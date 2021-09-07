Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Дюбанов Анатолий
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 86, упоминаний - 102
Дюбанов Анатолий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 48
|Козырев Алексей 270 19
|Елистратов Николай 90 16
|Клементьев Андрей 18 16
|Соколов Алексей 121 15
|Нечепоренко Юрий 25 14
|Холодняков Юрий 15 14
|Абызов Михаил 64 14
|Прокошев Андрей 30 14
|Козлов Александр 54 11
|Бокова Людмила 80 11
|Скляр Алексей 49 11
|Чукарин Алексей 56 10
|Херсонцев Алексей 48 9
|Симаков Олег 106 9
|Горбатько Александр 90 9
|Свириденко Алексей 18 8
|Осипова Александра 16 7
|Рудзевич Мария 34 7
|Ципорин Павел 51 7
|Рымар Максим 36 7
|Устюжанин Дмитрий 43 6
|Гадарь Дмитрий 11 6
|Иванов Александр 71 6
|Калина Роман 60 6
|Хлысталова Юлия 9 6
|Лебедь Сергей 12 6
|Зыков Игорь 7 6
|Хайруллин Айрат 39 6
|Кузнецов Станислав 64 6
|Масенков Владислав 9 6
|Меджитов Тимур 56 6
|Лютиков Виталий 17 6
|Матвеева Татьяна 83 6
|Юфаркин Александр 10 6
|Контемиров Юрий 27 6
|Приданкин Андрей 30 6
|Остапенко Григорий 26 6
|Палей Лев 31 6
|Демидов Сергей 50 6
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 6
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
|Россия 24 - телеканал 86 1
|CNews Analytics 1991 7
|CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 6
|CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 2
|УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 14 1
|ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 13 1
|ВГТУ - Воронежский государственный технический университет 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru