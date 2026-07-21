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Индексная книга (каталог) CNews*
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Володин Вячеслав

СОБЫТИЯ


21.07.2026 «Госуслуги» будут предупреждать россиян об оформленных на них кредитах 1
21.07.2026 Правительство России одобрило законопроект: Госзакупки избавят от лишней бюрократии 1
08.06.2026 Бизнесмена признали виновным из-за покупки земли для ИТ-деревни 1
18.05.2026 Льготу по НДС расширят на российские облачные сервисы 1
14.05.2026 Киберполиция ликвидировала крупнейший центр телефонных мошенников 1
22.04.2026 Власти разрешили эксперимент с мобильными аптеками 1
19.03.2026 Россияне массово переходят в «мессенджер», который не заблокируют, и это не Max. Он существует десятилетиями 1
16.02.2026 В России готовится запрет на создание аудио и видео подделок реальных людей 1
10.02.2026 В России начинается «замедление» Telegram. Опрос 1
10.02.2026 Сбербанк потратит полтриллиона рублей на новый суперкомпьютер. Первые два безнадежно устарели 1
28.01.2026 Уголовная ответственность за атаки на критическую инфраструктуру наступит только при доказанном ущербе. За ошибки эксплуатации дадут штраф 1
21.11.2025 Россиян хотят лишить скидок в Ozon и Wildberries. За этим стоят крупнейшие банки страны во главе со Сбербанком. Опрос 1
11.11.2025 Минфин России: Льгота по НДС для разработчиков ПО остается бессрочной 1
21.10.2025 Российские ИТ-компании просят Мишустина и Госдуму сохранить им нулевой НДС. Иначе темпы роста в отрасли рухнут в разы 1
25.09.2025 В России введено регулирование «цифровых подписок»: деньги нельзя будет списывать с удаленных банковских карт 1
28.08.2025 Каждый второй россиянин против допуска на госслужбу вернувшихся релокантов 1
08.07.2025 Деньги россиян спасены. Сайтам запретят автоматически списывать плату за подписки 1
07.07.2025 Россиянам хотят замораживать балансы мобильных телефонов, если увидят признаки мошенничества 1
21.05.2025 В России мигрантов начнут отслеживать через смартфоны. Уклонистов выдворят из страны 1
19.05.2025 Власти призывают россиян к бдительности: В салонах связи могут обмануть 1
09.04.2025 Госдума взялась за законодательное регулирование ИИ. Создана рабочая группа 1
07.04.2025 Российские цены на рекламу в Facebook* и Instagram** выросли на 50% из-за скорого запрета 1
06.03.2025 Дмитрий Григоренко: Правительство достигло рекордных показателей исполнительской дисциплины при взаимодействии с Госдумой 1
25.02.2025 Представители бизнеса предложили смягчить уголовное преследование ИТ-предпринимателей в России 1
13.02.2025 После хорошей характеристики Минцифры из-под стражи освобожден Юрий Усков, основатель ИТ-компании iSpring 1
19.09.2024 Бывшие сотрудники российской «дочки» Oracle вцепились в свои миллионные премии и не хотят их возвращать. На помощь позвали лично Путина 1
04.09.2024 В России ущерб от ИT-преступлений достиг 99 миллиардов за полгода 1
17.07.2024 Депутатов в Госдуму будут пускать по биометрии 1
16.07.2024 В России создается ИТ-платформа для пенсионного и соцстрахования добровольцев СВО 1
02.07.2024 Через тернии к льготам. ИТ-компаниям хотят ужесточить правила получения льгот по налогу на прибыль 1
14.05.2024 Шадаев остался министром цифрового развития. Над ним будут два вице-премьера 1
07.05.2024 Списку неплательщиков алиментов быть. Госдума России приняла закон о «госреестре алиментщиков» 1
17.11.2023 Принят в первом чтении закон о запрете пользоваться мобильниками во время уроков 1
09.11.2023 Татарстанские разработчики отразили массированную атаку ботов с данными об имуществе «российских чиновников 1
08.11.2023 Власти жаждут отомстить за утечки персональных данных. Штрафы вырастут в разы 1
14.09.2023 Сбербанк, «Яндекс», МТС, «Мегафон» и «Билайн» высказали свое «нет» госмонополии на персональные данные 1
20.10.2022 Путин дал старт продаже в России рецептурных лекарств через интернет 1
04.10.2022 В России будут продавать через интернет рецептурные лекарства. Начнут с Москвы 1
27.07.2022 Отложенная карма. Уход из России обернулся для Microsoft гигантскими потерями 1
14.07.2022 Главе Минцифры прочат пост вице-премьера 1

