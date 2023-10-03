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Кибербезопасность АПМДЗ аппаратно-программный модуль доверенной загрузки
|03.10.2023
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Совместимость продуктов «Нуматех» и ESMART помогла Numa Arce получить сертификат ФСБ России
При подготовке к сертификации МДЗ Numa Arce, в целях обеспечения соответствия повышенным требованиям к безопасности ФСБ Рос
|27.10.2022
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МДЗ Numa Arce поддерживает строгую двухфакторную аутентификацию с помощью «Рутокен ЭЦП 3.0»
ечения, подтвердили корректную работу активных ключевых носителей новой линейки «Рутокен ЭЦП 3.0» и МДЗ Numa Arce. Numa Arce – программный модуль доверенной загрузки (МДЗ), разработанный
|06.03.2017
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Модуль доверенной загрузки ViPNet SafeBoot от «Инфотекс» совместим с продуктами Aquarius
и в компании. Продукт ViPNet SafeBoot — высокотехнологичный программный модуль доверенной загрузки (МДЗ), устанавливаемый в UEFI BIOS. ViPNet SafeBoot предназначен для защиты персональных компь
|30.07.2015
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Серверы Rikor EcoServer оснастят модулем доверенной загрузки «МДЗ-Эшелон»
нной безопасности НПО «Эшелон» подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве. Как сообщили CNews в «Рикор», компании проведут работы по инсталляции программного модуля доверенной загрузки «МДЗ-Эшелон» в серверное оборудование Rikor EcoServer. Это повысит защиту российских серверов от угрозы несанкционированного доступа и позволит предложить заказчикам отечественное решение для об
|23.01.2015
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Модуль доверенной загрузки «Тринити-АПМДЗ-С» сертифицирован для защиты гостайны
аты Федеральной службы безопасности РФ на аппаратно-программный модуль доверенной загрузки «Тринити-АПМДЗ-С». Об этом CNews сообщили в Setec. Полученные сертификаты удостоверяют, что «Тринити-<
|15.01.2015
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Модуль доверенной загрузки Altell Trust сертифицирован ФСТЭК
st под конкретную модель устройства стандартизирован и сжат по времени. При этом адаптация Altell Trust к новым устройствам не отменит действие полученного сертификата, так как был сертифицирован сам модуль доверенной загрузки, а не BIOS целиком, пояснили в компании. «Сертификация Altell Trust во ФСТЭК позволяет предложить наше решение крупным российским государственным и коммерческим орган
|01.04.2014
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ПАК «Тринити-АПМДЗ» сертифицирован ФСБ
ты соответствия Федеральной службы безопасности РФ на программно-аппаратный комплекс (ПАК) «Тринити-АПМДЗ». Об этом CNews сообщили в Setec. «Тринити-АПМДЗ» представляет собой аппаратно-п
|03.12.2013
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Опыт внедрения модуля доверенной загрузки нового поколения в крупном российском банке
чие места (АРМ) сотрудников обеспечиваются лишь базовым набором средств защиты: антивирусными программами, стандартными средствами аутентификации (смарт-карты, токены) и модулями доверенной загрузки (МДЗ). Традиционные средства обеспечения доверенной загрузки не предоставляют возможности, необходимые на современном этапе развития информационных систем. Отсутствуют функции мониторинга и удал
|26.09.2011
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АПМДЗ: классика компьютерной защиты
х пор, как на российском рынке компьютерной безопасности появился продукт с необычной аббревиатурой АПМДЗ – аппаратно-программный модуль доверенной загрузки, предназначенный для защиты автономн
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