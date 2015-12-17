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EBRD European Bank for Reconstruction and Development ЕБРР Европейский банк реконструкции и развития

СОБЫТИЯ

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17.12.2015 Depositphotos подписал соглашение на $5 млн инвестиций от ЕБРР и ТМТ Investments

sitphotos сообщил о подписании соглашения на привлечение инвестиций. Лид-инвестором раунда выступил Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР), который стал миноритарным акционером компан
26.08.2013 РФПИ, ЕБРР и CapMan инвестирует $100 млн в Maykor

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в составе консорциума, в который также вошли Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и фонд CapMan Russia II, завершил сделку по

25.07.2012 Миллиардный кредит «Прогнозу» от ЕБРР одобрен

Как заявил CNews официальный представитель Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Ричард Уолис (Richard Wallis), совет директоров банка одобрил предоставление кредита пе
20.07.2012 «Прогноз» привлекает миллиардный кредит на мировую экспансию

24 июля Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) должен рассмотреть предоставление займа в ра
21.12.2010 ЕБРР предоставил «Энфорте» кредит на 450 млн руб.

не исключает возможности приобретения региональных ВОЛС и WiMAX-активов. «Энфорта» сотрудничает с «Европейским банком реконструкции и развития» с 2007 г., когда компании был предоставлен креди
26.10.2010 IBS Group заняла $20 млн в Европе, чтобы рассчитаться с российскими кредиторами

roup получила конвертируемый займ в размере $20 млн от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Процентная ставка по кредиту составляет шестимесячный LIBOR (сейчас этот показатель не
03.06.2010 МТС выплатила ?413 млн по кредитам консорциуму банков во главе с ЕБРР

ы» (МТС) сообщила о погашении задолженности в размере ?413 млн перед консорциумом банков во главе с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), а также о снижении процентной ставки по к
22.12.2009 Европейский банк реконструкции и развития вложит $30 млн в фонд Almaz Capital

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) принял решение инвестировать до $30 млн в венчурный фонд Almaz Capital Russia Fund I, о
27.07.2009 «Система» одолжила €120 млн для «Ситроникса»

АФК «Система» привлекла у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) кредит на развитие высокотехнологичных проектов компании «Ситроникс», в которой «Системе» принадлежат 61,3% акций. Сумма кредита составила €120 млн, срок привлечения – три года. По словам
24.07.2009 «Система» получила ?120 млн от ЕБРР на высокотехнологичные проекты «Ситроникса»

Компания «Система» объявила о привлечении у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) трехлетнего кредита на ?120 млн. Также АФК «Система» выкупила у ЕБРР его пакет а
19.11.2007 ЕБРР занялся венчурными инвестициями в России

Спонсором «ВТБ – Фонд венчурный» с капиталом в 3 млрд. рублей станет Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Получив пакет в 20%, одна из крупнейших мир
05.10.2007 ЕБРР может выделить «Кар-Телу» кредит на $130 млн.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассматривает возможность выделения дочерней компании "ВымпелКома" в Казахстане - "Кар-
04.10.2007 ЕБРР предоставит KaR-Tel синдицированный кредит на сумму $130 млн

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен предоставить казахстанскому мобильному оператору KaR-Tel LLP, непрямым мажорита
25.05.2007 Решения Cisco обеспечили работу саммита ЕБРР

столице Республики Татарстан проходил ежегодный саммит Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Ежегодное собрание совета управляющих ЕБРР состоялось в одном из самых технолог
18.05.2007 Казань развертывает ИТ-инфраструктуру для проведения совета ЕБРР

онного форума и Ежегодного собрания Совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), которое впервые в истории банка пройдет в Казани 19-21 мая 2007 года. Ожидается, что в
03.04.2007 ЕБРР приобретает 28% акций крупнейшего оператора кабельного ТВ в Молдавии

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) приобретает 28% акций молдавско-американской компании SUN Communications - крупнейшего

19.09.2006 ЕБРР планирует предоставить "Престиж-Интернету" кредит на $5 млн.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует предоставить «Престиж-Интернету» (торговая марка «Энфорта») кредит на $5 млн.
12.09.2006 ЕБРР купил 3,67% акций "Ситроникс" за $80 млн

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) завершил сделку по покупке 3,67% акций "Ситроникс" (торговая марка Sitronics) за $80 мл
19.06.2006 "Связной" получил кредит от ЕБРР

группе компаний «Связной». Кредитная линия открыта в рамках программы Trade Facilitation Programme Европейского Банка Реконструкции и Развития (EBRD), одним из участников которой является Банк
02.06.2006 АФК "Система" продаст 5-10% акций МБРР Европейскому банку реконструкции и развития

банка реконструкции и развития (МБРР) до конца 2006 г. Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом сообщил журналистам председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евту
18.05.2006 ЕБРР выделил новый 8-летний кредит МТС на $112 млн.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил новый кредит компании «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) на $112 млн., сообщает РБК.
15.12.2004 МТС заняли $150 млн. у ЕБРР

вой связи «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) получил кредит Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на сумму $150 млн. Кредит предоставлен на семь лет и будет выплачиваться равными долями
01.12.2004 2 декабря состоится конференция в области международного проектного финансирования

финансирования приглашает представителей российских и иностранных компаний принять участие в ежегодной конференции «Расширение возможностей участия российских организаций в реализации проектов МБРР, ЕБРР и других международных финансовых организаций в 2005 году», которая состоится 2 декабря 2004 года. В ходе конференции участники будут ознакомлены с программой реализации действующих и всту
29.11.2004 2 декабря состоится конференция в области международного проектного финансирования

финансирования приглашает представителей российских и иностранных компаний принять участие в ежегодной конференции «Расширение возможностей участия российских организаций в реализации проектов МБРР, ЕБРР и других международных финансовых организаций в 2005 году», которая состоится 2 декабря 2004 года. В ходе конференции участники будут ознакомлены с программой реализации действующих и всту
24.11.2004 2 декабря состоится конференция в области международного проектного финансирования

финансирования приглашает представителей российских и иностранных компаний принять участие в ежегодной конференции «Расширение возможностей участия российских организаций в реализации проектов МБРР, ЕБРР и других международных финансовых организаций в 2005 году», которая состоится 2 декабря 2004 года. В ходе конференции участники будут ознакомлены с программой реализации действующих и всту
27.05.2004 IFC и ЕБРР готовят кредит для "МегаФона" на $200 млн.

Международная финансовая корпорация (IFC) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готовят крупный кредит на $200 млн. для росс
30.05.2003 Венчурные инвестиции: в России потратили более $300 млн.

- говорилось в итоговом меморандуме, посвященному дальнейшим планам в отношении поддержки реформ в России, - для создания $300–миллионного Фонда малых и средних предприятий в тесном сотрудничестве с ЕБРР. Мы осознаем важность улучшения доступа к рынку для развития экономических реформ в России …»2. Это было записано на упомянутой встрече министров государств. На итоговой пресс-конференции,
16.12.2002 ЕБРР включился в приватизацию "Узбектелеком"

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Азиатский банк развития (АБР) и Международная финансовая корпорация (МФК) образовали к
05.10.2001 Tajiktelecom получил ссуду на модернизацию сети

Представители Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) сообщили на этой неделе, что банк выделил ссуду в размере $13 млн. на финансирование и

13.09.2001 Совет директоров ЕБРР принял решение о выделении кредита "Соник Дуо" в размере $40 млн.

получить кредит от Международной финансовой корпорации (IFC, дочерняя структура Всемирного банка), ЕБРР и ряда западных компаний в размере в целом $138 млн. Кредит в $40 млн. от ЕБРР яв
18.07.2000 ЕБРР планирует выделить АООТ "Лентелефонстрой" кредит в размере 100 млн. руб.

