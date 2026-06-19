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Минфин РФ Министерство финансов Российской федерации
СОБЫТИЯ
|19.06.2026
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Минфин России отклонил налоговые льготы для электроники, роботов и БПЛА из-за больших затрат
реального роста производства, то средства будут потеряны безвозвратно и уже в этом случае опасения Минфина России вполне обоснованны, резюмировал эксперт. Мнения экспертов Руководитель стратег
|19.06.2026
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Считать не умеют? Минфин и Казначейство лихо переплатили за суверенное ИТ-оборудование
т «Коммерсант». Отметим, что оба ведомства напрямую связаны с бюджетом страны. Нарушения в закупках Минфина и Казначейства выявили эксперты Счетной палаты. Они провели проверку использования бю
|20.03.2026
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Минфин предложил взвинтить налог на иностранные товары с маркетплейсов
портные товары, которые физические лица покупают через маркетплейсы, пишет «Интерфакс». По расчетам Минфина, в ближайшие три года повышение НДС может принести бюджету дополнительные 4,4 трлн ру
|27.01.2026
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Власти хотят легализовать в России онлайн-казино
Предложение о снятии запрета В Министерстве финансов (Минфин) России предложили Президенту России Владимиру Путину легализовать онлайн-казино в стр
|19.11.2025
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Ирина Окладникова, первый замминистра финансов РФ на CNews FORUM: Нецелевого расходования бюджетных средств стало меньше благодаря цифровизации
и годы, были созданы с нуля и доработаны почти все государственные информационные системы «Большого Минфина»: «Электронный бюджет», система контроля за оборотом драгметаллов, все системы Федера
|11.11.2025
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Минфин: ИИ-агенты рассматривают бюджетные заявки за минуту, живые сотрудники — неделями
ктор CNews Александра Кирьянова «Мы в прошлом году протестировали агента, который вместо сотрудника Минфина принимает на вход запрос от любого потребителя бюджетных средств, анализирует его на
|11.11.2025
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Минфин России: Льгота по НДС для разработчиков ПО остается бессрочной
вызвала бурную негативную реакцию у игроков рынка По ее словам, несмотря на то, что в новом пакете Минфина было очень много предложений, самый активный отклик был именно на отмену льгот по НДС
|30.06.2025
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Минфин России и Сбербанк подписали соглашение о взаимодействии в сфере искусственного интеллекта
других критически важных факторов. При этом окончательное принятие решений останется за экспертами Минфина. Внимание сторон также будет направлено на создание принципиально нового процесса под
|23.06.2025
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Минфин Алтайского края перешел с Microsoft на российские программные решения
реализован вместе с компанией «Галэкс» – системным интегратором. Важной задачей проекта стало выполнение технологических работ максимально плавно, не нарушая деятельности заказчика, чтобы сотрудники Минфина и КАУ могли работать в привычном режиме и пользоваться необходимыми сервисами и информационными ресурсами. Реализация проекта заняла два месяца. Работы проведены в два этапа: внедрение
|02.06.2025
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Минфин потратит миллиарды на отечественные серверы, российский Linux и на замену ПО Microsoft
аратной части. Параллельно будет модернизирована Система обеспечения безопасности информации (СОБИ) Минфина. Внедряются российские решения для межсетевого экранирования, криптографической защит
|18.10.2024
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Минфин России, Гознак и Финансовый университет будут вместе готовить высококвалифицированных специалистов в сфере цифровизации общественных финансов
только укрепляет и расширяет возможности для взаимодействия. Уверен, Центр формирования компетенций Минфина России и АО «Гознак» на базе Финансового университета станет одной из ключевых площад
|27.08.2024
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Власти хотят запретить продажи в России зарубежного ПО. Кто под ударом
бой поправки к процедурам госзакупок, регулируемым федзаконами 44-ФЗ и 223-ФЗ. Попутно новый проект Минфина предлагает полностью запретить через тендерные площадки зарубежные интегральные схемы
|23.07.2024
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Британский Минфин десятилетиями эксплуатирует SAP 20-летней давности и не может найти ему замену
версия ECC 6.0. Тем не менее, это очень старое программное обеспечение – сбежавшая из России SAP выпустила его в 2005 г., а в 2027 г. она полностью прекратит его поддержку, что и понуждает британский Минфин к поиску и скорейшему нахождению ему альтернативы. Этот вопрос пытается решить «Управление по налогам и таможенным сборам Его Величества (His Majesty's Revenue and Customs, HMRC). В наст
