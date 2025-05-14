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Индексная книга (каталог) CNews*
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OpenLDAP open-source implementation of the Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)


УПОМИНАНИЯ


14.05.2025 Как защититься от киберугроз компаниям малого и среднего бизнеса 1
17.12.2024 Масштабный релиз «МойОфис 3.2»: новый уровень производительности и безопасности продуктов 1
17.12.2024 «Мой офис» ускорил «Частное облако» в полтора раза 1
Чем заменить Active Directory? Изучаем российскую альтернативу 1
03.10.2024 Как вовремя находить уязвимости в программном обеспечении 1
26.09.2024 Обновление R-Vision SIEM 1.8: аудит источников событий, мониторинг систем и кластера и управление доступом 1
20.09.2024 Security Vision выпустила новую версию продукта «Управление уязвимостями» (VM) на платформе Security Vision 5 1
03.07.2024 Чем отличаются российские платформы виртуализации друг от друга? Разбор основных критериев 1
14.06.2024 «Базальт СПО» при поддержке Фонда содействия инновациям создала открытую библиотеку libdomain для управления службами каталогов 1
17.05.2024 Компания «Индид» представляет версию 2.10 продукта для защиты привилегированного доступа Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) 1
23.04.2024 Вышла новая версия ITSM-системы «1С:ITILIUM» 1
04.03.2024 R-Vision выпустила масштабное обновление платформы R-Vision TDP 3.1 1
21.02.2024 Платформа «Штурвал» получила обновление до версии 2.5 1
28.11.2023 Для цифровизации ритейла нужны нетривиальные решения 1
14.11.2023 Релиз RuDesktop 2.2.0 1
08.08.2023 Как перейти с Windows на российские ОС: есть ли замена Active Directory? 1
20.03.2023 Илья Маркелов, «Лаборатория Касперского»: Подход «внедрил и забыл» недопустим для SIEM 1
27.02.2023 Новую версию Xello Deception можно развернуть на Linux-системах 1
06.02.2023 Состоялся релиз Termidesk 4.0 1
16.02.2021 Состоялся релиз новой версии диспетчера подключений виртуальных рабочих мест «Термидеск» 1
17.11.2020 Подтверждена совместимость почтового сервера Tegu и ОС «Альт Сервер 9» 1
12.05.2020 Российское VDI-решение «Скала-Р ВРМ» получило поддержку VMware vSphere 1
14.03.2019 Власти ДНР вложат 350 миллионов в СМЭВ и электронную подпись 1
03.10.2017 «Аванпост» представила новую версию Avanpost IDM 1
23.03.2017 DDoS-Guard перенес корпоративное общение в защищенный мессенджер «Сибрус» 1
29.11.2016 Решается судьба GosLinux: Его не хотят брать в Реестр российского ПО 1
08.08.2016 Oracle вычищают из электронного правительства 1
14.12.2012 Ирландский город Лимерик переходит на СПО 1
26.10.2012 Минфин Франции потратит 15 млн евро на поддержку открытого ПО 1
31.05.2012 Новый сервис SecurEnvoy доставит программный токен на любое устройство по выбору сотрудника 1
13.02.2012 Аутентификация: когда телефон лучше токена 1
30.11.2011 Французские власти объявили тендер на поддержку открытого ПО 1
05.10.2011 НовГУ им. Ярослава Мудрого внедрил социальную сеть на базе IBM Lotus Connections 1
06.08.2008 Открылась конференция LinuxWorld: в фокусе новинки open source 1
30.06.2008 Анонсирована первая альфа-версия Ubuntu 8.10 1
13.03.2008 Сервер каталогов Mandriva внедрили в крупнейшей металлургической компании 1
02.07.2007 ИТ-гигантам не обойтись без Open Source 1
25.05.2007 Microsoft идет навстречу open-source: 4 новых проекта 1
06.02.2007 Oracle обновила корпоративную поисковую систему 1
29.06.2006 Apple закрыла ряд критических уязвимостей в Mac OS X 1

Публикаций - 41, упоминаний - 41

OpenLDAP и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24823 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2040 7
Oracle Corporation 6756 6
Broadcom - VMware 2404 5
Базальт СПО - BaseALT 692 5
Red Hat 1324 5
OpenText - Micro Focus - Novell 872 4
IBM - International Business Machines Corp 9468 4
Google LLC 11935 3
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 187 3
8441 3
Cisco Systems 5150 3
R-Vision - Р-Вижн 171 3
Apple Inc 12256 2
HP - Hewlett-Packard 3628 2
Canonical 206 2
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 241 2
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 392 2
Pentaho 60 2
Alfresco Software 147 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5018 2
Скала^р - ранее InterLab IBS 203 2
МБК лаб - Лаборатория МБК 23 2
Telegram Group 2183 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13163 2
1С-Рарус 897 2
Check Point Software Technologies 769 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 210 2
Almalinux Open Source Foundation 32 2
Nutanix 103 1
Киберника 16 1
DDoS-Guard - ДДоС-Гвард 21 1
Dr.Web - Доктор Веб 1261 1
Ростелеком 9894 1
Ред Софт - Red Soft 785 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 412 1
Ростелеком - РТЛабс 180 1
Nginx - Энджайникс 172 1
Blender 38 1
OpenText 210 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 471 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1111 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 478 2
Deutsche Lufthansa AG 118 1
ArcelorMittal - Arcelor Group - Mittal Steel - АрселорМиттал Кривой Рог - Миттал Стил Кривой Рог - Криворожсталь - АрселорМиттал Темиртау - Карагандинский металлургический комбинат 14 1
НИИКПУ - НИИ Корпоративного и проектного управления - Институт корпоративного и проектного управления 1 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 936 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1681 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2871 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 510 1
Leomax - Леомакс 7 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 272 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 449 1
Tom Tailor - Том Тейлор - ТТ Рус 10 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 241 1
РЖД - Российские железные дороги 1938 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1065 1
ВТБ - Почта Банк 470 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 515 1
Абсолют Банк 235 1
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 1
Деметра-Холдинг - Поле.РФ 8 1
Комус 99 1
36,6 - аптечная сеть 90 1
Русагро Группа Компаний 291 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 467 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11989 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4362 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2021 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4616 2
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 99 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 86 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 740 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2966 1
ДНР - Почта Донбасса 9 1
ДНР - Правительство Донецкой Народной Республики - органы государственной власти 11 1
Франция - Парламент Франции - Parlement français 10 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6063 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 924 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 339 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3326 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1982 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1930 1
Федеральное казначейство России 1810 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1864 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3114 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 347 1
ASF - Apache Software Foundation 212 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6297 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 693 1
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 110 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1449 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67685 27
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25943 20
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7640 19
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30450 19
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11418 17
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20497 13
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24721 12
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 441 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11691 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31697 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21744 9
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6290 9
FreeIPA - Free Identity, Policy and Audit - открытый проект создания централизованной системы управления идентификацией пользователей, задания политик доступа и аудита для сетей на базе Linux и Unix 95 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52490 8
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9366 8
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4070 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16145 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12847 7
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5021 7
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4024 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10380 7
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2359 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10585 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11849 6
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Directory Service - Служба каталогов - средство иерархического представления ресурсов и информации об этих ресурсах - Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями 143 6
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12960 5
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14080 5
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1961 5
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3693 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8317 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16332 4
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9626 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24867 4
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PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1751 4
Linux OS 10199 23
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1370 20
Microsoft Windows 15878 16
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 886 9
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1327 7
Mozilla Firefox - браузер 1896 6
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Red Hat Ansible 111 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1037 5
Ansible 109 5
Apple macOS 2105 4
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 110 4
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 597 4
Microsoft Exchange 1760 4
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 495 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5418 3
Google Android 14230 3
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 529 3
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 333 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1677 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3288 3
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 202 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4669 3
Microsoft MECM - Microsoft Endpoint Configuration Manager - Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft Endpoint Manager - Microsoft Intune Endpoint Protection - Microsoft Endpoint Protection - Microsoft Endpoint DLP 295 3
Новые облачные технологии - МойОфис 807 3
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 77 3
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1447 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 196 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1020 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 2
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HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1010 2
Python - высокоуровневый язык программирования 996 2
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 150 2
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 131 2
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Philippe Jean-Michel - Филипп Жан-Мишель 2 1
Behlendorf Brian - Белендорф Брайан 6 1
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Афанасьев Александр 39 1
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Крутько Иван 24 1
Яровой Алексей 3 1
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Аксенов Олег 46 1
Аникин Дмитрий 47 1
Нальский Максим 36 1
Болучевский Илья 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 148376 27
Франция - Французская Республика 7895 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52538 3
Германия - Федеративная Республика 12779 3
Япония 13359 2
Германия - Бавария - Мюнхен 469 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17418 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 3998 1
Нидерланды 3559 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 475 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 434 1
Ирландия - Республика 1018 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1419 1
США - Вашингтон - Сиэтл 400 1
Нидерланды - Амстердам 609 1
Украина 7660 1
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ДНР - Донецкая Народная Республика 180 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1039 1
Куба - Республика 370 1
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Европа 24368 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1729 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44067 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9012 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14041 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5056 5
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30005 4
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5576 3
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PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6384 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11196 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7140 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2379 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8200 2
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5006 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2507 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 395 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 189 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 903 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 709 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4761 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1665 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1824 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6154 1
Аудит - аудиторский услуги 2798 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6021 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 945 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5943 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1568 1
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