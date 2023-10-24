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Индексная книга (каталог) CNews*
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Интелком

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


24.10.2023 В Linx назначен коммерческий директор 1
18.12.2019 Россиян лишили самого известного торрент-трекера с сериалами. Возможно, навечно 1
22.01.2018 «Дочка» IBS наказала подмосковное Минсоцразвития на 60 млн. На подходе еще 90 млн 2
04.02.2016 Основатель казанского технопарка привлек $2 млн на интернет-проект 2
07.04.2015 «1С-Рарус» и «Интелком» объявили о слиянии 1
04.12.2013 Магистральный путь развития авиации – «облака» 1
29.07.2013 «Интелком» будет внедрять систему для управления доступом от «ТрастВерс» в рамках собственных проектов 2
21.02.2013 Завод двигателей КАМАЗа внедрил корпоративную систему на базе «1С:Предприятия 8» 1
18.02.2013 ERP на «Камазе»: «1С» не сдается под натиском SAP 1
04.12.2012 В администрации города Ивантеевка внедрена СЭД Docsvision 3
10.10.2012 «Интелком» помог «Казанскому вертолетному заводу» перейти на 1С 2
09.08.2012 «Интелком» автоматизировал главного строительного подрядчика «Универсиады-2013» 1
30.07.2012 Завершен крупнейший проект по внедрению «1С: Предприятия» 2
08.07.2011 НПЦ «Интелком» разработал DPM-сканер icReader C-1 4
16.03.2011 КАМАЗ потратил 300 млн руб. на SAP 1
18.02.2011 40 департаментов КАМАЗ объединены единой ИС на базе «1С:Предприятия 8» 3
05.10.2009 «Татфондбанк» оптимизировал систему развития персонала на базе решения «1С» 1
08.07.2009 «Чувашгосснаб» управляет сбытом и закупками с помощью решения «1С» 1
15.07.2008 Институт Радио внедряет DocsVision «Административное делопроизводство» 1
04.12.2007 DocsVision и НПЦ «Интелком» стали партнерами 3
21.04.2005 British Airways модернизировала центр контактов 1
06.04.2005 Call-центр для British Airways в России 3

Публикаций - 23, упоминаний - 39

Интелком и организации, системы, технологии, персоны:

9636 12
SAP SE 5609 4
Docsvision - ДоксВижн 1061 3
Микротест 284 3
Ростелеком 10986 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5680 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1763 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2399 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9527 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1102 2
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 263 2
1С-Рарус 986 2
КамАЗ ЦИКТ - КамАЗ Центр информационных и коммуникационных технологий - КамАЗ Digital - KAMAZ Digital - КАМАЗ Диджитал - КамАЗ ЦП - КамАЗ Цифровая платформа 24 2
Центр ИКТ - Центр информационно-коммуникационных технологий 6 1
МегаФон 10828 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3466 1
Microsoft Corporation 25816 1
Meta Platforms - Facebook 4625 1
IBM - International Business Machines Corp 9708 1
Softline - Софтлайн 3766 1
HP Inc. 5903 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 388 1
Rockwell Automation - Allen-Bradley - Rockwell Software 55 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 948 1
Oracle Corporation 7090 1
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software - СиСофт Дистрибуция - CS Trade - Си Эс Трэйд - СиСофт ГК - CSoft Group 122 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1917 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1576 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 132 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5004 1
Sabre Corporation - Sabre Holdings 177 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 622 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1007 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 1
Deutsche Telekom 955 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 231 1
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1520 1
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 104 1
Cloudflare 173 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 6
Ростех - Вертолеты России 180 2
British Airways - British Midland International 127 2
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Казанский вертолетный завод 25 2
Чувашгосснаб - ЧГС 1 1
РЖД - Российские железные дороги 2102 1
НСПК - Национальная система платежных карт 954 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 380 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 514 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 121 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 157 1
Warner Bros. International Television Distribution 289 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
American Airlines 90 1
Коловрат 5 1
Татфондбанк АИКБ 81 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 38 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 1
Warner 540 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 1
КамАЗ Металлургия 6 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Русские витязи - Авиационная группа высшего пилотажа 16 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 728 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 50 1
Мостотрест ГУП 14 1
КамАЗ АвтоЗапчасть 2 1
КамАЗ ТЗА - Туймазинский завод автобетоновозов 5 1
КамАЗ Энерго 1 1
ТОР Холдинг - ТОЗ Тула - Тульский оружейный завод 5 1
Федеральное казначейство России 1951 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3208 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3664 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5711 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1174 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3076 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2889 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 264 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 875 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1417 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 110 1
Минстрой РФ - Единый заказчик в сфере строительства ГУП - ФНС РФ ФКУ ОДЕЗ - Объединенная дирекция единого заказчика федеральной налоговой службы 17 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54246 9
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12335 4
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24537 2
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Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4517 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13021 2
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Avaya IP Office Cloud Platform 84 2
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Avaya Voice Portal - Avaya Speech Recognition - Avaya VoiceMail 19 2
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Информзащита - TrustVerse Куб IdM-система 10 1
Dassault Systemes - BoostAerospace 3 1
Google YouTube - Видеохостинг 3006 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 929 1
Google Android 15301 1
Apple iOS 8608 1
Linux OS 11586 1
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Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1641 1
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Avaya Definity УАТС 104 1
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Балабанов Александр 8 1
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Маркова Мария 6 1
Шишков Алексей 1 1
Гончаренко Александр 5 1
Ларин Андрей 23 1
Хазов Даниил 10 1
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Курмаева Карина 1 1
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Ефимов Вадим 1 1
Чернов Олег 1 1
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Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2613 1
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Россия - СЗФО - Калининградская область 1481 1
Нидерланды 3757 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 452 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 368 1
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Австралия - Сидней 276 1
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Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6088 1
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Игра престолов - телевизионный сериал 12 1
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Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 429 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10925 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1082 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8642 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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