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Минниханов Рустам

СОБЫТИЯ


05.06.2026 Минсельхоз России, Татарстан и университет «Иннополис» начинают сотрудничество в области агротехнологий 1
04.06.2026 Университет Иннополис и Казанский ГМУ заключили стратегическое соглашение о партнерстве в области цифровой медицины 1
20.02.2026 В Татарстане внедряют единую систему учета государственного и муниципального имущества 1
19.09.2025 Рустам Минниханов поддержал инициативу CommuniGate Pro по созданию эталонного суверенного рабочего места сотрудника 1
24.09.2024 Операционную систему «Альт» на татарском языке представили в Казани 1
11.09.2024 «Северсталь-инфоком» стал партнером ОЭЗ «Иннополис» 1
10.09.2024 В России создадут 10 типовых информационных систем, на базе которых будут строить ГИС 1
09.08.2024 «Летай» расширил покрытие сети на трассе М-12 1
07.06.2024 В Татарстане появятся новые решения на основе искусственного интеллекта 2
15.03.2024 Александр Ведяхин: Сбербанк помогает комплексной цифровизации Татарстана 1
15.12.2023 Группа «Эттон» выводит новый бренд по цифровизации нефтегаза 1
30.11.2023 Раис Татарстана Рустам Минниханов дал старт строительству вычислительного центра «Таттелекома» 1
04.09.2023 В России начал работу межвузовский SOC 1
01.09.2023 Резидент «Сколково» оснастил 7 школ Татарстана системой распознавания лиц 1
25.11.2022 Дмитрий Чернышенко: Опорный образовательный центр Университета Иннополис переориентируют под задачи импортозамещения 2
17.06.2022 «Газпром нефть» и Татарстан разработают инновации для нефтегазовой отрасли 1
16.06.2022 VK и Татарстан подписали соглашение о цифровизации 1
17.05.2022 ICL построит завод с объемом производства до 1 млн изделий в год 1
17.05.2022 ICL построит завод с объемом производства до 1 млн изделий в год 1
16.05.2022 В России развернут производство материнских плат, вложив 2 миллиарда 1
14.04.2022 Университет Иннополис и Сколтех начнут совместно обучать бакалавров по направлению «Информатика и вычислительная техника» 1
07.06.2021 «Билайн» будет развивать цифровую экономику в Татарстане 1
30.03.2021 «Росатом» отдает проект многомиллиардного ЦОДа в Иннополисе единственному секретному исполнителю 1
16.02.2021 Магазины из Татарстана смогут торговать на «Яндекс.Маркете» со своего склада 1
04.12.2020 В ОЭЗ «Иннополис» появится центр разработки программных продуктов ГК Astra Linux 1
30.11.2020 В ОЭЗ «Иннополис» разработают систему беспилотного движения в метро и единую платформу для зарядки электромобилей 2
25.08.2020 Крупнейшее китайское такси приехало завоевывать Россию 1
25.08.2020 Цифровой сервис от КАМАЗа стал резидентом ОЭЗ «Иннополис» 1
05.06.2020 «Таттелеком» подключит к интернету по оптике более тысячи татарстанских школ 1
28.04.2020 «Акронис инфозащита» открывает центр разработки в ОЭЗ «Иннополис» 1
30.03.2020 Татарстан подключился к школьной образовательной платформе Сбербанка 1
04.03.2020 Татарстан будет использовать SberCloud для изменения системы госуправления 2
07.02.2020 Сбербанк выводит образование в России на мировой уровень 1
14.01.2020 В Министерстве экологии и природных ресурсов Татарстана автоматизировано лицензирование недропользования 1
07.02.2019 «БАРС Груп» представила концепт мобильного офиса для «надомников» 1
21.09.2018 «Ростех» открыл центр специального машиностроения в Татарстане 1
22.08.2018 В Татарстане запущен завод по производству тонера и картриджей 1
21.05.2018 В Иннополисе открыли опытную зону сети 5G 2
08.02.2018 Технологию распознавания лиц NtechLab внедрят в «умных городах» Татарстана 1
08.11.2017 В Иннополисе создадут опытную зону мобильной сети 5G 1

Публикаций - 122, упоминаний - 140

Минниханов Рустам и организации, системы, технологии, персоны:

