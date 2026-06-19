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Минфин РФ Министерство финансов Российской федерации

Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации

СОБЫТИЯ


19.06.2026 Минфин России отклонил налоговые льготы для электроники, роботов и БПЛА из-за больших затрат

реального роста производства, то средства будут потеряны безвозвратно и уже в этом случае опасения Минфина России вполне обоснованны, резюмировал эксперт. Мнения экспертов Руководитель стратег
19.06.2026 Считать не умеют? Минфин и Казначейство лихо переплатили за суверенное ИТ-оборудование

т «Коммерсант». Отметим, что оба ведомства напрямую связаны с бюджетом страны. Нарушения в закупках Минфина и Казначейства выявили эксперты Счетной палаты. Они провели проверку использования бю
20.03.2026 Минфин предложил взвинтить налог на иностранные товары с маркетплейсов

портные товары, которые физические лица покупают через маркетплейсы, пишет «Интерфакс». По расчетам Минфина, в ближайшие три года повышение НДС может принести бюджету дополнительные 4,4 трлн ру
27.01.2026 Власти хотят легализовать в России онлайн-казино

Предложение о снятии запрета В Министерстве финансов (Минфин) России предложили Президенту России Владимиру Путину легализовать онлайн-казино в стр
19.11.2025 Ирина Окладникова, первый замминистра финансов РФ на CNews FORUM: Нецелевого расходования бюджетных средств стало меньше благодаря цифровизации

и годы, были созданы с нуля и доработаны почти все государственные информационные системы «Большого Минфина»: «Электронный бюджет», система контроля за оборотом драгметаллов, все системы Федера
11.11.2025 Минфин: ИИ-агенты рассматривают бюджетные заявки за минуту, живые сотрудники — неделями

ктор CNews Александра Кирьянова «Мы в прошлом году протестировали агента, который вместо сотрудника Минфина принимает на вход запрос от любого потребителя бюджетных средств, анализирует его на

11.11.2025 Минфин России: Льгота по НДС для разработчиков ПО остается бессрочной

вызвала бурную негативную реакцию у игроков рынка По ее словам, несмотря на то, что в новом пакете Минфина было очень много предложений, самый активный отклик был именно на отмену льгот по НДС
30.06.2025 Минфин России и Сбербанк подписали соглашение о взаимодействии в сфере искусственного интеллекта

других критически важных факторов. При этом окончательное принятие решений останется за экспертами Минфина. Внимание сторон также будет направлено на создание принципиально нового процесса под
23.06.2025 Минфин Алтайского края перешел с Microsoft на российские программные решения

реализован вместе с компанией «Галэкс» – системным интегратором. Важной задачей проекта стало выполнение технологических работ максимально плавно, не нарушая деятельности заказчика, чтобы сотрудники Минфина и КАУ могли работать в привычном режиме и пользоваться необходимыми сервисами и информационными ресурсами. Реализация проекта заняла два месяца. Работы проведены в два этапа: внедрение

02.06.2025 Минфин потратит миллиарды на отечественные серверы, российский Linux и на замену ПО Microsoft

аратной части. Параллельно будет модернизирована Система обеспечения безопасности информации (СОБИ) Минфина. Внедряются российские решения для межсетевого экранирования, криптографической защит
18.10.2024 Минфин России, Гознак и Финансовый университет будут вместе готовить высококвалифицированных специалистов в сфере цифровизации общественных финансов

только укрепляет и расширяет возможности для взаимодействия. Уверен, Центр формирования компетенций Минфина России и АО «Гознак» на базе Финансового университета станет одной из ключевых площад
27.08.2024 Власти хотят запретить продажи в России зарубежного ПО. Кто под ударом

бой поправки к процедурам госзакупок, регулируемым федзаконами 44-ФЗ и 223-ФЗ. Попутно новый проект Минфина предлагает полностью запретить через тендерные площадки зарубежные интегральные схемы
23.07.2024 Британский Минфин десятилетиями эксплуатирует SAP 20-летней давности и не может найти ему замену

версия ECC 6.0. Тем не менее, это очень старое программное обеспечение – сбежавшая из России SAP выпустила его в 2005 г., а в 2027 г. она полностью прекратит его поддержку, что и понуждает британский Минфин к поиску и скорейшему нахождению ему альтернативы. Этот вопрос пытается решить «Управление по налогам и таможенным сборам Его Величества (His Majesty's Revenue and Customs, HMRC). В наст
25.06.2024 Минфин Челябинской области мигрировал на СУБД Postgres Pro: как прошло импортозамещение

оекта импортозамещения было необходимо реализовать бесшовный перевод ключевых информационных систем Минфина на отечественную систему управления базами данных. Одним из важных этапов проекта ста
13.06.2024 США ввели тотальные санкции против россиян. Им запрещено оказывать ИТ-услуги, перекрываются поставки электроники

ть россиянам услуги по ИТ-консалтингу и разработке, а также предоставлять облачные сервисы в области ПО для управления предприятия и производством. Данная мера вступает в силу с 12 сентября 2024 г. В Минфине США подчеркнули, что целью является запрет доступа российского военно-промышленного комплекса к ПО и ИТ-сервисам. При этом власти США продолжают поддержать свободу распространения инфор
06.06.2024 Минфин покупает СХД, серверы и ПАКи на 2,5 миллиарда

сы (ПАК), СХД, сервера и ПО, с целью модернизации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Минфина, предназначенной для функционирования их информсистем. В планы Министерства входит со
06.06.2024 Сбербанк и Минфин внедрят искусственный интеллект в бюджетный процесс

отказов, а также позволит уменьшить нагрузку на специалистов до 70%. Используя ИИ-агента, эксперты Минфина будут самостоятельно адаптировать решение на основе искусственного интеллекта и приме
21.05.2024 Минфин и Минпромторг не могут договориться, что такое АРМ. Это позволит госзаказчикам искусственно ограничить конкуренцию

Разногласия в Правительстве У Минфина и Минпромторга возникли разногласия о том, нужно ли конкретизировать определение авто
02.04.2024 «БФТ-Холдинг» развернул витрины данных для Минфина России

ми финансами «Электронный бюджет» (ГИИС «Электронный бюджет») – это основная информационная система Минфина России, состоящая из множества подсистем, модулей и отдельных компонентов. Указанная

27.03.2024 Минфин Челябинской области и «БФТ-Холдинг» произвели миграцию информационных систем на отечественное ПО

экспортному контролю (ФСТЭК) и включенную в реестр отечественного ПО. «Данные информационных систем Минфина имеют огромную ценность и являются неотъемлемой частью ключевых процессов обеспечения
28.02.2024 Страны БРИКС создают собственную платежную систему

ле по созданию многосторонней цифровой расчетно-платежной платформы, говорится на сайте российского Минфина об итогах встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС в
20.02.2024 Россиян ждут новые поборы в маркетплейсах. Грядет искусственное повышение цен из-за решения Минфина

«Подарочек» от Минфина Министерство финансов России отказалось поддерживать предложение оставить в покое ста
24.01.2024 «БФТ-холдинг» создал единое хранилище электронных документов для Министерства финансов Белоруссии

формированию системы управления государственными финансами Белоруссии «БФТ-холдинг» совместно с ИВЦ Минфина Белоруссии создали единое хранилище электронных документов финансово-хозяйственной де
14.06.2023 Минфин Челябинской области автоматизировал взаимодействие систем исполнения бюджета и бухгалтерского учета

1С». Первый заместитель министра финансов Челябинской области Александр Грязев сказал: «Специалисты Минфина проанализировали опыт взаимодействия пользователей двух этих систем. Попробовали вычл
04.04.2023 В России готовятся возродить продажу алкоголя онлайн

оведение эксперимента по дистанционной продаже вина. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей Минфина. Речь идет только о российском вине, которое будут доставлять через «Почту России». З
30.11.2022 Операторы мечтают о тотальном импортозамещении роутеров, точек Wi-Fi, коммутаторов. Минфин резко против

приятие. Причины не раскрываются. Найти выход из ситуации, который позволит обойтись без разрешения Минфина, пытаются другие министерства. В частности, Минцифры уже занято проработкой дополните
24.11.2022 «Т1 консалтинг» автоматизировала бизнес-функции программы Министерства финансов России «Национальная лотерея»

на основании распоряжения Правительства России от 29 августа 2019 г. № 1921-р. Организатор лотереи: Министерство финансов России. Оператор лотереи: ООО «Спортивные лотереи». Деятельность ООО «С
26.10.2022 Портал «Мои финансы» НИФИ Минфина России перешел на инфраструктуру Selectel

амотности «Мои финансы». Заказчиком проекта выступил «Научно-исследовательский финансовый институт» Министерства финансов России (НИФИ). Об этом CNews сообщили представители Selectel. Сервис «М
10.08.2022 Власти хотят освободить от НДС разработчиков военного ПО

ть отнесены к гостайне, запрещено включать в единый реестр российского софта, говорится в документе Минфина. Кого могут освободить от НДС В силу специфики льготы основными ее получателями будут
11.07.2022 Минфин РФ: в России может появиться стейблкоин и верифицированные криптокошельки

тии криптоиндустрии в России. По мнению Ивана Чебескова, директора департамента финансовой политики Минфина, регулирование в этой отрасли необходимо. «Обычно на регуляторов смотрят как на проти
21.06.2022 На экспорт российского ПО нужны деньги, но Минфин блокирует господдержку

РФРИТ. Постановление об этом 16 марта 2022 г. выпустило Правительство России. Необъяснимый протест Минфина В связи с ликвидацией «Росинфокоминвеста» аккумулированные им средства в размере 1,3

06.05.2022 Несостоявшегося поставщика техподдержки российской СУБД для Минфина отлучили от госзаказа

«Черный список» для «Айди» Как выяснил CNews, победа железноводской компании «Айди» в ИТ-тендере Минфина обернулась для организации попаданием в реестр недобросовестных поставщиков. Компания
28.04.2022 Минфину понравились идеи ФСБ по криптовалютам. Биржи заставят передавать силовикам данные клиентов

ство отклонило предложения ФСБ по дополнительной регламентации криптокошельков и майнинговых пулов. Минфину не понравилась и идея ФНС отразить в законопроекте порядок учета операций не только к
15.04.2022 Минфин разрешает россиянам расплачиваться биткоинами

Новый законопроект Минфина о криптовалюте Министерство финансов доработало законопроект о регулировании цифровых
08.04.2022 Санкции дали трещину. США внезапно разрешили поставки в Россию «железа» для интернета и телекома

рели свою санкционную политику в отношении России в пользу ее послабления. По решению американского Минфина были сняты ограничения на поставку в страну телекоммуникационного оборудования, а так
14.03.2022 Электронике из ЛНР и ДНР дали преимущество на российских госзакупках

фициальном интернет-портале правовой информации 11 марта 2022 г. Документ вносит изменения в приказ Минфина от 4 июня 2018 г. № 126н (об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного г
21.02.2022 Власти хотят тестировать россиян перед покупкой криптовалюты

Законопроект Минфина о регулировании криптовалюты Министерство финансов России подготовило и внесло в Прав
27.01.2022 Путин вступился за криптовалюты, а Минфин написал для россиян правила обращения с биткоинами

лют на территории России. В частности, такое мнение высказал глава департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. Минэкономразвития России заявило, что майнинг следует признать предпри
22.07.2021 Техподдержка российской СУБД обойдется Минфину в 37,6 миллиона за 5 месяцев

Поддержка Postgres Pro для Минфина Как выяснил CNews, техподдержка российской СУБД Postgres Pro в трех ЦОДах Минфина<
08.07.2021 Идея властей повысить налоги больно ударит по зарплатам ИТ-шников

Перенастройка налоговой системы Предложение Минфина по повышению порога льготного тарифа отчислений страховых взносов в Пенсионный фонд Р

