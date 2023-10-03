Совместимость продуктов «Нуматех» и ESMART помогла Numa Arce получить сертификат ФСБ России

При подготовке к сертификации МДЗ Numa Arce, в целях обеспечения соответствия повышенным требованиям к безопасности ФСБ России, компании «Нуматех» и ESMART провели совместную работу по обеспечению совместимости МДЗ с аутентифицирующими носителями ESMART Token ГОСТ**. По результатам совместных работ семейство ESMART Token ГОСТ включено в список рекомендуемых устройств для работы с МДЗ Numa Arсe, а также подписан сертификат совместимости, гарантирующий корректность совместной работы продуктов. МДЗ Numa Arce 643.АМБН.00032-01 стал первым в России программным модулем доверенной загрузки, получившим сертификат ФСБ России на соответствие требованиям к механизму доверенной загрузки ЭВМ по 2 классу защиты и классу сервиса «Б»*. Об этом CNews сообщили представители ESMART.

При работе с Numa Arce ESMART Token ГОСТ обеспечивает безопасный доступ к системам за счет механизма двухфакторной аутентификации и соответствует требованиям ФСБ России к шифровальным (криптографическим) средствам класса КС1/КС2/КС3, требованиям к средствам электронной подписи, утвержденным приказом ФСБ России №796, и может использоваться для криптографической защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну.

Использование USB-токена ESMART позволяет расширить функциональные возможности МДЗ Numa Arce по управлению доступом и способам загрузки СВТ, выполнить повышенные требования, предъявляемые ФСБ России при сертификации на соответствие требованиям безопасности.

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Numa Arce – модуль доверенной загрузки, прошедший сертификацию по безопасности информации в системах ФСБ России, ФСТЭК России и МО России. Интегрирован и функционирует в среде отечественной базовой системе ввода-вывода Numa BIOS (UEFI BIOS), разработанной командой «Нуматех». МДЗ предназначен для обеспечения защиты средств вычислительной техники от несанкционированного доступа и контроля целостности программной и аппаратной конфигурации СВТ, на которых он установлен. Модуль обеспечивает проверку целостности перед началом работы операционной системы или гипервизора, а также организацию доверенной загрузки операционной системы после процедуры контроля целостности загружаемой среды. Применение МДЗ Numa Arce позволяет удовлетворить требования ФСБ России, предъявляемые к средствам защиты информации до класса КС3 включительно.

ESMART Token ГОСТ – ключевой носитель на базе отечественной микросхемы MIK51 от АО «Микрон» в эргономичном металлическом корпусе для генерации ключей, формирования и проверки электронной подписи и строгой многофакторной аутентификации.

* Сертификат ФСБ России №СФ/527-4532 от 26.06.2023 г.

** Сертификат ФСБ России №СФ/123-4049 от 01.04.2023 г.