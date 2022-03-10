Как перейти от классического ЦОДа к корпоративному облаку: рассказывают эксперты и ИТ-директора аструктуры как основы всех вещей: от старых-добрых ЦОДов компании переходят на современные софтверные решения. Рассказываем, как превратить ИТ-инфраструктуру в драйвер бизнеса и причем тут технология Nutanix. 14.12.2021 Классическая инфраструктура: минусы Традиционный ЦОД — это серверы, где данные обрабатываются, СХД, где данные хранятся, и SAN-сеть, которая соединяет их между собой. Есть т

KPBS модернизировала инфраструктуру «АДК» KPBS внедрила гиперконвергентную систему Nutanix в корпоративную инфраструктуру ООО «АДК», поставщика инженерного и сантехнического оборудования на Алтае и в Западной Сибири. Основной предпосылкой для обновления стали системные недост

Angara масштабировала и расширила применение гиперконвергентной инфраструктуры Nutanix Nutanix объявила, что ГК Angara масштабировала и расширила применение гиперконвергентной инфраструктуры Nutanix для обеспечения роста бизнеса. Angara использует Nutanix в качестве единой платформы для оказания внутренних и клиентских сервисов, включая управляемые сервисы информационной без

KPBS установила корпоративное облако Nutanix для компании Rödl & Partner Компания KPBS внедрила гиперконвергентные комплексы Nutanix в корпоративную инфраструктуру компании Rödl & Partner, которая работает в сфере аудита, юридического, управленческого, налогового и IT-консалтинга, а также аутсорсинга бизнес-процессов

Nutanix и Citrix объявили о стратегическом партнерстве рамках которого они предложат безопасный и гибкий доступ по требованию к приложениям, рабочим столам и данным с любого устройства, в любом месте и масштабе с помощью гиперконвергентной инфраструктуры Nutanix (HCI) и мультиоблачных сервисов Citrix DaaS и Virtual Apps and Desktops. «Организации по-прежнему находятся в поиске надежных и гибких решений для обеспечения гибридной модели работы, –

Red Hat и Nutanix займутся созданием открытых гибридных мультиоблачных решений Red Hat, ведущий мировой поставщик корпоративных решений с открытым исходным кодом, и Nutanix, лидер в области гибридных мультиоблачных вычислений, объявляют о стратегическом партнерстве, чтобы предложить комплексное решение для создания, масштабирования и управления облачными п

KPBS внедрила Nutanix для системообразующего предприятия России ЭТМ шения проводился методом тестирования и изучения различных продуктов: HPE SimpliVity, VMWare vSAN и Nutanix. Параллельно оценивались «классические» решения с выделенной СХД. «Мы серьезно подошл

NUTANIX: «за» или «против». Рассказывают ИТ-директора Бизнесу нужны не отдельные ИТ-продукты, а новые комплексные решения. Инновацией в этом направлении является технология Nutanix - единое софтверное решение, которое объединяет хранение, виртуализацию, вычисление, безопасность и сеть в единый программно-аппаратный комплекс и открывает новые возможности для достиж

Nutanix и Postgres Pro протестировали и подтвердили совместимость решений Nutanix объявляет, что решения Postgres Pro получили статус Nutanix Ready. Postgres Pro разрабатывает базы данных корпоративного уровня на основе Postgre

Sealed Air развернула платформу Nutanix для российского представительства Nutanix совместно с KPBS, партнером уровня Cloud Champion, осуществили поставку гиперконвергентных комплексов Nutanix для российского представительства Sealed Air - ведущего мирового производителя широкого ассортимента материалов и систем защитной упаковки пищевых продуктов. Реализованные с помощью гип

Syssoft предложит клиентам решения Nutanix Syssoft («Системный софт») заключила сотрудничество с Nutanix, вендором программного обеспечения для частных, гибридных и мультиоблачных вычислений. В рамках сотрудничества клиенты Syssoft получат доступ к основным продуктам компании, среди которы

Nutanix усиливает защиту от программ-вымогателей Nutanix объявила о внедрении новых средств защиты от вредоносных программ в платформу Nutanix HCI. Теперь в ней доступны расширенные функции мониторинга и обнаружения угроз, более детального контроля доступа и репликации данных. Они помогают обнаруживать вирусы-вымогатели, предо

