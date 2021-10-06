Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
EBRD
European Bank for Reconstruction and Development
ЕБРР
Европейский банк реконструкции и развития
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 40, упоминаний - 76
EBRD упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Инютин Артем 73 2
|Горяйнов Андрей 44 1
|Тимченко Алексей 9 1
|Киселёв Алексей 28 1
|Сергеев Дмитрий 53 1
|Сульгин Сергей 40 1
|Беттгер Кристиан 11 1
|Branson Richard - Брэнсон Ричард 21 1
|Кривошеев Алексей 4 1
|Буторин Дмитрий 12 1
|Штернлиб Теймур 22 1
|Егоров Сергей 9 1
|Степанов Антон 56 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770453, в очереди разбора - 674135.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770453, в очереди разбора - 674135.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru