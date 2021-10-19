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Минфин РФ
Министерство финансов Российской федерации


19.10.2021 В Москве в крупной ИТ-компании идет проверка ФСБ. Работа организации парализована 1
14.10.2021 Россия вырывается в лидеры по добыче биткоина 1
24.09.2021 Юный хакер из России отсудил у государства деньги и заставил извиниться прокурора 1
22.09.2021 США ввели санкции против московского криптообменника 1
08.09.2021 В России строится ИТ-система по выявлению сговоров в оборонной промышленности 1
07.09.2021 Роскомнадзор даст российским банкам доступ к детскому порно, сайтам про наркотики и экстремизм 1
06.09.2021 Минцифры подготовило для ИТ-компаний инструкцию, как получить налоговые льготы 1
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 2
01.09.2021 Замглавы Минцифры Максим Паршин в интервью CNews — о новом порядке включения в реестр российского ПО и аккредитации ИТ-компаний 1
26.08.2021 «Барс груп» обновила платформу для сбора отчетности «Своды» 1
26.08.2021 Правительство обяжет крупнейшие госкомпании закупать российскую электронику 1
20.08.2021 Государственный регулировщик воздушного движения России бессрочно переходит с Oracle на Postgres Pro 2
10.08.2021 Оператору платежной системы «Мир» грозит приватизация 2
10.08.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2021 г. 1
09.08.2021 Terralink выпустила пакет обновлений версии платформы Terralink xDE 2
04.08.2021 Авиакомпания «Победа» переходит на российскую СУБД взамен американского ПО 1
04.08.2021 Госдеп США поголовно сидит на устаревшей Windows и пускает в свою секретную сеть кого попало 1
22.07.2021 Техподдержка российской СУБД обойдется Минфину в 37,6 миллиона за 5 месяцев 3
19.07.2021 Webinar Group выпускает on-premise решение экосистемы сервисов для онлайн-коммуникаций 1
19.07.2021 Шесть известных ИБ-компаний России попали под санкции Минторга США. Это прямой удар по их бизнесу 7
15.07.2021 Минпромторг придумал 5 направлений цифровой трансформации обрабатывающей промышленности России 1
15.07.2021 Создатели «Эльбрусов» нарастили прибыль в 12 раз, задним числом изменив ее прошлый показатель в 22 раза 1
15.07.2021 Платформа BarsUp.Net от «Барс груп» расширила возможности в разработке 1
13.07.2021 Власти оживят реестр субсидий ИТ-компаниям, загадочно закрытый 7 месяцев назад 3
08.07.2021 Идея властей повысить налоги больно ударит по зарплатам ИТ-шников 11
07.07.2021 Власти готовят закон о конфискации у россиян биткоинов для борьбы с коррупцией 1
28.06.2021 Власти одобрили стратегии цифровой трансформации России 1
24.06.2021 На поддержку российской электроники государство потратит 800 миллиардов 1
17.06.2021 Закон о «бесплатных сайтах» изменился до неузнаваемости. Теперь он касается «суверенного Рунета» и ограничивает деятельность операторов связи 1
15.06.2021 Минцифры будет развивать ИТ-систему ФСО для документооборота между госорганами 1
10.06.2021 Российский алкогольный регулятор зря потратил 60 миллионов на свои ИТ-системы 1
07.06.2021 ИТ-гигантов заставят платить огромные налоги и лишат легальных средств уклонения от них 1
03.06.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2021 г. 1
03.06.2021 Знаковая интернет-площадка для госзакупок купила конкурента за миллиарды рублей 1
25.05.2021 Затраты на систему управления российскими госданными урезали в полтора раза 1
19.05.2021 «Т1 консалтинг» создала подразделение по разработке цифровых решений 1
12.05.2021 Госсектор научился обходить импортозамещение. Власти заставят его полюбить российские ИТ допконтролем и санкциями 3
12.05.2021 «Яндекс» попал под налоговый удар российских властей 3
22.04.2021 Утвержден состав Правкомиссии по аккредитации удостоверяющих центров для выдачи электронных подписей 1
20.04.2021 ИТ-компаниям скостят пенсионные взносы. Госдума одобрила 1

