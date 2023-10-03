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Кибербезопасность АПМДЗ аппаратно-программный модуль доверенной загрузки



03.10.2023 Совместимость продуктов «Нуматех» и ESMART помогла Numa Arce получить сертификат ФСБ России

При подготовке к сертификации МДЗ Numa Arce, в целях обеспечения соответствия повышенным требованиям к безопасности ФСБ Рос
27.10.2022 МДЗ Numa Arce поддерживает строгую двухфакторную аутентификацию с помощью «Рутокен ЭЦП 3.0»

ечения, подтвердили корректную работу активных ключевых носителей новой линейки «Рутокен ЭЦП 3.0» и МДЗ Numa Arce. Numa Arce – программный модуль доверенной загрузки (МДЗ), разработанный
06.03.2017 Модуль доверенной загрузки ViPNet SafeBoot от «Инфотекс» совместим с продуктами Aquarius

и в компании. Продукт ViPNet SafeBoot — высокотехнологичный программный модуль доверенной загрузки (МДЗ), устанавливаемый в UEFI BIOS. ViPNet SafeBoot предназначен для защиты персональных компь
30.07.2015 Серверы Rikor EcoServer оснастят модулем доверенной загрузки «МДЗ-Эшелон»

нной безопасности НПО «Эшелон» подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве. Как сообщили CNews в «Рикор», компании проведут работы по инсталляции программного модуля доверенной загрузки «МДЗ-Эшелон» в серверное оборудование Rikor EcoServer. Это повысит защиту российских серверов от угрозы несанкционированного доступа и позволит предложить заказчикам отечественное решение для об
23.01.2015 Модуль доверенной загрузки «Тринити-АПМДЗ-С» сертифицирован для защиты гостайны

аты Федеральной службы безопасности РФ на аппаратно-программный модуль доверенной загрузки «Тринити-АПМДЗ-С». Об этом CNews сообщили в Setec. Полученные сертификаты удостоверяют, что «Тринити-<
15.01.2015 Модуль доверенной загрузки Altell Trust сертифицирован ФСТЭК

st под конкретную модель устройства стандартизирован и сжат по времени. При этом адаптация Altell Trust к новым устройствам не отменит действие полученного сертификата, так как был сертифицирован сам модуль доверенной загрузки, а не BIOS целиком, пояснили в компании. «Сертификация Altell Trust во ФСТЭК позволяет предложить наше решение крупным российским государственным и коммерческим орган
01.04.2014 ПАК «Тринити-АПМДЗ» сертифицирован ФСБ

ты соответствия Федеральной службы безопасности РФ на программно-аппаратный комплекс (ПАК) «Тринити-АПМДЗ». Об этом CNews сообщили в Setec. «Тринити-АПМДЗ» представляет собой аппаратно-п
03.12.2013 Опыт внедрения модуля доверенной загрузки нового поколения в крупном российском банке

чие места (АРМ) сотрудников обеспечиваются лишь базовым набором средств защиты: антивирусными программами, стандартными средствами аутентификации (смарт-карты, токены) и модулями доверенной загрузки (МДЗ). Традиционные средства обеспечения доверенной загрузки не предоставляют возможности, необходимые на современном этапе развития информационных систем. Отсутствуют функции мониторинга и удал
26.09.2011 АПМДЗ: классика компьютерной защиты

х пор, как на российском рынке компьютерной безопасности появился продукт с необычной аббревиатурой АПМДЗ – аппаратно-программный модуль доверенной загрузки, предназначенный для защиты автономн

Публикаций - 85, упоминаний - 102

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3234 13
Код Безопасности 638 11
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 600 11
Intel Corporation 12261 10
Т-Платформы - T-Platforms 395 10
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 70 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1984 9
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 462 8
Microsoft Corporation 24762 7
8365 7
Рамэк-ВС - Рамэк-Вычислительные Системы 92 7
Авикомп сервисез - Avicomp 41 7
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 415 6
Анкад - Ancud 48 6
AltEll - АльтЭль 26 6
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 310 6
РусБИТех НПО - Русские базовые информационные технологии 14 6
ЦПС - ЦентрПрограммСистем 35 6
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1176 6
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 378 5
Информзащита 779 5
Numa Technology - НумаТех - Нума Технологии 12 5
Ростех - Росэлектроника - Вега - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 55 5
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Доломант НПФ - Научно-производственная организация 6 4
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Setec - СиТек 29 4
Т1 Сервионика - Servionica 260 4
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Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 3
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1019 3
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 98 3
Читай-город–Буквоед - Гоголь-Моголь 23 9
Авгуръ ВЦ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр - РосАэроСистемы 21 6
Ростех - Автоматика - ВНИИ Вега - Воронежский НИИ 14 3
Измайлово ТГК - гостиничный комплекс в Москве 11 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7477 1
Газпром ПАО 1356 1
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ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 928 1
РЖД - Российские железные дороги 1932 1
Почта России ПАО 2141 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2844 1
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РусГидро ПАО - ГидроОГК 312 1
Nikoliers - Colliers - Николиерс 13 1
Unsplash 919 1
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ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3179 22
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Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5538 4
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U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 378 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1372 2
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СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 2
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ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 922 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 318 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 675 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6031 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 154 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 213 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 112 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3389 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5035 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1976 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 690 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 319 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 322 1
Федеральное казначейство России 1798 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 428 1
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Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 707 1
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НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 687 1
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25765 46
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30230 43
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Microsoft Windows 15820 11
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Ковчег - система резервного копирования 44 9
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 312 8
InfoTeCS - ViPNet SafeBoot 25 8
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Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1673 6
AltEll Trust 8 6
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 214 6
Intel x86 - архитектура процессора 1883 5
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Numa Technology - Numa Arce МДЗ 7 5
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Microsoft RemoteFX 25 5
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Элвис НПЦ - Салют-ЭЛ24Д1 - отладочная плата 7 4
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ОКБ САПР - Аккорд-АМДЗ - Аппаратный модуль доверенной загрузки 10 4
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 943 4
Numa Technology - Numa BIOS БСВВ 9 4
СВД ВС - СДКУ Фокус КПДА - Система диспетчерского контроля и управления 9 4
Setec - Тринити АПМДЗ ПАК 9 4
ЦПС - Тверца Зетта-М АПКДЗ 4 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 198 3
Элвис НПЦ - Салют-ЭЛ24ОМ - отладочный модуль 4 3
Ангтсрем-Т МП - Цифровой сигнальный процессор 10 3
Доломант ОНИКС - защищенный планшетный компьютер 4 3
Путин Владимир 3223 8
Юсупов Ренат 118 6
Францев Викентий 8 4
Олейник Александр 7 2
Степаненко Василий 42 2
Анфимов Павел 49 2
Шрамко Владимир 2 2
Соколов Дмитрий 67 2
Яппаров Тагир 103 2
Смоленский Павел 2 2
Сватков Леонид 8 2
Мороз Дмитрий 5 2
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Варварик Александр 1 1
Покид Александр 1 1
Музалевский Александр 1 1
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Фефилов Андрей 3 1
Дегтярь Николай 1 1
Коберда Николай 1 1
Большаков Олег 1 1
Коляда Виталий 1 1
Кочепасов Сергей 13 1
Рондарев Игорь 1 1
Ковалев Андрей 31 1
Гайдаенко Олег 8 1
Рустамов Рустам 424 1
Урусов Виктор 131 1
Дудкина Юлия 3 1
Гурин Олег 9 1
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Марков Алексей 7 1
Осипов Глеб 1 1
Абросимов Валерий 3 1
Мущенко Сергей 1 1
Сеньков Андрей 2 1
Бурым Андрей 3 1
Иванов Борис 58 1
Пярн Артур 13 1
Кадыков Иван 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 147162 68
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43786 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17658 7
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 469 3
Россия - СФО - Новосибирск 4373 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1532 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14208 2
Азия - Азиатский регион 5584 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4021 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 74 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2475 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17295 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52409 2
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 144 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1358 1
Япония 13337 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1923 1
Украина 7648 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 433 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 715 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 116 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14254 1
Европа 21866 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1240 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2902 1
Финляндия - Финляндская Республика 3620 1
Европа Восточная 3107 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3041 1
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Китай - Тайвань 4019 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2009 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 628 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 415 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 250 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 213 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 855 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51979 52
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8832 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48750 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29695 11
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8690 11
Информатика - computer science - informatique 1080 10
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14765 7
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 80 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7037 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7597 6
Антиимпортозамещение 6 6
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 967 5
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5027 5
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1194 5
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13876 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6305 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4196 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6271 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4730 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2460 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5861 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10023 3
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 513 3
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 706 3
ОКР - Опытно-конструкторские работы 182 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8156 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5030 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2399 3
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Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 791 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4923 2
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 892 2
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 470 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1263 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5882 2
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 189 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5531 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1562 2
TAdviser - Центр выбора технологий 403 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1930 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1012 1
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IDC - International Data Corporation 4913 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8175 2
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ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 44 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 454 1
МНИРТИ - Московский научно-исследовательский радиотехнический институт - Научно-исследовательский институт 1 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 317 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 23 1
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 1130 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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