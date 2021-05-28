Virtuozzo - Parallels Holding - Виртуоззо Рисерч

Разработчик с российскими корнями бесплатно раздает свой фирменный Linux на замену покойной CentOS vzLinux для всех Американская компания Virtuozzo, разработчик ПО для виртуализации, открыла бесплатный доступ к собственной операционной системе VzLinux 8 всем желающим. Это дистрибутив Linux, бинарно полностью совместимый с коммерч

M1Cloud представила облако OpenStack Сервис-провайдер enterprise-уровня M1Cloud представляет новое OpenStack-решение для крупного и среднего бизнеса. Услуга базируется на платформе Virtuozzo Hybrid Infrastructure от международного вендора Virtuozzo, специализирующегося на создании программного обеспечения в области виртуализации. В основе сервиса надежные и произво

OCS займется продвижением решения Virtuozzo Hybrid Infrastructure OCS и поставщик гиперконвергентных инфраструктур и решений для виртуализации компания Virtuozzo объявили о заключении стратегического партнерства. В рамках соглашения OCS займется продвижением флагманского решения Virtuozzo Hybrid Infrastructure, впервые представленного в

Stack Group и Virtuozzo подписали соглашение о стратегическом партнерстве Stack Group, предоставляющая полный спектр облачных сервисов корпоративного уровня, и компания Virtuozzo, занимающаяся разработкой софтверных решений виртуализации, хранения данных для облачных сервисов и систем управления облачными сервисами, заключили стратегическое партнерское соглаше

В Virtuozzo назначен новый исполнительный директор Файна исполнительным директором. Александр Файн имеет обширный опыт в развитии продаж в глобальных технологических компаниях, включая CloudBlue, Ingram Micro, Odin и Parallels. Он стал руководителем Virtuozzo в важный момент, когда компания выходит на рынок гиперконвергентных инфраструктур (HCI) с решением Virtuozzo Infrastructure Platform, появление которого давно ждут клиенты комп

Virtuozzo помогла Rebel.com повысить производительность серверов Amazon EC2 в четыре раза масштабные виртуальные среды, дополняя свои среды Amazon Elastic Cloud Compute (EC2) возможностями Virtuozzo 7. Хостинг-провайдер Rebel.com из Оттавы (Канада), перенес свою инфраструктуру в об

Virtuozzo представила новую версию своей платформы с интегрированной системой хранения Virtuozzo объявила о выпуске новейшей версии платформы Virtuozzo со встроенной поддержкой контейнеров, гипервизором и системой хранения для бизнеса и сервис-провайдеров. Новый релиз отличается упрощенной установкой и автоматизацией целого ряда опер

Virtuozzo представила Storage для Kubernetes Virtuozzo представила Virtuozzo Storage для Kubernetes. Новое решение позволяет обеспечить постоянное хранение в нативных облачных средах для приложений экосистеме Kubernetes (K8s). Как полностью программно-определя

Новая версия Virtuozzo 7 Update 5 ускорила время внедрения вдвое Virtuozzo представила новую версию платформы Virtuozzo, интегрированного решения для работы с контейнерами, гипервизором и хранением данны

Virtuozzo представила новую версию гиперконвергентного инфраструктурного ПО увеличение производительности, упрощение интерфейса и повышение безопасности помогают новой версии Virtuozzo ускорить работу приложений и упростить их развертывание через централизованную сист

Virtuozzo и Packet предоставят облачный сервис гиперконвергентной инфраструктуры с «железной» производительностью дложение для сервис-провайдеров, позволяя им получить весь спектр преимуществ от работы с гиперконвергентными инфраструктурными решениями по требованию. Теперь пользователи могут использовать решение Virtuozzo для работы с контейнерами, виртуальными машинами и распределенной системой хранения данных за минуты непосредственно из облачной инфраструктуры Packet – без капитальных затрат или д

Новая версия Virtuozzo Storage расширяет поддержку контейнеров и гипервизоров Virtuozzo представила новейшую версию программно-определяемого хранилища данных (software-defines storage, SDS) Virtuozzo Storage, разработанного специально, чтобы помочь компаниям удобнее строить гиперконвергентные системы и создавать хранилища для наиболее популярных контейнерных платформ. Virtuozzo

В ядрах Linux на RHEL 6 и RHEL 7 обнаружены уязвимости Virtuozzo сообщила об обнаружении уязвимости системы безопасности ядра Linux и предложила обновления ReadyKernel для их исправления. Как рассказали CNews в компании, в конце прошлого года инженеры Virtuozzo, постоянно отслеживающие появление новых угроз безопасности, обнаружили уязвимость в ядре Linux (Bug 1284450 - CVE-2015-8539). Эта уязвимость потенциально позволяет полностью вывести

Virtuozzo обеспечит защиту контейнерных приложений за счет поддержки шифрования Virtuozzo представил линию новых сервисов с добавленной стоимостью, которые провайдеры услуг смогут предоставлять своим клиентам, предлагая работать с контейнерами Virtuozzo с шифрованием всего диска. Как рассказали CNews в компании, технология шифрования диска контейнера позволяет пользователям защищать важные данные компании, а также обеспечить удовлетв

