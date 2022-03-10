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Nutanix

Nutanix

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


Как перейти от классического ЦОДа к корпоративному облаку: рассказывают эксперты и ИТ-директора

аструктуры как основы всех вещей: от старых-добрых ЦОДов компании переходят на современные софтверные решения. Рассказываем, как превратить ИТ-инфраструктуру в драйвер бизнеса и причем тут технология Nutanix. 14.12.2021 Классическая инфраструктура: минусы Традиционный ЦОД — это серверы, где данные обрабатываются, СХД, где данные хранятся, и SAN-сеть, которая соединяет их между собой. Есть т
10.03.2022 KPBS модернизировала инфраструктуру «АДК»

KPBS внедрила гиперконвергентную систему Nutanix в корпоративную инфраструктуру ООО «АДК», поставщика инженерного и сантехнического оборудования на Алтае и в Западной Сибири. Основной предпосылкой для обновления стали системные недост
11.10.2021 Angara масштабировала и расширила применение гиперконвергентной инфраструктуры Nutanix

Nutanix объявила, что ГК Angara масштабировала и расширила применение гиперконвергентной инфраструктуры Nutanix для обеспечения роста бизнеса. Angara использует Nutanix в качестве единой платформы для оказания внутренних и клиентских сервисов, включая управляемые сервисы информационной без
04.10.2021 KPBS установила корпоративное облако Nutanix для компании Rödl & Partner

Компания KPBS внедрила гиперконвергентные комплексы Nutanix в корпоративную инфраструктуру компании Rödl & Partner, которая работает в сфере аудита, юридического, управленческого, налогового и IT-консалтинга, а также аутсорсинга бизнес-процессов
04.10.2021 Nutanix и Citrix объявили о стратегическом партнерстве

рамках которого они предложат безопасный и гибкий доступ по требованию к приложениям, рабочим столам и данным с любого устройства, в любом месте и масштабе с помощью гиперконвергентной инфраструктуры Nutanix (HCI) и мультиоблачных сервисов Citrix DaaS и Virtual Apps and Desktops. «Организации по-прежнему находятся в поиске надежных и гибких решений для обеспечения гибридной модели работы, –
03.08.2021 Red Hat и Nutanix займутся созданием открытых гибридных мультиоблачных решений

Red Hat, ведущий мировой поставщик корпоративных решений с открытым исходным кодом, и Nutanix, лидер в области гибридных мультиоблачных вычислений, объявляют о стратегическом партнерстве, чтобы предложить комплексное решение для создания, масштабирования и управления облачными п
05.07.2021 KPBS внедрила Nutanix для системообразующего предприятия России ЭТМ

шения проводился методом тестирования и изучения различных продуктов: HPE SimpliVity, VMWare vSAN и Nutanix. Параллельно оценивались «классические» решения с выделенной СХД. «Мы серьезно подошл
30.06.2021 NUTANIX: «за» или «против». Рассказывают ИТ-директора

Бизнесу нужны не отдельные ИТ-продукты, а новые комплексные решения. Инновацией в этом направлении является технология Nutanix - единое софтверное решение, которое объединяет хранение, виртуализацию, вычисление, безопасность и сеть в единый программно-аппаратный комплекс и открывает новые возможности для достиж
22.06.2021 Nutanix и Postgres Pro протестировали и подтвердили совместимость решений

Nutanix объявляет, что решения Postgres Pro получили статус Nutanix Ready. Postgres Pro разрабатывает базы данных корпоративного уровня на основе Postgre
13.04.2021 Sealed Air развернула платформу Nutanix для российского представительства

Nutanix совместно с KPBS, партнером уровня Cloud Champion, осуществили поставку гиперконвергентных комплексов Nutanix для российского представительства Sealed Air - ведущего мирового производителя широкого ассортимента материалов и систем защитной упаковки пищевых продуктов. Реализованные с помощью гип
24.03.2021 Syssoft предложит клиентам решения Nutanix

Syssoft («Системный софт») заключила сотрудничество с Nutanix, вендором программного обеспечения для частных, гибридных и мультиоблачных вычислений. В рамках сотрудничества клиенты Syssoft получат доступ к основным продуктам компании, среди которы
24.02.2021 Nutanix усиливает защиту от программ-вымогателей

Nutanix объявила о внедрении новых средств защиты от вредоносных программ в платформу Nutanix HCI. Теперь в ней доступны расширенные функции мониторинга и обнаружения угроз, более детального контроля доступа и репликации данных. Они помогают обнаруживать вирусы-вымогатели, предо
15.01.2021 «Риквэст» внедрила решения Nutanix в свой ЦОД

x объявила, что ГК «Риквэст» расширила применение решений компании в своем центре обработки данных. Корпоративные ИТ-системы и сервисы ГК «Риквэст» функционируют на гиперконвергентной (HCI) платформе Nutanix, в результате внедрения которой выросла производительность и надежность их работы, упрощены мониторинг и управление всей вычислительной инфраструктурой. ГК «Риквэст» – поставщик b2b-усл
10.12.2020 Совет директоров Nutanix назначил нового CEO и президента

евую роль в переходе VMware к моделям подписки и SaaS. «Раджив – опытный лидер с опытом управления и обеспечения роста портфеля продуктов и услуг, – сказал Сохаиб Аббаси, ведущий независимый директор Nutanix. – Среди других кандидатов Раджива отличает редкое сочетание оперативной дисциплины, деловой хватки, технологического видения и всесторонних лидерских качеств. Талантливая команда Nu
01.12.2020 Фармдистрибьютор «ФК Пульс» выбрал решение Nutanix

utanix объявила, что российский фармдистрибьютор «ФК Пульс» использует решения компании для развития своей ИТ-инфраструктуры. Услуги консалтинга и интеграции в проекте оказала компания KPBS – партнер Nutanix со статусом Cloud Champion. «ФК Пульс» остановила свой выбор на вычислительной платформе на базе Nutanix как наиболее производительном и гибком решении в плане масштабирования, о
20.11.2020 HPE представила новые облачные сервисы HPE GreenLake для инфраструктуры виртуальных рабочих мест

оличеству удаленных работников высокого уровня продуктивности и безопасности, а также оптимизации затрат. Новые облачные сервисы также используют технологии от ключевых партнеров HPE, включая Citrix, Nutanix, NVIDIA, and VMware. Согласно данным IDC, до COVID-19 лишь в 20% организаций были сотрудники, которые работали из дома. Ожидается, что к концу 2020 года таких предприятий будет более 50
30.09.2020 Nutanix представила отчет о проблемах и возможностях гибридного облака

ед до кадрового дефицита. В отчете, подготовленном исследовательской фирмой Vanson Bourne по заказу Nutanix, проанализированы ключевые проблемы, с которыми сталкиваются предприятия при управлен
09.09.2020 Nutanix в партнерстве с Microsoft построит «бесшовное» гибридное облако

е позволит компаниям предложить гибридную инфраструктуру с единым управлением и возможностью бесшовного переноса приложений, данных и лицензий между частным облаком и облаком Azure, используя решение Nutanix Clusters on Azure. «Вместе Microsoft и Nutanix демонстрируют приверженность созданию единой гибридной и мультиоблачной среды, - сказал Таркан Манер, коммерческий директор Nuta
12.08.2020 Инфраструктура гибридного облака Nutanix теперь доступна в Amazon Web Serviсes

Компания Nutanix объявила о доступности решения Nutanix Clusters on AWS. Оно дает возможность устанавливать и использовать все продукты и сервисы Nutanix на «чистых серверах» Amazon Elasti
03.07.2017 Veeam станет главным поставщиком решений доступности данных для виртуализированных сред Nutanix

Veeam Software объявила о расширении партнерства с Nutanix, в рамках которого Veeam становится главным поставщиком решений в области обеспечения
07.02.2017 Angara приобрела гиперконвергентное web-scale решение Nutanix для развития бизнеса

Группа компаний Angara объявила о приобретении в пользование гиперконвергентного web-scale решения Nutanix. Как рассказали CNews в компании, сделка стала первым внедрением платформы Nutanix в среде российских компаний-поставщиков ИТ-услуг.Основными проблемами традиционных data-центров
08.08.2016 «Техносерв» нашел партнера в Кремниевой долине по гиперконвергентным решениям

Компания «Техносерв» и Nutanix, поставщик инфраструктурных решений нового поколения, заключили соглашение о партнерстве в области продвижения гиперконвергентных решений на российском рынке. Гиперконвергентная инфраст
22.01.2016 Commvault и Nutanix предлагают совместные решения по защите данных

Компания Commvault, специализирующаяся в области управления информацией и защиты данных, и компания Nutanix, создающая программно-аппаратные вычислительные платформы, объявили об интеграции продуктов Commvault и Nutanix Acropolis Hypervisor. Интеграция включает возможности Commvault In
16.12.2015 Merlion добавила в свой продуктовый портфель гиперконвергентные решения Nutanix

йский широкопрофильный дистрибьютор, объявила о подписании дистрибьюторского соглашения с компанией Nutanix — разработчиком «гиперконвергентных» решений нового поколения. Программно-аппаратные

30.11.2015 Lenovo и Nutanix представят новую линейку гиперконвергентных устройств

Компании Lenovo и Nutanix объявили о начале стратегического сотрудничества, цель которого — разработка, маркетинг и продажа новой линейки гиперконвергентных устройств Lenovo с установленным на них программным об
15.09.2015 Nutanix и Citrix представили комплексное решение для доставки виртуальных десктопов и приложений

Компания Citrix совместно с компанией Nutanix, которая занимается корпоративными вычислениями следующего поколения, представили простое масштабируемое решение в области виртуализации приложений и десктопов. Оно объединяет инфрастру

