Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации

Минфин России отклонил налоговые льготы для электроники, роботов и БПЛА из-за больших затрат реального роста производства, то средства будут потеряны безвозвратно и уже в этом случае опасения Минфина России вполне обоснованны, резюмировал эксперт. Мнения экспертов Руководитель стратег

Считать не умеют? Минфин и Казначейство лихо переплатили за суверенное ИТ-оборудование т «Коммерсант». Отметим, что оба ведомства напрямую связаны с бюджетом страны. Нарушения в закупках Минфина и Казначейства выявили эксперты Счетной палаты. Они провели проверку использования бю

Минфин предложил взвинтить налог на иностранные товары с маркетплейсов портные товары, которые физические лица покупают через маркетплейсы, пишет «Интерфакс». По расчетам Минфина, в ближайшие три года повышение НДС может принести бюджету дополнительные 4,4 трлн ру

Власти хотят легализовать в России онлайн-казино Предложение о снятии запрета В Министерстве финансов (Минфин) России предложили Президенту России Владимиру Путину легализовать онлайн-казино в стр

Ирина Окладникова, первый замминистра финансов РФ на CNews FORUM: Нецелевого расходования бюджетных средств стало меньше благодаря цифровизации и годы, были созданы с нуля и доработаны почти все государственные информационные системы «Большого Минфина»: «Электронный бюджет», система контроля за оборотом драгметаллов, все системы Федера

Минфин: ИИ-агенты рассматривают бюджетные заявки за минуту, живые сотрудники — неделями ктор CNews Александра Кирьянова «Мы в прошлом году протестировали агента, который вместо сотрудника Минфина принимает на вход запрос от любого потребителя бюджетных средств, анализирует его на

Минфин России: Льгота по НДС для разработчиков ПО остается бессрочной вызвала бурную негативную реакцию у игроков рынка По ее словам, несмотря на то, что в новом пакете Минфина было очень много предложений, самый активный отклик был именно на отмену льгот по НДС

Минфин России и Сбербанк подписали соглашение о взаимодействии в сфере искусственного интеллекта других критически важных факторов. При этом окончательное принятие решений останется за экспертами Минфина. Внимание сторон также будет направлено на создание принципиально нового процесса под

Минфин Алтайского края перешел с Microsoft на российские программные решения реализован вместе с компанией «Галэкс» – системным интегратором. Важной задачей проекта стало выполнение технологических работ максимально плавно, не нарушая деятельности заказчика, чтобы сотрудники Минфина и КАУ могли работать в привычном режиме и пользоваться необходимыми сервисами и информационными ресурсами. Реализация проекта заняла два месяца. Работы проведены в два этапа: внедрение

Минфин потратит миллиарды на отечественные серверы, российский Linux и на замену ПО Microsoft аратной части. Параллельно будет модернизирована Система обеспечения безопасности информации (СОБИ) Минфина. Внедряются российские решения для межсетевого экранирования, криптографической защит

Минфин России, Гознак и Финансовый университет будут вместе готовить высококвалифицированных специалистов в сфере цифровизации общественных финансов только укрепляет и расширяет возможности для взаимодействия. Уверен, Центр формирования компетенций Минфина России и АО «Гознак» на базе Финансового университета станет одной из ключевых площад

Власти хотят запретить продажи в России зарубежного ПО. Кто под ударом бой поправки к процедурам госзакупок, регулируемым федзаконами 44-ФЗ и 223-ФЗ. Попутно новый проект Минфина предлагает полностью запретить через тендерные площадки зарубежные интегральные схемы

Британский Минфин десятилетиями эксплуатирует SAP 20-летней давности и не может найти ему замену версия ECC 6.0. Тем не менее, это очень старое программное обеспечение – сбежавшая из России SAP выпустила его в 2005 г., а в 2027 г. она полностью прекратит его поддержку, что и понуждает британский Минфин к поиску и скорейшему нахождению ему альтернативы. Этот вопрос пытается решить «Управление по налогам и таможенным сборам Его Величества (His Majesty's Revenue and Customs, HMRC). В наст

Минфин Челябинской области мигрировал на СУБД Postgres Pro: как прошло импортозамещение оекта импортозамещения было необходимо реализовать бесшовный перевод ключевых информационных систем Минфина на отечественную систему управления базами данных. Одним из важных этапов проекта ста

США ввели тотальные санкции против россиян. Им запрещено оказывать ИТ-услуги, перекрываются поставки электроники ть россиянам услуги по ИТ-консалтингу и разработке, а также предоставлять облачные сервисы в области ПО для управления предприятия и производством. Данная мера вступает в силу с 12 сентября 2024 г. В Минфине США подчеркнули, что целью является запрет доступа российского военно-промышленного комплекса к ПО и ИТ-сервисам. При этом власти США продолжают поддержать свободу распространения инфор

Минфин покупает СХД, серверы и ПАКи на 2,5 миллиарда сы (ПАК), СХД, сервера и ПО, с целью модернизации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Минфина, предназначенной для функционирования их информсистем. В планы Министерства входит со

Сбербанк и Минфин внедрят искусственный интеллект в бюджетный процесс отказов, а также позволит уменьшить нагрузку на специалистов до 70%. Используя ИИ-агента, эксперты Минфина будут самостоятельно адаптировать решение на основе искусственного интеллекта и приме

Минфин и Минпромторг не могут договориться, что такое АРМ. Это позволит госзаказчикам искусственно ограничить конкуренцию Разногласия в Правительстве У Минфина и Минпромторга возникли разногласия о том, нужно ли конкретизировать определение авто