В Virtuozzo назначен новый CEO компании отает в отрасли программного обеспечения. Он лично помогал сервис-провайдерам и корпорациям принять новые модели облачных инфраструктур, чтобы поддержать рост бизнеса и внедрение инноваций. Работая в Virtuozzo, Каридис сосредоточится на агрессивном росте и экспансии, создавая инновации и разрабатывая новых кейсы применения готовых решений сервис-провайдерами и корпорациями, а также на расши

Вышла новая ОС Virtuozzo Linux 7 для дата-центров Компания Virtuozzo — поставщик платформы виртуализации для провайдеров услуг — представила новую опера

Virtuozzo и Jelastic представили платформу управления приложениями Virtuozzo DevOps Компания Virtuozzo, поставщик платформы виртуализации, и Jelastic, облачная платформа DevOps с поддерж

Virtuozzo обновила свою платформу виртуализации для сервис-провайдеров Компания Virtuozzo, разработчик платформы виртуализации для сервис-провайдеров, объявила о выпуске Virtuozzo 7. Новая версия платформы позволяет достичь высокого уровня портативности и производит

Thomas Cook выбрала решения Virtuozzo для поддержки своей системы электронных продаж Компания Virtuozzo, разработчик платформы виртуализации для сервис-провайдеров, и ее хостинг-партнер netclusive объявили о том, что компания Thomas Cook, которая ведет свою деятельность в сфере туризма,

Virtuozzo выпустила решение для хранениях постоянных данных в Docker-средах Компания Virtuozzo, создатель платформы виртуализации для сервис-провайдеров, объявила о выпуске Virtuozzo Storage for Docker. Решение предоставляет инфраструктуру для хранения постоянных данных

Virtuozzo совместно с Bitnami запустили сервис Virtuozzo Application Catalog Компания Virtuozzo, разработчик платформы виртуализации для сервис-провайдеров, объявила о запуске сервиса Virtuozzo Application Catalog в партнерстве с Bitnami — библиотекой приложений с открыты

Virtuozzo представила новые планы развития продуктов Компания Virtuozzo представила новые планы развития продуктов, а также оптимизировала практику работы

Virtuozzo стала участником двух ассоциаций в сфере контейнерной виртуализации Компания Virtuozzo (ранее — бизнес-подразделение компании Parallels), разработчик ПО для виртуализации и контейнерных технологий, стала участником двух ассоциаций в сфере контейнерной виртуализации — Op

Коммерческое решение Virtuozzo переходит на открытую модель разработки Компания Parallels объявила о том, что коммерческое решение Virtuozzo (ранее — Parallels Cloud Server), объединяющее контейнерную и гипервизорную виртуализацию с распределенным хранилищем данных, становится решением с открытым исходным кодом, и его разр

Серверы HP Integrity оснащены Parallels Virtuozzo Containers HP. Данное соглашение позволяет HP реализовывать технологию контейнерной виртуализации Parallels на серверах Integrity. Владельцам серверов HP Integrity обеспечивается поддержка технологии Parallels Virtuozzo Containers во всех будущих обновлениях этих серверов, доступность всех функциональных и технологических усовершенствований решения и высокое качество сервисного обслуживания обеих ком

Одна из крупнейших систем виртуализации создана на базе ПО Parallels Компания Parallels объявила о том, что с использованием программного обеспечения виртуализации Parallels Virtuozzo Containers создана одна из крупнейших систем виртуализации в мире, которая достигла уровня 10 тыс. виртуальных контейнеров. Она начала развиваться семь лет назад в рамках проекта внед

Parallels Virtuozzo Containers преобразовал систему веб-конференций в виртуальное приложение е до 1 000 участников из любых точек мира независимо от используемого ими оборудования и без потребности в каком-либо дополнительном программном обеспечении. В этом проекте на базе продукта Parallels Virtuozzo Containers, в основе которого лежит стандарт APS, осуществляется поставка программы организации конференций spreed в виде виртуального устройства, которое может безопасно работать на

Parallels поможет эффективно управлять ЦОД: новый Virtuozzo Containers Компания Parallels (ранее SWsoft) сегодня объявила о выходе новой версии Parallels Virtuozzo Containers, программного обеспечения виртуализации на базе контейнеров. В результате оптимизации старых и разработки новых функций версия 4.0 стала еще более простой в использовании,

Вышел первый «кандидатский релиз» Virtuozzo 4.0 от SWsoft Компания SWsoft, специализирующаяся в области программ виртуализации и автоматизации, предоставила для бета-тестирования первую предвыпускную версию Virtuozzo 4.0, ПО для виртуализации операционных систем на базе контейнеров. О выходе бета-версии впервые было объявлено в сентябре этого года, и за этот период свыше 500 бета-тестировщиков пре

SWsoft выпустила наиболее производительную технологию виртуализации серверов на базе Xeon Swsoft, разработчик в области виртуализации, сервер-консолидации и автоматизации хостинга, представила Virtuozzo 2.5, показавшую в серии тестов, что на сегодняшний день она является наиболее мощной технологией виртуализации серверов на базе Intel Xeon процессоров. Virtuozzo 2.5 имеет широ