Публикаций - 114, упоминаний - 126

Nutanix и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2610 55
Microsoft Corporation 25775 34
Dell EMC 5180 27
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 21
Citrix Systems 868 18
Cisco Systems 5372 15
IBM - International Business Machines Corp 9699 15
Lenovo Group 2446 14
Dell Technologies - Dell Computer 2219 14
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 13
NetApp - Network Appliance 667 12
Veeam Software 345 11
Oracle Corporation 7074 10
Intel Corporation 12811 9
Google LLC 12688 9
Amazon Inc - Amazon.com 3277 8
Commvault 187 8
Softline - Софтлайн 3743 8
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 8
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 8
Basis - Базис - СП Облачная платформа 90 8
Ростелеком 10948 8
Huawei 4676 7
Росплатформа - Р-Платформа 98 7
KPBS - Krikunov & Partners Business Systems - КПБС - Крикунов и Партнеры Бизнес Системы 18 7
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 6
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 6
Red Hat 1378 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 6
SAP SE 5601 5
ОТВ - Открытые технологии виртуализации 18 5
Nvidia Corp 4002 5
Dell EMC Networking and Solutions - Dell Networking and Enterprise Infrastructure - Dell NetWorks 22 5
Базис Консалтинговая компания 35 5
Pure Storage 55 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
HP Inc. 5883 4
Крок - Croc 1964 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
John Deere - Джон Дир 29 3
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 117 2
ФК Пульс - фармдистрибьютор 8 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Стриго Кэпитал - Strigo Capital 18 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
eBay Inc 1640 1
Почта России ПАО 2370 1
CPPIB - CPP Investment Board 12 1
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Visa International 1993 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 1
Транснефть 335 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
Deutsche Lufthansa AG 121 1
Восток-Запад - EWS Holding 47 1
Air France–KLM - Air France - KLM 81 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Uber 357 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 1
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 59 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance - Aerostar Hotels - Аэростар 60 1
Росатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 22 1
Kellogg Community Federal Credit Union - Kellogg Company - Келлогг Рус 14 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 76 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 8
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
CFTC USA - Commodity Futures Trading Commission - Комиссия по торговле товарными фьючерсами 15 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 73 1
ЦБ Азербайджан - Центральный Банк Азербайджанской Республики - Azərbaycan Mərkəzi Bankı 7 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 57 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
U.S. Department of Defense - DISA - Defense Information Systems Agency - DCA - Defense Communications Agency - Агентство защиты информационных систем 12 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 72
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 68
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 64
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 63
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 52
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 50
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1114 49
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 39
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 31
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 30
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 25
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 24
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 22
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 638 21
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 20
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 19
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 19
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 19
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 18
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 17
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 16
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 15
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 14
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 841 14
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 14
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 13
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 12
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 12
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 12
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 11
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 10
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 833 10
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1406 10
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 365 10
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 9
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 9
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 136 18
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 17
Intel x86 - архитектура процессора 2151 13
Broadcom - VMware vSphere 614 13
HPE SimpliVity 32 13
Linux OS 11533 12
Microsoft Azure 1526 12
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 149 11
Microsoft Windows 16882 8
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 195 8
Nutanix Acropolis - Nutanix Acropolis Distributed Storage Fabric - Nutanix AHV - Nutanix Acropolis Hypervisor - Nutanix AOS - Nutanix Acropolis OS 16 8
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 177 7
Citrix XenDesktop 100 7
Broadcom - VMware vRealize Suite - VMware vRealize Operation - VMware vRealize Orchestrator 81 7
Basis - Базис.Workplace 81 7
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 6
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 6
Microsoft Azure Stack - Microsoft Azure Stack HCI 81 6
Veeam Availability Suite - Veeam Availability Platform - Veeam Availability for the Always-On Enterprise 62 6
Microsoft Azure Virtual Machines - Microsoft Azure VMs - Microsoft AVD - Microsoft Azure Virtual Desktop - Microsoft WVD - Microsoft Windows Virtual Desktop 46 6
Nutanix HCI 6 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 6
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 172 5
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 5
Росплатформа - Р-Хранилище 24 5
Росплатформа - Р-Виртуализация 25 5
Citrix Cloud - Citrix Workspace Cloud - Citrix Workspace Digital Workspace - App and Desktop Service, Lifecycle Management, Secure Documents и Mobility 44 5
Basis - Базис.Virtual - Basis - Базис.Virtual Security - Базис.Virtual Protect 55 5
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 251 5
Новые облачные технологии - МойОфис 958 4
Google Cloud Platform - GCP 383 4
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 4
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 4
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 136 4
Citrix XenApp - Citrix Xen Hypervisor 99 4
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 206 4
Dell EMC XC Series 5 4
Red Hat Enterprise Virtualization - Linux RHEV - Red Hat Virtualization Suite - RHV 42 4
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 4
Орлов Алексей 21 6
Мартиросов Давид 123 4
Сорокин Дмитрий 64 4
Тимашев Ратмир 69 3
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Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 3
Канада 5081 3
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Германия - Федеративная Республика 13221 3
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Азия - Азиатский регион 5920 3
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Ближний Восток 3154 2
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