Получите все материалы CNews по ключевому слову
НТЦ Модуль NeuroMatrix Quad NM Quad
Модули NM Card mini и NM Quad решают задачи цифровой обработки сигналов и реализации обученных сверточных нейронных сетей в составе ПК, АРМ и серверов (в том числе специализированных серверов для задач искусственного интеллекта).
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
НТЦ Модуль и организации, системы, технологии, персоны:
|Подлегаев Антон 1 1
|Мельников Алексей 74 1
|Пермяков Руслан 21 1
|Эль-Хажж Халиль 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 165062 4
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54539 3
|Китай - Тайвань 4235 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 113 1
|Ведомости 1445 1
|Mezzo - телеканал 10 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3934 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456811, в очереди разбора - 727710.
Создано именных указателей - 197705.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.