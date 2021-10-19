Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Минфин РФ
Министерство финансов Российской федерации
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 875, упоминаний - 1404
Минфин РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 105
|Медведев Дмитрий 1433 54
|Никифоров Николай 1126 45
|Носков Константин 201 26
|Чернякова Елена 26 24
|Мишустин Михаил 302 23
|Четвернин Алексей 651 22
|Бойко Елена 151 22
|Шадаев Максут 384 21
|Левин Леонид 83 18
|Чамара Денис 57 18
|Власов Сергей 76 18
|Цариковский Федор 31 17
|Ляшенко Сергей 29 17
|Калина Роман 60 17
|Звягина Наталья 64 17
|Крюков Сергей 26 17
|Раков Ярослав 48 17
|Евстигнеев Сергей 21 17
|Герасимюк Максим 20 17
|Бутенко Юрий 64 17
|Песчанских Георгий 37 17
|Приданкин Андрей 30 17
|Стрельцов Андрей 53 17
|Козырев Алексей 270 16
|Албычев Александр 74 15
|Ковнир Евгений 71 15
|Фомичев Олег 107 15
|Новиков Павел 67 15
|Селиванов Дмитрий 48 15
|Акимов Максим 167 15
|Петрушин Андрей 64 14
|Иванов Алексей 76 14
|Матвеева Татьяна 83 14
|Чернышенко Дмитрий 234 13
|Соколов Алексей 121 13
|Рудзевич Мария 34 12
|Комар Евгений 20 12
|Козлов Александр 54 11
|Лопаткин Герман 102 11
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754894, в очереди разбора - 658585.
Создано именных указателей - 46350.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754894, в очереди разбора - 658585.
Создано именных указателей - 46350.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru