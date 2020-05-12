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Российское VDI-решение «Скала-Р ВРМ» получило поддержку VMware vSphere

Системное ПО

Производитель ИТ-инфраструктурных решений корпоративного уровня «Скала-Р» объявил о выпуске новой версии VDI-решения «Скала-Р ВРМ» («Виртуальное рабочее место») с поддержкой развертывания виртуальных рабочих столов на платформе виртуализации VMware vSphere

Новая версия «Скала-Р ВРМ» – платформы безопасного удаленного доступа к ресурсам организации, – поддерживает VMware vSphere. Все более ранние версии «Скала-Р ВРМ» поддерживали работу только в среде собственной системы виртуализации и поставлялись в комплекте с преднастроенным гиперконвергентным комплексом «Скала-Р».

Новая версия сохранила все преимущества «Скала-Р ВРМ»: автоматизацию жизненного цикла рабочих столов, управление операционными системами рабочего стола для настройки подключения пользователя, управление сессиями пользователей, защиту от прямого подключения в рабочий стол, совместимость с Microsoft Active Directory и OpenLDAP с Kerberos, создание рабочих столов на Microsoft Windows, включая Windows Server, и российских ОС на базе Linux, возможность организации работы пользователей с несколькими контурами безопасности, подтвержденную тестами масштабируемость до 16 тыс. одновременных соединений пользователей, инструментарий для нагрузочного тестирования.

Антон Карасев, директор по продукту «Скала-Р ВРМ», сказал: «Мы сделали отличный продукт, который по своим функциональным характеристикам не уступает лидерам, протестировали его под серьезными нагрузками, провели несколько пилотных испытаний у заказчиков и успешно внедрили в нескольких организациях. Единственное, что останавливало некоторых заказчиков от перехода на наш VDI, это необходимость внедрения новой платформы виртуализации. Теперь все, что требуется сделать администратору для перехода на "Скала-Р ВРМ" – это задать адрес vCenter Server и данные сервисной учетной записи для подключения к нему. Особо хочется отметить, что принципы лицензирования у нас построены аналогично зарубежным продуктам, но стоимость "Скала-Р ВРМ" заметно ниже».

Нагрузка на инфраструктуру виртуализации в сценариях VDI кардинально отличается от серверной виртуализации, поэтому для развертывания рабочих столов под управлением «Скала-Р ВРМ» в первую очередь рекомендованными являются гиперконвергентные комплексы, аналогичные «Скала-Р», такие как Nutanix, Cisco HyperFlex, Dell VxRail, HPE Simplivity. Конвергентные комплексы, такие как Cisco FlexPod, и вычислительная инфраструктура классической архитектуры на базе блейд-серверов и внешних СХД также применима, если она правильно спланирована и обладает необходимыми ресурсами.

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