Публикаций - 108, упоминаний - 113

Володин Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9215 12
Ростелеком 10948 10
Google LLC 12687 6
МегаФон 10742 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
VK - Mail.ru Group 3602 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 5
X Corp - Twitter 2938 4
Huawei 4675 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
Telegram Group 2940 4
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 3
Microsoft Corporation 25774 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 99 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 2
SAP SE 5601 2
Apple Inc 13154 2
InfoWatch - Инфовотч 1185 2
9594 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 2
NVision Group - Энвижн Груп 699 2
Ростелеком - Связьинвест 1719 2
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 71 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 404 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 1
Дремучий лес - хостинг-провайдер 22 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 1
Финтех Лаб - Fintech Lab 23 1
Газинформсервис - ГИС 496 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 1
Ниеншанц 124 1
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 117 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 265 1
Свемел МВП - Swemel 33 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 15
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 5
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 3
Superjob - Суперджоб 858 3
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 2
Пепеляев Групп - Пепеляев, Гольцблат и партнеры 29 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
Почта России ПАО 2370 2
Газпром ПАО 1493 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1307 2
Альфа-Банк 1979 2
Совкомбанк ПАО 316 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 2
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 43 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Sony Music Entertainment 161 1
A.T.Legal 18 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 1
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 44 1
Tiger Global Management 44 1
Национальные приоритеты АНО 27 1
ОрдерКом 15 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 39 1
Социальные гарантии 41 1
Резонанс НПП 407 1
Артек Венчурз 2 1
Ozon Банк - Озон Банк - Оней Банк - Еком Банк 62 1
РК-Аудит 2 1
ivy - Айви банк 2 1
Arthur D. Little 14 1
ИТ-кластер Сибири НП 3 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 83
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 40
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 36
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 34
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 20
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 18
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 13
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 12
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 12
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 9
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 8
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 7
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 6
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 5
Федеральное казначейство России 1949 5
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 4
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 44 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 3
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 3
Единая Россия - Политическая партия 321 15
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 8
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 6
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 5
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 5
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 3
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 2
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 12 2
АЮР - Ассоциация юристов России 51 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
НАПКА - Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств 1 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 6 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
АБА - Ассоциация блогеров и агентств 11 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
ЛДПР 116 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 38
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 13
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 10
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 8
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 8
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1842 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 8
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 7
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 7
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4393 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 6
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 6
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9355 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 5
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 5
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 5
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 5
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 5
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 5
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 27
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 8
FreePik 1841 5
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 4
Госдума РФ - ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - ГАС СОЗД Законотворчества - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru - Единая национальная система разработки регуляторных решений 64 4
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 4
Linux OS 11533 4
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 70 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 3
Apple - App Store 3109 3
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 141 2
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 193 2
IMO.IM - кроссплатформенное приложение для мгновенного обмена сообщениями - мессенджер 36 2
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 126 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
Microsoft Windows 16882 2
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
Huawei AppGallery 353 2
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 2
VK - Яндекс.Дзен 258 1
Stafory - робот Вера 377 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 1
Ред Софт - GosLinux - ГосЛинукс 53 1
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 117 1
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 116 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Почта 360 - Yandex Mail 181 1
Google Cloud Services 244 1
Google Meet 78 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Microsoft Alliance Intelligent Cloud - Microsoft Intelligent Cloud 19 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 120 1
Путин Владимир 3454 44
Собянин Сергей 538 18
Медведев Дмитрий 1665 16
Никифоров Николай 1138 15
Сурков Владислав 73 11
Вайно Антон 25 11
Щеголев Игорь 699 11
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