Публикаций - 2129, упоминаний - 3123

Минфин РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 169
Microsoft Corporation 25775 134
9594 99
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 84
Oracle Corporation 7074 76
МегаФон 10742 67
Yandex - Яндекс 9215 66
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 62
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 58
IBM - International Business Machines Corp 9699 51
SAP SE 5601 50
Cisco Systems 5372 46
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 404 44
Восход ФГБУ НИИ 721 43
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 41
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 41
Google LLC 12688 40
Apple Inc 13154 40
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 40
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 37
Ростелеком - Связьинвест 1719 37
Intel Corporation 12811 37
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 36
БАРС Груп 579 32
Telegram Group 2940 31
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 31
VK - Mail.ru Group 3602 31
Крок - Croc 1964 28
Softline - Софтлайн 3743 28
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 27
Huawei 4675 26
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 24
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 24
Криста НПО 69 24
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 23
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 23
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 22
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 135 22
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 22
Meta Platforms - Facebook 4621 22
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 343
Почта России ПАО 2370 78
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 64
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 48
РЖД - Российские железные дороги 2096 46
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 34
Альфа-Банк 1979 32
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 32
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 32
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 30
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 28
Газпром ПАО 1493 28
НСПК - Национальная система платежных карт 948 27
ГПБ - Газпромбанк 1273 24
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 23
Русагро Группа Компаний 379 22
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 21
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 20
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 20
Газпром нефть 725 19
Visa International 1993 18
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 18
МКБ - Московский кредитный банк 657 18
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 18
ПСБ - Промсвязьбанк 963 17
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 17
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 15
Альфа-Групп 745 15
Альфа-Капитал УК 155 15
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 15
Силовые машины 166 15
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 14
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 14
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 14
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 96 14
Агроэко ГК 45 14
Синара Банк - ДелоБанк 69 14
О2О - Performance Group - Здоровая Еда 23 14
G-Group - Джи-групп - UD Group - Юнайт-Девелопмент Групп 18 14
ИЗТТ - Ижевский завод тепловой техники 31 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 668
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 461
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 425
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 377
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 323
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 318
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 295
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 281
Федеральное казначейство России 1949 274
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 223
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 190
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 148
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 134
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 134
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 117
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 116
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 109
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 105
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 101
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 97
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 96
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 94
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 90
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 80
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 75
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 73
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 73
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 64
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 64
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 62
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 61
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 60
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 58
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 56
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 55
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 55
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 55
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 54
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 52
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 50
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 32
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 30
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 24
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 21
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 17
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 16
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 16
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 16
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 13
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 12
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 11
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 7
Единая Россия - Политическая партия 321 6
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 6
Демократическая политическая партия США 122 6
Российский клуб финансовых директоров 32 6
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 5
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 5
АЮР - Ассоциация юристов России 51 5
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 4
ЛДПР 116 4
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 4
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 4
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 4
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 12 4
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 3
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 3
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 3
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 3
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 3
ГосИнформСистемы 160 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 686
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 415
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 365
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 361
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 277
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 251
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 210
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 210
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 207
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 169
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 157
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 153
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 144
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 142
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 126
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 125
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 123
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1842 119
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 118
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 116
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 113
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 107
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 101
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 100
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 92
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 91
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 90
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 89
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 89
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 84
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 84
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 83
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 82
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 77
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 72
Оповещение и уведомление - Notification 5943 71
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 71
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 70
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 66
Электронный документ - Electronic document 1579 66
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 215
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 174
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 87
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 65
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 64
Linux OS 11533 54
Microsoft Windows 2000 8678 52
Google Android 15243 52
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 49
Microsoft Windows 16882 46
FreePik 1841 45
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 43
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 35
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 32
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 32
Apple iOS 8583 31
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 27
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 26
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 25
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 24
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 24
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 24
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 23
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 23
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 23
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 21
