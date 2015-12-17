Получите все материалы CNews по ключевому слову
EBRD European Bank for Reconstruction and Development ЕБРР Европейский банк реконструкции и развития
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|17.12.2015
|
Depositphotos подписал соглашение на $5 млн инвестиций от ЕБРР и ТМТ Investments
sitphotos сообщил о подписании соглашения на привлечение инвестиций. Лид-инвестором раунда выступил Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР), который стал миноритарным акционером компан
|26.08.2013
|
РФПИ, ЕБРР и CapMan инвестирует $100 млн в Maykor
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в составе консорциума, в который также вошли Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и фонд CapMan Russia II, завершил сделку по
|25.07.2012
|
Миллиардный кредит «Прогнозу» от ЕБРР одобрен
Как заявил CNews официальный представитель Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Ричард Уолис (Richard Wallis), совет директоров банка одобрил предоставление кредита пе
|20.07.2012
|
«Прогноз» привлекает миллиардный кредит на мировую экспансию
24 июля Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) должен рассмотреть предоставление займа в ра
|21.12.2010
|
ЕБРР предоставил «Энфорте» кредит на 450 млн руб.
не исключает возможности приобретения региональных ВОЛС и WiMAX-активов. «Энфорта» сотрудничает с «Европейским банком реконструкции и развития» с 2007 г., когда компании был предоставлен креди
|26.10.2010
|
IBS Group заняла $20 млн в Европе, чтобы рассчитаться с российскими кредиторами
roup получила конвертируемый займ в размере $20 млн от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Процентная ставка по кредиту составляет шестимесячный LIBOR (сейчас этот показатель не
|03.06.2010
|
МТС выплатила ?413 млн по кредитам консорциуму банков во главе с ЕБРР
ы» (МТС) сообщила о погашении задолженности в размере ?413 млн перед консорциумом банков во главе с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), а также о снижении процентной ставки по к
|22.12.2009
|
Европейский банк реконструкции и развития вложит $30 млн в фонд Almaz Capital
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) принял решение инвестировать до $30 млн в венчурный фонд Almaz Capital Russia Fund I, о
|27.07.2009
|
«Система» одолжила €120 млн для «Ситроникса»
АФК «Система» привлекла у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) кредит на развитие высокотехнологичных проектов компании «Ситроникс», в которой «Системе» принадлежат 61,3% акций. Сумма кредита составила €120 млн, срок привлечения – три года. По словам
|24.07.2009
|
«Система» получила ?120 млн от ЕБРР на высокотехнологичные проекты «Ситроникса»
Компания «Система» объявила о привлечении у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) трехлетнего кредита на ?120 млн. Также АФК «Система» выкупила у ЕБРР его пакет а
|19.11.2007
|
ЕБРР занялся венчурными инвестициями в России
Спонсором «ВТБ – Фонд венчурный» с капиталом в 3 млрд. рублей станет Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Получив пакет в 20%, одна из крупнейших мир
|05.10.2007
|
ЕБРР может выделить «Кар-Телу» кредит на $130 млн.
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассматривает возможность выделения дочерней компании "ВымпелКома" в Казахстане - "Кар-
|04.10.2007
|
ЕБРР предоставит KaR-Tel синдицированный кредит на сумму $130 млн
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен предоставить казахстанскому мобильному оператору KaR-Tel LLP, непрямым мажорита
|25.05.2007
|
Решения Cisco обеспечили работу саммита ЕБРР
столице Республики Татарстан проходил ежегодный саммит Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Ежегодное собрание совета управляющих ЕБРР состоялось в одном из самых технолог
|18.05.2007
|
Казань развертывает ИТ-инфраструктуру для проведения совета ЕБРР
онного форума и Ежегодного собрания Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), которое впервые в истории банка пройдет в Казани 19-21 мая 2007 года. Ожидается, что в
|03.04.2007
|
ЕБРР приобретает 28% акций крупнейшего оператора кабельного ТВ в Молдавии
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) приобретает 28% акций молдавско-американской компании SUN Communications - крупнейшего
|19.09.2006
|
ЕБРР планирует предоставить "Престиж-Интернету" кредит на $5 млн.
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует предоставить «Престиж-Интернету» (торговая марка «Энфорта») кредит на $5 млн.
|12.09.2006
|
ЕБРР купил 3,67% акций "Ситроникс" за $80 млн
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) завершил сделку по покупке 3,67% акций "Ситроникс" (торговая марка Sitronics) за $80 мл
|19.06.2006
|
"Связной" получил кредит от ЕБРР
группе компаний «Связной». Кредитная линия открыта в рамках программы Trade Facilitation Programme Европейского Банка Реконструкции и Развития (EBRD), одним из участников которой является Банк
|02.06.2006
|
АФК "Система" продаст 5-10% акций МБРР Европейскому банку реконструкции и развития
банка реконструкции и развития (МБРР) до конца 2006 г. Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом сообщил журналистам председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евту
|18.05.2006
|
ЕБРР выделил новый 8-летний кредит МТС на $112 млн.
