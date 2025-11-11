Минфин России: Льгота по НДС для разработчиков ПО остается бессрочной

Правительство России начало поэтапную отмену ранее введенных налоговых льгот для ИТ-компаний. Отмену льготы по НДС для разработчиков ПО решили отложить — как пояснила первый заместитель министра финансов России Ирина Окладникова на CNews FORUM, бессрочно. Сейчас ставка НДС для всех организаций составляет 20%, но для ИТ-компаний с 2021 г. действует нулевая ставка.

Нулевая ставка НДС остается

Количество беспрецедентных мер поддержки российской ИТ-отрасли постепенно сокращается — правительство России приступило к поэтапной отмене ранее введенных льгот по налогам для ИТ-компаний. Тем не менее, льгота по НДС для разработчиков ПО остается бессрочной — это на CNews FORUM 11 ноября 2025 г. подтвердила первый заместитель министра финансов России Ирина Окладникова.

«Наша задача — получить дополнительный доход, как Минфин на площадке правительства мы это активно обсуждаем и пытаемся собрать все доходы, какие можем, — подчеркнула Окладникова. — Любые льготы у нас всегда вызывают вопросы, особенно те, что были введены много лет назад».

Возможная отмена льготы по НДС вызвала бурную негативную реакцию у игроков рынка

По ее словам, несмотря на то, что в новом пакете Минфина было очень много предложений, самый активный отклик был именно на отмену льгот по НДС для российского ПО.

«Удивительно, но отрасль консолидировалась, очень доходчиво и правильно показала нам реальные последствия для самих компаний. Все очень активно развивается, мы это тоже видим. Но финансовые результаты, которые будут в случае отмены такой льготы, заставили нас передумать», — призналась заместитель министра.

В итоге, во втором чтении было принято отказаться от отмены этой льготы — «она пока отложена бессрочно», пояснила Окладникова.

Как ИТ-ассоциации отстояли льготу

Напомним, 29 сентября 2025 г. Минфин также предложил увеличить льготный тариф страховых взносов для ИТ-компаний с 7,6 до 15% — эта инициатива наряду с отменой льгот по НДС вызвала бурную негативную реакцию у игроков рынка.

20 октября представители ИТ-ассоциаций направили письма премьер-министру Михаилу Мишустину и председателю Госдумы Вячеславу Володину, в которых попросили эти льготы сохранить. По оценкам участников рынка, их отмена приведет к падению выручки компаний уже в 2026 г. более чем на 100 млрд руб. Рост отрасли тем временем замедлится до 3–5% в год, что спровоцирует массовые сокращения в ИТ-компаниях и снижение темпов импортозамещения софта. Иными словами, налог по ставке 22% стал бы для отрасли оборотным налогом и вызвал бы рост стоимости софта на сумму НДС.

Вскоре правительство подтвердило, что льготу на покупку отечественного ПО. Теперь правительство подтвердило, что окончательно откажется от отмены льготы сохранят. Это значит, что ​​разработчики продолжат продавать ПО без НДС, удерживать цены, больше зарабатывать и инвестировать в развитие.

Что еще предлагал Минфин

В то же время российский Минфин будет в два раза увеличивать льготный тариф страховых взносов для ИТ-компаний. Сейчас он составляет 7,6%, а вырастет до 15%, хотя нынешний уровень был бессрочным — таким в «пандемийном» 2020 г. его сделал глава государства. Нововведение не затронет только взносы за сотрудников, чья зарплата превышает 2,8 млн руб. в год. Но на эти зарплаты действует повышенный НДФЛ — минимум 15%, если годовая зарплата достигла 2,4 млн руб.

Как объяснял глава Минфина Антон Силуанов, особый льготный режим на уровне 7,6% «решил свою задачу», индустрия демонстрирует высокие финансовые результаты, а уровень зарплат превышает среднероссийский в 2,5–3 раза.

В пояснительной записке к законопроекту «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ» отмечается, что повышение единого льготного тарифа страховых взносов для ИТ-компаний за три года принесет в государственные внебюджетные фонды порядка 400 млрд руб.

Что касается налога на прибыль, его в 2025 г. оставили на уровне 5% — таким он и останется в 2026 г.