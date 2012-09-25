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Ситроникс Микроэлектроника Ситроникс Микроэлектронные Решения
СОБЫТИЯ
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|25.09.2012
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«Ситроникс Микроэлектроника» начинает продажи продукции с топологическим уровнем 90 нм
«Ситроникс Микроэлектроника» начал поставки чипов, разработанных по технологии уровня 90 нм. Чип памяти предназначен для применения в блоках и устройствах вычислительных систем. Первыми потребит
|26.07.2012
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«Ситроникс Микроэлектроника» поставил RFID-метки для почты Швеции
Компания «Ситроникс» — поставщик решений в сфере телекоммуникаций, информационных технологий и микроэлектроники в России и странах СНГ — сообщила о том, что дочерняя компания «Ситроникс Микроэлектроника» начала сотрудничество со шведским интегратором Strålfors Svenska AB, Ljungby. В июле компания выполнила поставку Strålfors Svenska AB, Ljungby партии RFID-меток для
|20.07.2007
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«Ситроникс» учредил нанотехнологическую компанию
учредил компанию «Ситроникс — нанотехнологии». Это предприятие входит в состав бизнес-направления «Ситроникс Микроэлектронные решения» и будет заниматься развитием нанотехнологий в области пол
|05.07.2007
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«Ситроникс» выиграл 15 федеральных контрактов на сумму $50 млн
Компания «Ситроникс» объявила о победе головного предприятия бизнес-направления «Ситроникс Микроэлектронные решения» ОАО «НИИМЭ и Микрон» в 15 открытых конкурсах Федерального
|25.06.2007
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«Ситроникс» объявил финансовые результаты 1 квартала
но стандартам US GAAP за 1 квартал, завершившийся 31 марта 2007г. Объем выручки «Ситроникс» составил $310 млн. Это изменение является следствием уверенного роста в бизнес направлениях «ИТ Решения» и «Микроэлектронные Решения» и консолидации финансовых результатов деятельности компании Intracom Telecom за первый квартал 2007 г. «Ситроникс» приобрел долю в компании Intracom Telecom в размере
|27.03.2007
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«Ситроникс» расплатится с Китаем за советские долги
Руководитель бизнес-направления «Ситроникс Микроэлектронные решения», генеральный директор завода «НИИМЭ и МИКРОН» Геннадий Кр
|27.03.2007
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«Ситроникс» поставит в Китай продукцию на $75 млн.
Руководитель бизнес-направления «Ситроникс Микроэлектронные решения», генеральный директор завода «НИИМЭ и МИКРОН» Геннадий Кр
Ситроникс Микроэлектроника и организации, системы, технологии, персоны:
|Красников Геннадий 73 29
|Асланян Сергей 104 8
|Гончарук Александр 92 5
|Абагян Карина 23 4
|Голушко Андрей 5 3
|Красовский Александр 29 3
|Щербаков Олег 12 2
|Хачатуров Константин 9 2
|Луценко Александр 10 2
|Заболотнева Марина 8 2
|Манос Александр 6 2
|Kundert Heinz - Кюндерт Хайнц 2 2
|Путин Владимир 3459 2
|Миньковский Михаил 25 2
|Зайцева Анна 70 2
|Санарова Елена 9 2
|Уткин Евгений 53 2
|Ясинский Владимир 18 2
|Ланина Ирина 18 2
|Синельников Александр 27 1
|Мингова Валерия 27 1
|Тавадзе Марина 28 1
|Данилов Михаил 34 1
|Спиридонов Иван 27 1
|Белоус Юлия 7 1
|Урезченко Сергей 6 1
|Копицын Олег 13 1
|Воронов Алексей 1 1
|Федотов Илья 5 1
|Варшалович Дмитрий 3 1
|Лагутин Сергей 1 1
|Чаплыгин Юрий 2 1
|Павлюк Михаил 3 1
|Гордин Дионис 20 1
|Маркович Дмитрий 1 1
|Атабеков Иосиф 3 1
|Овчинский Владислав 230 1
|Щербаков Николай 1 1
|Бирюков Михаил 4 1
|Генералова Екатерина 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11568 8
|Ведомости 1471 2
|Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8621 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3964 2
|Juniper Research 131 1
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