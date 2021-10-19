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Базальт СПО
BaseALT
Альт Сервер


19.10.2021 Sitronics Group представила серверы и носимые устройства для импортозамещения 1
15.10.2021 «Дочка» «Газпрома» на 150 млн руб. закупает Alt Linux, «Р7-офис» и CommuniGate Pro 1
03.08.2021 «Ситроникс» запускает в серию три типа серверов 1
03.08.2021 «Базальт СПО» выпустила обновленную линейку ОС «Альт» 5
28.07.2021 TrueConf выпустил отечественную систему видеосвязи для ОС на базе Linux 1
23.06.2021 Комплекс для корпоративных коммуникаций, созданный полностью на российских решениях 1
15.04.2021 «Ситроникс» вложит полмиллиарда в производство серверов на «Эльбрусах» 1
15.04.2021 ГК «Ситроникс» разрабатывает сервера на российских процессорах 1
03.03.2021 «Базальт СПО» и «Аладдин Р.Д.» усилили защиту инфоресурсов российских организаций 2
24.02.2021 IGA-платформа управления доступом Solar inRights получила сертификат совместимости с ОС «Альт Сервер 9» 5
02.02.2021 Создан первый российский программно-аппаратный комплекс для аналитики данных 2
12.01.2021 Органы госвласти Ставрополья перешли на операционные системы «Альт» 1
22.12.2020 «Ростелеком» отказывается от импортных серверных Linux в пользу российской «Ред ОС» 1
17.11.2020 Подтверждена совместимость почтового сервера Tegu и ОС «Альт Сервер 9» 6
22.10.2020 Создан промышленный ПК на базе процессора «Эльбрус-8С» 1
17.08.2020 Разработчик платформы Polycode протестировал совместимость с новыми версиями СУБД Postgres Pro Standard 1
29.07.2020 Релиз операционной системы «Альт 9.1» 3
14.07.2020 В России замышляют построить национального «убийцу» Zoom 1
03.06.2020 Создан первый в мире серийный сервер видеоконференцсвязи на «Эльбрусах» 2
30.04.2020 Создано первое решение для МФЦ на «Эльбрусах», отечественной СУБД и российском Linux 1
26.03.2020 Снижены цены на ОС «Альт» для образовательных учреждений 1
18.03.2020 «Базальт СПО» и «Норси-транс» выпустили импортонезависимый ПАК для критической ИТ-инфраструктуры 2
20.01.2020 Huawei установит российскую «Ред ОС» на свои новейшие серверы 1
28.11.2019 «Юнидата» и «Базальт СПО» подтвердили совместимость программных продуктов 2
28.10.2019 Отечественная ОС доступна для семи аппаратных платформ 2
25.10.2019 Huawei поставит свои «самые высокопроизводительные процессоры» для исполнения «закона Яровой» 1
02.10.2019 Huawei установит российский Astra Linux на свои новейшие серверы 1
01.08.2019 «Базальт СПО» и «СБклауд» объявили о совместимости платформы РУСТЭК с ОС «Альт» 1
24.07.2019 Российский «убийца» Windows и Office будет продаваться с большой скидкой 1
23.07.2019 «Базальт СПО» и «Аладдин Р.Д.» объявили о совместимости новых версий своих программных продуктов 1
26.06.2019 Подтверждена совместимость актуальных версий СЭД «Тезис» и ОС семейства «Альт» 1
22.05.2019 ПО уволившегося из «Росатома» критика иностранного софта на АЭС «подружили» с ОС «Альт» 1
23.04.2019 Подтверждена совместимость Videomost с ОС семейства «Альт» 2
11.03.2019 ОС «Альт» для «Эльбрусов» получила вендорскую техническую поддержку на всей территории России 1
06.03.2019 Выпущен российский тонкий клиент для бизнеса, работающий под Linux «Альт» 1
19.02.2019 «Базальт СПО» и IBS Interlab подтвердили совместимость ОС «Альт» и гиперконвергентного комплекса «Скала-Р» 1
13.11.2018 На «Эльбрусы» начали устанавливать альтернативную полноценную ОС 1
31.10.2018 «Базальт СПО» и «Росплатформа» объявили о совместимости новых версий своих продуктов 2
10.09.2018 CommuniGate Systems и ALP Group создали корпоративную платформу унифицированных коммуникаций на серверах «Эльбрус» и ОС «Альт» 1
14.08.2018 «Базальт СПО» и «Новые облачные технологии» объявили о совместимости ОС «Альт» и решения «МойОфис» 1

