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Virtuozzo Parallels Holding Виртуоззо Рисерч

Virtuozzo - Parallels Holding - Виртуоззо Рисерч

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


28.05.2021 Разработчик с российскими корнями бесплатно раздает свой фирменный Linux на замену покойной CentOS

vzLinux для всех Американская компания Virtuozzo, разработчик ПО для виртуализации, открыла бесплатный доступ к собственной операционной системе VzLinux 8 всем желающим. Это дистрибутив Linux, бинарно полностью совместимый с коммерч
16.12.2020 M1Cloud представила облако OpenStack

Сервис-провайдер enterprise-уровня M1Cloud представляет новое OpenStack-решение для крупного и среднего бизнеса. Услуга базируется на платформе Virtuozzo Hybrid Infrastructure от международного вендора Virtuozzo, специализирующегося на создании программного обеспечения в области виртуализации. В основе сервиса надежные и произво
12.10.2020 OCS займется продвижением решения Virtuozzo Hybrid Infrastructure

OCS и поставщик гиперконвергентных инфраструктур и решений для виртуализации компания Virtuozzo объявили о заключении стратегического партнерства. В рамках соглашения OCS займется продвижением флагманского решения Virtuozzo Hybrid Infrastructure, впервые представленного в
30.09.2020 Stack Group и Virtuozzo подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Stack Group, предоставляющая полный спектр облачных сервисов корпоративного уровня, и компания Virtuozzo, занимающаяся разработкой софтверных решений виртуализации, хранения данных для облачных сервисов и систем управления облачными сервисами, заключили стратегическое партнерское соглаше
25.12.2018 В Virtuozzo назначен новый исполнительный директор

Файна исполнительным директором. Александр Файн имеет обширный опыт в развитии продаж в глобальных технологических компаниях, включая CloudBlue, Ingram Micro, Odin и Parallels. Он стал руководителем Virtuozzo в важный момент, когда компания выходит на рынок гиперконвергентных инфраструктур (HCI) с решением Virtuozzo Infrastructure Platform, появление которого давно ждут клиенты комп
14.06.2018 Virtuozzo помогла Rebel.com повысить производительность серверов Amazon EC2 в четыре раза

масштабные виртуальные среды, дополняя свои среды Amazon Elastic Cloud Compute (EC2) возможностями Virtuozzo 7. Хостинг-провайдер Rebel.com из Оттавы (Канада), перенес свою инфраструктуру в об
08.12.2017 Virtuozzo представила новую версию своей платформы с интегрированной системой хранения

Virtuozzo объявила о выпуске новейшей версии платформы Virtuozzo со встроенной поддержкой контейнеров, гипервизором и системой хранения для бизнеса и сервис-провайдеров. Новый релиз отличается упрощенной установкой и автоматизацией целого ряда опер
19.10.2017 Virtuozzo представила Storage для Kubernetes

Virtuozzo представила Virtuozzo Storage для Kubernetes. Новое решение позволяет обеспечить постоянное хранение в нативных облачных средах для приложений экосистеме Kubernetes (K8s). Как полностью программно-определя
04.09.2017 Новая версия Virtuozzo 7 Update 5 ускорила время внедрения вдвое

Virtuozzo представила новую версию платформы Virtuozzo, интегрированного решения для работы с контейнерами, гипервизором и хранением данны
29.05.2017 Virtuozzo представила новую версию гиперконвергентного инфраструктурного ПО

увеличение производительности, упрощение интерфейса и повышение безопасности помогают новой версии Virtuozzo ускорить работу приложений и упростить их развертывание через централизованную сист
10.04.2017 Virtuozzo и Packet предоставят облачный сервис гиперконвергентной инфраструктуры с «железной» производительностью

дложение для сервис-провайдеров, позволяя им получить весь спектр преимуществ от работы с гиперконвергентными инфраструктурными решениями по требованию. Теперь пользователи могут использовать решение Virtuozzo для работы с контейнерами, виртуальными машинами и распределенной системой хранения данных за минуты непосредственно из облачной инфраструктуры Packet –  без капитальных затрат  или д
23.03.2017 Новая версия Virtuozzo Storage расширяет поддержку контейнеров и гипервизоров

Virtuozzo представила новейшую версию программно-определяемого хранилища данных (software-defines storage, SDS) Virtuozzo Storage, разработанного специально, чтобы помочь компаниям удобнее строить гиперконвергентные системы и создавать хранилища для наиболее популярных контейнерных платформ. Virtuozzo
30.01.2017 В ядрах Linux на RHEL 6 и RHEL 7 обнаружены уязвимости

Virtuozzo сообщила об обнаружении уязвимости системы безопасности ядра Linux и предложила обновления ReadyKernel для их исправления. Как рассказали CNews в компании, в конце прошлого года инженеры Virtuozzo, постоянно отслеживающие появление новых угроз безопасности, обнаружили уязвимость в ядре Linux (Bug 1284450 - CVE-2015-8539). Эта уязвимость потенциально позволяет полностью вывести

11.01.2017 Virtuozzo обеспечит защиту контейнерных приложений за счет поддержки шифрования

Virtuozzo представил линию новых сервисов с добавленной стоимостью, которые провайдеры услуг смогут предоставлять своим клиентам, предлагая работать с контейнерами Virtuozzo с шифрованием всего диска. Как рассказали CNews в компании, технология шифрования диска контейнера позволяет пользователям защищать важные данные компании, а также обеспечить удовлетв
11.11.2016 В Virtuozzo назначен новый CEO компании

отает в отрасли программного обеспечения. Он лично помогал сервис-провайдерам и корпорациям принять новые модели облачных инфраструктур, чтобы поддержать рост бизнеса и внедрение инноваций. Работая в Virtuozzo, Каридис сосредоточится на агрессивном росте и экспансии, создавая инновации и разрабатывая новых кейсы применения готовых решений сервис-провайдерами и корпорациями, а также на расши
15.09.2016 Вышла новая ОС Virtuozzo Linux 7 для дата-центров

Компания Virtuozzo — поставщик платформы виртуализации для провайдеров услуг — представила новую опера
23.08.2016 Virtuozzo и Jelastic представили платформу управления приложениями Virtuozzo DevOps

Компания Virtuozzo, поставщик платформы виртуализации, и Jelastic, облачная платформа DevOps с поддерж
25.07.2016 Virtuozzo обновила свою платформу виртуализации для сервис-провайдеров

Компания Virtuozzo, разработчик платформы виртуализации для сервис-провайдеров, объявила о выпуске Virtuozzo 7. Новая версия платформы позволяет достичь высокого уровня портативности и производит
13.07.2016 Thomas Cook выбрала решения Virtuozzo для поддержки своей системы электронных продаж

Компания Virtuozzo, разработчик платформы виртуализации для сервис-провайдеров, и ее хостинг-партнер netclusive объявили о том, что компания Thomas Cook, которая ведет свою деятельность в сфере туризма,
21.06.2016 Virtuozzo выпустила решение для хранениях постоянных данных в Docker-средах

Компания Virtuozzo, создатель платформы виртуализации для сервис-провайдеров, объявила о выпуске Virtuozzo Storage for Docker. Решение предоставляет инфраструктуру для хранения постоянных данных

27.05.2016 Virtuozzo совместно с Bitnami запустили сервис Virtuozzo Application Catalog

Компания Virtuozzo, разработчик платформы виртуализации для сервис-провайдеров, объявила о запуске сервиса Virtuozzo Application Catalog в партнерстве с Bitnami — библиотекой приложений с открыты
10.05.2016 Virtuozzo представила новые планы развития продуктов

Компания Virtuozzo представила новые планы развития продуктов, а также оптимизировала практику работы

14.12.2015 Virtuozzo стала участником двух ассоциаций в сфере контейнерной виртуализации

Компания Virtuozzo (ранее — бизнес-подразделение компании Parallels), разработчик ПО для виртуализации и контейнерных технологий, стала участником двух ассоциаций в сфере контейнерной виртуализации — Op
27.04.2015 Коммерческое решение Virtuozzo переходит на открытую модель разработки

Компания Parallels объявила о том, что коммерческое решение Virtuozzo (ранее — Parallels Cloud Server), объединяющее контейнерную и гипервизорную виртуализацию с распределенным хранилищем данных, становится решением с открытым исходным кодом, и его разр
07.07.2008 Серверы HP Integrity оснащены Parallels Virtuozzo Containers

