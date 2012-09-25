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Ситроникс Микроэлектроника Ситроникс Микроэлектронные Решения

СОБЫТИЯ

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25.09.2012 «Ситроникс Микроэлектроника» начинает продажи продукции с топологическим уровнем 90 нм

«Ситроникс Микроэлектроника» начал поставки чипов, разработанных по технологии уровня 90 нм. Чип памяти предназначен для применения в блоках и устройствах вычислительных систем. Первыми потребит
26.07.2012 «Ситроникс Микроэлектроника» поставил RFID-метки для почты Швеции

Компания «Ситроникс» — поставщик решений в сфере телекоммуникаций, информационных технологий и микроэлектроники в России и странах СНГ — сообщила о том, что дочерняя компания «Ситроникс Микроэлектроника» начала сотрудничество со шведским интегратором Strålfors Svenska AB, Ljungby. В июле компания выполнила поставку Strålfors Svenska AB, Ljungby партии RFID-меток для

20.07.2007 «Ситроникс» учредил нанотехнологическую компанию

учредил компанию «Ситроникс — нанотехнологии». Это предприятие входит в состав бизнес-направления «Ситроникс Микроэлектронные решения» и будет заниматься развитием нанотехнологий в области пол
05.07.2007 «Ситроникс» выиграл 15 федеральных контрактов на сумму $50 млн

Компания «Ситроникс» объявила о победе головного предприятия бизнес-направления «Ситроникс Микроэлектронные решения» ОАО «НИИМЭ и Микрон» в 15 открытых конкурсах Федерального
25.06.2007 «Ситроникс» объявил финансовые результаты 1 квартала

но стандартам US GAAP за 1 квартал, завершившийся 31 марта 2007г. Объем выручки «Ситроникс» составил $310 млн. Это изменение является следствием уверенного роста в бизнес направлениях «ИТ Решения» и «Микроэлектронные Решения» и консолидации финансовых результатов деятельности компании Intracom Telecom за первый квартал 2007 г. «Ситроникс» приобрел долю в компании Intracom Telecom в размере

27.03.2007 «Ситроникс» расплатится с Китаем за советские долги

Руководитель бизнес-направления «Ситроникс Микроэлектронные решения», генеральный директор завода «НИИМЭ и МИКРОН» Геннадий Кр
27.03.2007 «Ситроникс» поставит в Китай продукцию на $75 млн.

Руководитель бизнес-направления «Ситроникс Микроэлектронные решения», генеральный директор завода «НИИМЭ и МИКРОН» Геннадий Кр