предприятии. По сообщению пресс-службы предприятия, в августе 2000г. после обсуждения этого вопроса ЕБРР решит вопрос о выдаче "Лентелефонстрой" кредита в размере 100 млн. руб.
16.06.2000 Украинский оператор мобильной связи "Kyivstar" получил $34.2 млн. инвестиции от ЕБРР

Украинская компания "Kyivstar", являющаяся одним из крупнейших в стране оператором сети GSM-900, получила инвестиции от Европейского Банка Реконструкции и Развития в размере $34.2 млн. Целью инвестиций стало намерение расширить сеть мобильной связи Украины - на данный момент количество пользователей мобильных те

Публикаций - 172, упоминаний - 255

EBRD и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 23
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 15
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 14
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 13
Ростелеком 10948 11
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон - Скайтелеком 176 11
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 10
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 8
Версател 10 7
Cisco Systems 5372 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 7
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 7
Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 7
SAP SE 5601 6
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 6
Казахтелеком 348 6
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 6
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 6
Мостелеком 76 6
Yandex - Яндекс 9216 5
Microsoft Corporation 25775 5
Oracle Corporation 7074 5
Acronis - Акронис 489 5
Новые башни ГК - Русские башни ГК 37 5
БиМоКом Лтд - бренд MegaCom 57 5
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 5
Ситроникс Микроэлектроника - Ситроникс Микроэлектронные Решения 64 4
Ситроникс Менеджмент 9 4
Космос ТВ 44 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 4
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 4
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 4
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 4
Такском - Taxcom 256 4
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 4
Fintur 57 4
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 16
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 71 12
World Bank Group - IFC - International Finance Corporation - Международная финансовая корпорация Всемирного банка 30 12
UFG Private Equity 39 11
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 41 8
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 7
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
Альфа-Групп 745 6
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 6
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 6
РВК - Российская венчурная компания 571 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
TMT Investments 115 5
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 5
РФВК - Региональный фонд венчурного капитала 10 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 4
Intel Capital 148 4
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 4
Maxwell Capital - Максвелл Капитал - Максвелл Эссет Менеджмент 15 4
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 151 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 3
Capital International Global Emerging Markets Private Equity Fund 7 3
ВЭБ.РФ - ИнфраВЭБ - ВЭБ Инфраструктура - ФЦПФ - Федеральный центр проектного финансирования 13 3
Horizon Capital 7 3
Tamir Fishman CIG Russia Fund - Тамир Фишман Си ай Джи венчурный фонд 5 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 3
Ростех - CarPrice - Карпрайс - Селаникар 50 3
Биопроцесс Кэпитал Венчурс 10 2
КамАЗ Металлургия 6 2
African Development Bank - Африканский банк развития 10 2
Рускобанк - Русский Торгово-промышленный Банк 4 2
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 2
Halyk Bank - QAZKOM - КАЗКОМ - Казкоммерцбанк 41 2
Zubr Capital - Зубр Капитал 4 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 13
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 10
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 10
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 6
Прокуратура Киргизии - Верховный суд Киргизии - судебная власть Кыргызской Республики 36 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
Судебная власть - Judicial power 2500 4
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 4
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 84 3
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 3
ЦАИРИТ - Центральное агентство по инвестициям, развитиям и инновациям 5 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 3
Федеральное казначейство России 1949 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 3
Районный суд Бишкек 27 3
Президент Украины 128 3
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 89 3
Районный суд Киева 26 2
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 2
U.S. Department of State - USAID - United States Agency for International Development - Агентство США по международному развитию 18 2
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 52 2
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Верховная рада Украины - парламент Украины 57 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 12
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 2
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
IASP - International Association of Science Parks - Международная Ассоциация Научных Парков - Международная ассоциация технопарков 7 1
Партия регионов - Па́ртія регіо́нів 8 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 36
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 24
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 19
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 18
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 16
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 16
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 15
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 12
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 10
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 10
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 9
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 8
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 7
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 92 7
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 6
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 6
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 6
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 6
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 5
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 5
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