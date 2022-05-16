Драконовские правила вступления в реестр российского ПО смягчат по инициативе Минцифры

Минцифры хочет упростить доступ в реестр российского ПО. Оно предлагает ориентироваться в первую очередь на то, кто управляет компанией, а не на долю российских бенефициаров. Это откроет путь к реестру разработчикам с головными компаниями, зарегистрированными за границей. Идею поддержали и ИТ-компании, и Минэкономики. Минфин пока в раздумьях.

Чем проще, тем лучше

В России могут быть сильно упрощены условия включения компаний разработчиков ПО в реестр российского софта, пишет «Коммерсант». Эту инициативу продвигает Минцифры.

Министерство считает, что нынешние условия зачисления в реестр, согласно которым в него попадают только компании-разработчики с долей российского участия более 50%, следует отменить. Его нужно заменить просто на факт наличия контроля деятельности компании со стороны российских лиц.

По оценке Минцифры, нынешние правила вступления в реестр отечественного ПО не дают возможности «достаточному количеству российских компаний» вносить свои разработки в данный перечень. Свои идеи по переработке правил добавления компаний и продуктов реестр Министерство изложило в своем письме, подписанном главой ведомства Максутом Шадаевым и направленным вице-премьеру Дмитрию Григоренко в конце апреля 2022 г.

Письмо пошло по министерствам

Дмитрий Григоренко, получив письмо, направил его на рассмотрение и согласование в Минэкономики и Минфин России. Предложенные в документе нововведения могут быть утверждены к 20 мая 2022 г.

Попасть в реестр российского ПО станет заметно проще

По меньшей мере, одно из этих ведомств положительно отнеслись к инициативе Минцифры. Как сообщил изданию глава департамента развития цифровой экономики Минэкономики Анатолий Дюбанов, Министерство «поддерживает уточнение требований».

Дюбанов добавил также, что идея Минцифры «позволит включить в реестр продукты разработчиков, акции которых находятся в свободном обращении на бирже» и станет стимулом к выходу на биржу других компаний. Тем временем, российский Минфин пока не комментирует предложения Минцифры.

Что думает рынок

По мнению представителей ИТ-сегмента, новая идея Минцифры является отражением нынешних реалий, связанных с санкциями, «отменой» России и уходом западных компаний из России. «Сейчас многие российские ИТ-компании, чтобы снять угрозу санкций и остаться на зарубежном рынке, переносят разработку продуктов за границу, – сообщил изданию неназванный представитель российской ИТ-отрасти. – В этом случае по текущему законодательству они могут быть исключены из реестра, потеряв доступ к рынку госзаказа. Идея Минцифры позволит избежать этого риска».

Исполнительный директор Ассоциации компьютерных и информационных технологий Николай Комлев уверен, что идея Минцифры должна быть рассмотрена в связи с уходом иностранных компаний. «Microsoft и SAP ушли, и опасений того, что в реестр включат продукты иностранных вендоров, как минимум стало меньше», – заявил он «Коммерсанту», добавив, что в настоящее время необходимо «как можно быстрее вносить новые программы в реестр».

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В поддержку инициативы Минцифры выступил и глава совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов. Он сообщил изданию, что «риск явного включения софта иностранных компаний в реестр снизился.

Следует отметить, что реестр российского ПО будет подвергаться регулярным ревизиям. Еще в начале сентября 2021 г. Минцифры запланировало провести его чистку и удалить из него около 1000 приложений, не соответствующих действующих требованиям. В ноябре 2021 г. выяснилось, что такие проверки будут проводиться ежегодно.

Правила стремятся к упрощению

Создание реестра российского ПО началось после подписания Президентом России Владимиром Путиным закона №188-ФЗ, определившего порядок и условия признания ПО происходящим из России, а инициирующего создание реестра таких программ. В этом же законе были определены базовые критерии включения программных продуктов в реестр.

На протяжении последующих лет правила пополнения реестра менялись и дополнялись, а Минцифры со своей стороны несколько раз заявляло о необходимости их упрощения. Например, в августе 2021 г. ведомство подготовило новые критерии допуска софта в реестр российского ПО. Важнейшие среди них — правообладатели ПО должны иметь в штате компании квалифицированных специалистов, которые будут осуществлять техподдержку продукта. Также попасть в реестр смогли бы продукты компаний, чьи головные офисы располагаются за рубежом.

Данная идея была направлена в первую очередь на крупный бизнес, например, на «Яндекс», головная компания которого зарегистрирована в Нидерландах. Однако она встретила критику со стороны Минэкономики. В ноябре 2021 г. Министерство заявило, что эта инициатива угрожает национальной безопасности России.