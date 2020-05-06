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Выпущены материнские платы для «Эльбрусов» по цене новых iPhone

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Техника Маркет
, Текст: Эльяс Касми

МЦСТ разработала две материнские платы mini-ITX c процессорами «Эльбрус-1С+» и «Эльбрус-8С1» стоимостью 90 и 120 тыс. руб. соответственно для неттопов, моноблоков и тонких клиентов.

Материнские платы для импортозамещения

Российская компания МЦСТ выпустила новые материнские платы для процессоров линейки «Эльбрус», выполненные в форм-факторе mini-ITX. Всего представлено две новых модели, и каждая стоит существенно дороже смартфона Apple iPhone 11 Pro.

Младшая модель в серии носит название E1С-mITX (модельный номер ТВГИ.469555.417) и стоит 92 тыс. руб. Вторая плата, E8C-mITX (ТВГИ.469555.395), стоит 120 тыс. руб. В России по сходным ценам можно купить iPhone 11 Pro (90 тыс. руб. за версию с накопителем на 64 ГБ и 122 тыс. руб. за версию с 512 ГБ памяти).

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Новые системные платы МЦСТ получились компактными

Обе платы имеют размеры, с учетом выступающих элементов, 172х170х27 мм. По заявлениям производителя, они предназначены для использования в моноблочных компьютерах, средствах промышленной автоматики и в настольных ПК.

Отечественные процессоры для отечественных плат

Материнская плата E1С-mITX поставляется с процессором «Эльбрус-1С+», имеющим встроенное графическое ядро, и у нее нет слота расширения под дискретную видеокарту. Напомним, что процессор «Эльбрус-1С+» изготавливается по 40-нанометровой технологии, и одна из его особенностей – это высокая энергоэффективность. Уровень энергопотребления данного процессора не превышает 10 Вт при работе на пиковых частотах, а при типичной нагрузке и тактовой частоте 1 ГГц потребление энергии составляет не более 5 Вт.

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Процессор «Эльбрус-1С+»

Чип ориентирован на работу с оперативной памятью стандарта DDR3-1600, его уровень энергопотребления не превышает 10 Вт, а его единственное вычислительное ядро работает на частоте 1 ГГц. Рабочая частота интегрированного графического ускорителя составляет 800 МГц, а объем кэш-памяти второго уровня равен 2 МБ.

В более дорогой плате Е8С-mITX используется процессор «Эльбрус-8С1». Его спецификации включают восемь процессорных ядер с улучшенной 64-разрядной архитектурой «Эльбрус» четвертого поколения, кэш-память L2 суммарным объемом 4 МБ (8х512 КБ) и кэш-память L3 объемом 16 МБ.

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«Эльбрус-8С1»

«Эльбрус 8С1» производится по более современному в сравнении с «Эльбрус-1С+» 28-нанометровому техпроцессу. Он предназначен для первичной и вторичной обработки больших объемов оцифрованных сигналов в режиме жесткого реального времени и решения других задач обработки информации с использованием как универсальных алгоритмов обработки информации, так и специализированных.

Рабочая частота процессора достигает 1,3 ГГц, вычислительная мощность составляет около 250 гигафлопс на чип на операциях с одинарной точностью (FP32). «Эльбрус-8С1» рассчитан на работу с памятью стандарта DDR3-1600 с поддержкой ECC (до четырех контроллеров памяти).

Спецификации E1С-mITX

В дополнение к чипу «Эльбрус-1С+» материнская плата располагает одним каналом памяти DDR3-1600, четырьмя портами USB 2.0, двумя разъемами SATA 3.0 (пропускная способность 6 Гбит/с) для подключения оптических приводов, винчестеров или SSD-накопителей, а также гигабитной сетевой картой на базе чипа Microchip KSZ9031MNX и выходом HDMI. Плата поддерживает до 16 ГБ оперативной памяти поставляется в трех комплектациях: с 4 ГБ (модуль Transcend TSMTD3LR08-4G), 8 ГБ (Transcend TSMTD3LR03-8GL) или с 16 ГБ (Transcend TSMTD3LR05-16G).

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Системная плата E1С-mITX

Центральный процессор припаян к материнской плате. Питание на нее подается через 24-пиновую колодку (формат ATX). В качестве южного моста на плате используется микросхема КПИ-2.

Возможности платы Е8С-mITX

В сравнении с младшей моделью плата Е8С-mITX предоставляет пользователю больше возможностей. В паре с процессором «Эльбрус-8С1» здесь работает южный мост КПИ-2. При одинаковых с E1С-mITX габаритах плата Е8С-mITX вмещает два слота под ОЗУ DDR3-1600 (в сумме до 32 ГБ) и два слота расширения: M.2 для модуля доверенной загрузки (МДЗ) и PCI Express 2.0 x16 для внешней видеокарты. Он здесь необходим, поскольку в составе «Эльбрус-8С1» нет интегрированной графики.

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Е8С-mITX

Список интерфейсов платы включает два порта SATA 3.0 для HDD- и SSD-накопителей, гигабитную сетевую карту и квартет полноразмерных портов USB 2.0. Плата поставляется в трех комплектациях, различающихся объемом оперативной памяти: 4 ГБ (две планки по 2 ГБ, комплект Transcend TSMTD3LR08-4G), 8 ГБ (две планки по 4 ГБ, комплект Transcend TSMTD3LR03-8GL) или 16 ГБ (две планки по 8 ГБ, комплект Transcend TSMTD3LR05-16G). Дополнительно к системной плате можно приобрести модуль доверенной загрузки «Анкад АПМДЗ-И/Э».

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