Depositphotos подписал соглашение на $5 млн инвестиций от ЕБРР и ТМТ Investments sitphotos сообщил о подписании соглашения на привлечение инвестиций. Лид-инвестором раунда выступил Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР), который стал миноритарным акционером компан

РФПИ, ЕБРР и CapMan инвестирует $100 млн в Maykor Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в составе консорциума, в который также вошли Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и фонд CapMan Russia II, завершил сделку по

Миллиардный кредит «Прогнозу» от ЕБРР одобрен Как заявил CNews официальный представитель Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Ричард Уолис (Richard Wallis), совет директоров банка одобрил предоставление кредита пе

«Прогноз» привлекает миллиардный кредит на мировую экспансию 24 июля Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) должен рассмотреть предоставление займа в ра

ЕБРР предоставил «Энфорте» кредит на 450 млн руб. не исключает возможности приобретения региональных ВОЛС и WiMAX-активов. «Энфорта» сотрудничает с «Европейским банком реконструкции и развития» с 2007 г., когда компании был предоставлен креди

IBS Group заняла $20 млн в Европе, чтобы рассчитаться с российскими кредиторами roup получила конвертируемый займ в размере $20 млн от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Процентная ставка по кредиту составляет шестимесячный LIBOR (сейчас этот показатель не

МТС выплатила ?413 млн по кредитам консорциуму банков во главе с ЕБРР ы» (МТС) сообщила о погашении задолженности в размере ?413 млн перед консорциумом банков во главе с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), а также о снижении процентной ставки по к

Европейский банк реконструкции и развития вложит $30 млн в фонд Almaz Capital Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) принял решение инвестировать до $30 млн в венчурный фонд Almaz Capital Russia Fund I, о

«Система» одолжила €120 млн для «Ситроникса» АФК «Система» привлекла у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) кредит на развитие высокотехнологичных проектов компании «Ситроникс», в которой «Системе» принадлежат 61,3% акций. Сумма кредита составила €120 млн, срок привлечения – три года. По словам

«Система» получила ?120 млн от ЕБРР на высокотехнологичные проекты «Ситроникса» Компания «Система» объявила о привлечении у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) трехлетнего кредита на ?120 млн. Также АФК «Система» выкупила у ЕБРР его пакет а

ЕБРР занялся венчурными инвестициями в России Спонсором «ВТБ – Фонд венчурный» с капиталом в 3 млрд. рублей станет Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Получив пакет в 20%, одна из крупнейших мир

ЕБРР может выделить «Кар-Телу» кредит на $130 млн. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассматривает возможность выделения дочерней компании "ВымпелКома" в Казахстане - "Кар-

ЕБРР предоставит KaR-Tel синдицированный кредит на сумму $130 млн Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен предоставить казахстанскому мобильному оператору KaR-Tel LLP, непрямым мажорита

Решения Cisco обеспечили работу саммита ЕБРР столице Республики Татарстан проходил ежегодный саммит Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Ежегодное собрание совета управляющих ЕБРР состоялось в одном из самых технолог

Казань развертывает ИТ-инфраструктуру для проведения совета ЕБРР онного форума и Ежегодного собрания Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), которое впервые в истории банка пройдет в Казани 19-21 мая 2007 года. Ожидается, что в

ЕБРР приобретает 28% акций крупнейшего оператора кабельного ТВ в Молдавии Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) приобретает 28% акций молдавско-американской компании SUN Communications - крупнейшего

ЕБРР планирует предоставить "Престиж-Интернету" кредит на $5 млн. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует предоставить «Престиж-Интернету» (торговая марка «Энфорта») кредит на $5 млн.

ЕБРР купил 3,67% акций "Ситроникс" за $80 млн Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) завершил сделку по покупке 3,67% акций "Ситроникс" (торговая марка Sitronics) за $80 мл

"Связной" получил кредит от ЕБРР группе компаний «Связной». Кредитная линия открыта в рамках программы Trade Facilitation Programme Европейского Банка Реконструкции и Развития (EBRD), одним из участников которой является Банк

АФК "Система" продаст 5-10% акций МБРР Европейскому банку реконструкции и развития банка реконструкции и развития (МБРР) до конца 2006 г. Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом сообщил журналистам председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евту

ЕБРР выделил новый 8-летний кредит МТС на $112 млн. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил новый кредит компании «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) на $112 млн., сообщает РБК.

МТС заняли $150 млн. у ЕБРР вой связи «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) получил кредит Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на сумму $150 млн. Кредит предоставлен на семь лет и будет выплачиваться равными долями

2 декабря состоится конференция в области международного проектного финансирования финансирования приглашает представителей российских и иностранных компаний принять участие в ежегодной конференции «Расширение возможностей участия российских организаций в реализации проектов МБРР, ЕБРР и других международных финансовых организаций в 2005 году», которая состоится 2 декабря 2004 года. В ходе конференции участники будут ознакомлены с программой реализации действующих и всту

2 декабря состоится конференция в области международного проектного финансирования финансирования приглашает представителей российских и иностранных компаний принять участие в ежегодной конференции «Расширение возможностей участия российских организаций в реализации проектов МБРР, ЕБРР и других международных финансовых организаций в 2005 году», которая состоится 2 декабря 2004 года. В ходе конференции участники будут ознакомлены с программой реализации действующих и всту

2 декабря состоится конференция в области международного проектного финансирования финансирования приглашает представителей российских и иностранных компаний принять участие в ежегодной конференции «Расширение возможностей участия российских организаций в реализации проектов МБРР, ЕБРР и других международных финансовых организаций в 2005 году», которая состоится 2 декабря 2004 года. В ходе конференции участники будут ознакомлены с программой реализации действующих и всту

IFC и ЕБРР готовят кредит для "МегаФона" на $200 млн. Международная финансовая корпорация (IFC) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готовят крупный кредит на $200 млн. для росс

Венчурные инвестиции: в России потратили более $300 млн. - говорилось в итоговом меморандуме, посвященному дальнейшим планам в отношении поддержки реформ в России, - для создания $300–миллионного Фонда малых и средних предприятий в тесном сотрудничестве с ЕБРР. Мы осознаем важность улучшения доступа к рынку для развития экономических реформ в России …»2. Это было записано на упомянутой встрече министров государств. На итоговой пресс-конференции,

ЕБРР включился в приватизацию "Узбектелеком" Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Азиатский банк развития (АБР) и Международная финансовая корпорация (МФК) образовали к

Tajiktelecom получил ссуду на модернизацию сети Представители Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) сообщили на этой неделе, что банк выделил ссуду в размере $13 млн. на финансирование и

Совет директоров ЕБРР принял решение о выделении кредита "Соник Дуо" в размере $40 млн. получить кредит от Международной финансовой корпорации (IFC, дочерняя структура Всемирного банка), ЕБРР и ряда западных компаний в размере в целом $138 млн. Кредит в $40 млн. от ЕБРР яв

ЕБРР планирует выделить АООТ "Лентелефонстрой" кредит в размере 100 млн. руб. предприятии. По сообщению пресс-службы предприятия, в августе 2000г. после обсуждения этого вопроса ЕБРР решит вопрос о выдаче "Лентелефонстрой" кредита в размере 100 млн. руб.