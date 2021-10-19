Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Базальт СПО
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Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 52, упоминаний - 76
Базальт СПО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Агентство Финансовой Поддержки 7 2
|Физприбор - Московский завод 8 1
|DST Global 165 1
|Куданкулам АЭС - Атомная электростанция 11 1
|Polylog - Агентство Полилог 1 1
|Смирнов Алексей 142 16
|Новодворский Алексей 95 3
|Катков Алексей 26 1
|Корсаков Денис 4 1
|Подольный Вадим 6 1
|Коровин Иван 3 1
|Серчугов Евгений 2 1
|Левин Дмитрий 35 1
|Фарыгин Антон 3 1
|Фарыгин Владимир 3 1
|Черный Владимир 1 1
|Кабанов Владимир 174 1
|Носков Константин 201 1
|Путин Владимир 1828 1
|Одинцов Дмитрий 83 1
|Рустамов Рустам 169 1
|Сизоненко Григорий 26 1
|Рубанов Владимир 61 1
|The Register 349 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767611, в очереди разбора - 671296.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767611, в очереди разбора - 671296.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru