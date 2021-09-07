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Дюбанов Анатолий


07.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
01.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
17.08.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
11.08.2021 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе 2021» в сентябре 1
22.06.2021 Минцифры Новосибирской области и «Базальт СПО» заключили соглашение о сотрудничестве 1
05.04.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
31.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
24.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
17.03.2021 Нейронные сети помогают новосибирским операторам Службы-112 в борьбе с COVID-19 2
03.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
24.12.2020 Топ-65 региональных ИТ-руководителей по размерам недвижимости 2
13.12.2020 Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 1
02.11.2020 В России разработали приложение для самоизоляции, которое не штрафует больных 2
01.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
24.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
19.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
12.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
05.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
25.12.2019 Рейтинг доходов ИТ-директоров регионов России. Карта 1
30.05.2019 МТС и правительство Новосибирской области обеспечат спутниковым ТВ жителей районов «вне цифры» 1
04.03.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
27.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
20.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
15.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
11.02.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
29.01.2019 Конференция CNews «Импортозамещение 2019» состоится 12 марта 1
15.03.2018 Докладчики конференции CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
12.03.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
02.03.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
20.02.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
06.02.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
26.01.2018 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
16.01.2018 «БАРС Груп» модернизировала ГИС «Электронная школа» Новосибирской области 1
27.12.2017 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
14.12.2017 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
29.11.2017 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» 1
31.03.2017 Определены главные темы выступлений на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
28.03.2017 ФНС, МИД, Россельхознадзор, ФССП, Казначейство, МЧС, ФСС, Росимущество, ФАС на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
22.03.2017 ФНС, МИД, Россельхознадзор, ФССП, Казначейство, МЧС, ФСС, Росимущество, ФАС на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
15.03.2017 Казначейство, Служба судебных приставов, Росаккредитация, ФАС идут на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1

Публикаций - 86, упоминаний - 102

Дюбанов Анатолий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 10
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 7
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 6
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 6
Микрон - Micron 365 6
АйТи 752 5
Ростех Швабе Холдинг 150 5
ДИТ Москвы - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 10 4
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 4
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 3
Агат РТ - Агат Российские Технологии 4 2
Ланит Урал 18 2
Directum - Директум 646 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2765 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 1
НТЦ Протей - Научно-Технический Центр 28 1
Brocade Communications Systems 141 1
Microsoft Corporation 11110 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 1
Барс груп 402 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 1
РТЛабс 145 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 1
ОТР 135 1
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 1
Diasoft - Диасофт 354 1
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 15
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 9
AirBridgeCargo - Эйрбриджкарго - авиакомпания 12 8
Открытие ФК 538 8
Атомредметзолото - АРМЗ Урановый холдинг 18 6
Мегаполис ТК 89 6
Интерпрогрессбанк 20 6
Вертолеты России 114 6
Газпром нефть 382 6
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 6
Нэклис-Банк 15 6
ПСБ - Промсвязьбанк 613 5
X5 Group 599 5
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 5
Экономикс-Банк 7 4
Агропромкомплектация ГК 6 4
РусГидро ПАО 129 4
Эстет 9 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 68 2
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 17 1
Фаберлик - Faberlic 63 1
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
Роснефть НК 367 1
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ 7 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 36
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 24
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 22
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 18
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 15
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 12
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 12
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 11
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 11
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 11
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 11
Росимущество - Управления информационных технологий 11 10
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 10
Федеральное казначейство России 766 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 9
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 18 8
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 7
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 6
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 6
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 25 6
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 61 6
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству 18 6
Администрация Новосибирской области - Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области 16 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 5
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 5
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 5
Правительство Челябинской области - Министерство информационных технологий и связи Челябинской области - МИТиС 6 5
Альянстрансатом 6 5
Мосгортур ГАУК - Московское агентство организации отдыха и туризма 6 5
Правительство Москвы - Департамент экономической политики и развития города Москвы 14 5
Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации 16 5
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 5
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 5
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 5
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 5
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 16
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 15
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 11
Google Android-уязвимости - Вредоносное ПО 36 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 6
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 5
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1346 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Спутниковое телевидение - Satellite television 36 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 10
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 10 8
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 8
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 12 8
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 8
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 8
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 8
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 3
Google Android 10751 2
Хоулмонт - Тезис 76 2
Apple iOS 5742 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Atom Security - StaffCop 14 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 504 1
Nissan Murano 6 1
Toyota Camry 7 1
АвтоВАЗ Lada Priora - Лада Приора 5 1
Audi A - Автомобиль представительского класса 12 1
Toyota Highlander 1 1
Porsche Cayenne - Кроссовер 8 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 1
AT Consulting Восток - Smart-Center Центр обслуживания населения 12 1
Четвернин Алексей 651 48
Козырев Алексей 270 19
Елистратов Николай 90 16
Клементьев Андрей 18 16
Соколов Алексей 121 15
Нечепоренко Юрий 25 14
Холодняков Юрий 15 14
Абызов Михаил 64 14
Прокошев Андрей 30 14
Козлов Александр 54 11
Бокова Людмила 80 11
Скляр Алексей 49 11
Чукарин Алексей 56 10
Херсонцев Алексей 48 9
Симаков Олег 106 9
Горбатько Александр 90 9
Свириденко Алексей 18 8
Осипова Александра 16 7
Рудзевич Мария 34 7
Ципорин Павел 51 7
Рымар Максим 36 7
Устюжанин Дмитрий 43 6
Гадарь Дмитрий 11 6
Иванов Александр 71 6
Калина Роман 60 6
Хлысталова Юлия 9 6
Лебедь Сергей 12 6
Зыков Игорь 7 6
Хайруллин Айрат 39 6
Кузнецов Станислав 64 6
Масенков Владислав 9 6
Меджитов Тимур 56 6
Лютиков Виталий 17 6
Матвеева Татьяна 83 6
Юфаркин Александр 10 6
Контемиров Юрий 27 6
Приданкин Андрей 30 6
Остапенко Григорий 26 6
Палей Лев 31 6
Демидов Сергей 50 6
Россия - Российская федерация - РФ 57483 70
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 28
Россия - Республика Мордовия 388 23
Россия - Ростовская область 863 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 20
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 19
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 634 16
Россия - Челябинская область 659 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 11
Россия - Новосибирская область 817 11
Россия - СФО - Новосибирск 1971 8
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 6
Россия - Калужская область 574 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 5
Европа Западная 615 4
Россия - Волгоградская область 399 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 3
Россия - Магаданская область 228 3
Россия - Кировск - Кировская область 304 3
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 675 2
Россия - Ярославская область 332 2
Россия - Республика Алтай 686 2
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 2
Россия - Иркутская область 546 2
Россия - Омская область 384 2
Россия - Калининградская область 539 2
Россия - Сахалинская область 434 2
Россия - Забайкальский край 356 2
Россия - Севастополь 420 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 583 2
Россия - Архангельская область 342 1
Южная Корея - Республика 1463 1
Россия - Республика Карелия 303 1
Россия - Псковская область 305 1
Россия - Орловская область 133 1
Россия - Тульская область 752 1
Россия - КЧР - Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесия - Черкесск 141 1
Россия - Костромская область 229 1
Россия - Кемеровская область 468 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 20
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
Коррупция 22 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 163 1
Информационный Казахстан – 2020 - Государственная программа 7 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 6
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
Россия 24 - телеканал 86 1
CNews Analytics 1991 7
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 6
CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 2
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 14 1
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 13 1
ВГТУ - Воронежский государственный технический университет 5 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 17
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
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