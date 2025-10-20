Разделы

Мельников Руслан


СОБЫТИЯ


20.10.2025 K2 Cloud и Aston обеспечат поддержку и повышение производительности корпоративных систем «1С» 1
23.08.2023 Есть ли жизнь в российской виртуализации ЦОДов и облаков? 1
13.04.2023 Как выбирать провайдера DRaaS в 2023, какие факторы надо учитывать 1
11.10.2022 7 самых крупных проблем, которые отмечают ИТ-руководители в 2022 году 1
16.09.2022 Эксперты Softline — о ценности SLA с точки зрения CIO, CTO, бизнеса и ИТ-архитекторов 1
12.05.2016 Система «АЦК-Финансы» и СУБД Tibero проходят испытания на совместимость 1
16.10.2015 Минкомсвязи: правовая база для ГИС ЖКХ создана на 50%, функциональность — большей частью готова. Видео 1
13.10.2015 Минэк предлагает вернуться к вопросу коммерческого использования данных из СМЭВ 1
08.10.2015 Минкомсвязи готово запустить проект для граждан, на год задержанный МВД 1
05.10.2015 Бизнес готов инвестировать в государственные ИТ 1
01.10.2015 Минкомсвязи: Все аукционы должны проходить по единой процедуре в электронной форме. Видео 1
22.09.2015 Минкомсвязь, Казначейство, ФОМС, ФАС, Минобороны, ФСС, МЧС, ФСКН, ФТС, Счетная палата среди участников «ИКТ в госсекторе» 1
18.09.2015 TmaxSoft выступит в роли генерального партнера конференции CNews «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
08.09.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
27.08.2015 Из-за скачков курса доллара в России зафиксировали цену на «убийцу Oracle» 2
20.08.2015 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» 1
04.06.2015 OCS Distribution пополнила свой продуктовый портфель решениями TmaxSoft 1
24.04.2015 «Аладдин Р.Д.» и TmaxSoft предложили СКЗИ «Крипто БД» на базе СУБД Tibero 1
13.08.2014 «Роса» и TmaxSoft договорились о технологическом партнерстве 1

Публикаций - 19, упоминаний - 20

Мельников Руслан и организации, системы, технологии, персоны:

