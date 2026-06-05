Индексная книга (каталог) CNews*
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Минниханов Рустам
СОБЫТИЯ
Публикаций - 122, упоминаний - 140
Минниханов Рустам и организации, системы, технологии, персоны:
|Никифоров Николай 1138 20
|Шайхутдинов Роман 116 19
|Медведев Дмитрий 1665 9
|Дьячков Виктор 37 7
|Путин Владимир 3454 7
|Cohen Franck - Коэн Фрэнк 11 5
|Греф Герман 485 5
|Хайруллин Айрат 108 5
|Носов Игорь 14 5
|Шафигуллин Лутфулла 8 4
|Осеевский Михаил 350 4
|Чемезов Сергей 147 4
|Сурков Владислав 73 3
|Прянишников Николай 316 3
|Когогин Сергей 20 3
|Корнильев Кирилл 65 3
|Халиков Ильдар 14 3
|Шагалеев Руслан 8 3
|Рейман Леонид 1065 3
|Щеголев Игорь 699 3
|Дворкович Аркадий 216 3
|Богачев Игорь 183 3
|Носов Михаил 18 3
|Солдатенков Сергей 162 2
|Wu Aiden - У Эйден 22 2
|Набиуллина Эльвира 123 2
|Шамолин Михаил 124 2
|Слизень Виталий 244 2
|Гузаиров Айдар 64 2
|Малинин Александр 40 2
|Нурутдинов Айрат 12 2
|Иванов Егор 24 2
|Фазылзянов Фарит 30 2
|Шаймиев Минтимер 10 2
|Клочков Юрий 3 2
|Шагиахметов Мидхат 4 2
|Вельдер Илья 2 2
|Тахаутдинов Шафагат 3 2
|Семенихин Кирилл 25 2
|Чернышенко Дмитрий 581 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.