|25.06.2024
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Минфин Челябинской области мигрировал на СУБД Postgres Pro: как прошло импортозамещение
оекта импортозамещения было необходимо реализовать бесшовный перевод ключевых информационных систем Минфина на отечественную систему управления базами данных. Одним из важных этапов проекта ста
|13.06.2024
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США ввели тотальные санкции против россиян. Им запрещено оказывать ИТ-услуги, перекрываются поставки электроники
ть россиянам услуги по ИТ-консалтингу и разработке, а также предоставлять облачные сервисы в области ПО для управления предприятия и производством. Данная мера вступает в силу с 12 сентября 2024 г. В Минфине США подчеркнули, что целью является запрет доступа российского военно-промышленного комплекса к ПО и ИТ-сервисам. При этом власти США продолжают поддержать свободу распространения инфор
|06.06.2024
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Минфин покупает СХД, серверы и ПАКи на 2,5 миллиарда
сы (ПАК), СХД, сервера и ПО, с целью модернизации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Минфина, предназначенной для функционирования их информсистем. В планы Министерства входит со
|06.06.2024
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Сбербанк и Минфин внедрят искусственный интеллект в бюджетный процесс
отказов, а также позволит уменьшить нагрузку на специалистов до 70%. Используя ИИ-агента, эксперты Минфина будут самостоятельно адаптировать решение на основе искусственного интеллекта и приме
|21.05.2024
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Минфин и Минпромторг не могут договориться, что такое АРМ. Это позволит госзаказчикам искусственно ограничить конкуренцию
Разногласия в Правительстве У Минфина и Минпромторга возникли разногласия о том, нужно ли конкретизировать определение авто
|02.04.2024
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«БФТ-Холдинг» развернул витрины данных для Минфина России
ми финансами «Электронный бюджет» (ГИИС «Электронный бюджет») – это основная информационная система Минфина России, состоящая из множества подсистем, модулей и отдельных компонентов. Указанная
|27.03.2024
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Минфин Челябинской области и «БФТ-Холдинг» произвели миграцию информационных систем на отечественное ПО
экспортному контролю (ФСТЭК) и включенную в реестр отечественного ПО. «Данные информационных систем Минфина имеют огромную ценность и являются неотъемлемой частью ключевых процессов обеспечения
|28.02.2024
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Страны БРИКС создают собственную платежную систему
ле по созданию многосторонней цифровой расчетно-платежной платформы, говорится на сайте российского Минфина об итогах встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС в
|20.02.2024
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Россиян ждут новые поборы в маркетплейсах. Грядет искусственное повышение цен из-за решения Минфина
«Подарочек» от Минфина Министерство финансов России отказалось поддерживать предложение оставить в покое ста
|24.01.2024
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«БФТ-холдинг» создал единое хранилище электронных документов для Министерства финансов Белоруссии
формированию системы управления государственными финансами Белоруссии «БФТ-холдинг» совместно с ИВЦ Минфина Белоруссии создали единое хранилище электронных документов финансово-хозяйственной де
|14.06.2023
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Минфин Челябинской области автоматизировал взаимодействие систем исполнения бюджета и бухгалтерского учета
1С». Первый заместитель министра финансов Челябинской области Александр Грязев сказал: «Специалисты Минфина проанализировали опыт взаимодействия пользователей двух этих систем. Попробовали вычл
|04.04.2023
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В России готовятся возродить продажу алкоголя онлайн
оведение эксперимента по дистанционной продаже вина. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей Минфина. Речь идет только о российском вине, которое будут доставлять через «Почту России». З
|30.11.2022
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Операторы мечтают о тотальном импортозамещении роутеров, точек Wi-Fi, коммутаторов. Минфин резко против
приятие. Причины не раскрываются. Найти выход из ситуации, который позволит обойтись без разрешения Минфина, пытаются другие министерства. В частности, Минцифры уже занято проработкой дополните
|24.11.2022
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«Т1 консалтинг» автоматизировала бизнес-функции программы Министерства финансов России «Национальная лотерея»
на основании распоряжения Правительства России от 29 августа 2019 г. № 1921-р. Организатор лотереи: Министерство финансов России. Оператор лотереи: ООО «Спортивные лотереи». Деятельность ООО «С
|26.10.2022
