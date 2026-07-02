Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
i-Free Just AI Caila MLOps-платформа
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 3, упоминаний - 3
i-Free Just AI и организации, системы, технологии, персоны:
|i-Free Just AI 76 2
|Cinemood - МультиКубик 32 1
|OpenAI 495 1
|Google LLC 12605 1
|ELARI 45 1
|i-Free - i-Free Innovations - Айфри 127 1
|ИКС - notAnotherOne - Технологическая Сингулярность - Speechmate - Девайсы Пятого Поколения 5 1
|Фигура АйТи - Figura IT 5 1
|Samsung Electronics 11003 1
|МегаФон 10618 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3252 1
|Yandex - Яндекс 9106 1
|Власов Вячеслав 8 1
|Борис Альберт 24 1
|Пивоварова Юлия 6 1
|Обломский Глеб 6 1
|Россия - РФ - Российская федерация 164667 2
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19383 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454183, в очереди разбора - 727548.
Создано именных указателей - 197025.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454183, в очереди разбора - 727548.
Создано именных указателей - 197025.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.