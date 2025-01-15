Росплатформа Р-Хранилище
Росплатформа Р-Хранилище и организации, системы, технологии, персоны:
|Рубанов Владимир 75 5
|Члек Сергей 25 3
|Рустамов Рустам 412 2
|Смирнов Алексей 242 2
|Касперская Наталья 291 1
|Глазков Борис 47 1
|Скоробогатова Ольга 55 1
|Турчак Андрей 26 1
|Кутепов Андрей 7 1
|Косачев Константин 4 1
|Мезенцев Дмитрий 20 1
|Рябухин Сергей 6 1
|Мельниченко Олег 4 1
|Попова Анна 18 1
|Маршанкулов Мурат 18 1
|Садовничий Виктор 60 1
|Волков Егор 5 1
|Путин Владимир 3171 1
|Меджитов Тимур 85 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Гусев Михаил 23 1
|Калина Роман 62 1
|Горбачев Александр 21 1
|Липунцов Юрий 7 1
|Журавлёва Надежда 9 1
|Комиссаров Дмитрий 223 1
|Бутенко Юрий 65 1
|Скляр Алексей 53 1
|Рязанский Валерий 2 1
|Елистратов Николай 90 1
|Шатилин Николай 6 1
|Рыжавский Дмитрий 8 1
|Белоусов Сергей 241 1
|Капитанов Алексей 1 1
|Киселева Екатерина 9 1
|Данилин Александр 17 1
|Gartner - Гартнер 3556 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 2
|РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 32 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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