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Портал «Мои финансы» НИФИ Минфина России перешел на инфраструктуру Selectel
амотности «Мои финансы». Заказчиком проекта выступил «Научно-исследовательский финансовый институт» Министерства финансов России (НИФИ). Об этом CNews сообщили представители Selectel. Сервис «М
|10.08.2022
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Власти хотят освободить от НДС разработчиков военного ПО
ть отнесены к гостайне, запрещено включать в единый реестр российского софта, говорится в документе Минфина. Кого могут освободить от НДС В силу специфики льготы основными ее получателями будут
|11.07.2022
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Минфин РФ: в России может появиться стейблкоин и верифицированные криптокошельки
тии криптоиндустрии в России. По мнению Ивана Чебескова, директора департамента финансовой политики Минфина, регулирование в этой отрасли необходимо. «Обычно на регуляторов смотрят как на проти
|21.06.2022
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На экспорт российского ПО нужны деньги, но Минфин блокирует господдержку
РФРИТ. Постановление об этом 16 марта 2022 г. выпустило Правительство России. Необъяснимый протест Минфина В связи с ликвидацией «Росинфокоминвеста» аккумулированные им средства в размере 1,3
|06.05.2022
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Несостоявшегося поставщика техподдержки российской СУБД для Минфина отлучили от госзаказа
«Черный список» для «Айди» Как выяснил CNews, победа железноводской компании «Айди» в ИТ-тендере Минфина обернулась для организации попаданием в реестр недобросовестных поставщиков. Компания
|28.04.2022
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Минфину понравились идеи ФСБ по криптовалютам. Биржи заставят передавать силовикам данные клиентов
ство отклонило предложения ФСБ по дополнительной регламентации криптокошельков и майнинговых пулов. Минфину не понравилась и идея ФНС отразить в законопроекте порядок учета операций не только к
|15.04.2022
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Минфин разрешает россиянам расплачиваться биткоинами
Новый законопроект Минфина о криптовалюте Министерство финансов доработало законопроект о регулировании цифровых
|08.04.2022
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Санкции дали трещину. США внезапно разрешили поставки в Россию «железа» для интернета и телекома
рели свою санкционную политику в отношении России в пользу ее послабления. По решению американского Минфина были сняты ограничения на поставку в страну телекоммуникационного оборудования, а так
|14.03.2022
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Электронике из ЛНР и ДНР дали преимущество на российских госзакупках
фициальном интернет-портале правовой информации 11 марта 2022 г. Документ вносит изменения в приказ Минфина от 4 июня 2018 г. № 126н (об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного г
|21.02.2022
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Власти хотят тестировать россиян перед покупкой криптовалюты
Законопроект Минфина о регулировании криптовалюты Министерство финансов России подготовило и внесло в Прав
|27.01.2022
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Путин вступился за криптовалюты, а Минфин написал для россиян правила обращения с биткоинами
лют на территории России. В частности, такое мнение высказал глава департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. Минэкономразвития России заявило, что майнинг следует признать предпри
|22.07.2021
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Техподдержка российской СУБД обойдется Минфину в 37,6 миллиона за 5 месяцев
Поддержка Postgres Pro для Минфина Как выяснил CNews, техподдержка российской СУБД Postgres Pro в трех ЦОДах Минфина<
|08.07.2021
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Идея властей повысить налоги больно ударит по зарплатам ИТ-шников
Перенастройка налоговой системы Предложение Минфина по повышению порога льготного тарифа отчислений страховых взносов в Пенсионный фонд Р
Минфин РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 258
|Медведев Дмитрий 1665 123
|Шадаев Максут 1210 94
|Никифоров Николай 1138 79
|Мишустин Михаил 787 77
|Силуанов Антон 84 50
|Греф Герман 485 47
|Бойко Елена 152 41
|Власов Сергей 101 40
|Стрельцов Андрей 62 40
|Фомичев Олег 139 39
|Матвеева Татьяна 110 38
|Солодовников Денис 108 38
|Ермолаев Артем 379 38
|Звягина Наталья 64 38
|Рейман Леонид 1065 38
|Чернышенко Дмитрий 580 37
|Козырев Алексей 328 37
|Албычев Александр 168 35
|Нестеренко Татьяна 42 32
|Петрушин Андрей 110 32
|Лопаткин Герман 104 31
|Кудрин Алексей 125 29
|Евраев Михаил 266 29
|Щеголев Игорь 699 29
|Носков Константин 241 29
|Гуральников Сергей 164 28
|Чернякова Елена 30 27
|Моисеев Алексей 33 27
|Ведяхин Александр 180 26
|Бутенко Юрий 65 26
|Ляшенко Сергей 29 26
|Казарин Станислав 175 26
|Калина Роман 62 25
|Опенышева Светлана 64 24
|Левин Леонид 134 23
|Абызов Михаил 69 22
|Авербах Владимир 127 22
|Попов Алексей 339 22
|Аксаков Анатолий 163 22
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