ICL ГК - ICL Group 481 12
Ростелеком 10948 11
СИНХ - Таттелеком 229 11
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 161 10
Microsoft Corporation 25775 9
SAP SE 5601 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
БАРС Груп 579 6
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 4
МегаФон 10742 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 3
SAP EMEA 12 3
КамАЗ ЦИКТ - КамАЗ Центр информационных и коммуникационных технологий - КамАЗ Digital - KAMAZ Digital - КАМАЗ Диджитал - КамАЗ ЦП - КамАЗ Цифровая платформа 23 3
Cisco Systems 5372 3
Yandex - Яндекс 9216 3
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 3
9594 3
Fujitsu 2105 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Автодория 44 3
Микротест 284 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 2
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 60 2
InnoSTage - Инностейдж 220 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 2
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 2
Ростелеком Интернэшнл Лимитед - Rostelecom International Ltd 4 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 77 2
Интелком 22 2
Центр ИКТ - Центр информационно-коммуникационных технологий 6 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Huawei 4677 2
Apple Inc 13156 2
Intel Corporation 12811 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 2
InfoWatch - Инфовотч 1185 2
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 2
Новые облачные технологии (НОТ) 485 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 7
Татнефть 243 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Ак Барс Банк 283 4
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 63 3
Uber 357 2
Иннополис ОАО 10 2
СИНХ - Связьинвестнефтехим 16 2
Центр-Сервис 7 2
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 60 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 37 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 117 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 1
DiDi Chuxing Technology - Диди Мобилити Рус 28 1
Russia Partners - Раша Партнерс 33 1
Ростех - Техмаш НПК - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 30 1
ОМЗ УЗТМ Ростсельмаш - Rostselmash 31 1
Спецшеринг - Онлайн-сервис аренды спецтехники 1 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 38 1
Uber China 7 1
Сбер - Сбербанк Вклад в Будущее - Благотворительный фонд Сбербанка 13 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 88 1
Локотех Сигнал 1 1
Сетевая компания - Казанские электрические сети 6 1
Очаково МПБК - Московский пиво-безалкогольный комбинат 49 1
КамАЗ Металлургия 6 1
Islamic Development Bank - Исламский банк развития - ИБР 4 1
Татнефть Нефтехим УК - Татнефтехиминвест-холдинг 15 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 1
Ростех - Техмаш - Завод имени Серго Производственное объединение ФГУП - ПОЗиС - Pozis - Свияга, Мир 11 1
ИНС - Институт национальной стратегии 31 1
ВЭБ.РФ - ПроШкола 3 1
IBFD Foundation - Некоммерческий фонд развития исламского бизнеса и финансов 1 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 64
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 95 20
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 17
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 12
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 4
Мэрия города Иннополис 14 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 146 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 128 1
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 56 1
Верховная рада Украины - парламент Украины 57 1
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 132 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 57 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
Администрация города Казани - Мэрия Казани 22 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
Международная академия связи - МАС 46 2
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Ассоциация 42 1 1
СибАкадемИнновация 1 1
ETT - European Tech Tour Association - Европейская Ассоциация Тех Тур 3 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 49
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 18
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 14
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 5
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 4
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4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 9
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 8
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 4
Microsoft Office 4170 3
Microsoft Windows 16882 3
Microsoft Windows XP 2431 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 3
Microsoft Office 2007 265 2
ICL RAY - ICL RAYbook - ICL ThinRAY 18 2
Google Android 15244 2
Apple iOS 8583 2
Microsoft Windows 7 2007 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 2
Microsoft Windows BitLocker 942 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 179 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 105 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 315 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 48 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 1
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 106 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Seldon.Basis 8 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent ЦОД 24 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 1
Минкультуры РФ - ГК МФ РФ - Госкатолог РФ - Государственный каталог Музейного фонда Российской федерации 34 1
Microsoft Office 2010 157 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 137 1
РЖД Сапсан 28 1
ЦРТ Voice2Med 38 1
Сбер - Okko Smart Box 7 1
InnoSTage - CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 82 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
SAP SRM - SAP Supplier Relationship Management - mySAP Supplier Relationship Management 35 1
Никифоров Николай 1138 20
Шайхутдинов Роман 116 19
Медведев Дмитрий 1665 9
Дьячков Виктор 37 7
Путин Владимир 3454 7
Cohen Franck - Коэн Фрэнк 11 5
Греф Герман 485 5
Хайруллин Айрат 108 5
Носов Игорь 14 5
Шафигуллин Лутфулла 8 4
Осеевский Михаил 350 4
Чемезов Сергей 147 4
Сурков Владислав 73 3
Прянишников Николай 316 3
Когогин Сергей 20 3
Корнильев Кирилл 65 3
Халиков Ильдар 14 3
Шагалеев Руслан 8 3
Рейман Леонид 1065 3
Щеголев Игорь 699 3
Дворкович Аркадий 216 3
Богачев Игорь 183 3
Носов Михаил 18 3
Солдатенков Сергей 162 2
Wu Aiden - У Эйден 22 2
Набиуллина Эльвира 123 2
Шамолин Михаил 124 2
Слизень Виталий 244 2
Гузаиров Айдар 64 2
Малинин Александр 40 2
Нурутдинов Айрат 12 2
Иванов Егор 24 2
Фазылзянов Фарит 30 2
Шаймиев Минтимер 10 2
Клочков Юрий 3 2
Шагиахметов Мидхат 4 2
Вельдер Илья 2 2
Тахаутдинов Шафагат 3 2
Семенихин Кирилл 25 2
Чернышенко Дмитрий 581 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 121
Россия - РФ - Российская федерация 166168 92
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 57
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 37
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Росатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 22 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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