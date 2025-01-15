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Росплатформа Р-Хранилище



15.01.2025 Подтверждена совместимость гиперконвергентной платформы на базе продуктов «Р-Виртуализация» и «Р-Хранилище» с серверами OpenYard 1
21.11.2024 Продукты компании «Росплатформа» получили сертификаты ФСТЭК России 1
29.08.2024 ОС «МСВСфера 9» совместима с «Р-Виртуализацией» 1
23.01.2024 «DатаРу» и «Росплатформа» представят комплексное решение для построения гиперконвергентной платформы 1
21.11.2023 Gagar>n и «Росплатформа» заключили партнерство 1
01.07.2022 Как перейти на гиперконвергентную инфраструктуру от российского производителя 1
Бизнесу нужны не отдельные ИТ-продукты, а комплексная миграция с иностранных платформ на российские 1
15.05.2020 Гиперконвергентная инфраструктура на базе ПО «Росплатформы» поддерживает РЕД ОС 1
12.09.2019 Контроль ФСТЭК стал строже: «Росплатформа» получала сертификат полтора года 1
31.07.2019 Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить 1
14.03.2019 В Реестр российского ПО впервые попал гиперконвергентный конкурент Dell EMC, HPE и Zerostack 1
15.11.2018 CommuniGate Systems и «Росплатформа» стали технологическими партнерами 1
31.10.2018 «Базальт СПО» и «Росплатформа» объявили о совместимости новых версий своих продуктов 1
28.09.2018 Бардак в регулировании госзакупок российского ПО хотят устранить отдельным законом. Опрос 1
20.07.2018 Подтверждена работоспособность «Ред ОС 7.1 Муром сервер» в среде виртуализации «Росплатформы» 1
28.10.2016 «Ланит-Интеграция» представила решение по созданию программно-определяемого ЦОДа 1
22.04.2016 Развитие 2500 ИТ-систем государства: тихая революция 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Росплатформа Р-Хранилище и организации, системы, технологии, персоны:

Росплатформа - Р-Платформа 83 15
Nutanix 98 5
Microsoft Corporation 24623 5
Broadcom - VMware 2359 4
Cisco Systems 5114 3
Базальт СПО - BaseALT 654 3
Google LLC 11775 3
Ростелеком 9699 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 2
Yandex - Яндекс 7339 2
Apple Inc 12099 2
Meta Platforms - Facebook 4438 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 2
Ред Софт - Red Soft 700 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 2
Virtuozzo - Parallels Holding 66 2
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 2
МегаФон 8803 1
Dell EMC 5027 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Alibaba Group 422 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 1
ИКС 318 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
БАРС Груп 545 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 421 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 1
ГЛОНАСС АО 187 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 271 1
КорКласс - CoreClass - ТехноИнвестПроект УК - Технологии Проектных Инвестиций 25 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
ИКС - Форпост 72 1
Tencent 157 1
Salesforce.com - Tableau Software 110 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 2
Почта России ПАО 2112 2
Газпром ПАО 1342 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 250 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 663 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 258 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 59 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 109 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 113 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления 141 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 142 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 14
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9373 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 14
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6082 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 12
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1005 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 8
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 6
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 6
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 5
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 534 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 4
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 296 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3210 3
OpenStack 488 3
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 780 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10074 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 3
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 876 3
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1133 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1895 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2468 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 2
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 643 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1179 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3836 2
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 451 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
Росплатформа Р-Виртуализация 19 11
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 123 4
Linux OS 9936 3
Intel x86 - архитектура процессора 1856 3
Broadcom - VMware vSphere 554 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 2
LAMP - стек Linux, Apache, MySQL и PHP 34 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 2
NetApp ONTAP 66 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 238 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 130 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 1
БАРС.Alpha BI 39 1
Microsoft Exchange 1714 1
Baidu 283 1
Asterisk 77 1
Форсайт Prognoz Platform 83 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 84 1
VK Predict - Геоаналитика - Mail.ru Predictive Analytic Solutions - ГеоКурсор - Телеком Радар 35 1
Yandex Object Storage 14 1
Oracle Java Runtime Environment - Oracle JRE 59 1
Samba DC/Free IPA - Служба каталогов 28 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 139 1
Apache ZooKeeper 12 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 193 1
Red Hat RPM - Package Manager 159 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 184 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 88 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Линукс СПТ 51 1
Новые облачные технологии - МойОфис 777 1
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако - MyOffice Private Cloud 73 1
IBM Power Systems - серия серверов 229 1
Microsoft Office 3734 1
Microsoft Outlook 1390 1
Dell EMC ScaleIO 17 1
Рубанов Владимир 75 5
Члек Сергей 25 3
Рустамов Рустам 412 2
Смирнов Алексей 242 2
Касперская Наталья 291 1
Глазков Борис 47 1
Скоробогатова Ольга 55 1
Турчак Андрей 26 1
Кутепов Андрей 7 1
Косачев Константин 4 1
Мезенцев Дмитрий 20 1
Рябухин Сергей 6 1
Мельниченко Олег 4 1
Попова Анна 18 1
Маршанкулов Мурат 18 1
Садовничий Виктор 60 1
Волков Егор 5 1
Путин Владимир 3171 1
Меджитов Тимур 85 1
Рудычева Наталья 95 1
Гусев Михаил 23 1
Калина Роман 62 1
Горбачев Александр 21 1
Липунцов Юрий 7 1
Журавлёва Надежда 9 1
Комиссаров Дмитрий 223 1
Бутенко Юрий 65 1
Скляр Алексей 53 1
Рязанский Валерий 2 1
Елистратов Николай 90 1
Шатилин Николай 6 1
Рыжавский Дмитрий 8 1
Белоусов Сергей 241 1
Капитанов Алексей 1 1
Киселева Екатерина 9 1
Данилин Александр 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 1
Россия - УФО - Тюменская область 1141 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 814 1
Канада 4881 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 870 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1158 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 845 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 138 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 10
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 7
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 3
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 347 2
Образование в России 2190 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 2
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество - расторжение брака - Marriage - dissolution of marriage 373 2
Энергетика - Energy - Energetically 5082 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 2
Всероссийская перепись населения 174 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9925 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1381 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
Gartner - Гартнер 3556 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 2
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 32 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 67 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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