от любой отдельной ИИ-модели 1
26.03.2025 Совместное решение Figura и Just AI поможет повысить доступность критичных ИИ-сервисов 1
11.12.2023 Just AI запускает инструменты для защиты персональных данных при работе с генеративным ИИ 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

i-Free Just AI и организации, системы, технологии, персоны:

i-Free Just AI 76 2
Cinemood - МультиКубик 32 1
OpenAI 495 1
Google LLC 12605 1
ELARI 45 1
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 127 1
ИКС - notAnotherOne - Технологическая Сингулярность - Speechmate - Девайсы Пятого Поколения 5 1
Фигура АйТи - Figura IT 5 1
Samsung Electronics 11003 1
МегаФон 10618 1
Amazon Inc - Amazon.com 3252 1
Yandex - Яндекс 9106 1
Tikkurila - Tikkurila Paints - Тиккурила - Финнколор 9 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1205 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 227 1
Совкомбанк ПАО 315 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1864 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 220 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6505 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1252 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21743 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6837 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33175 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24162 1
Кибербезопасность - CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков - Защищенное облако - ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг 214 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9288 1
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 256 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15935 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12082 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1137 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1093 1
Кибербезопасность - НСД - Маскирование данных - Masking data - Обфускация данных 152 1
Data Guard 13 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1253 1
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 809 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9809 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5079 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1504 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8152 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12729 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8140 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64244 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7794 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6463 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2942 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8567 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4699 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3211 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2713 1
i-Free Just AI - JAICP - Jay CoPilot 9 2
i-Free Just AI - Aimylogic Conversational Platform - модульный NLU-конструктор для создания чат-ботов 7 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 167 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 353 1
OpenAI - ChatGPT 686 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 558 1
i-Free Just AI - Jay DataGuard 1 1
i-Free Just AI - Jay Knowledge Hub 3 1
Власов Вячеслав 8 1
Борис Альберт 24 1
Пивоварова Юлия 6 1
Обломский Глеб 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 164667 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19383 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2712 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53023 1
Правительство РФ - АНО АЦ - НЦРИИ (ЦРИИ) - Национальный центр развития искусственного интеллекта - Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 98 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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