Публикаций - 875, упоминаний - 1404

Минфин РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 98
Microsoft Corporation 10997 43
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 29
Ростех - Ростехнологии 2230 28
Yandex - Яндекс 4098 27
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 24
Ланит ГК 1154 20
Восход ФГБУ НИИ 365 18
VK - Mail.ru Group 2482 16
IBM 3524 15
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 15
Крок 1219 14
SAP SE 3207 14
Google LLC 7124 13
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 13
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 139 12
Cisco Systems 2035 11
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 11
InfoWatch - Инфовотч 600 10
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 8
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 7
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 7
Ростелеком Связьинвест 692 7
Facebook 3764 7
Apple Inc - Эппл Рус 7669 6
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 6
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 6
Oracle Corporation 3331 6
Turkcell 178 6
Huawei 2723 6
Криста НПО 59 6
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 6
ОТР 133 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 6
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 6
Базальт СПО 206 5
Ланит - Норбит - Norbit 202 5
АФК Система ПАО 990 5
iTeco - Ай-Теко 713 5
Rambler Group - Рамблер ГК 483 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 39
Почта России ПАО 1570 17
РЖД - Российские железные дороги 1081 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 14
Газпром ПАО 518 10
AliExpress 275 9
Альфа-Банк 1122 8
РСХБ - Россельхозбанк 183 7
Аэрофлот 492 7
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 7
Открытие ФК 538 6
Газпромбанк - ГПБ 692 6
X5 Group - Пятерочка 559 5
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 4
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 4
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 4
Газпром нефть 380 4
Россети ПАО 168 4
Транснефть 159 4
НСПК - Национальная система платежных карт 257 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 4
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 27 3
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 38 3
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 3
ВТБ24 583 3
Сбербанк страхование 47 3
ВТБ Банк Москвы 371 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 3
РВК - Российская венчурная компания 476 3
РКС - Российские космические системы 100 3
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 2
CyberPlat - КиберПлат 201 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 617 2
ТНК-ВР Холдинг 147 2
РТС - Фондовая биржа 164 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 2
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 155 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 205
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 109
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 90
Правительство РФ 2198 82
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 74
Федеральное казначейство России 766 70
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 69
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 67
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 60
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 52
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 48
Президент Российской Федерации 1439 44
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 38
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 36
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 30
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 28
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 27
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 27
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 26
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 25
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 23
Счётная палата РФ 459 22
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 21
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 20
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 417 20
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 20
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 19
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 17
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 17
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 17
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 17
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 16
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 16
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 16
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 15
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 15
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 15
Правительство Москвы 649 14
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 14
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 14
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 17
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 12
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 9
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 7
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 13 4
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 3
ЛДПР 68 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 2
Единая Россия - Политическая партия 171 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 44 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 7 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 5 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 2 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности 5 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
РОСЭУ - Разработчики и операторы систем электронных услуг 14 1
АСПЭК - Ассоциация поставщиков электронных компонентов 6 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
Демократическая политическая партия США 36 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 7 1
Руссофт - Russoft 250 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 57
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 23
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 15
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 12
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 11
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 10
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 9
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 8
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 7
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 7
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 7
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 6
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 5
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 5
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 282 4
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 4
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 4
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 3
e-Commerce - Электронная коммерция 299 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 3
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 3
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 20
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 17
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 14
Google Android 10750 12
Linux OS 4236 12
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 9
ЭОС Дело СЭД 619 9
VK - Mail.ru Одноклассники 848 8
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 7
Microsoft Windows 10 6602 7
Мир тесен - социальная сеть 11 6
В кругу друзей - социальная сеть 11 6
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 6
Turkcell Bip - Мессенджер 13 6
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 6
Фотострана - Социально-развлекательная сеть 14 6
Дневник.ру - Dnevnik.ru 68 6
Apple iOS 5741 6
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 6
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 5
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 5
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 51 5
Apple MacBook - серия ноутбуков 694 5
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 5
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 5
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 4
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 4
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 12 4
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 4
Intel x86 - Архитектура процессора 990 4
SQL - Язык программирования 432 3
1С-Битрикс - Битрикс24 211 3
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 78 3
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 3
Криста НПО АС Смета 10 3
Microsoft SQL Server 789 3
1С:ERP Управление предприятием 203 3
Путин Владимир 1820 105
Медведев Дмитрий 1433 54
Никифоров Николай 1126 45
Носков Константин 201 26
Чернякова Елена 26 24
Мишустин Михаил 302 23
Четвернин Алексей 651 22
Бойко Елена 151 22
Шадаев Максут 384 21
Левин Леонид 83 18
Чамара Денис 57 18
Власов Сергей 76 18
Цариковский Федор 31 17
Ляшенко Сергей 29 17
Калина Роман 60 17
Звягина Наталья 64 17
Крюков Сергей 26 17
Раков Ярослав 48 17
Евстигнеев Сергей 21 17
Герасимюк Максим 20 17
Бутенко Юрий 64 17
Песчанских Георгий 37 17
Приданкин Андрей 30 17
Стрельцов Андрей 53 17
Козырев Алексей 270 16
Албычев Александр 74 15
Ковнир Евгений 71 15
Фомичев Олег 107 15
Новиков Павел 67 15
Селиванов Дмитрий 48 15
Акимов Максим 167 15
Петрушин Андрей 64 14
Иванов Алексей 76 14
Матвеева Татьяна 83 14
Чернышенко Дмитрий 234 13
Соколов Алексей 121 13
Рудзевич Мария 34 12
Комар Евгений 20 12
Козлов Александр 54 11
Лопаткин Герман 102 11
Россия - Российская федерация - РФ 57124 625
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 170
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 78
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 52
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 45
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 43
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 42
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 36
Казахстан - Республика 2618 29
Беларусь - Белоруссия 2079 28
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 22
Россия - Тульская область 752 21
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 19
Россия - Ростовская область 859 18
Россия - Республика Алтай 681 18
Россия - ПФО - Казань 1507 18
Россия - Республика Мордовия 386 16
Россия - Калужская область 568 16
Россия - СФО - Новосибирск 1954 14
Россия - Челябинская область 658 14
Германия - Федеративная Республика 3606 14
Франция - Французская Республика 2109 13
Россия - Сахалинская область 432 13
Россия - Ульяновская область 348 13
Россия - Кировск - Кировская область 301 12
Украина 3344 12
Россия - Нижегородская область 736 10
Индия - Республика 2156 10
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 8
Россия - Городец - Городецкий район Нижегородской области 47 8
Япония 2752 7
Россия - Калининградская область 531 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 6
Россия - Дубна 133 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 6
Россия - Архангельская область 329 5
Россия - Волгоградская область 395 5
Россия - Приморский край - Приморье 604 5
Европа 3725 4
Азия - Азиатский регион 1510 4
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