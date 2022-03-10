Получите все материалы CNews по ключевому слову
Nutanix
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|
Как перейти от классического ЦОДа к корпоративному облаку: рассказывают эксперты и ИТ-директора
аструктуры как основы всех вещей: от старых-добрых ЦОДов компании переходят на современные софтверные решения. Рассказываем, как превратить ИТ-инфраструктуру в драйвер бизнеса и причем тут технология Nutanix. 14.12.2021 Классическая инфраструктура: минусы Традиционный ЦОД — это серверы, где данные обрабатываются, СХД, где данные хранятся, и SAN-сеть, которая соединяет их между собой. Есть т
|10.03.2022
|
KPBS модернизировала инфраструктуру «АДК»
KPBS внедрила гиперконвергентную систему Nutanix в корпоративную инфраструктуру ООО «АДК», поставщика инженерного и сантехнического оборудования на Алтае и в Западной Сибири. Основной предпосылкой для обновления стали системные недост
|11.10.2021
|
Angara масштабировала и расширила применение гиперконвергентной инфраструктуры Nutanix
Nutanix объявила, что ГК Angara масштабировала и расширила применение гиперконвергентной инфраструктуры Nutanix для обеспечения роста бизнеса. Angara использует Nutanix в качестве единой платформы для оказания внутренних и клиентских сервисов, включая управляемые сервисы информационной без
|04.10.2021
|
KPBS установила корпоративное облако Nutanix для компании Rödl & Partner
Компания KPBS внедрила гиперконвергентные комплексы Nutanix в корпоративную инфраструктуру компании Rödl & Partner, которая работает в сфере аудита, юридического, управленческого, налогового и IT-консалтинга, а также аутсорсинга бизнес-процессов
|04.10.2021
|
Nutanix и Citrix объявили о стратегическом партнерстве
рамках которого они предложат безопасный и гибкий доступ по требованию к приложениям, рабочим столам и данным с любого устройства, в любом месте и масштабе с помощью гиперконвергентной инфраструктуры Nutanix (HCI) и мультиоблачных сервисов Citrix DaaS и Virtual Apps and Desktops. «Организации по-прежнему находятся в поиске надежных и гибких решений для обеспечения гибридной модели работы, –
|03.08.2021
|
Red Hat и Nutanix займутся созданием открытых гибридных мультиоблачных решений
Red Hat, ведущий мировой поставщик корпоративных решений с открытым исходным кодом, и Nutanix, лидер в области гибридных мультиоблачных вычислений, объявляют о стратегическом партнерстве, чтобы предложить комплексное решение для создания, масштабирования и управления облачными п
|05.07.2021
|
KPBS внедрила Nutanix для системообразующего предприятия России ЭТМ
шения проводился методом тестирования и изучения различных продуктов: HPE SimpliVity, VMWare vSAN и Nutanix. Параллельно оценивались «классические» решения с выделенной СХД. «Мы серьезно подошл
|30.06.2021
|
NUTANIX: «за» или «против». Рассказывают ИТ-директора
Бизнесу нужны не отдельные ИТ-продукты, а новые комплексные решения. Инновацией в этом направлении является технология Nutanix - единое софтверное решение, которое объединяет хранение, виртуализацию, вычисление, безопасность и сеть в единый программно-аппаратный комплекс и открывает новые возможности для достиж
|22.06.2021
|
Nutanix и Postgres Pro протестировали и подтвердили совместимость решений
Nutanix объявляет, что решения Postgres Pro получили статус Nutanix Ready. Postgres Pro разрабатывает базы данных корпоративного уровня на основе Postgre
|13.04.2021
|
Sealed Air развернула платформу Nutanix для российского представительства
Nutanix совместно с KPBS, партнером уровня Cloud Champion, осуществили поставку гиперконвергентных комплексов Nutanix для российского представительства Sealed Air - ведущего мирового производителя широкого ассортимента материалов и систем защитной упаковки пищевых продуктов. Реализованные с помощью гип
|24.03.2021
|
Syssoft предложит клиентам решения Nutanix
Syssoft («Системный софт») заключила сотрудничество с Nutanix, вендором программного обеспечения для частных, гибридных и мультиоблачных вычислений. В рамках сотрудничества клиенты Syssoft получат доступ к основным продуктам компании, среди которы
|24.02.2021
|
Nutanix усиливает защиту от программ-вымогателей
Nutanix объявила о внедрении новых средств защиты от вредоносных программ в платформу Nutanix HCI. Теперь в ней доступны расширенные функции мониторинга и обнаружения угроз, более детального контроля доступа и репликации данных. Они помогают обнаруживать вирусы-вымогатели, предо
|15.01.2021
|
«Риквэст» внедрила решения Nutanix в свой ЦОД
x объявила, что ГК «Риквэст» расширила применение решений компании в своем центре обработки данных. Корпоративные ИТ-системы и сервисы ГК «Риквэст» функционируют на гиперконвергентной (HCI) платформе Nutanix, в результате внедрения которой выросла производительность и надежность их работы, упрощены мониторинг и управление всей вычислительной инфраструктурой. ГК «Риквэст» – поставщик b2b-усл
|10.12.2020
|
Совет директоров Nutanix назначил нового CEO и президента
евую роль в переходе VMware к моделям подписки и SaaS. «Раджив – опытный лидер с опытом управления и обеспечения роста портфеля продуктов и услуг, – сказал Сохаиб Аббаси, ведущий независимый директор Nutanix. – Среди других кандидатов Раджива отличает редкое сочетание оперативной дисциплины, деловой хватки, технологического видения и всесторонних лидерских качеств. Талантливая команда Nu
|01.12.2020
|
Фармдистрибьютор «ФК Пульс» выбрал решение Nutanix
utanix объявила, что российский фармдистрибьютор «ФК Пульс» использует решения компании для развития своей ИТ-инфраструктуры. Услуги консалтинга и интеграции в проекте оказала компания KPBS – партнер Nutanix со статусом Cloud Champion. «ФК Пульс» остановила свой выбор на вычислительной платформе на базе Nutanix как наиболее производительном и гибком решении в плане масштабирования, о
|20.11.2020
|
HPE представила новые облачные сервисы HPE GreenLake для инфраструктуры виртуальных рабочих мест
оличеству удаленных работников высокого уровня продуктивности и безопасности, а также оптимизации затрат. Новые облачные сервисы также используют технологии от ключевых партнеров HPE, включая Citrix, Nutanix, NVIDIA, and VMware. Согласно данным IDC, до COVID-19 лишь в 20% организаций были сотрудники, которые работали из дома. Ожидается, что к концу 2020 года таких предприятий будет более 50
|30.09.2020
|
Nutanix представила отчет о проблемах и возможностях гибридного облака
ед до кадрового дефицита. В отчете, подготовленном исследовательской фирмой Vanson Bourne по заказу Nutanix, проанализированы ключевые проблемы, с которыми сталкиваются предприятия при управлен
|09.09.2020
|
Nutanix в партнерстве с Microsoft построит «бесшовное» гибридное облако
е позволит компаниям предложить гибридную инфраструктуру с единым управлением и возможностью бесшовного переноса приложений, данных и лицензий между частным облаком и облаком Azure, используя решение Nutanix Clusters on Azure. «Вместе Microsoft и Nutanix демонстрируют приверженность созданию единой гибридной и мультиоблачной среды, - сказал Таркан Манер, коммерческий директор Nuta
|12.08.2020
|
Инфраструктура гибридного облака Nutanix теперь доступна в Amazon Web Serviсes
Компания Nutanix объявила о доступности решения Nutanix Clusters on AWS. Оно дает возможность устанавливать и использовать все продукты и сервисы Nutanix на «чистых серверах» Amazon Elasti
|03.07.2017
|
Veeam станет главным поставщиком решений доступности данных для виртуализированных сред Nutanix
Veeam Software объявила о расширении партнерства с Nutanix, в рамках которого Veeam становится главным поставщиком решений в области обеспечения
|07.02.2017
|
Angara приобрела гиперконвергентное web-scale решение Nutanix для развития бизнеса
Группа компаний Angara объявила о приобретении в пользование гиперконвергентного web-scale решения Nutanix. Как рассказали CNews в компании, сделка стала первым внедрением платформы Nutanix в среде российских компаний-поставщиков ИТ-услуг.Основными проблемами традиционных data-центров
|08.08.2016
|
«Техносерв» нашел партнера в Кремниевой долине по гиперконвергентным решениям
Компания «Техносерв» и Nutanix, поставщик инфраструктурных решений нового поколения, заключили соглашение о партнерстве в области продвижения гиперконвергентных решений на российском рынке. Гиперконвергентная инфраст
|22.01.2016
|
Commvault и Nutanix предлагают совместные решения по защите данных
Компания Commvault, специализирующаяся в области управления информацией и защиты данных, и компания Nutanix, создающая программно-аппаратные вычислительные платформы, объявили об интеграции продуктов Commvault и Nutanix Acropolis Hypervisor. Интеграция включает возможности Commvault In
|16.12.2015
|
Merlion добавила в свой продуктовый портфель гиперконвергентные решения Nutanix
йский широкопрофильный дистрибьютор, объявила о подписании дистрибьюторского соглашения с компанией Nutanix — разработчиком «гиперконвергентных» решений нового поколения. Программно-аппаратные
|30.11.2015
|
Lenovo и Nutanix представят новую линейку гиперконвергентных устройств
Компании Lenovo и Nutanix объявили о начале стратегического сотрудничества, цель которого — разработка, маркетинг и продажа новой линейки гиперконвергентных устройств Lenovo с установленным на них программным об
|15.09.2015
|
Nutanix и Citrix представили комплексное решение для доставки виртуальных десктопов и приложений
Компания Citrix совместно с компанией Nutanix, которая занимается корпоративными вычислениями следующего поколения, представили простое масштабируемое решение в области виртуализации приложений и десктопов. Оно объединяет инфрастру
Nutanix и организации, системы, технологии, персоны:
|The Register - The Register Hardware 1784 4
|Forbes - Форбс 1002 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
|ZDnet 663 1
|Tom’s Hardware 600 1
|Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
|TechSpot 188 1
|Nextgov 26 1
|RCPmag 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.