«БФТ-Холдинг» развернул витрины данных для Минфина России ми финансами «Электронный бюджет» (ГИИС «Электронный бюджет») – это основная информационная система Минфина России, состоящая из множества подсистем, модулей и отдельных компонентов. Указанная

Минфин Челябинской области и «БФТ-Холдинг» произвели миграцию информационных систем на отечественное ПО экспортному контролю (ФСТЭК) и включенную в реестр отечественного ПО. «Данные информационных систем Минфина имеют огромную ценность и являются неотъемлемой частью ключевых процессов обеспечения

Страны БРИКС создают собственную платежную систему ле по созданию многосторонней цифровой расчетно-платежной платформы, говорится на сайте российского Минфина об итогах встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС в

Россиян ждут новые поборы в маркетплейсах. Грядет искусственное повышение цен из-за решения Минфина «Подарочек» от Минфина Министерство финансов России отказалось поддерживать предложение оставить в покое ста

«БФТ-холдинг» создал единое хранилище электронных документов для Министерства финансов Белоруссии формированию системы управления государственными финансами Белоруссии «БФТ-холдинг» совместно с ИВЦ Минфина Белоруссии создали единое хранилище электронных документов финансово-хозяйственной де

Минфин Челябинской области автоматизировал взаимодействие систем исполнения бюджета и бухгалтерского учета 1С». Первый заместитель министра финансов Челябинской области Александр Грязев сказал: «Специалисты Минфина проанализировали опыт взаимодействия пользователей двух этих систем. Попробовали вычл

В России готовятся возродить продажу алкоголя онлайн оведение эксперимента по дистанционной продаже вина. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей Минфина. Речь идет только о российском вине, которое будут доставлять через «Почту России». З

Операторы мечтают о тотальном импортозамещении роутеров, точек Wi-Fi, коммутаторов. Минфин резко против приятие. Причины не раскрываются. Найти выход из ситуации, который позволит обойтись без разрешения Минфина, пытаются другие министерства. В частности, Минцифры уже занято проработкой дополните

«Т1 консалтинг» автоматизировала бизнес-функции программы Министерства финансов России «Национальная лотерея» на основании распоряжения Правительства России от 29 августа 2019 г. № 1921-р. Организатор лотереи: Министерство финансов России. Оператор лотереи: ООО «Спортивные лотереи». Деятельность ООО «С

Портал «Мои финансы» НИФИ Минфина России перешел на инфраструктуру Selectel амотности «Мои финансы». Заказчиком проекта выступил «Научно-исследовательский финансовый институт» Министерства финансов России (НИФИ). Об этом CNews сообщили представители Selectel. Сервис «М

Власти хотят освободить от НДС разработчиков военного ПО ть отнесены к гостайне, запрещено включать в единый реестр российского софта, говорится в документе Минфина. Кого могут освободить от НДС В силу специфики льготы основными ее получателями будут

Минфин РФ: в России может появиться стейблкоин и верифицированные криптокошельки тии криптоиндустрии в России. По мнению Ивана Чебескова, директора департамента финансовой политики Минфина, регулирование в этой отрасли необходимо. «Обычно на регуляторов смотрят как на проти

На экспорт российского ПО нужны деньги, но Минфин блокирует господдержку РФРИТ. Постановление об этом 16 марта 2022 г. выпустило Правительство России. Необъяснимый протест Минфина В связи с ликвидацией «Росинфокоминвеста» аккумулированные им средства в размере 1,3

Несостоявшегося поставщика техподдержки российской СУБД для Минфина отлучили от госзаказа «Черный список» для «Айди» Как выяснил CNews, победа железноводской компании «Айди» в ИТ-тендере Минфина обернулась для организации попаданием в реестр недобросовестных поставщиков. Компания

Минфину понравились идеи ФСБ по криптовалютам. Биржи заставят передавать силовикам данные клиентов ство отклонило предложения ФСБ по дополнительной регламентации криптокошельков и майнинговых пулов. Минфину не понравилась и идея ФНС отразить в законопроекте порядок учета операций не только к

Минфин разрешает россиянам расплачиваться биткоинами Новый законопроект Минфина о криптовалюте Министерство финансов доработало законопроект о регулировании цифровых

Санкции дали трещину. США внезапно разрешили поставки в Россию «железа» для интернета и телекома рели свою санкционную политику в отношении России в пользу ее послабления. По решению американского Минфина были сняты ограничения на поставку в страну телекоммуникационного оборудования, а так

Электронике из ЛНР и ДНР дали преимущество на российских госзакупках фициальном интернет-портале правовой информации 11 марта 2022 г. Документ вносит изменения в приказ Минфина от 4 июня 2018 г. № 126н (об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного г

Власти хотят тестировать россиян перед покупкой криптовалюты Законопроект Минфина о регулировании криптовалюты Министерство финансов России подготовило и внесло в Прав

Путин вступился за криптовалюты, а Минфин написал для россиян правила обращения с биткоинами лют на территории России. В частности, такое мнение высказал глава департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. Минэкономразвития России заявило, что майнинг следует признать предпри

Техподдержка российской СУБД обойдется Минфину в 37,6 миллиона за 5 месяцев Поддержка Postgres Pro для Минфина Как выяснил CNews, техподдержка российской СУБД Postgres Pro в трех ЦОДах Минфина<