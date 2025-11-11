Минфин России: Льгота по НДС для разработчиков ПО остается бессрочной
Правительство России начало поэтапную отмену ранее введенных налоговых льгот для ИТ-компаний. Отмену льготы по НДС для разработчиков ПО решили отложить — как пояснила первый заместитель министра финансов России Ирина Окладникова на CNews FORUM, бессрочно. Сейчас ставка НДС для всех организаций составляет 20%, но для ИТ-компаний с 2021 г. действует нулевая ставка.
Нулевая ставка НДС остается
Количество беспрецедентных мер поддержки российской ИТ-отрасли постепенно сокращается — правительство России приступило к поэтапной отмене ранее введенных льгот по налогам для ИТ-компаний. Тем не менее, льгота по НДС для разработчиков ПО остается бессрочной — это на CNews FORUM 11 ноября 2025 г. подтвердила первый заместитель министра финансов России Ирина Окладникова.
«Наша задача — получить дополнительный доход, как Минфин на площадке правительства мы это активно обсуждаем и пытаемся собрать все доходы, какие можем, — подчеркнула Окладникова. — Любые льготы у нас всегда вызывают вопросы, особенно те, что были введены много лет назад».
По ее словам, несмотря на то, что в новом пакете Минфина было очень много предложений, самый активный отклик был именно на отмену льгот по НДС для российского ПО.
«Удивительно, но отрасль консолидировалась, очень доходчиво и правильно показала нам реальные последствия для самих компаний. Все очень активно развивается, мы это тоже видим. Но финансовые результаты, которые будут в случае отмены такой льготы, заставили нас передумать», — призналась заместитель министра.
В итоге, во втором чтении было принято отказаться от отмены этой льготы — «она пока отложена бессрочно», пояснила Окладникова.
Как ИТ-ассоциации отстояли льготу
Напомним, 29 сентября 2025 г. Минфин также предложил увеличить льготный тариф страховых взносов для ИТ-компаний с 7,6 до 15% — эта инициатива наряду с отменой льгот по НДС вызвала бурную негативную реакцию у игроков рынка.
20 октября представители ИТ-ассоциаций направили письма премьер-министру Михаилу Мишустину и председателю Госдумы Вячеславу Володину, в которых попросили эти льготы сохранить. По оценкам участников рынка, их отмена приведет к падению выручки компаний уже в 2026 г. более чем на 100 млрд руб. Рост отрасли тем временем замедлится до 3–5% в год, что спровоцирует массовые сокращения в ИТ-компаниях и снижение темпов импортозамещения софта. Иными словами, налог по ставке 22% стал бы для отрасли оборотным налогом и вызвал бы рост стоимости софта на сумму НДС.
Вскоре правительство подтвердило, что льготу на покупку отечественного ПО. Теперь правительство подтвердило, что окончательно откажется от отмены льготы сохранят. Это значит, что разработчики продолжат продавать ПО без НДС, удерживать цены, больше зарабатывать и инвестировать в развитие.
Что еще предлагал Минфин
В то же время российский Минфин будет в два раза увеличивать льготный тариф страховых взносов для ИТ-компаний. Сейчас он составляет 7,6%, а вырастет до 15%, хотя нынешний уровень был бессрочным — таким в «пандемийном» 2020 г. его сделал глава государства. Нововведение не затронет только взносы за сотрудников, чья зарплата превышает 2,8 млн руб. в год. Но на эти зарплаты действует повышенный НДФЛ — минимум 15%, если годовая зарплата достигла 2,4 млн руб.
Как объяснял глава Минфина Антон Силуанов, особый льготный режим на уровне 7,6% «решил свою задачу», индустрия демонстрирует высокие финансовые результаты, а уровень зарплат превышает среднероссийский в 2,5–3 раза.
В пояснительной записке к законопроекту «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ» отмечается, что повышение единого льготного тарифа страховых взносов для ИТ-компаний за три года принесет в государственные внебюджетные фонды порядка 400 млрд руб.
Что касается налога на прибыль, его в 2025 г. оставили на уровне 5% — таким он и останется в 2026 г.