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 21
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 21
Сбер - SberPay - Мульти QR - бесконтактная оплата по QR-коду - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 241 21
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 21
Apple iPad 4011 21
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 20
Apple iPhone 6 4861 20
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 382 20
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 231 20
Microsoft Office 4170 20
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 19
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 19
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 18
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 17
Путин Владимир 3454 258
Медведев Дмитрий 1665 123
Шадаев Максут 1210 94
Никифоров Николай 1138 79
Мишустин Михаил 787 77
Силуанов Антон 84 50
Греф Герман 485 47
Бойко Елена 152 41
Власов Сергей 101 40
Стрельцов Андрей 62 40
Фомичев Олег 139 39
Матвеева Татьяна 110 38
Солодовников Денис 108 38
Ермолаев Артем 379 38
Звягина Наталья 64 38
Рейман Леонид 1065 38
Чернышенко Дмитрий 580 37
Козырев Алексей 328 37
Албычев Александр 168 35
Нестеренко Татьяна 42 32
Петрушин Андрей 110 32
Лопаткин Герман 104 31
Кудрин Алексей 125 29
Евраев Михаил 266 29
Щеголев Игорь 699 29
Носков Константин 241 29
Гуральников Сергей 164 28
Чернякова Елена 30 27
Моисеев Алексей 33 27
Ведяхин Александр 180 26
Бутенко Юрий 65 26
Ляшенко Сергей 29 26
Казарин Станислав 175 26
Калина Роман 62 25
Опенышева Светлана 64 24
Левин Леонид 134 23
Абызов Михаил 69 22
Авербах Владимир 127 22
Попов Алексей 339 22
Аксаков Анатолий 163 22
Россия - РФ - Российская федерация 166164 1781
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 440
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 300
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 162
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 146
Европа 24963 113
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 110
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 101
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 96
Казахстан - Республика 6047 76
Украина 7928 75
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 69
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 67
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 66
Беларусь - Белоруссия 6289 65
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 63
Германия - Федеративная Республика 13221 61
Индия - Bharat 5869 59
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 55
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 54
Россия - УФО - Тюменская область 1365 53
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 51
Россия - ПФО - Самарская область 1577 49
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 48
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 46
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 45
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 45
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 44
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 43
Россия - УФО - Челябинская область 1512 41
Япония 13807 41
Франция - Французская Республика 8177 41
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 39
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 39
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 38
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 38
Земля - планета Солнечной системы 10865 37
Россия - ПФО - Ульяновская область 676 35
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 35
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 34
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1406
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 846
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 392
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 356
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 342
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 277
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 222
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 222
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 220
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 210
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 192
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 179
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 168
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 167
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 150
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 149
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 139
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 138
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 137
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 134
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 133
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 125
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 109
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 107
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 106
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 102
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 101
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1560 101
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 96
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 95
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 95
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 91
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 91
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 393 85
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 85
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 83
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 78
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 75
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3961 69
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 68
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 165
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 94
Ведомости 1466 70
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 64
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 54
Forbes - Форбс 1002 29
Известия ИД 770 27
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 25
РИА Новости 1033 25
Bloomberg 1627 16
TAdviser - Центр выбора технологий 468 16
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 14
Госрасходы - портал 70 13
РОИ - Российская общественная инициатива 85 12
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 11
Российская газета 290 8
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 8
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 7
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 7
FT - Financial Times 1295 7
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 6
CoinDesk 4 6
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 5
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 5
CNET Networks - CNET News 1643 5
WikiLeaks 120 5
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 4
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 4
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 4
Парламентская газета 32 4
Казахстан Сегодня 310 4
Финансовая газета 24 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 3
Total Telecom 613 3
SiliconValley.com - SV.com 239 3
Economic Times 43 3
The Register - The Register Hardware 1784 3
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 2
NYT - The New York Times 1100 2
The Bell - Издание 42 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 152
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 86
IDC - International Data Corporation 4975 28
Gartner - Гартнер 3658 23
Рустелеком ТК 305 9
S&P 500 565 8
Internet Stock Report 994 8
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 7
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 5
CNews Tenders 18 5
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 4
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 4
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 4
Forrester Research 834 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 3
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 3
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 3
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 3
BCG - Boston Consulting Group 117 2
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 2
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 2
CNews Рынок ИТ-услуг 171 2
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 2
Moody's Investors Service 136 2
Gartner - AMR Research 48 2
TrendForce 187 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
SimilarWeb 62 1
Microsoft Research 144 1
IBM Research 111 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
Counterpoint Research 110 1
CNews Инновация года - награда 155 1
НМГ - Медиалогия 37 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
РАН - Российская академия наук 2122 30
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 20
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 15
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 13
Минфин РФ - НИФИ - Научно-исследовательский финансовый институт 16 13
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 11
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 10
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 10
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 9
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 91 9
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 8
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 8
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 7
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 6
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 6
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара - Институт экономики переходного периода, ИЭПП - Институт экономических проблем переходного периода, ИЭППП 17 6
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 123 6
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 5
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 5
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 59 5
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 5
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 4
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 4
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 3
Ланит Сетевая академия - учебный центр 51 3
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 3
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 3
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 3
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 3
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 58 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
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