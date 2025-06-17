Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|17.06.2025
|
«Т-Технологии» открыли ИТ-хаб в Уфе
ыми столами. Вячеслав Цыганов, директор по информационным технологиям, вице-президент «Т-Банка»: «В Уфе пока немного федеральных ИТ-хабов, и мы видим в этом возможность — для команды, для разви
|10.06.2025
|
В Уфе открылся кампус «Школы 21»
В Уфе открылся кампус «Школы 21» — школы цифровых технологий «Сбера». Образовательный проект реализует «Сбер» совместно с правительством Республики Башкортостан. Кампус школы расположен на базе Г
|04.03.2025
|
Волгоград, Омск и Уфа больше всего надеются на увеличение турпотока
и оказались Волгоград (68% опрошенных хотят, чтобы в город приезжало больше туристов), Омск (65%) и Уфа (64%). Меньше всего сторонников увеличения турпотока среди жителей нестоличных мегаполисо
|18.02.2025
|
Х5 Media в Приволжье: digital instore-реклама появится в «Пятерочках» Уфы и Омска
этом CNews сообщили представители Х5 Group. Х5 Media продолжает расширяться в городах-миллионниках. Уфа и Омск представляют регионы с активной экономической жизнью, высоким уровнем потребления
|10.01.2025
|
В пригороде Уфы развернули дополнительную инфраструктуру связи
Новое оборудование увеличило зону покрытия LTE и скорость мобильного интернета для жителей Нагаево. Работу по улучшению сети в одном из наиболее востребованных пригородных сел Уфы провел «МегаФон». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Позитивные изменения коснулись улиц Таежной, Декоративной, Героя Василия Утина, Михаила Дорохова, а также переулков Интере
|24.12.2024
|
В Уфе завершено строительство новой ИТ-инфраструктуры для «Газпрома»
промышленной площадки управления аварийно-восстановительных работ предприятия ООО «Газпром трансгаз Уфа» завершено строительство и проведение пуско-наладочных работ нового узла связи, предназна
|21.08.2024
|
Новые скорости мобильного интернета стали доступны на «Восточном выезде» из Уфы
редний и высокий диапазон частот. Они дают уверенный сигнал и достаточную емкость для обслуживания большого числа абонентов. «“Восточный выезд” действует первый год, но уже стал важным направлением в Уфе. Ежедневно он делает комфортнее дорогу на работу и домой для жителей пригородных поселков. Благодаря расширению покрытия уфимцы, гости города и проезжающие транзитом водители могут не тольк
|18.07.2024
|
В Уфе заработал сервис по уходу за захоронениями
В Уфе запустили новый сервис «Служба Памяти», с помощью которого можно заказать онлайн услугу п
|17.07.2024
|
В Уфе «МегаФон» улучшил связь в Ботаническом саду и парке им. Лесоводов Башкирии
кция: строятся велосипедные дорожки, расширяется система освещения, обновляется детский городок и идут другие работы. После обновления число посетителей локации может еще больше возрасти. «На жителей Уфы приходится треть всего дата-трафика республики. В теплое время года добавляется ощутимый объем интернет-данных от туристов, особенно в местах отдыха. Тем важнее подготовить сеть к дополните
|02.11.2023
|
Мониторинг благоустройства территории Уфы доверен ИИ
нга объектов дорожной инфраструктуры был представлен главе Республики Башкортостан Радию Хабирову. «Уфа задает тренды развития другим муниципалитетам Башкортостана», – сказал руководитель регио
|18.05.2023
|
«Мегафон» улучшил качество покрытия на территории Уфы
и ландшафте города, а также планов по его перспективной застройке. «Связь от «Мегафона» действует в Уфе уже не одно десятилетие. За это время город существенно изменился: появились новые кварта
|10.11.2022
|
Центр управления дорожным движением запустят в Уфе до конца 2022 года
В Уфе завершаются работы по созданию центра управления дорожным движением (ЦУДД). Проектированием и обустройством занимается НПО «ИТС», заказчиком выступает ГКУ «Транспортная дирекция». Новый сит
|13.10.2022
|
Аналитика «Мегафона»: аэропорт Уфы стал самым «качающим» в Поволжье
ч) имени С.П. Королева; 4. Аэропорт Казань имени Габдуллы Тукая; 5. Аэропорт Ульяновск-Восточный. В Уфе улетающие и прилетающие пассажиры ежемесячно использовали порядка 85,5 ТБ данных. Такого
|09.06.2022
|
«Первый бит» помог медико-санитарной части в «Газпром трансгаз Уфа» с переходом на отечественное медицинское ПО
Челябинский офис «Первого бита» помог медико-санитарной части ООО «Газпром трансгаз Уфа» перейти на отечественную медицинскую информационную систему БИТ.Управление медицинским центром. Проект был выполнен в короткие сроки – с сентября по декабрь 2021 г. К системе подключено 10
