нной безопасности НПО «Эшелон» подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве. Как сообщили CNews в «Рикор», компании проведут работы по инсталляции программного модуля доверенной загрузки « МДЗ -Эшелон» в серверное оборудование Rikor EcoServer. Это повысит защиту российских серверов от угрозы несанкционированного доступа и позволит предложить заказчикам отечественное решение для об

Модуль доверенной загрузки Altell Trust сертифицирован ФСТЭК st под конкретную модель устройства стандартизирован и сжат по времени. При этом адаптация Altell Trust к новым устройствам не отменит действие полученного сертификата, так как был сертифицирован сам модуль доверенной загрузки, а не BIOS целиком, пояснили в компании. «Сертификация Altell Trust во ФСТЭК позволяет предложить наше решение крупным российским государственным и коммерческим орган