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Капитанов Алексей

СОБЫТИЯ


15.07.2026 Первое городское пространство «Яндекса» откроется в ноябре 1
12.09.2019 Контроль ФСТЭК стал строже: «Росплатформа» получала сертификат полтора года 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Капитанов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Acronis - Акронис 488 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 531 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 287 1
Corel Corporation 341 1
Росплатформа - Р-Платформа 96 1
Virtuozzo - Parallels Holding - Виртуоззо Рисерч 69 1
Ingram Micro 63 1
Odin 33 1
Nutanix 112 1
Microsoft Corporation 25728 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1751 1
Гараж - Музей современного искусства 3 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3285 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13701 1
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28131 1
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33292 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9355 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24253 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27273 1
CLI - Command Line Interface - Command Line - Командная строка - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 562 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 621 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1103 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10601 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5138 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12801 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64591 1
Broadcom - VMware vSphere 612 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 681 1
Росплатформа - Р-Хранилище 24 1
Росплатформа - Р-Виртуализация 25 1
Oakley Capital - WebPros - Parallels Plesk 50 1
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 34 1
Белоусов Сергей 254 1
Рубанов Владимир 76 1
Канада 5065 1
Россия - РФ - Российская федерация 165207 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47401 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11533 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57368 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7363 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7043 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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Создано именных указателей - 197873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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