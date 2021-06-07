Минниханов Рустам

Крупнейшее китайское такси приехало завоевывать Россию 1

Татарстан подключился к школьной образовательной платформе Сбербанка 1

Татарстан будет использовать SberCloud для изменения системы госуправления 3

Сбербанк выводит образование в России на мировой уровень 1

В Министерстве экологии и природных ресурсов Татарстана автоматизировано лицензирование недропользования 1

В Татарстане запущен завод по производству тонера и картриджей 1

В Иннополисе открыли опытную зону сети 5G 2

В Иннополисе создадут опытную зону мобильной сети 5G 2

Минсвязи Татарстана и Uber запустили проект по транспортному обслуживанию бюджетных учреждений 1

InfoWatch открыла офис дочерней компании в Иннополисе 1

В Татарстане будет создана опытная зона сети нового поколения 5G 1

Schneider Electric откроет в Татарстане центр НИОКР с целью разработки инновационных решений для промышленности 2

В Татарстане создается единое информационное пространство архивов 1

Мэр Иннополиса ушел в отставку 1

Татарстан стал первым пилотным регионом по переходу на отечественное офисное ПО 1

Центр господдержки предпринимателей Татарстана использует электронную очередь Neuroniq 1

Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан вступило в проект по разработке ГИПК СУ ПЖЦ 1

IBM занялась аутсорсингом бухгалтерии в России 1