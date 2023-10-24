Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Интелком
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 23, упоминаний - 39
Интелком и организации, системы, технологии, персоны:
|Когогин Сергей 20 3
|Никитин Евгений 15 3
|Минниханов Рустам 123 2
|Шишкин Анатолий 1 1
|Созонова Гольсиня 1 1
|Пальцев Михаил 1 1
|Хуснутдинов Арсен 2 1
|Далевич Артем 2 1
|Киндер Татьяна 1 1
|Маркова Дарья 16 1
|Бинашева Зульфира 1 1
|Нуралиев Борис 298 1
|Максимов Андрей 15 1
|Богачев Игорь 183 1
|Носов Михаил 18 1
|Мартынов Владислав 115 1
|Галкин Александр 11 1
|Балабанов Александр 8 1
|Цуканов Николай 8 1
|Постолатий Виталий 22 1
|Маркова Мария 6 1
|Шишков Алексей 1 1
|Гончаренко Александр 5 1
|Ларин Андрей 23 1
|Хазов Даниил 10 1
|Буслаев Дмитрий 1 1
|Курмаева Карина 1 1
|Лысенко Светлана 2 1
|Ефимов Вадим 1 1
|Чернов Олег 1 1
|Клочков Юрий 3 1
|Солянов Евгений 1 1
|Cohen Franck - Коэн Фрэнк 11 1
|Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
|NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468867, в очереди разбора - 725104.
Создано именных указателей - 200367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468867, в очереди разбора - 725104.
Создано именных указателей - 200367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.