|08.02.2022
|
Аэропорт Уфы первым в России полностью перешел на отечественную платформу резидента «Сколково»
ой ситуации в мире, внедрение иностранных платформ оказалось экономически невыгодным для аэропорта “Уфа”. Помимо финансовой, всегда существовала еще одна важная проблема – сложная и долгая комм
|01.11.2021
|
Yota доставит SIM-карты «Самокатом» в Нижнем Новгороде, Самаре, Уфе, Ленинградской и Московской областях
т-Петербург, Самара (Самарская обл), Сергиев Посад (Московская обл), Сертолово (Ленинградская обл), Уфа (Башкортостан). Химки (Московская обл), Щелково (Московская обл), Электросталь (Московска
|10.12.2020
|
МТС при поддержке Ericsson и Qualcomm запустила в Уфе пилотную зону 5G на частотах LTE
МТС при поддержке Ericsson и Qualcomm Technologies развернула в г. Уфе на действующей коммерческой сети 4G пилотную зону пятого поколения на основе технологии динамического перераспределения частотного ресурса между сетями LTE и 5G NR с использованием коммерче
|24.12.2019
|
Infowatch Traffic Monitor внедрен в компании «Газпром межрегионгаз Уфа»
Infowatch объявила о внедрении решения для защиты от утечек данных и контроля информационных потоков Infowatch Traffic Monitor в компании «Газпром межрегионгаз Уфа». В результате внедрения обеспечена защита конфиденциальной информации компании, в том числе связанной с производством и потреблением ее продукции. Infowatch Traffic Monitor позволит осущес
|13.12.2018
|
Уфа станет пилотным городом по применению французских «умных» технологий
дка и отходов, модернизация очистных сооружений, строительство экотехнопарка, а также экоквартала в Уфе. Помимо этого, планируется модернизация существующей платформы управления городским прост
|01.02.2018
|
В Уфе обсудят цифровизацию промышленности и переход на Индустрию 4.0
В рамках «Российского Промышленного Форума-2018», который пройдет в Уфе с 27 февраля по 1 марта, представители промышленного сектора, органов власти и ИТ-компани
|11.01.2017
|
МТС запустила в Уфе мультистандартные системы Ericsson Radio System
Компания Ericsson объявила о запуске в коммерческую эксплуатацию мультистандартных систем нового поколения Ericsson Radio System (ERS) в сети сотовой связи телекоммуникационного оператора МТС в Уфе. Как рассказали CNews в Ericsson, решение Ericsson Radio System представляет собой новое мультистандартное оборудование с оптимизированными характеристиками энергопотребления. Созданная на
|05.12.2016
|
«Мегафон» предоставит «большие данные» для разработки стратегии «Уфа 2030»
тических данных (big data), предоставляемых компанией «Мегафон». Как рассказали CNews в компании, данные будут использованы для создания аналитических продуктов в рамках разработки стратегии развития Уфы до 2030 г. и проводимых фондом исследований.«В последние несколько лет в практику городского развития прочно вошли технологии стратегического планирования, использование анализа данных при
|20.10.2016
|
«Транстелеком» предоставил услуги связи республиканскому перинатальному центру в Уфе
«Транстелеком» объявил о победе в открытом аукционе на предоставление услуг связи государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Республиканский перинатальный центр» города Уфы республики Башкортостан.В рамках государственного контракта, макрорегиональный филиал «Верхневолжский» компании ТТК предоставил республиканскому перинатальному центру доступ в интернет на с
|06.06.2016
|
Аэропорт «Уфа» повышает безопасность пассажиров с помощью разработки «Астерос Лабс»
й инфраструктуры и систем безопасности, объявила о запуске в промышленную эксплуатацию системы «Астерос. Автоматизированный контроль доступа пассажиров» (АКДП) на территории Международного аэропорта «Уфа». Решение обеспечит контроль доступа пассажиров в зону ожидания рейсов, сообщили CNews в «Астерос». Автоматизированный контроль доступа пассажиров обеспечивается модулем универсальной систе
|16.05.2016
|
Статья ZOOM.CNews помогла читательнице из Уфы
ремся, но опять же, в случае победы, по закону ответчик должен будет оплатить затраты и на судебные тяжбы, и на экспертизу…» Этим советом обратиться к независимому эксперту воспользовалась жительница Уфы С. Евдокимова, столкнувшаяся с описанным в статье случаем механического повреждения браслета Jawbone UP2 (корпус устройства иногда трескается, а внутри электронных компонентов пропадает кон
|21.01.2016
|
В аэропорту «Уфа» будет внедрена отечественная система контроля доступа пассажиров в «чистую» зону
