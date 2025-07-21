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АТ Бюро ESMART серия считывателей

АТ Бюро - ESMART - серия считывателей

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


21.07.2025 Безопасный выход в интернет для аэропортов как объектов КИИ: как преодолеть дилемму изоляции и безопасности 1
11.06.2025 «Доступ от Контур.Эгиды» получил интеграцию с Active Directory, шаблоны политик и многохостовую архитектуру ​ 1
28.04.2025 Выпущена версия ViPNet SafeBoot 3.2 с поддержкой ARM-платформ 1
21.10.2024 Ключевые носители Esmart Token совместимы с приложением «Окуляр ГОСТ» 5
02.10.2024 Серверы QTech линейки QSRV совместимы со средствами доверенной загрузки Dallas Lock 1
30.09.2024 Серверы Qtech линейки QSRV совместимы со средствами доверенной загрузки Dallas Lock 1
09.09.2024 Финансовая разведка России в третий раз подряд не сумела закупить ПК 1
11.06.2024 Esmart Token ГОСТ с микросхемой «Микрона» сертифицирован на совместимость с «Ред ОС» 8 4
24.04.2024 Ключевые носители Esmart® Token совместимы с системой терминального доступа Termit 6
01.04.2024 Ничего лишнего: пакеты ЭЦП «под ключ» от Esmart® 10
19.03.2024 Esmart отказывается от физической мастер карты в пользу виртуальной карты объекта  4
13.03.2024 ESmart Token ГОСТ получил сертификат ФСБ России 4
06.03.2024 Владельцы КИИ строят инфраструктуру на компьютерах и программных продуктах АО «ИВК»: итоги 2023 года 1
28.02.2024 Настенные считыватели для СКУД Esmart Reader линейки BLE готовы к работе на транспортных объектах 3
19.02.2024 Token 192K Nano: специально для МФЦ 4
26.01.2024 Продление КЭП удаленно c ESMART® 7
28.12.2023 Ключевые носители Esmart Token совместимы с новой версией ViPNet CSP 4 для Windows 5
30.10.2023 ПАК Esmart Token получил сертификат ФСТЭК России 3
23.10.2023 ОС «Альт СП релиз 10» совместимы с ключевыми носителями Esmart 5
16.10.2023 Универсальный дуальный считыватель ESMART Reader DUAL серии USB 4
03.10.2023 Совместимость продуктов «Нуматех» и ESMART помогла Numa Arce получить сертификат ФСБ России 4
24.07.2023 Ключевые носители Esmart Token 192K совместимы с «Криптопро CSP» 5.0 R3 4
09.06.2023 СЗИ НСД Dallas Lock Linux успешно прошла процедуру испытаний ФСТЭК России 3
25.05.2023 ОС «Альт» 10 платформы прошли испытания на совместимость с Esmart Token 192К 3
21.04.2023 «Базальт СПО» подвела итоги 2022 года: более 300 тысяч серверов и рабочих станций 83 регионов России переведены на операционные системы «Альт» 1
22.08.2022 Сергей Панов, Esmart: Роль систем управления доступом сильно изменилась 7
12.05.2022 Новая версия российской ОС «Альт рабочая станция К» 10 встраивается в имеющуюся ИТ-инфраструктуру и обеспечивает ее безопасность 1
24.01.2022 В 2021 г. крупнейшие владельцы критической информационной инфраструктуры внедрили российскую защищенную ОС «Альт 8 СП» 2
16.12.2021 «Аванпост» продолжает развивать систему Avanpost PKI 1
18.06.2021 ИТ-интегратор «ОТР» выпустил больше 50 тысяч смарт-карт для московских врачей 1
02.12.2020 USB-токены ESMART подходят для работы в ОС Astra Linux 4
31.01.2020 Esmart Token сертифицирован на совместимость с «Ред ОС» 5
29.11.2018 «Микрон» и ISBC создали систему контроля доступа для критической инфраструктуры с криптографией на аппаратном уровне 6
06.03.2018 Смартфон вместо пропуска: ISBC представила СКУД ESMART Reader 4
26.04.2017 Как сократить расходы на поддержку электронных подписей? 1
25.04.2017 «С-Терра Клиент» и Esmart Token ГОСТ протестированы на совместимость 3
06.04.2017 Вышла новая версия ПО Blitz Smart Card Plugin с поддержкой Firefox v.52 и новых типов ключей ЭП 1
28.02.2017 Средство доверенной загрузки Dallas Lock от «Конфидент» совместимо с USB-токенами Esmart 6

Публикаций - 46, упоминаний - 142

АТ Бюро и организации, системы, технологии, персоны:

ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы - Смарт Системз - Компания Смарт Карты 67 16
Элемент ГК - Микрон - Micron 1662 10
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 374 9
КриптоПРО - Крипто-ПРО 465 9
АТ бюро 7 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2898 7
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 878 6
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 562 4
Конфидент ЦЗИ - Конфидент Центр защиты информации 143 4
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 462 3
РАН ИСП - Технологический центр исследования безопасности ядра Linux - Технологический центр исследования безопасности российских ОС 19 2
Intel Corporation 12749 2
Softline - Софтлайн 3611 2
Ред Софт - Red Soft 1176 2
Thales - Gemalto - SafeNet 140 2
Citrix Systems 863 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1310 2
ИВК - Информационная внедренческая компания 201 2
Qtech - Кьютэк 196 2
Ростех - S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 125 2
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 142 1
Открытые технологии 729 1
Signal-COM - Сигнал-КОМ 52 1
Corsair - Corsair Gaming - Corsair Components - Corsair Memory 46 1
СмартПарк 8 1
BioLink Solutions - BioLink Technologies - Биолинк Солюшенс 130 1
Базис Консалтинговая компания 35 1
Seagate - Maxtor 146 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 120 1
Basis - Базис - СП Облачная платформа 85 1
Финансист 70 1
Digiworks 1 1
Лаборатория 50 7 1
Реак Софт 9 1
Motorola Indala 3 1
ISBC Group - ISBC Telecom - Лоджик Телеком 4 1
Гигант - Гигант-Компьютерные системы - ГКС - Гигант Комплексные системы - Гигант Производство 28 1
Ростелеком 10792 1
МегаФон 10528 1
Dell EMC 5158 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 580 4
Донстрой - Дон-Строй Инвест 35 4
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 291 3
РЖД - Российские железные дороги 2055 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8674 2
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - Волгоградэнерго - Калмэнерго - Калмэнергосбыт - МЭС Юга 48 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 695 1
Росатом - ПО Старт имени М.В. Проценко ФНПЦ - Производственное объединение Старт имени М.В. Проценко Федеральный научно-производственный центр 9 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1677 1
Ремит МПЗ - Ремит Мясоперерабатывающий завод 6 1
Арена Омск - Многофункциональный спортивный комплекс 7 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3114 1
Газпром ПАО 1457 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1228 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 901 1
Северсталь ПАО - Severstal 613 1
Лента - Утконос 179 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1840 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 608 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 99 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 1
Сургутнефтегаз - СНГ 286 1
Capital Group 82 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 116 1
Газпром Арена - футбольный стадион в Санкт-Петербурге 26 1
Главстрой 18 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5444 29
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3549 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3256 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13519 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6481 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 952 3
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 199 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3772 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 968 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 440 2
Администрация Ростова-на-Дону - Областная дума Ростова-на-Дону - органы государственной власти 16 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 189 1
ФСТЭК РФ - ГНИИИ ПТЗИ - ГНИИПТИ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - НИИ ТЗИ - ГНИИТЗИ 18 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5906 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 1
Судебная власть - Judicial power 2469 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Координационный центр Правительства Российской Федерации 12 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3557 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 751 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5378 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1580 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 605 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 252 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 380 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 386 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 170 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 262 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 775 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 808 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27898 25
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USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1061 22
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34057 15
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24919 13
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Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4935 10
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8646 10
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NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3228 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9211 8
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1557 7
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2909 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16873 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12667 7
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4713 6
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USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1887 5
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 410 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7000 5
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1191 5
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 263 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23981 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27016 5
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 608 5
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Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 477 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14653 4
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2817 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22304 4
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 758 4
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3119 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8466 4
Linux OS 11348 17
Microsoft Windows 16741 13
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2325 12
Aladdin JaCarta СКЗИ 181 8
КриптоПро CSP СКЗИ 255 8
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1560 7
Apple macOS 2379 6
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 285 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6143 5
InfoTeCS - ViPNet CSP СКЗИ - ViPNet CryptoService - ViPNet JCrypto - ViPNet Crypto Gosmart - ViPNet CryptoSmart 60 5
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - МЭШ - Москвёнок - Электронная карта в образовании 38 4
Signal-COM CSP - Крипто-КОМ СКЗИ 28 4
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 629 4
Apple iOS 8514 4
Цифровые технологии (Trusted) - КриптоАРМ - КриптоАРМ ГОСТ - КриптоАРМ Mobile 56 4
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 117 4
Linux - Debian GNU 562 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 116 3
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 350 3
Google Android 15107 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 995 3
Red Hat - Fedora Project - Linux Fedora 241 3
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 202 3
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 137 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1634 3
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 495 3
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 240 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3515 3
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 90 2
Aladdin JaCarta SecurLogon 13 2
Актив - Рутокен Guardant 70 2
Актив - Рутокен SCR смарт-карт 17 2
ИВК Кольчуга - программный комплекс для безопасного подключения территориальной единицы организации к интернету 19 2
ИВК Крипто СКЗИ - средство криптографической защиты 8 2
Microsoft Windows Registry - Microsoft Windows Реестр 54 2
Google Chrome - браузер 1687 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3094 2
Intel x86 - архитектура процессора 2129 2
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 358 2
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 562 2
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Добровольский Михаил 41 1
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Россия - РФ - Российская федерация 163775 33
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 957 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47124 4
Россия - СЗФО - Архангельская область 801 4
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19303 2
Россия - УФО - Свердловская область 1903 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 892 2
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Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1416 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1059 1
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Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2813 1
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Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2013 1
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Россия - ЦФО - Ивановская область 573 1
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Россия - УФО - Челябинская область 1478 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 770 1
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