HP. Данное соглашение позволяет HP реализовывать технологию контейнерной виртуализации Parallels на серверах Integrity. Владельцам серверов HP Integrity обеспечивается поддержка технологии Parallels Virtuozzo Containers во всех будущих обновлениях этих серверов, доступность всех функциональных и технологических усовершенствований решения и высокое качество сервисного обслуживания обеих ком
28.03.2008 Одна из крупнейших систем виртуализации создана на базе ПО Parallels

Компания Parallels объявила о том, что с использованием программного обеспечения виртуализации Parallels Virtuozzo Containers создана одна из крупнейших систем виртуализации в мире, которая достигла уровня 10 тыс. виртуальных контейнеров. Она начала развиваться семь лет назад в рамках проекта внед
27.02.2008 Parallels Virtuozzo Containers преобразовал систему веб-конференций в виртуальное приложение

е до 1 000 участников из любых точек мира независимо от используемого ими оборудования и без потребности в каком-либо дополнительном программном обеспечении. В этом проекте на базе продукта Parallels Virtuozzo Containers, в основе которого лежит стандарт APS, осуществляется поставка программы организации конференций spreed в виде виртуального устройства, которое может безопасно работать на

29.01.2008 Parallels поможет эффективно управлять ЦОД: новый Virtuozzo Containers

Компания Parallels (ранее SWsoft) сегодня объявила о выходе новой версии Parallels Virtuozzo Containers, программного обеспечения виртуализации на базе контейнеров. В результате оптимизации старых и разработки новых функций версия 4.0 стала еще более простой в использовании,

13.12.2007 Вышел первый «кандидатский релиз» Virtuozzo 4.0 от SWsoft

Компания SWsoft, специализирующаяся в области программ виртуализации и автоматизации, предоставила для бета-тестирования первую предвыпускную версию Virtuozzo 4.0, ПО для виртуализации операционных систем на базе контейнеров. О выходе бета-версии впервые было объявлено в сентябре этого года, и за этот период свыше 500 бета-тестировщиков пре
17.10.2002 SWsoft выпустила наиболее производительную технологию виртуализации серверов на базе Xeon

Swsoft, разработчик в области виртуализации, сервер-консолидации и автоматизации хостинга, представила Virtuozzo 2.5, показавшую в серии тестов, что на сегодняшний день она является наиболее мощной технологией виртуализации серверов на базе Intel Xeon процессоров. Virtuozzo 2.5 имеет широ
27.02.2002 SWsoft выпустит ПО Virtuozzo 2.1 во втором квартале 2002 года

Компания SWsoft объявила о том, что во время тестирования новой версии ПО Virtuozzo 2.1 поддерживала более 2.000 копий операционной системы Linux на одном 8-процессорном Intel-сервере Dell 8450. В разных "частях" Linux размещались веб-сайты и действовали такие програ

Публикаций - 69, упоминаний - 76

Virtuozzo и организации, системы, технологии, персоны:

Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 529 24
SWsoft - Standard & Western Software 49 17
Microsoft Corporation 25669 13
Broadcom - VMware 2588 10
Intel Corporation 12754 9
IBM - International Business Machines Corp 9668 9
Odin 33 8
Acronis - Акронис 486 7
Dell EMC 5164 6
Red Hat 1369 6
Ingram Micro 60 5
Google LLC 12576 5
Oracle Corporation 7046 5
Corel Corporation 341 5
Росплатформа - Р-Платформа 96 5
HPE - Hewlett Packard Enterprise 713 4
Huawei 4490 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1750 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 932 4
Stack Group - Стек Групп - Стек Телеком 188 4
Sphere 30 3
ModernGigabyte 8 3
Nutanix 112 3
HP Inc. 5868 3
Скала^р - ранее InterLab IBS 284 3
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 503 3
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 326 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 358 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 297 2
Центр верификации ОС Linux 5 2
ASPLinux - Application Service Provider Linux 92 2
ПО Хостинг 3 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
Cisco Systems 5345 2
Apple Inc 13039 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5796 2
Новые облачные технологии (НОТ) 483 2
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 192 2
HPE SGI - Silicon Graphics 390 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 539 2
Intel Capital 148 2
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 41 2
Vector Capital 15 2
Sanavo Capital Partners 2 2
Maxifield Capital 2 2
Endeavour Vision Healthcare Venture Capital 3 2
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 95 2
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 2
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 2
Фаберлик - Faberlic 108 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 37 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 90 1
Россети Ленэнерго 1698 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 349 1
Thomas Cook - MyTravel Group - Airtours Group 13 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8701 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2886 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 440 1
Royal Dutch Shell - Шелл 231 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 520 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 144 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 272 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13577 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3645 3
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 65 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3269 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5572 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5514 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3786 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 802 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4920 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1178 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1583 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 282 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 312 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 272 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 127 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6486 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5382 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2314 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 170 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1508 3
Linux Foundation 196 3
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 808 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 359 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 177 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7031 55
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33037 47
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63870 30
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24044 28
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1914 26
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10517 23
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27956 23
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12651 22
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35593 21
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3198 20
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3126 20
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17887 18
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8536 14
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 357 12
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22326 11
OpenStack 551 11
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12023 10
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1102 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17773 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27057 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12889 8
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6556 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34172 8
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3257 8
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1331 7
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1327 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25023 7
OVZ - OpenVZ - Виртуализация на уровне операционной системы 29 6
Containers 30 6
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3115 6
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2807 6
Управляемость - Manageability 2182 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10084 6
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7553 5
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 624 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5041 5
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 453 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13445 5
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2121 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6121 4
Linux OS 11386 33
Microsoft Windows 16760 18
Docker - Платформа распределённых приложений 521 14
Virtuozzo Hybrid Infrastructure Platform 10 10
Virtuozzo Storage 9 9
Oakley Capital - WebPros - Parallels Plesk 50 9
Virtuozzo Containers 31 8
Apple Mac - Apple Macintosh 3094 7
Parallels Desktop 93 6
SWsoft HSPcomplete 8 6
Intel x86 - архитектура процессора 2133 6
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 564 6
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 678 6
Apple macOS 2383 5
Parallels RAS - Parallels Remote Application Server 87 4
Parallels Access 26 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
Red Hat Enterprise Virtualization - Linux RHEV - Red Hat Virtualization Suite - RHV 42 4
Parallels Client - Parallels 2X RDP 12 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1669 4
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 358 4
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1771 4
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1436 4
Red Hat Linux 205 3
Oracle VM VirtualBox - Oracle VM Manager - Oracle VM Templates - Oracle VM blade cluster 129 3
Microsoft Azure 1513 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1637 3
Broadcom - VMware vSphere 609 3
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 167 3
XEN - Кроссплатформенный гипервизор 112 3
Broadcom - VMware Horizon Suite 127 2
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 437 2
Intel Itanium 649 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1706 2
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 146 2
Acronis Backup Cloud - Acronis Cloud Storage Acronis CloudRAID 28 2
Corel - CorelDRAW Graphics Suite - графический редактор 113 2
Росплатформа - Р-Хранилище 24 2
Corel WordPerfect Office - текстовый редактор 91 2
Swarm 36 2
Белоусов Сергей 253 10
Karidis George - Каридис Джордж 10 9
Файн Александр 11 6
Рубанов Владимир 76 5
Зубарев Илья 27 4
Кобец Алексей 4 4
Lovell Rob - Ловелл Роб 4 3
Калина Роман 62 2
Бутенко Юрий 65 2
Данильянц Алексей 21 2
Елистратов Николай 90 2
Steen Birger - Стен Биргер 72 2
Рыжавский Дмитрий 8 2
Скляр Алексей 54 2
Уфаев Дмитрий 15 1
Люй Жуй 5 1
Салбиев Алан 31 1
Горохов Евгений 40 1
Меджитов Тимур 85 1
Лебедев Владимир 91 1
Капитанов Алексей 1 1
Добровольский Николай 14 1
Киселева Екатерина 9 1
Гаврилов Дмитрий 20 1
Мартынов Дмитрий 37 1
Эскин Сергей 39 1
Попов Владимир 25 1
Ведехин Игорь 40 1
Бадаев Алексей 39 1
Гусев Михаил 27 1
Урусов Виктор 157 1
Другалев Станислав 10 1
Рудычева Наталья 95 1
Рыбчинский Михаил 27 1
Мельников Руслан 19 1
Данилин Александр 17 1
Тарасов Сергей 47 1
Шпак Виталий 38 1
Ясиновская Юлия 16 1
Давлетханов Марат 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 164056 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47192 13
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