Группа «Астерос» объявила о подписании контракта с международным аэропортом «Уфа» на расширение функционала системы «Астерос Контакт Авиа». Исполнителем работ станет компания «Атринити», входящая в группу «Астерос». В ходе проекта планируется внедрить дополнительный мод
|22.12.2015
|
Bell Integrator открыл офис в Уфе
Компания Bell Integrator, российский системный интегратор, объявила об открытии офиса в городе Уфа. Данное событие стало очередным шагом в расширении географии присутствия компании в росси
|03.12.2015
|
«АйТи» создала инфраструктуру для нового отеля Sheraton в Уфе
Компания «АйТи» объявила о завершении работ по созданию инженерной и ИТ-инфраструктуры нового отеля Sheraton в Уфе. Строительство было закончено в сжатые сроки — современный гостиничный комплекс открылся меньше, чем через год после подписания официального соглашения с инвестором. Sheraton Ufa Hotel стал
|18.11.2015
|
«Технологии Будущего» поставили терминалы электронной очереди и светодиодные табло в МФЦ г. Уфы
терминалы, оборудованные считывателями УЭК, а также светодиодные табло и источники питания к ним. Комплекс рассчитан на оснащение 34 рабочих мест в трех отделениях МФЦ, два из которых находятся в г. Уфе. Аппаратный комплекс не только полностью совместим с программным обеспечением «Ланит», но и кастомизирован в соответствии с потребностями заказчика. По утверждению «Технологий Будущего», вс
|12.11.2015
|
ТТК организовал систему видеонаблюдения для строительной компании «Эра» в Уфе
Компания ТТК сообщила о начале сотрудничества со строительной компанией «Эра» в Уфе. В рамках договора макрорегиональный филиал «Средневолжский» компании ТТК («ТТК-Самара») организовал для компании «Эра» систему видеонаблюдения в одном из строящихся жилых комплексов города
|10.11.2015
|
«Стинс Коман» внедрила систему видеонаблюдения в международном аэропорту «Уфа»
Компания «Стинс Коман» внедрила систему видеонаблюдения международного аэропорта «Уфа» — регионального воздушного порта России, подтвердившего свое соответствие производственным стандартам ISAGO (IATA Safety Audit for Ground Operations). Решение нацелено на повышение безопас
|22.10.2015
|
«Умный транспорт» в Уфе работает на мобильном интернете «МегаФона»
«МегаФон» предоставил мобильный интернет Управлению электротранспорта городского округа города Уфа. Предприятие использует услуги оператора для работы системы мониторинга движения трамваев и троллейбусов. Местоположение бортов будет доступно и пассажирам через приложение «Умный транспорт
|23.07.2015
|
Видеоконференцсвязь от TrueConf объединила таможенные посты Республики Башкортостан
Башкортостан, расположенных в разных городах, так и между структурными подразделениями таможни в г. Уфа. Основной функцией Башкортостанской таможни является проведение таможенного контроля, сод
|16.07.2015
|
В период проведения саммитов ШОС и БРИКС в Уфе интернет-трафик в сети «Билайн» увеличился в 1,5 раза
а также в местах размещения участников мероприятия — гостиницах и пригородных пансионатах. Директор Уфимского филиала «ВымпелКома» Андрей Ратошнюк отметил: «Подготовка сети к саммитам ШОС и БРИ
|07.07.2015
|
«Техносерв» переоборудовал пункт пропуска международного аэропорта Уфы
рамках проекта строительства (реконструкции) международного терминала и инфраструктуры в аэропорту «Уфа» в соответствии с Федеральной целевой программой по обустройству пунктов пропуска в 2012-
|01.06.2015
|
Eset проведет серию мероприятий Eset Road Show в Екатеринбурге, Уфе и Иркутске
егченная активация продуктов; оптимизация для работы в виртуальной среде. В мае-июне события в рамках Eset Road Show пройдут в трех городах: 21 мая — в Екатеринбурге (совместно с ARinteg); 28 мая — в Уфе (партнер события — компания «АИР Софт»); 9 июня — в Иркутске (совместно с «НПФ Форус»). Зарегистрироваться для участия в событиях в рамках Eset Road Show можно здесь.
|25.05.2015
|
|12.05.2015
|
Eset проведет серию мероприятий Eset Road Show в Уфе и Иркутске
я угроз; новый единый графический интерфейс; облегченная активация продуктов; оптимизация для работы в виртуальной среде. В мае-июне события в рамках Eset Road Show пройдут в двух городах: 28 мая — в Уфе (партнер события — компания «АИР Софт»); 9 июня — в Иркутске (совместно с «НПФ Форус»). Зарегистрироваться на события в рамках Eset Road Show можно по ссылке.
|20.04.2015
|
ТТК предоставил услуги связи отелю Hilton в Уфе
Компания ТТК сообщила о начале предоставления комплекса услуг связи отелю «Хилтон Гарден Инн Уфа Риверсайд». В рамках договора макрорегиональный филиал «Средневолжский» компании ТТК («ТТ
