Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

EBRD
European Bank for Reconstruction and Development
ЕБРР
Европейский банк реконструкции и развития


06.10.2021 Россияне продали долю в знаменитом фотобанке с пятикратной прибылью 1
16.04.2021 В России банкротят оператора со знаменитым именем Virgin 1
05.08.2020 Стартап из Минска PandaDoc привлек $30 миллионов на американском рынке 1
30.10.2019 «А+С Транспроект» поставила в Тбилиси инструменты для транспортного планирования 1
09.12.2016 velcom расширит сеть «Атлант Телеком» и оптимизирует IPTV 1
22.11.2016 «Техносерв» модернизировал системы теплоснабжения Якутии 3
17.12.2015 Depositphotos подписал соглашение на $5 млн инвестиций от ЕБРР и ТМТ Investments 2
15.10.2015 «Атлант Телеком» создает единую ИТ-систему на базе решений SAP: завершен первый этап проекта 1
03.04.2015 Выручка Maykor превысила 10 млрд рублей 1
03.09.2014 IBS Group готовится к стагнации 1
07.08.2014 В России создан гигант банковского ИТ-аутсорсинга 1
31.07.2014 Власти национализировали сотового оператора «питерских связистов» 1
15.04.2014 Maykor в 2013 финансовом году увеличил выручку на 15,7% 1
21.02.2014 Российские компании вошли в топ-100 лучших аутсорсеров мира 1
26.08.2013 Госфонд и иностранцы инвестировали в Maykor $100 млн 2
26.08.2013 РФПИ, ЕБРР и CapMan инвестирует $100 млн в Maykor 3
21.08.2013 Как Карачинский помог Эскину выкупить Depo у IBS 1
25.07.2012 Миллиардный кредит «Прогнозу» от ЕБРР одобрен 3
20.07.2012 «Прогноз» привлекает миллиардный кредит на мировую экспансию 8
01.06.2012 Кредитный конвейер для СМБ сорвал аплодисменты 1
29.05.2012 МТС поглотила Wi-Fi-сеть столичных супермаркетов, музеев, библиотек и «Шоколадницы» 2
29.05.2012 МТС приобрела московского оператора «Таском» 1
23.03.2012 КАМАЗ въехал в ЦОД 1
29.02.2012 «Русские Башни» привлекают дополнительные $100 млн от новых инвесторов 2
16.03.2011 КАМАЗ потратил 300 млн руб. на SAP 1
21.12.2010 ЕБРР предоставил «Энфорте» кредит на 450 млн руб. 3
26.10.2010 IBS Group заняла $20 млн в Европе, чтобы рассчитаться с российскими кредиторами 4
03.06.2010 МТС выплатила ?413 млн по кредитам консорциуму банков во главе с ЕБРР 3
22.12.2009 Европейский банк реконструкции и развития вложит $30 млн в фонд Almaz Capital 1
27.07.2009 «Система» одолжила €120 млн для «Ситроникса» 8
24.07.2009 «Система» получила ?120 млн от ЕБРР на высокотехнологичные проекты «Ситроникса» 4
29.08.2008 «Энфорта» в сентябре введет в эксплуатацию сети WiMAX еще в 13 городах 1
25.06.2008 Monitor CRM теперь и в Кыргызстане: проект в Ermex Group 1
10.06.2008 ИТ-стартапы: венчурные инвестиции делят в полумраке 2
09.06.2008 РВК отобрала 5 венчурных компаний для управления 6,4 млрд руб 1
24.03.2008 «Оптима» создаст систему противоаварийной автоматики юга Украины 2
28.02.2007 «Джи Эм-АВТОВАЗ» модернизирует системы хранения данных 1
19.02.2007 «Ситроникс» может осуществить приобретения в области ИТ-решений 1
31.01.2007 IPO: "Ситроникс" назначил себе цену 1
22.01.2007 «Ситроникс»: последние приготовления к IPO 1

Публикаций - 40, упоминаний - 76

EBRD упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 5
SAP SE 3220 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 2
Microsoft Corporation 11168 2
Атлант Телеком - Atlant Telecom 6 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
Maykor - Мэйкор 259 1
Микротест 177 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 1
Акадо Телеком - Комкор 612 1
Уютерра - ПланетаСтрой 24 1
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 60 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
DocuSign 13 1
RingCentral 9 1
Maykor-BTE 16 1
Virgin Group 29 1
Virgin Connect - Тривон Нетворкс 17 1
PTV Group 18 1
GMCS 225 1
Simetra - А+С Транспроект 39 1
SAP CIS - САП СНГ 757 1
Virgin Mobile - Оператор сотовой связи 10 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 1
TMT Investments 81 2
Газпромбанк - ГПБ 693 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
Gloria Jeans - Глория Джинс 17 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 126 1
Бинбанк 184 1
IKEA - ИКЕА 82 1
ВТБ24 583 1
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия 37 1
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 1
Кораблик 33 1
Снежная Королева 38 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 1
Savano Capital Partners 1 1
ОВК ВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 12 1
O’STIN - Остин 8 1
IFC - International Finance Corporation - Международная финансовая корпорация 5 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Kari - Кари - Сеть магазинов 32 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 223 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Спортмастер 116 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 216 1
Газпром нефть 382 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
X5 Group 600 1
Роснефть НК 367 1
РусГидро ПАО 129 1
Россети ПАО 168 1
Дикси - Сеть магазинов 79 1
X5 Group - Пятерочка 560 1
Открытие ФК 538 1
Связной ГК 884 1
Почта России ПАО 1579 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 428 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Федеральное казначейство России 766 1
ИФНС - Инспекция Федеральной налоговой службы 36 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 1
ИТ-аутсорсинг 672 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
PTV Visum 20 1
СПАРК-Интерфакс 104 1
Depositphotos - фотобанк 32 1
Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 93 1
SAP BCM - SAP Business Communication Management 7 1
PTV Vissim 14 1
Ростех Швабе - InCity Навигационный комплекс 20 1
Simetra PTV Vision Traffic Suite 8 1
SAP SCM - SAP Supply Chain Management 21 1
Инютин Артем 73 2
Горяйнов Андрей 44 1
Тимченко Алексей 9 1
Киселёв Алексей 28 1
Сергеев Дмитрий 53 1
Сульгин Сергей 40 1
Беттгер Кристиан 11 1
Branson Richard - Брэнсон Ричард 21 1
Кривошеев Алексей 4 1
Буторин Дмитрий 12 1
Штернлиб Теймур 22 1
Егоров Сергей 9 1
Степанов Антон 56 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 5
Беларусь - Белоруссия 2099 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
Беларусь - Минск 328 2
Россия - ПФО - Самара 1304 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Россия - Республика Саха (Якутия) - Нижнеколымский район 3 1
Россия - Колымский край - Колыма 10 1
Грузия - Тбилиси 47 1
Европа Западная 618 1
Россия - Калужская область 575 1
Латинская Америка 726 1
Украина 3398 1
Турция - Турецкая республика 956 1
Бразилия - Федеративная Республика 1131 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Италия - Итальянская Республика 1401 1
США - Нью-Йорк 1099 1
Восточная Европа 1691 1
Польша - Республика 834 1
Россия - Республика Саха (Якутия) 501 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 84 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 2
CNews Analytics 1991 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770453, в очереди разбора - 674135.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще