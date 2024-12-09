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НТЦ Модуль NeuroMatrix Quad NM Quad

Модули NM Card mini и NM Quad решают задачи цифровой обработки сигналов и реализации обученных сверточных нейронных сетей в составе ПК, АРМ и серверов (в том числе специализированных серверов для задач искусственного интеллекта).

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


09.12.2024 Три изделия АО НТЦ «Модуль» включены в Реестр российской промышленной продукции и Единый реестр радиоэлектронной продукции 1
17.10.2024 В России создают суверенный заменитель Nvidia. Готовятся первые образцы, но простым россиянам они не достанутся 1
19.08.2024 В России создана замена плагину Nvidia для обработки видео нейросетями 1
01.06.2023 В России создан нейровычислитель на отечественных чипах, способный превратить обычный настольный ПК в суперкомпьютер 1
01.06.2023 НТЦ «Модуль» представляет новый серверный нейроускоритель на отечественных процессорах 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

НТЦ Модуль и организации, системы, технологии, персоны:

НТЦ Модуль - НТЦ Модуль-инновации - научно-технический центр 66 4
Nvidia Corp 3963 3
AMD - Advanced Micro Devices 4626 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3006 2
Восход ФГБУ НИИ 718 1
Intel Corporation 12786 1
ИКС 521 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1092 1
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 93 1
Ситроникс Микроэлектроника - Ситроникс Микроэлектронные Решения 64 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 416 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3846 1
Apache Software Foundation - ASF 229 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21971 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22463 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25354 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4747 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33261 4
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2045 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8706 4
DDR - Double data rate 3069 2
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1648 2
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 607 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27241 2
Single precision - Число одинарной точности - FP32 - Операции с одинарной точностью 31 2
Double precision - Число двойной точности - FP64 18 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16024 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5138 2
Электроника - Печатная плата - printed circuit board, PCB - printed wiring board, PWB 169 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1826 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5122 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7388 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12781 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64494 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17897 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15379 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28104 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3645 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6490 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8590 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 527 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9337 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1574 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7509 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2474 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 900 1
GNU Lesser General Public License - GNU LGPL - лицензия свободного программного обеспечения за авторством Free Software Foundation (FSF) 113 1
Типы корпусов процессоров - HFCBGA - FCBGA 14 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 824 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 662 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4303 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4551 1
NPU - Neural Processing Unit - Нейрочип - Нейронный процессор - ИИ-ускоритель - AI accelerator - Нейроморфные вычисления 209 1
Huawei NM Card - Huawei Nano Memory Card - Карта памяти 13 3
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1211 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2382 2
НТЦ Модуль - NM Mezzo Mini 3 1
GStreamer 17 1
Nvidia DeepStream 1 1
ИКС - Криптонит ГК - Nminfer 2 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1041 1
Linux OS 11462 1
Microsoft Windows 10 1935 1
Microsoft Windows 7 2006 1
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407 - Нейропроцессор 31 1
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 570 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 367 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 716 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 277 1
C/C++ - Язык программирования 885 1
НТЦ Модуль - NeuroMatrix DeepLearning - NMDL 4 1
Nvidia Jetson 47 1
OpenCV - библиотека алгоритмов компьютерного зрения 36 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус ОСРВ - Промышленная операционная система реального времени 18 1
FreePik 1810 1
Подлегаев Антон 1 1
Мельников Алексей 74 1
Пермяков Руслан 21 1
Эль-Хажж Халиль 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 165062 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54539 3
Китай - Тайвань 4235 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 113 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33493 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11507 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21479 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2195 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15929 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6009 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3968 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6142 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 881 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1906 1
Ведомости 1445 1
Mezzo - телеканал 10 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3934 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 728 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 95 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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