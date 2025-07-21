Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
АТ Бюро ESMART серия считывателей
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 46, упоминаний - 142
АТ Бюро и организации, системы, технологии, персоны:
|Панов Сергей 22 3
|Глухов Михаил 2 2
|Добровольский Михаил 41 1
|Шевяков Борис 1 1
|Дианов Алексей 17 1
|Гришанова Ирина 27 1
|Мыскин Роман 40 1
|Щеблыкин Артём 2 1
|Черепанов Игорь 2 1
|Андреев Валерий 25 1
|Комиссаров Валерий 24 1
|Трандин Сергей 114 1
|Галкин Евгений 8 1
|Водяшко Георгий 2 1
|Хасьянова Гульнара 155 1
|Рустамов Рустам 542 1
|Мылицын Роман 111 1
|Смирнов Алексей 266 1
|Сизоненко Григорий 45 1
|Веселов Александр 10 1
|Фарыгин Антон 5 1
|Корниенко Дмитрий 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448737, в очереди разбора - 727460.
Создано именных указателей - 196057.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448737, в очереди разбора - 727460.
Создано именных указателей - 196057.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.