Публикаций - 52, упоминаний - 76

Базальт СПО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Базальт СПО 206 13
Microsoft Corporation 11143 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 4
Норси-Транс (НТ) 49 4
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 3
Intel Corporation 4198 2
Yandex - Яндекс 4101 2
АФК Система ПАО 997 2
Ситроникс - Sitronics 565 2
ALT Linux - Альт Линукс 138 2
ALP Group 37 2
VideoMost - ВидеоМост 191 2
ИВК - Информационная внедренческая компания 89 2
TrueConf - ТруКонф 252 2
ЭОС - Электронные офисные системы 989 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 424 2
Cisco Systems 2054 2
VK - Mail.ru Group 2485 1
IBM 3554 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 1
Google LLC 7168 1
Nvidia Corp 2036 1
Бизнес ИТ 34 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
КНС Групп - Yadro 124 1
Honeywell 138 1
SUSE 168 1
Siemens AG - Сименс Россия 672 1
Red Hat 668 1
Ред Софт - Red Soft 246 1
IntegrIT 4 1
Polycom - Поликом Раша 301 1
Росплатформа - Р-Платформа 56 1
Юнидата - Unidata 32 1
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 1
AMD - Advanced Micro Devices 1684 1
Softline - Софтлайн 1475 1
Apple Inc - Эппл Рус 7729 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Агентство Финансовой Поддержки 7 2
Физприбор - Московский завод 8 1
DST Global 165 1
Куданкулам АЭС - Атомная электростанция 11 1
Polylog - Агентство Полилог 1 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 2
Правительство РФ 2207 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Балаковская АЭС - Атомная электростанция 13 1
Ростовская АЭС - Атомная электростанция 13 1
Нововоронежская АЭС - Атомная электростанция 18 1
Бушерская АЭС - Атомная электростанция - Иран - Бушер 8 1
Российско-Германская внешнеторговая палата - ВТП 10 1
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Совет по развитию цифровой экономики 11 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 12
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 4
ARM64 - Архитектура процессора 1019 3
OpenStack 347 3
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 604 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1706 2
ИТ-аутсорсинг 671 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
Spectre - Группа аппаратных уязвимостей, ошибка в большинстве современных процессоров 82 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 2
Meltdown - Аппаратная уязвимость категории утечка по стороннему каналу, обнаруженная в ряде микропроцессоров Intel 65 2
USB Type-A - USB-A 148 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 149 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 36 1
Big Data - Большие данные 1136 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 233 1
EAC - The Eurasian Conformity mark - Евразийское соответствие 11 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
OpenLDAP - open-source implementation of the Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) 15 1
MCU - Multipoint Control Unit - Аппаратно-программное устройство для объединения аудио- и видеоконференции в многоточечный режим 7 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
DMARC - Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance - идентификация сообщений, создание отчётов и определение соответствия по доменному имени 7 1
Wave Computing MIPSel - система команд и микропроцессорных архитектур 9 1
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 453 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 138 1
Data Governance - Руководство данными 51 1
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 120 1
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 43 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
Single precision - Число одинарной точности - FP32 - Операции с одинарной точностью 21 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 60 20
Linux OS 4272 18
Intel x86 - Архитектура процессора 994 10
Microsoft Windows 10 6670 9
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 28 7
Microsoft Exchange 684 7
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 7
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 5
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 68 5
Базальт СПО - BaseALT - Альт Линукс СПТ 27 4
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 790 4
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
Microsoft Windows 854 3
Ред ОС 239 3
Базальт СПО - BaseALT - Simply Linux - Симпли Линукс 31 3
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 114 3
Microsoft SQL Server 798 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 2
Aladdin JaCarta ГОСТ 88 2
Aladdin JaCarta SE - JaCarta-2 SE 30 2
Aladdin JaCarta PKI 74 2
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 35 2
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 2
Google Android 10751 2
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 2
Apple iOS 5742 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
ЭОС Дело СЭД 624 2
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 117 2
Aladdin JaCarta 147 2
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 2
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 2
Apple macOS 930 2
IntegrIT VitaHD MCU ВКС 2 1
Samba DC/Free IPA - Служба каталогов 11 1
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 22 1
Физприбор - Вершок - WhereShock - Унифицированная распределенная система управления (HMI/SCADA) 4 1
VK - Mail.ru Видеозвонки 17 1
Росплатформа Р-Хранилище 9 1
Смирнов Алексей 142 16
Новодворский Алексей 95 3
Катков Алексей 26 1
Корсаков Денис 4 1
Подольный Вадим 6 1
Коровин Иван 3 1
Серчугов Евгений 2 1
Левин Дмитрий 35 1
Фарыгин Антон 3 1
Фарыгин Владимир 3 1
Черный Владимир 1 1
Кабанов Владимир 174 1
Носков Константин 201 1
Путин Владимир 1828 1
Одинцов Дмитрий 83 1
Рустамов Рустам 169 1
Сизоненко Григорий 26 1
Рубанов Владимир 61 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 2
Индия - Республика 2181 1
Иран - Исламская Республика Иран 376 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 1
Россия - Калининградская область 541 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1128 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 16
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 1
Чипокалипсис - Chipocalypse 31 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 1
The Register 349 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767611, в очереди разбора - 671296.
Создано именных указателей - 46354.
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