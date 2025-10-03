Разделы

Single precision Число одинарной точности FP32 Операции с одинарной точностью


УПОМИНАНИЯ


03.10.2025 Itglobal.com запустил аренду графических ускорителей Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition 1
08.05.2024 Делать процессоры китайцы научились, но их видеокарты бесполезны. Они хуже решений AMD 10-летней давности 1
06.03.2024 AMD выпустила «бракованный» антисанкционный чип для Китая, но его все равно нельзя туда ввезти 1
01.06.2023 В России создан нейровычислитель на отечественных чипах, способный превратить обычный настольный ПК в суперкомпьютер 1
01.06.2023 НТЦ «Модуль» представляет новый серверный нейроускоритель на отечественных процессорах 1
19.10.2021 «Ростелеком» создаст частное облако на «Эльбрусах» для госсектора и бизнеса 1
23.08.2021 Выпущен первый бюджетный ПК на «Эльбрусах» 1
19.08.2021 Intel представила большие архитектурные изменения в новых поколениях процессоров 1
08.04.2021 Китайцы создали видеокарту мощнее недавних чипов Nvidia и AMD 1
20.11.2020 AMD выпустила ускоритель HPC для научных исследований 1
22.10.2020 Создан промышленный ПК на базе процессора «Эльбрус-8С» 1
21.07.2020 Создано ПО для работы с геоданными на «Эльбрусах» c ОС Astra Linux 1
30.06.2020 Huawei запускает сервер FusionServer Pro V6 на базе Intel Xeon Scalable 1
11.06.2020 Российским разработчикам открыли бесплатный удаленный доступ к серверам на «Эльбрусах» 1
06.05.2020 Выпущены материнские платы для «Эльбрусов» по цене новых iPhone 1
31.03.2020 Вся информация о Sony PlayStation 5 и MS Xbox Series X: войны не будет? 1
03.03.2020 Россияне выпустили СХД на процессорах «Эльбрус» и отечественном Linux 1
13.02.2020 В России созданы компактные десктопы и моноблочный ПК на процессорах «Эльбрус» 1
25.10.2019 Выпущен первый пользовательский планшет на процессоре «Эльбрус» 1
02.08.2019 Процессоры Intel 10-нм пошли в серию после четырех лет задержки 1
03.07.2019 NVIDIA RTX теперь - Super! 1
03.12.2018 Nvidia представила «самый мощный в мире графический процессор» Titan RTX. Цена 1
07.11.2018 AMD выпустила первые в мире «классические» 7 нм процессоры. Видео 1
24.09.2018 Создан первый сервер на восьмиядерных «Эльбрусах». Он «утоплен» в «аквариуме» 1
31.05.2018 Nvidia представила облачную платформу HGX-2 для HPC и задач ИИ 1
07.06.2017 Выпущена первая партия экономичных ПК «Эльбрус 101-РC» 1
25.05.2017 Выпущены первые ПК и серверы на процессорах «Эльбрус 8С» 1
22.05.2017 AMD анонсировала широкий спектр продуктов и технологий в рамках долгосрочной стратегии роста 1
11.05.2017 Новый графический чип обошелся Nvidia в $3 млрд 1