«Риквэст» внедрила решения Nutanix в свой ЦОД x объявила, что ГК «Риквэст» расширила применение решений компании в своем центре обработки данных. Корпоративные ИТ-системы и сервисы ГК «Риквэст» функционируют на гиперконвергентной (HCI) платформе Nutanix, в результате внедрения которой выросла производительность и надежность их работы, упрощены мониторинг и управление всей вычислительной инфраструктурой. ГК «Риквэст» – поставщик b2b-усл

Совет директоров Nutanix назначил нового CEO и президента евую роль в переходе VMware к моделям подписки и SaaS. «Раджив – опытный лидер с опытом управления и обеспечения роста портфеля продуктов и услуг, – сказал Сохаиб Аббаси, ведущий независимый директор Nutanix. – Среди других кандидатов Раджива отличает редкое сочетание оперативной дисциплины, деловой хватки, технологического видения и всесторонних лидерских качеств. Талантливая команда Nu

Фармдистрибьютор «ФК Пульс» выбрал решение Nutanix utanix объявила, что российский фармдистрибьютор «ФК Пульс» использует решения компании для развития своей ИТ-инфраструктуры. Услуги консалтинга и интеграции в проекте оказала компания KPBS – партнер Nutanix со статусом Cloud Champion. «ФК Пульс» остановила свой выбор на вычислительной платформе на базе Nutanix как наиболее производительном и гибком решении в плане масштабирования, о

HPE представила новые облачные сервисы HPE GreenLake для инфраструктуры виртуальных рабочих мест оличеству удаленных работников высокого уровня продуктивности и безопасности, а также оптимизации затрат. Новые облачные сервисы также используют технологии от ключевых партнеров HPE, включая Citrix, Nutanix, NVIDIA, and VMware. Согласно данным IDC, до COVID-19 лишь в 20% организаций были сотрудники, которые работали из дома. Ожидается, что к концу 2020 года таких предприятий будет более 50

Nutanix представила отчет о проблемах и возможностях гибридного облака ед до кадрового дефицита. В отчете, подготовленном исследовательской фирмой Vanson Bourne по заказу Nutanix, проанализированы ключевые проблемы, с которыми сталкиваются предприятия при управлен

Nutanix в партнерстве с Microsoft построит «бесшовное» гибридное облако е позволит компаниям предложить гибридную инфраструктуру с единым управлением и возможностью бесшовного переноса приложений, данных и лицензий между частным облаком и облаком Azure, используя решение Nutanix Clusters on Azure. «Вместе Microsoft и Nutanix демонстрируют приверженность созданию единой гибридной и мультиоблачной среды, - сказал Таркан Манер, коммерческий директор Nuta

Инфраструктура гибридного облака Nutanix теперь доступна в Amazon Web Serviсes Компания Nutanix объявила о доступности решения Nutanix Clusters on AWS. Оно дает возможность устанавливать и использовать все продукты и сервисы Nutanix на «чистых серверах» Amazon Elasti

Veeam станет главным поставщиком решений доступности данных для виртуализированных сред Nutanix Veeam Software объявила о расширении партнерства с Nutanix, в рамках которого Veeam становится главным поставщиком решений в области обеспечения

Angara приобрела гиперконвергентное web-scale решение Nutanix для развития бизнеса Группа компаний Angara объявила о приобретении в пользование гиперконвергентного web-scale решения Nutanix. Как рассказали CNews в компании, сделка стала первым внедрением платформы Nutanix в среде российских компаний-поставщиков ИТ-услуг.Основными проблемами традиционных data-центров

«Техносерв» нашел партнера в Кремниевой долине по гиперконвергентным решениям Компания «Техносерв» и Nutanix, поставщик инфраструктурных решений нового поколения, заключили соглашение о партнерстве в области продвижения гиперконвергентных решений на российском рынке. Гиперконвергентная инфраст

Commvault и Nutanix предлагают совместные решения по защите данных Компания Commvault, специализирующаяся в области управления информацией и защиты данных, и компания Nutanix, создающая программно-аппаратные вычислительные платформы, объявили об интеграции продуктов Commvault и Nutanix Acropolis Hypervisor. Интеграция включает возможности Commvault In

Merlion добавила в свой продуктовый портфель гиперконвергентные решения Nutanix йский широкопрофильный дистрибьютор, объявила о подписании дистрибьюторского соглашения с компанией Nutanix — разработчиком «гиперконвергентных» решений нового поколения. Программно-аппаратные

Lenovo и Nutanix представят новую линейку гиперконвергентных устройств Компании Lenovo и Nutanix объявили о начале стратегического сотрудничества, цель которого — разработка, маркетинг и продажа новой линейки гиперконвергентных устройств Lenovo с установленным на них программным об