TmaxSoft - Тимекс РУС 50 14
Microsoft Corporation 25165 7
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 354 5
Oracle Corporation 6843 4
Softline - Софтлайн 3191 3
Digital Design - Диджитал Дизайн 549 2
Broadcom - VMware 2476 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 856 2
Росимущество - Управления информационных технологий 18 1
EA DICE 160 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 365 1
Ростелеком 10236 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13924 1
IBM - International Business Machines Corp 9539 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2239 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 496 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 432 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 372 1
Social Data Hub - SocialDataHub 21 1
ФОРС - Центр разработки 673 1
Счётная палата РФ - ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 33 1
SAP SE 5411 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4425 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 331 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 329 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 501 1
Nginx - Энджайникс 185 1
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 53 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 515 1
Virtuozzo - Parallels Holding - Виртуоззо Рисерч 67 1
Veeam Software 325 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 690 1
Hystax - Хайстекс 16 1
Schneider Electric 588 1
Почта России ПАО 2223 2
НСПК - Национальная система платежных карт 888 2
Honda - Acura 18 1
Hyundai Motor Company 413 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 105 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12673 9
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 787 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2793 8
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 749 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3091 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3429 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1676 3
Федеральное казначейство России 1864 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2681 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1402 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6224 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5172 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1436 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1470 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 940 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 604 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 360 2
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 2
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 119 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2058 2
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 60 1
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 39 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3327 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5157 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3492 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3096 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2239 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 339 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 186 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 221 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 83 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1266 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 96 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71783 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33456 11
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2400 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12203 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22517 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31590 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22694 5
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1990 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21772 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13217 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16903 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11824 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56133 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9892 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3023 3
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1229 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7304 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30988 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5457 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3943 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13244 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2184 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11398 2
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 179 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12854 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2800 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7942 2
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 867 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2058 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17125 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16913 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4440 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5757 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10014 2
OpenStack 525 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6605 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6174 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5557 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14582 1
Hot Spare - Горячий резерв - Горячее резервирование - технология резервирования электронного оборудования 86 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5734 6
TmaxSoft Tibero DBMS 44 6
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 315 5
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 5
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 127 4
Linux OS 10750 3
TmaxSoft JEUS 10 3
TmaxSoft OpenFrame 9 3
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1114 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1462 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1041 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1652 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1505 2
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 308 2
Microsoft Azure 1453 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 652 2
Google Cloud Platform - GCP 340 2
Киберпротект - Кибер Бэкап 137 1
Счётная палата РФ - ЕСГФК ГИС - Единая система государственного финансового контроля 5 1
FreePik 1342 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Финансы 73 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 286 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1426 1
ЭОС АИС МФЦ Дело 75 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1305 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2319 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 244 1
Apple iPhone 6 4861 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 584 1
Microsoft Windows 16206 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1486 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 926 1
Linux - Debian GNU 523 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 173 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 542 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 532 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 343 1
Broadcom - VMware vSphere 592 1
Apache Hadoop 444 1
Red Hat oVirt 51 1
Скляр Алексей 53 8
Евраев Михаил 263 8
Авербах Владимир 126 8
Херсонцев Алексей 93 8
Рыбчинский Михаил 27 7
Салбиев Алан 31 5
Кесельбренер Леонид 52 3
Исаев Дмитрий 49 3
Шадаев Максут 1117 3
Лысенко Эдуард 311 3
Никуличев Андрей 43 3
Козырев Алексей 326 3
Гуральников Сергей 164 3
Волков Михаил 69 3
Гайдамаков Сергей 27 2
Верховцев Артем 13 2
Матвеева Татьяна 106 2
Абызов Михаил 68 2
Бойко Елена 152 2
Иванов Александр 103 2
Федулов Владислав 83 2
Дюбанов Анатолий 95 2
Нестеренко Татьяна 42 2
Фомичев Олег 139 2
Ермолаев Артем 379 2
Лопаткин Герман 104 2
Власов Сергей 98 2
Ляшенко Сергей 29 2
Стрельцов Андрей 61 2
Звягина Наталья 64 2
Петрушин Андрей 110 2
Опенышева Светлана 64 2
Оголь Елена 24 2
Бородин Андрей 38 2
Денисов Андрей 23 2
Елистратов Николай 90 2
Данилин Дмитрий 16 2
Казарин Станислав 175 2
Громов Иван 102 2
Клементьев Андрей 18 2
Россия - РФ - Российская федерация 154732 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45285 8
Южная Корея - Республика 6817 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8003 4
Россия - СЗФО - Вологодская область 738 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18384 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1284 3
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 533 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 873 3
Россия - ЦФО - Ярославская область 908 3
Россия - ЦФО - Тамбовская область 604 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1843 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 813 2
Россия - ПФО - Самарская область 1431 2
Россия - ПФО - Ульяновская область 641 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 856 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1648 2
Азия - Азиатский регион 5709 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 739 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 870 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13526 1
Сингапур - Республика 1899 1
Бразилия - Федеративная Республика 2437 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1015 1
Россия - УФО - Тюменская область 1235 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 919 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54394 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50716 7
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3333 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8457 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2278 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6172 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3633 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6288 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10569 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4366 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20066 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31411 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17205 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5973 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7955 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2657 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3748 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6154 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5202 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14850 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2516 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5794 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6227 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3732 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7250 2
ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации 37 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7422 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8262 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5230 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2043 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6796 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1692 1
Сон - Somnus 452 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1375 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 853 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1319 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 395 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1313 1
Инфляция 118 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 116 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11379 3
Forbes - Форбс 900 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8321 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3703 2
Gartner - Гартнер 3595 1
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 54 5
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2126 8
