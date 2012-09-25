« Ситроникс Микроэлектроника » начал поставки чипов, разработанных по технологии уровня 90 нм. Чип памяти предназначен для применения в блоках и устройствах вычислительных систем. Первыми потребит

«Ситроникс Микроэлектроника» поставил RFID-метки для почты Швеции Компания «Ситроникс» — поставщик решений в сфере телекоммуникаций, информационных технологий и микроэлектроники в России и странах СНГ — сообщила о том, что дочерняя компания «Ситроникс Микроэлектроника» начала сотрудничество со шведским интегратором Strålfors Svenska AB, Ljungby. В июле компания выполнила поставку Strålfors Svenska AB, Ljungby партии RFID-меток для