Публикаций - 65, упоминаний - 87

Ситроникс Микроэлектроника и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 56
Элемент ГК - Микрон - Micron 1689 32
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 19
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 334 7
Ситроникс Менеджмент 9 5
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 156 5
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 164 5
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 496 4
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 220 4
Intracom Telecom - Интраком Телеком 82 4
Квазар-Микро - КМ 166 4
Ростелеком 10956 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15780 3
ZTE Corporation 800 3
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 426 3
BBK Electronics Corp 333 3
ЗИТЦ - Зеленоградский инновационно-технологический центр 16 2
Telekom Srbija - Телеком Србија - Телеком-Сербия 22 2
Ostec - Остек - Остек-СМТ - Остек-Электро 19 2
G&D - Giesecke & Devrient - Гизеке и Девриент Технология - ГД Тех 52 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5662 2
МегаФон 10760 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 2
Intel Corporation 12813 2
BQ - Bright & Quick - Новая линия 411 2
IBM - International Business Machines Corp 9701 2
AMD - Advanced Micro Devices 4644 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 786 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 2
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 310 2
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 742 2
NVision Group - Энвижн Груп 699 2
РТИ 155 2
КСК Технологии 47 2
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы - Смарт Системз - Компания Смарт Карты 68 2
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 273 2
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 195 2
Элемент ГК - Микрон ВЗПП - Воронежский завод полупроводниковых приборов 45 2
Ситроникс СТ - Ситроникс Смарт Технологии - ССТ 37 2
Ситроникс Параван 5 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 4
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Heinz - Хайнц 26 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1135 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Атон ИК - Инвестиционная компания 95 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Велес Капитал 21 1
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 1
Росатом - Наука и инновации АО - Гиредмет ФГУП - Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности 2 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 109 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Организатор перевозок ГКУ 20 1
Coral Capital Management 4 1
Елтранс плюс ГК - Елтранс + 3 1
ПХК - Пермская химическая компания 2 1
РЖД - Российские железные дороги 2097 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1251 1
eBay Inc 1640 1
Почта России ПАО 2372 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 689 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 499 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 67 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 1
Абсолют Банк 250 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 1
Транснефть 335 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6548 7
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3905 6
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1059 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4953 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3440 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5433 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5972 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13882 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2881 2
Совет при президенте Российской Федерации 205 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2860 2
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 111 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
МВД РФ УВДТ - Управление внутренних дел на транспорте 29 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 1
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 72 1
Администрация города Казани - Мэрия Казани 22 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3309 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3585 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3692 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2071 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1510 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 627 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 186 1
Мосгортранс ГУП 139 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
Правительство Индии - Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии - Ministry of Communications and Information Technology India - DoT India - MeitY - Объединенное министерство электроники и информационных технологий Индии 39 1
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 106 1
КПП АНО - Консорциум печатных плат 19 1
Консорциум робототехники и систем интеллектуального управления 14 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 11 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4787 32
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1204 13
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8786 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25836 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22956 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53967 8
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1408 8
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22593 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29714 6
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1948 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5389 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8665 6
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3725 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36249 5
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 978 5
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 755 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18342 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16277 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4881 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12919 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3264 4
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3424 4
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи - МСПД - Мультисервисная сеть передачи данных 843 4
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 785 3
PMIC - Power Management Integrated Circuit - технология интегральной схемы управления питанием 27 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14775 3
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2915 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9666 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3069 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16986 3
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7545 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33525 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4639 3
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13337 3
EEPROM - Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory - блок энергонезависимой памяти 54 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26334 2
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1507 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7388 2
Социальная карта - Social card 252 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2976 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2422 3
Linux OS 11547 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6285 2
Ситроникс - Sitronics Daterium - Датериум МЦОД - мобильные центры обработки данных 11 1
IBM Public Cloud 26 1
Минцифры РФ - Госключ КЭП 220 1
Samsung Galaxy S2 - Samsung Galaxy SII - смартфон 165 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Госмаркет - государственный маркетплейс ИТ-сервисов и приложений 16 1
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Quad - NM Quad 6 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 1
Microsoft Windows 16898 1
Microsoft Azure 1527 1
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407, NM640 - нейропроцессор 34 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 1
НКТ - Р7-Офис 544 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 175 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 371 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 184 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
Logitech Meetup 7 1
SugarCRM 36 1
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 90 1
Samsung Galaxy Nexus 86 1
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 1
Красников Геннадий 73 29
Асланян Сергей 104 8
Гончарук Александр 92 5
Абагян Карина 23 4
Голушко Андрей 5 3
Красовский Александр 29 3
Щербаков Олег 12 2
Хачатуров Константин 9 2
Луценко Александр 10 2
Заболотнева Марина 8 2
Манос Александр 6 2
Kundert Heinz - Кюндерт Хайнц 2 2
Путин Владимир 3459 2
Миньковский Михаил 25 2
Зайцева Анна 70 2
Санарова Елена 9 2
Уткин Евгений 53 2
Ясинский Владимир 18 2
Ланина Ирина 18 2
Синельников Александр 27 1
Мингова Валерия 27 1
Тавадзе Марина 28 1
Данилов Михаил 34 1
Спиридонов Иван 27 1
Белоус Юлия 7 1
Урезченко Сергей 6 1
Копицын Олег 13 1
Воронов Алексей 1 1
Федотов Илья 5 1
Варшалович Дмитрий 3 1
Лагутин Сергей 1 1
Чаплыгин Юрий 2 1
Павлюк Михаил 3 1
Гордин Дионис 20 1
Маркович Дмитрий 1 1
Атабеков Иосиф 3 1
Овчинский Владислав 230 1
Щербаков Николай 1 1
Бирюков Михаил 4 1
Генералова Екатерина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166373 47
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 976 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47636 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19158 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14812 11
Европа 24970 9
Украина 7928 6
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1725 6
Азия - Азиатский регион 5923 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8584 5
Индия - Bharat 5873 5
Европа Восточная 3139 5
Германия - Федеративная Республика 13222 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 4
Россия - СФО - Новосибирск 4882 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 4
Чехия - Прага 207 4
Украина - Киев 1151 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54763 3
Беларусь - Белоруссия 6296 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19557 3
Африка - Африканский регион 3643 3
Ближний Восток 3155 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 3
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 3452 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13822 2
Южная Корея - Республика 7053 2
Япония 13810 2
Швеция - Королевство 3782 2
Сингапур - Республика 1953 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3469 2
Болгария - Республика 799 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 2
Сербия - Республика 376 2
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 336 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57743 21
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53521 14
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8083 12
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6781 10
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 492 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33788 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18172 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21680 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27319 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8994 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3987 4
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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