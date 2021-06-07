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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Минниханов Рустам
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Публикаций - 89, упоминаний - 114
Минниханов Рустам упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Осеевский Михаил 221 4
|Шайхутдинов Роман 107 4
|Носов Игорь 13 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Греф Герман 205 3
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Иванов Егор 17 2
|Дворкович Аркадий 169 2
|Wu Aiden - У Эйден 22 2
|Балабанов Александр 7 1
|Александров Анатолий 9 1
|Аноприенко Сергей 2 1
|Инфимовская Светлана 2 1
|Хасьянов Айрат 2 1
|Бадаев Алексей 12 1
|Улесов Денис 2 1
|Гончаренко Александр 5 1
|Халимов Ренат 5 1
|Паршиков Алексей 1 1
|Акимов Максим 167 1
|Шишков Алексей 1 1
|Шадриков Александр 1 1
|Галкин Александр 8 1
|Левашов Александр 88 1
|Белов Александр 69 1
|Сурков Владислав 59 1
|Гузаиров Айдар 21 1
|Иванов Михаил 63 1
|Касперская Наталья 197 1
|Путин Владимир 1826 1
|Ускова Ольга 128 1
|Хайруллин Айрат 39 1
|Ахмеров Тимур 73 1
|Чемезов Сергей 121 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763811, в очереди разбора - 667498.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763811, в очереди разбора - 667498.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru