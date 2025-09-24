Разделы

ИТ в банках
|

Подведены итоги серии ИТ-мероприятий, объединивших более 1 000 участников

Компания «Совкомбанк Технологии» завершила серию ИТ-мероприятий 2025, направленных на обмен экспертизой между сотрудниками компании и участниками, а также развитие профессионального сообщества. Встречи прошли в нескольких городах России, собрав преимущественно специалистов уровней Middle, Senior, Team Lead.

Квартирник, летник и бар

Мероприятия проводились в разных форматах. «ИТ-квартирник» — тематические конференции в неформальной атмосфере прошли в Воронеже, Саратове, Уфе, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Участники представили доклады, посвященные архитектуре, инженерным практикам, автоматизации, ИИ, а также лидерству и управлению командами. Среди тем: LLM-решения, чат-боты и практика тестирования с использованием ИИ. «ИТ-летник» — конференция c татарским колоритом, прошедшая в Казани. В программе выступлений — разработка, большие данные, оценка задач, применение ИИ в CRM и кредитных рисках, а также карьерное развитие. Мероприятие прошло в стиле сабантуя, деловую часть дополнила техно афтепати с DJ Сулейманом. «ИТ-бар». Камерный формат, вдохновленный атмосферой барных застолий коллег в пятницу вечером после работы. В неформальной обстановке участники обсудили профессиональные вызовы и поделились личным опытом.

070.webp

В мероприятиях приняли участие более тысячи человек в разных регионах России

О чем говорили

Основной темой дискуссий стало внедрение искусственного интеллекта — более половины докладов были посвящены его практическому применению. Участники высоко оценили мероприятия, отметив их пользу для обмена знаниями и расширения профессиональных связей.

«Наша цель — не просто рассказать о технологиях, а создать устойчивые региональные ИТ сообщества, где специалисты могут учиться друг у друга и совместно решать практические задачи. Мы планируем продолжать и дальше делиться экспертизой, чтобы поддерживать рост региональных ИТ-комьюнити», — отметил заместитель председателя правления Совкомбанка Альберт Борис.

Подробнее о компании «Совкомбанк Технологии» тут.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Олег Цветков, «Таграс»: Мы отказались от фрагментарного подхода к автоматизации

Стратегическое микроэлектронное предприятие передано во внешнее управление

Как zVirt уходит от oVirt: безопасность как приоритет при разработке

Google патентует в России новейший ИИ для создания приложений без программиста

Рынок ИИ для CRM: между прототипами и экосистемами

Отличники цифровой трансформации выступят на CNews FORUM 2025

Конференции

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств

Практика импортозамещения 2025
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще