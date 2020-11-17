Подтверждена совместимость почтового сервера Tegu и ОС «Альт Сервер 9»

«Базальт СПО» и «Лаборатория МБК» обеспечили совместимость операционной системы «Альт Сервер 9» и почтового сервера Tegu. Программный комплекс будет полезен всем организациям и предприятиям, заинтересованным в переводе электронной почты на российский технологически независимый софт.

«Сегодня деловые процессы организаций и предприятий тесно связаны с обменом электронными почтовыми сообщениями, – отметил Алексей Смирнов, генеральный директор компании «Базальт СПО». – Программный стек, включающий ОС «Альт Сервер 9» и почтовый сервер Tegu, позволит российским организациям и предприятиям построить безопасную, устойчивую и высокопроизводительную почтовую систему, которая станет органичной частью технологически независимой цифровой инфраструктуры».

«Альт Сервер» – российская операционная система на базе ядра Linux с широкой функциональностью, поддерживающая корпоративную инфраструктуру любого масштаба и сложности. ОС включена в Единый реестр отечественного ПО. Все операционные системы «Альт» разрабатывают на основе российского репозитория «Сизиф», его развивает компания «Базальт СПО». Это обеспечивает их технологическую независимость и санкционную устойчивость. Репозиторий ОС «Альт Сервер» применяется в государственных и коммерческих организациях как элемент технологически независимой ИТ-инфраструктуры.

Высокопроизводительный почтовый сервер Tegu предназначен для создания среды обмена сообщениями электронной почты. Программный продукт отличают высокая скорость работы, расширенная функциональность и нетребовательность к аппаратным ресурсам. Заявка на включение программного продукта в Единый реестр отечественного ПО находится на рассмотрении экспертного совета реестра.

Специалисты «Базальт СПО» и «Лаборатории МБК» обеспечили совместимость Tegu с каталогом LDAP «Базальт СПО», что позволяет развернуть почтовую систему в среде доменной зоны ОС «Альт». Также программный продукт позволяет создать единую почтовую систему для доменных зон российских ОС на основе ядра Linux и MS Windows. Tegu можно подключать к неограниченному количеству каталогов LDAP разных стандартов, включая OpenLDAP, 389 Directory Server, MS AD и др. Встроенные механизмы тонкой настройки атрибутов LDAP реализуют подключение сервера к каталогам любой сложности.

Программный стек ОС «Альт» – почтовый сервер Tegu формирует безопасную среду для работы с почтовыми сообщениями. Встроенный в почтовый сервер механизм DMARC блокирует спам и фишинг в обоих направлениях: к пользователю и от пользователя, то есть сервер не только не получает спам, но и не рассылает. Также реализована защита от перебора паролей. Развитые механизмы защиты, встроенные в ОС «Альт Сервер 9», обеспечивают устойчивую и безопасную среду для функционирования почтовой системы.

Особое внимание разработчики почтового сервера Tegu уделили эргономике. Он прост в установке и еще более прост в эксплуатации. Например, для установки Tegu требуется всего 10 минут. Все настройки сервера осуществляются через графический интерфейс. Это обеспечивает возможность специалистам, не имеющим достаточного опыта работы в среде Linux, использовать всю функциональность сервера Tegu. Неограниченное количество мастер-пользователей, имеющих доступ к почте подчиненных, в комбинации с развитыми функциями ACL позволяют гибко настроить права и доступы ко всему многообразию корпоративной почты. Средства журналирования предоставляют администратору компактную и полную информацию: чтобы узнать, что происходит с сервером, очередью, письмом, достаточно чтения одного источника.

Почтовый сервер – собственная разработка «Лаборатории МБК», которая распространяется на условиях лицензии GNU GPL3.

«Подтверждение совместимости почтового сервера Tegu с российской операционной системой «Альт Сервер 9» – значительный этап в деятельности компании, однако впереди у нас большие планы по дальнейшему развитию программного продукта», – отметил Игорь Кальметов, генеральный директор «Лаборатории МБК».

Основные работы по портированию почтового сервера Tegu на ОС «Альт Сервер 9» и испытания на совместимость провели специалисты «Лаборатории МБК»; контрольные тесты выполнили эксперты «Базальт СПО». Создание программного комплекса стало естественным продолжением успешного сотрудничества российских компаний. «Лаборатория МБК» обладает статусом сервисного партнера «Базальт СПО» и оказывает техподдержку операционной системы «Альт Сервер Виртуализации».