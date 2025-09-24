Разделы

Борис Альберт


УПОМИНАНИЯ


24.09.2025 Подведены итоги серии ИТ-мероприятий, объединивших более 1 000 участников 1
07.08.2024 «Совкомбанк Технологии» приглашают на ИТ-летник в Новосибирске 1
29.02.2024 Объявлены финалисты конкурса цифровых проектов с призовым фондом 5,5 млн рублей 1
11.12.2023 Just AI запускает инструменты для защиты персональных данных при работе с генеративным ИИ 1
02.06.2023 Совкомбанк разыграл 1 млн руб среди ИТ-специалистов 1
13.04.2023 Совкомбанк и «Сколково» проведут хакатон с призовым фондом 1 млн рублей 1
23.12.2022 Совкомбанк занял третье место в рейтинге лучших мобильных приложений 1
28.11.2022 Объявлены победители онлайн-хакатона с призовым фондом 800 тысяч рублей 1
06.10.2022 Совкомбанк и «Сколково» разыграют 800 тыс. рублей среди Java-разработчиков 1
02.09.2022 Совкомбанк арендовал смарт-офис для ИТ-специалистов 1
02.08.2022 Совкомбанк и «Сколково» определили лучших системных аналитиков Sovcombank Challenge 2022 1
05.07.2022 Аналитики поборются за 800 000 рублей в соревновании Sovcombank Challenge 2022 1
26.05.2022 Беспилотники «последней мили», город будущего уже сегодня и поиск инвестора за пять минут: юбилейная конференции Startup Village 2022 1
15.11.2021 Карты банка «Восточный» перешли на обслуживание в Совкомбанк 1
19.07.2021 Совкомбанк трансформирует инвестиционный бизнес 1
21.04.2021 Совкомбанк и SmartDeal объявляют о начале партнерства 1
26.02.2021 Альберт Борис, Совкомбанк: Будущее — за экосистемами, в которых нет барьеров между клиентами и партнерами 1
25.11.2020 Банки рассказали о главных открытиях 2020 года 1
30.10.2020 Коронакризис ускорил цифровую трансформацию банков 1
23.04.2020 Совкомбанк перевел контакт-центр на решения Avaya 1

Публикаций - 20, упоминаний - 20

Борис Альберт и организации, системы, технологии, персоны:

Совкомбанк Технологии 15 3
Softline - Софтлайн 3129 2
Diasoft - Диасофт 986 2
Google LLC 12093 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1079 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 655 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 644 1
Veeam Software 322 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1697 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 488 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2208 1
VK - Mail.ru Group 3508 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 131 1
Naumen - Наумен 669 1
NtechLab - НтехЛаб 155 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 257 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 516 1
Trend Micro 622 1
Ланит Интеграция 201 1
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 39 1
Dynatrace 58 1
Ланит - компания bpm - ранее Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 39 1
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 63 1
GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 19 1
Сбер - АБК - АктивБизнесКонсалт - АктивБизнесКоллекшн - АктивБизнесТехнологии 18 1
Apple Inc 12446 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1073 1
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 46 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 132 1
МегаФон 9624 1
Samsung Electronics 10495 1
Yandex - Яндекс 8148 1
OpenAI 320 1
ELARI 42 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5155 1
8750 1
Amazon Inc - Amazon.com 3085 1
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 78 1
Axioma-Soft - Аксиома-Софт 28 1
Совкомбанк ПАО 275 19
Сколково - Sk Fintech Hub - Skolkovo Fintech Hub - Sk Финтех Хаб 31 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7919 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2945 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1311 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 525 2
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 63 2
РЖД - Российские железные дороги 1970 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 125 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 667 1
ВТБ - Почта Банк 487 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Альфа-Банк 1832 1
Pony Express - Фрейт линк 70 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 218 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
Capital One 19 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 1
Совкомбанк Совесть 276 1
NanduQ - Qiwi 1001 1
Ак Барс Банк 274 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 207 1
Visa International 1963 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 367 1
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 49 1
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 1
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 53 1
Меткомбанк - Металлургический коммерческий банк 28 1
Superjob - Суперджоб 668 1
ГПБ - Газпромбанк 1146 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1747 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 504 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 346 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 977 1
МКБ - Московский кредитный банк 608 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 1
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 152 1
Euroclear 18 1
МТБанк 9 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3202 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5115 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2097 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12564 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3070 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1258 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2659 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 278 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 334 1
МИК - Московский инновационный кластер 153 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55437 11
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5728 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70935 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11966 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5379 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13249 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33109 5
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4390 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11126 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22444 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6105 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7365 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12155 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2689 3
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 445 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4202 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16644 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5762 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11708 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2285 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12739 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31376 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5504 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7850 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22096 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12089 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4458 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25567 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7342 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3770 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11964 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8667 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8453 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10905 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2763 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2309 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5151 2
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 818 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1392 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30557 1
Совкомбанк - Халва 22 4
Oracle Java - язык программирования 3288 2
Apple Pay 500 2
HPE GreenLake 53 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 120 1
Avaya UC - Avaya Unified Communications - One-X Agent - One-X Communicator - One-X Protal - One-X Mobile - One-X Speech - Avaya Unified Messenger 28 1
FlexSoft - FXL Платформа 59 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7262 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 374 1
Apple - App Store 2976 1
NVision Барьер 703 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 408 1
ЦИАН - Практика Успеха - SmartDeal 24 1
Samsung Pay 293 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 344 1
Garmin Pay 22 1
Т-Банк - Т-Бизнес - Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Т-Касса, Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 70 1
Apple iPhone 6 4861 1
C/C++ - Язык программирования 820 1
Ruby on Rails - фреймворк 27 1
СалютДевайсы - GigaChat 306 1
i-Free Just AI - Aimylogic Conversational Platform - модульный NLU-конструктор для создания чат-ботов 7 1
OpenAI ChatGPT 470 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 293 1
i-Free Just AI - Jay DataGuard 1 1
i-Free Just AI - Jay CoPilot 4 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 134 1
i-Free Just AI - Caila MLOps-платформа 2 1
Pega Platform 8 1
Camunda Enterprise BPM 5 1
Новиков Павел 104 7
Лобас Аркадий 36 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 916 1
Чаркин Евгений 304 1
Поляков Сергей 74 1
Абакумов Евгений 214 1
Путятинский Сергей 88 1
Рахманкулов Рамиль 10 1
Ермаченков Игорь 3 1
Кириченко Игорь 50 1
Хомков Игорь 46 1
Fxmsp 6 1
Гришин Дмитрий 209 1
Швецов Никита 21 1
Сварник Павел 22 1
Рожков Александр 17 1
Антонов Александр 77 1
Пятигорский Александр 24 1
Фомичев Андрей 72 1
Педоренко Андрей 42 1
Клявин Владимир 51 1
Огуряев Дмитрий 85 1
Теплицкий Дмитрий 78 1
Дощенко Сергей 12 1
Васильев Григорий 43 1
Перминов Леонид 12 1
Прохоров Фёдор 83 1
Сентябрев Евгений 13 1
Савцов Игорь 29 1
Валчев Стоян 48 1
Демидов Василий 2 1
Агафонова Наталия 41 1
Шершнев Георгий 14 1
Теленков Андрей 27 1
Тараторин Александр 58 1
Орлова Татьяна 12 1
Макаров Алексей 67 1
Креховецкий Александр 1 1
Золотых Кирилл 16 1
Глотова Майя 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 153457 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45072 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14382 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18281 3
Беларусь - Белоруссия 5956 2
Россия - СФО - Новосибирск 4563 2
Казахстан - Республика 5736 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1670 1
Украина 7737 1
Грузия 1276 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13486 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53016 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17843 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 853 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1026 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 601 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 497 1
СССР - РСФСР - ЯАССР - Якутская АССР - Якутская Автономная Советская Социалистическая Республика 3 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3302 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4199 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1827 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2623 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5310 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50384 16
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14719 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25455 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54025 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6105 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5385 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3741 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1449 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17104 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7172 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5802 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3315 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5160 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4178 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 536 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3244 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6139 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5727 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6541 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 616 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2681 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8418 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 196 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2638 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1721 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4241 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8116 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 785 1
Образование в России 2490 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 465 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5196 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1494 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2872 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 934 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2678 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1019 1
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 59 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 406 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 268 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 687 1
Gartner - Гартнер 3592 2
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 79 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8307 1
VK Skillbox - Скилбокс 124 1
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 352 7
Совкомбанк - Sovcombank Team Challenge 8 6
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1175 1
CNews AWARDS - награда 534 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