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил новый кредит компании «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) на $112 млн., сообщает РБК.
|15.12.2004
|
МТС заняли $150 млн. у ЕБРР
вой связи «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) получил кредит Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на сумму $150 млн. Кредит предоставлен на семь лет и будет выплачиваться равными долями
|01.12.2004
|
2 декабря состоится конференция в области международного проектного финансирования
финансирования приглашает представителей российских и иностранных компаний принять участие в ежегодной конференции «Расширение возможностей участия российских организаций в реализации проектов МБРР, ЕБРР и других международных финансовых организаций в 2005 году», которая состоится 2 декабря 2004 года. В ходе конференции участники будут ознакомлены с программой реализации действующих и всту
|29.11.2004
|
2 декабря состоится конференция в области международного проектного финансирования
финансирования приглашает представителей российских и иностранных компаний принять участие в ежегодной конференции «Расширение возможностей участия российских организаций в реализации проектов МБРР, ЕБРР и других международных финансовых организаций в 2005 году», которая состоится 2 декабря 2004 года. В ходе конференции участники будут ознакомлены с программой реализации действующих и всту
|24.11.2004
|
2 декабря состоится конференция в области международного проектного финансирования
финансирования приглашает представителей российских и иностранных компаний принять участие в ежегодной конференции «Расширение возможностей участия российских организаций в реализации проектов МБРР, ЕБРР и других международных финансовых организаций в 2005 году», которая состоится 2 декабря 2004 года. В ходе конференции участники будут ознакомлены с программой реализации действующих и всту
|27.05.2004
|
IFC и ЕБРР готовят кредит для "МегаФона" на $200 млн.
Международная финансовая корпорация (IFC) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готовят крупный кредит на $200 млн. для росс
|30.05.2003
|
Венчурные инвестиции: в России потратили более $300 млн.
- говорилось в итоговом меморандуме, посвященному дальнейшим планам в отношении поддержки реформ в России, - для создания $300–миллионного Фонда малых и средних предприятий в тесном сотрудничестве с ЕБРР. Мы осознаем важность улучшения доступа к рынку для развития экономических реформ в России …»2. Это было записано на упомянутой встрече министров государств. На итоговой пресс-конференции,
|16.12.2002
|
ЕБРР включился в приватизацию "Узбектелеком"
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Азиатский банк развития (АБР) и Международная финансовая корпорация (МФК) образовали к
|05.10.2001
|
Tajiktelecom получил ссуду на модернизацию сети
Представители Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) сообщили на этой неделе, что банк выделил ссуду в размере $13 млн. на финансирование и
|13.09.2001
|
Совет директоров ЕБРР принял решение о выделении кредита "Соник Дуо" в размере $40 млн.
получить кредит от Международной финансовой корпорации (IFC, дочерняя структура Всемирного банка), ЕБРР и ряда западных компаний в размере в целом $138 млн. Кредит в $40 млн. от ЕБРР яв
|18.07.2000
|
ЕБРР планирует выделить АООТ "Лентелефонстрой" кредит в размере 100 млн. руб.
предприятии. По сообщению пресс-службы предприятия, в августе 2000г. после обсуждения этого вопроса ЕБРР решит вопрос о выдаче "Лентелефонстрой" кредита в размере 100 млн. руб.
|16.06.2000
|
Украинский оператор мобильной связи "Kyivstar" получил $34.2 млн. инвестиции от ЕБРР
Украинская компания "Kyivstar", являющаяся одним из крупнейших в стране оператором сети GSM-900, получила инвестиции от Европейского Банка Реконструкции и Развития в размере $34.2 млн. Целью инвестиций стало намерение расширить сеть мобильной связи Украины - на данный момент количество пользователей мобильных те
EBRD и организации, системы, технологии, персоны:
|Сульгин Сергей 47 6
|Бакиев Курманбек 51 6
|Андросик Владимир 33 5
|Галицкий Александр 123 5
|Инютин Артем 89 5
|Гончарук Александр 92 5
|Бакиев Максим 42 5
|Елисеев Алексей 15 5
|Ратников Виктор 21 4
|Огнянников Глеб 17 4
|Гуревич Евгений 9 4
|Отунбаева Роза 10 4
|Галицкая Алия 7 4
|Сергеев Дмитрий 61 4
|Ивантер Дмитрий 36 4
|Красников Геннадий 73 4
|Москалькова Татьяна 6 3
|Germanos Panos - Германос Панос 4 3
|Sparkman Lee - Спаркман Ли 5 3
|Болгов Николай 3 3
|Рейман Леонид 1065 3
|Греф Герман 485 3
|Карачинский Анатолий 96 3
|Евтушенков Владимир 217 3
|Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 65 3
|Моргульчик Александр 27 3
|Зеленский Владимир 32 3
|Авен Петр 67 3
|Каплун Герман 55 3
|Шалманов Сергей 202 2
|Ахметов Даниал 48 2
|Шакиров Шамиль 32 2
|Силич Андрей 24 2
|Борисюк Сергей 2 2
|Горохов Максим 17 2
|Иванова Ирина 15 2
|Окунь Александр 11 2
|Мартьянов Михаил 4 2
|Косогов Андрей 33 2
|Шварцман Олег 2 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.