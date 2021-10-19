Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации

Россия вырывается в лидеры по добыче биткоина 1

Юный хакер из России отсудил у государства деньги и заставил извиниться прокурора 1

США ввели санкции против московского криптообменника 1

Правительство обяжет крупнейшие госкомпании закупать российскую электронику 1

Государственный регулировщик воздушного движения России бессрочно переходит с Oracle на Postgres Pro 2

Terralink выпустила пакет обновлений версии платформы Terralink xDE 2

Госдеп США поголовно сидит на устаревшей Windows и пускает в свою секретную сеть кого попало 1

Минпромторг придумал 5 направлений цифровой трансформации обрабатывающей промышленности России 1

Власти готовят закон о конфискации у россиян биткоинов для борьбы с коррупцией 1

Власти одобрили стратегии цифровой трансформации России 1

На поддержку российской электроники государство потратит 800 миллиардов 1

Затраты на систему управления российскими госданными урезали в полтора раза 1