AMD - Advanced Micro Devices 4413 13
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 384 12
Intel Corporation 12442 9
Nvidia Corp 3669 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3283 6
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 992 6
Ростех - Автоматика Концерн 1722 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2299 5
Microsoft Corporation 25077 3
8774 3
Samsung Electronics 10507 2
Huawei 4124 2
Gigabyte Technology 381 2
Supermicro 122 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1204 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 454 2
НТЦ Модуль - НТЦ Модуль-инновации - научно-технический центр 52 2
Moore Threads 6 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 644 1
Dell EMC 5061 1
Lenovo Group 2325 1
Apple Inc 12462 1
Meta Platforms - Facebook 4503 1
InfoWatch - Инфовотч 1067 1
Норси-Транс - НТ 118 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 841 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1184 1
SAS Institute 1019 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1823 1
Базальт СПО - BaseALT 749 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 178 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 419 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 139 1
Spirit DSP - Спирит Корп 473 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 321 1
Acer - AOpen - Wistron 77 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 199 1
Quanta Computer 211 1
SAP SE 5395 1
Ростелеком 10144 1
РЖД - Российские железные дороги 1976 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 142 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 328 1
Молния УНПП - Уфимское научно-производственное предприятие 6 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 480 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Tesla Motors 419 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12612 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3307 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4713 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5159 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3089 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5698 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 272 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3305 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 606 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 436 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6212 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3413 1
Росреестр - Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных ФГБУ - Центр геодезии, картографии и ИПД ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэросъёмки и картографии (ЦНИИГАиК) 26 1
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 11 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 401 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1599 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 723 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 770 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 238 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 45 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 19 1
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 4 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 99 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21548 27
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31431 19
DDR - Double data rate 2857 18
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25619 16
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 558 15
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8255 15
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1375 13
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4050 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26721 13
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9716 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16776 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22201 11
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10233 9
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 240 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11738 9
Пропускная способность - Bandwidth 1812 9
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1598 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71197 8
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1687 7
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3452 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14477 7
Double precision - Число двойной точности - FP64 17 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12772 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5691 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55625 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22502 6
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2316 6
HBM - High Bandwidth Memory - Высокопроизводительный интерфейс ОЗУ для DRAM с многослойной компоновкой кристаллов в микросборке 83 5
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 385 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14840 5
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3790 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17652 5
Motherboard - South bridge - Южный мост - функциональный контроллер 99 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9944 4
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3653 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4765 4
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 747 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3977 4
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1062 4
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 83 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 971 13
Intel x86 - архитектура процессора 1958 11
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 201 10
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 42 5
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 271 5
Linux OS 10676 4
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 539 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 4
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 143 3
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 217 3
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1381 3
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 156 3
OpenCL - Open Computing Language - Фреймворк для написания компьютерных программ 80 3
AMD Infinity Fabric - специализированный высокоскоростной интерконнект - высокоскоростная внутренняя шина 14 3
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 318 3
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 853 3
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 639 3
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 174 3
Microsoft Windows 16160 3
Microsoft Windows 10 1851 2
Новые облачные технологии - МойОфис 854 2
Nvidia Tesla GPU 185 2
Oracle Java - язык программирования 3294 2
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 410 2
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 86 2
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 301 2
AMD Radeon Instinct MI - Серия видеокарт 21 2
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 140 2
Nvidia RAPIDS 19 2
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 49 2
AMD ROCm - программная платформа для ускорения вычислений 7 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-16С 36 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус Линукс 7 2
ResNet - Residual Neural Network 16 2
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 179 2
Nvidia TensorRT 17 2
AMD Radeon Vega Graphics - Серия видеокарт 39 2
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 151 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 2С3 - Эльбрус-2СМ - Эльбрус-2С+ - микропроцессорные вычислительные комплексы 40 2
Epic Games - Unreal Engine 322 2
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 113 4
Кабанов Владимир 178 2
Горшенин Максим 37 2
Брыкин Арсений 56 2
Володкович Вячеслав 102 1
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 58 1
Zhang Kenneth - Чжан Кеннет 2 1
Spelman Lisa - Спелман Лайза 6 1
Lisa Su - Лиза Су 54 1
Anderson Jim - Андерсон Джим 11 1
Mueller Juergen - Мюллер Юрген 6 1
Koduri Raja - Кодури Раджа 24 1
Моторко Андрей 72 1
Пихтовников Кирилл 4 1
Messer Bronson - Мессер Бронсон 1 1
Эль-Хажж Халиль 3 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 170 1
Россия - РФ - Российская федерация 153796 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53059 5
Китай - Тайвань 4096 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17872 4
Земля - планета Солнечной системы 10582 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18315 1
Россия - ЮФО - Севастополь 571 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 481 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 254 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 621 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Керчь 43 1
Южная Корея - Хвасон 17 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3134 1
США - Калифорния 4751 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 604 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 404 1
Китай - Шанхай 802 1
Япония 13443 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1387 1
Евразия - Евразийский континент 623 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 99 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 713 1
Нидерланды 3596 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54124 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31245 7
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 794 5
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1528 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9853 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19934 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50469 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6740 2
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 989 2
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 314 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 647 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 129 1
Закон Мура - Moore's law 209 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4184 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25499 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6203 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5195 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5174 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10497 1
Английский язык 6832 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2875 1
Недвижимость - Архитектурное проектирование 12 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1857 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2559 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5805 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11573 1
Reference - Референс 196 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 434 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2894 1
Науки о жизни - Life Sciences - Бионауки - крупный раздел и структурная единица естествознания 49 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5878 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4864 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3645 1
TechSpot 152 1
Bloomberg 1372 1
The Register - The Register Hardware 1665 1
FT - Financial Times 1244 1
Tom’s Hardware 488 1
Gartner - Гартнер 3593 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 7
РАН - Российская академия наук 1980 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 80 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 57 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 650 1
МЧС РФ - ВНИИ ГОЧС ФГБУ - Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, федеральный центр науки и высоких технологий - Центр Антистихия ФКУ 28 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 3
Nvidia GPU Technology Conference 8 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 156 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 654 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
