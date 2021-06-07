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Минниханов Рустам


07.06.2021 «Билайн» будет развивать цифровую экономику в Татарстане 2
30.03.2021 «Росатом» отдает проект многомиллиардного ЦОДа в Иннополисе единственному секретному исполнителю 1
16.02.2021 Магазины из Татарстана смогут торговать на «Яндекс.Маркете» со своего склада 1
30.11.2020 В ОЭЗ «Иннополис» разработают систему беспилотного движения в метро и единую платформу для зарядки электромобилей 1
25.08.2020 Крупнейшее китайское такси приехало завоевывать Россию 1
25.08.2020 Цифровой сервис от КАМАЗа стал резидентом ОЭЗ «Иннополис» 1
28.04.2020 «Акронис инфозащита» открывает центр разработки в ОЭЗ «Иннополис» 1
30.03.2020 Татарстан подключился к школьной образовательной платформе Сбербанка 1
04.03.2020 Татарстан будет использовать SberCloud для изменения системы госуправления 3
07.02.2020 Сбербанк выводит образование в России на мировой уровень 1
14.01.2020 В Министерстве экологии и природных ресурсов Татарстана автоматизировано лицензирование недропользования 1
07.02.2019 «БАРС Груп» представила концепт мобильного офиса для «надомников» 1
21.09.2018 «Ростех» открыл центр специального машиностроения в Татарстане 1
22.08.2018 В Татарстане запущен завод по производству тонера и картриджей 1
21.05.2018 В Иннополисе открыли опытную зону сети 5G 2
08.02.2018 Технологию распознавания лиц NtechLab внедрят в «умных городах» Татарстана 1
08.11.2017 В Иннополисе создадут опытную зону мобильной сети 5G 2
29.06.2017 Минсвязи Татарстана и Uber запустили проект по транспортному обслуживанию бюджетных учреждений 1
27.06.2017 Schneider Electric расширяет сотрудничество с «Татнефтью» 1
23.06.2017 InfoWatch открыла офис дочерней компании в Иннополисе 1
25.05.2017 В Татарстане будет создана опытная зона сети нового поколения 5G 1
24.05.2017 Дочерняя компания «Ростелекома» открыла офис в Иннополисе 1
04.04.2017 «Тинькофф Банк» запустит центр разработки в «Иннополисе» 2
21.03.2017 Schneider Electric откроет в Татарстане центр НИОКР с целью разработки инновационных решений для промышленности 2
25.01.2017 В Татарстане создается единое информационное пространство архивов 1
21.11.2016 Мэр Иннополиса ушел в отставку 1
20.10.2016 «АК Барс» банк открыл собственную инновационную лабораторию 1
13.10.2016 «Сбертех» придёт в Иннополис 1
22.06.2016 Татарстан стал первым пилотным регионом по переходу на отечественное офисное ПО 1
10.06.2016 ITSF: Есть повод для оптимизма в развитии ИТ и информационной безопасности 1
08.06.2016 Центр господдержки предпринимателей Татарстана использует электронную очередь Neuroniq 1
01.06.2016 В проект Cognitive Technologies в «Иннополисе» будет вложено 0,8 млрд руб. 1
04.02.2016 Основатель казанского технопарка привлек $2 млн на интернет-проект 1
15.01.2016 В разработки с/х роботов инвестируют миллионы рублей 1
10.11.2015 «Народного спутникового интернета» не будет. Деньги отправлены в Татарстан 1
15.07.2015 Сбербанк и Татарстан заключили соглашение о сотрудничестве «Безналичный Татарстан» 1
29.05.2015 Ростех создаст ИТ-центр в Иннополисе 1
13.03.2015 Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан вступило в проект по разработке ГИПК СУ ПЖЦ 1
04.02.2015 IBM занялась аутсорсингом бухгалтерии в России 1
04.02.2015 IBM открыла первый в России центр по предоставлению услуг в Казани 1

Публикаций - 89, упоминаний - 114

Минниханов Рустам упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 10
Microsoft Corporation 11110 5
Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 61 2
Синтерра - Synterra 565 2
Микротест 177 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 2
SAP SE 3216 2
IBM 3546 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 2
Ростелеком Связьинвест 699 1
ICL ГК 69 1
Eutelsat 65 1
Рэйлнекст 1 1
Рэйлнекст Ctrl@Traffic 1 1
Alibaba Group 298 1
InnoSTage - Инностейдж 5 1
Google LLC 7158 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 1
Huawei 2731 1
Apple Inc - Эппл Рус 7713 1
СберДевайсы - SberDevices 47 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
InfoWatch - Инфовотч 613 1
Барс груп 402 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 1
Таттелеком 106 1
Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 25 1
Tencent 93 1
NtechLab - НтехЛаб 78 1
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 5
Uber Technologies 258 2
Uber 257 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
DiDi Chuxing 19 1
Техмаш - Научно-производственный концерн 15 1
Спецшеринг - Онлайн-сервис аренды спецтехники 1 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 1
Uber China 7 1
Сбербанк Вклад в Будущее - Благотворительный фонд Сбербанка 4 1
Президент Республики Татарстан 4 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 3
Правительство Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ 56 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 2
Иннополис ОЭЗ ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 41 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 2
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 42 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
Правительство Республики Татарстан - Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан - Минлесхоз РТ 2 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Правительство Республики Татарстан - Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан 1 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 61 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 653 1
Ассоциация 42 1 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
3G - Стандарт мобильной связи 3742 2
8K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 173 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 907 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 632 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1346 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 162 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
Apple iOS 5742 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Google Android 10751 2
SAP SCM - SAP Supply Chain Management 21 1
Сбербанк Центр управления кибербезопасностью - Центра киберзащиты Сбербанка - Операционный центр информационной безопасности Сбербанк 6 1
Okko Smart Box 6 1
Microsoft Office 2007 98 1
Росатом ЦОД 2 1
Росэнергоатом ЦОД Калининский 24 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Технологии Будущего - NeuroniQ - Система управления очередью 17 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Loudplay - Сервис облачного гейминга 13 1
Alibaba Group - AliPay 65 1
Осеевский Михаил 221 4
Шайхутдинов Роман 107 4
Носов Игорь 13 3
Никифоров Николай 1126 3
Греф Герман 205 3
Медведев Дмитрий 1434 2
Иванов Егор 17 2
Дворкович Аркадий 169 2
Wu Aiden - У Эйден 22 2
Балабанов Александр 7 1
Александров Анатолий 9 1
Аноприенко Сергей 2 1
Инфимовская Светлана 2 1
Хасьянов Айрат 2 1
Бадаев Алексей 12 1
Улесов Денис 2 1
Гончаренко Александр 5 1
Халимов Ренат 5 1
Паршиков Алексей 1 1
Акимов Максим 167 1
Шишков Алексей 1 1
Шадриков Александр 1 1
Галкин Александр 8 1
Левашов Александр 88 1
Белов Александр 69 1
Сурков Владислав 59 1
Гузаиров Айдар 21 1
Иванов Михаил 63 1
Касперская Наталья 197 1
Путин Владимир 1826 1
Ускова Ольга 128 1
Хайруллин Айрат 39 1
Ахмеров Тимур 73 1
Чемезов Сергей 121 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 87
Россия - Российская федерация - РФ 57483 53
Россия - ПФО - Казань 1519 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 5
Россия - Иннополис 292 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 4
Казахстан - Республика 2637 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 3
Европа 3766 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 3
Россия - ПФО - Самара 1291 2
Украина 3374 2
Россия - СФО - Новосибирск 1971 2
Россия - Калининградская область 539 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Алабуга ОЭЗ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 19 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Индия - Республика 2175 1
Восточная Европа 1682 1
Россия - Липецкая область 292 1
Германия - Федеративная Республика 3648 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1120 1
Колумбия - Республика 137 1
Россия - Альметьевск 60 1
Панама - Республика 41 1
Россия - Набережные Челны 202 1
Китай - Пекин 320 1
Чили - Республика 121 1
Россия - Новгородская область 287 1
Россия - Кемеровская область 468 1
Россия - Уфа 645 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 518 1
Россия - Томская область 421 1
Россия - Краснодар 1040 1
Россия - Нижегородская область 740 1
Бразилия - Федеративная Республика 1128 1
Австралия - Австралийский Союз 1127 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 84 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 30 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
МПС - Международные платежные системы 24 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 1
Like - Лайк - Кнопка «Нравится» 54 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
Сбербанк - Академия Искусственного интеллекта 9 1
Сбербанк Школа 21 6 1
ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 6 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 8 1
IT&Security Forum 10 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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