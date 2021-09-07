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Володин Вячеслав


07.09.2021 «Росэлектроника» создаст единое облако для разработчиков радиоэлектроники 1
17.08.2021 Власти выделяют 7 млрд на «духовно-нравственный» контент для молодежи в Рунете 1
29.06.2021 Путин одобрил создание в России государственного конкурента HeadHunter 2
23.04.2021 В России запретили сайты и приложения с данными о недвижимости 1
04.02.2021 Власти разрешают силовикам следить за россиянами без разрешения суда 1
02.02.2021 Москвичи не хотят возвращаться в офисы после удаленки 1
27.01.2021 В России будут начислять налоговые вычеты удаленно и без подачи 3-НДФЛ 1
15.12.2020 В России впервые суд потребовал удалить пиратское ПО из магазина приложений. Под ударом Android 1
26.11.2020 Власти ухудшили законопроект об «удаленке» и лишили россиян «права на офлайн» 1
27.05.2020 Госдума запретила в России «пиратские» приложения. Просьбы участников рынка о его смягчении были проигнорированы 1
06.03.2020 Коллекторы хотят проникнуть на «Госуслуги», чтобы было легче искать россиян 1
22.01.2020 Куратором ИТ в Госдуме стал скандальный журналист-разоблачитель 1
17.12.2019 Путин распорядился перевести россиян на электронные трудовые книжки 1
03.12.2019 Россиян переводят на электронные трудовые книжки. Законопроект одобрен Думой 1
17.07.2019 Россиян перестанут сажать за GPS-трекеры и фотокамеры 2
20.06.2019 Депутатов Госдумы заставят проходить биометрическую идентификацию перед голосованием 1
11.04.2019 ФСБ объяснила Госдуме, что смартфон не является устройством для шпионажа 1
05.04.2019 Депутаты работают над цифровыми законами вместе с бизнесом 1
06.03.2019 Госдума отрегулировала цифровые права без блокчейна и криптовалют 1
27.02.2019 Путин поручил разработать нацстратегию по искусственному интеллекту 1
12.02.2019 Слуги народа одобрили создание в России «автономного Рунета» 1
25.01.2019 Центробанку разрешили блокировать сайты в Рунете 1
17.08.2018 «Ростех» создает кластер для производства киберзащищенных высокоточных станков во Владимирской области 1
13.06.2018 Владимир Путин уволил советника по интернету Германа Клименко 2
14.05.2018 Как на самом деле писались программы развития интернета в России 2
13.04.2018 Госдума собралась запретить ПО и «железо» из США. Реакция ИТ-компаний 1
29.03.2018 В России создается Совет по цифровой экономике 1
27.03.2018 Глава Госдумы внес законопроект о криптовалютах. Что в нем написано, и что об этом думает рынок 1
30.01.2018 США опубликовали «Кремлевский доклад». Врагами Америки названы министр связи, глава «Яндекса» и Евгений Касперский 1
30.11.2017 Развитие Рунета поручат борцу с торрентами, VPN и мессенджерами 1
24.11.2017 Операторов обязали блокировать номера «телефонных террористов» 1
25.09.2017 Госдума готовит закон об отношениях людей и роботов 1
21.07.2017 Советник президента заблокировал назначение директора Института развития интернета 1
30.12.2016 Президент не позволил создавать ГИС учета всех учащихся 1
06.04.2016 Медведев утвердил план госзакупки российских чипов 1
12.10.2015 Внимание Правительства к ИТ в госсекторе упало до рекордной отметки 1
08.10.2015 Путину написали Программу идеального Рунета: Тотальное лицензирование, запрет хождения валюты, российское «железо» и ПО 1
06.10.2015 «Институт развития интернета» представил предложения по развитию российской части интернета и связанных отраслей 2
24.11.2014 ФРИИ и РАЭК основали институт развития интернета 1
05.09.2013 Медведев обновил состав правкомиссии по ИТ: выбыли президенты IBS, УЭК и «Ростелекома» 1

Публикаций - 62, упоминаний - 74

Володин Вячеслав упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 7
VK - Mail.ru Group 2485 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 4
Yandex - Яндекс 4101 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 4
Ростех - Ростехнологии 2230 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 2
Google LLC 7161 2
Ростелеком Связьинвест 702 2
3761 2
Apple Inc - Эппл Рус 7724 2
Huawei 2732 2
Крок 1221 1
АФК Система ПАО 996 1
Базальт СПО 206 1
TrueConf - ТруКонф 252 1
ГЛОНАСС АО 82 1
Spirit DSP - Спирит Корп 246 1
Росплатформа - Р-Платформа 56 1
SAP SE 3216 1
Twitter 2204 1
Microsoft Corporation 11127 1
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
Пепеляев Групп 25 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Газпромбанк - ГПБ 693 2
Sony Music Entertainment 41 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 1
UMG - Universal Music Group 86 1
Автоматика КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 22 1
Бинбанк 184 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
Национальные приоритеты АНО 5 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 158 1
СКБ-банк 86 1
Газпром-Медиа Холдинг 120 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Ак Барс Банк 173 1
Совкомбанк ПАО 147 1
Альфа-Групп 324 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Роснефть НК 367 1
Россети ПАО 168 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Альфа-Банк 1127 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
AliExpress 275 1
Почта Банк 289 1
Газпром ПАО 524 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 32
Президент Российской Федерации 1441 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 13
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 507 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 6
Правительство РФ 2207 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 4
МКС - Международная космическая станция 98 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 3
Администрация Президента РФ 269 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 2
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 2
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 25 2
Государственно-правовое управление Президента Российской Федерации 2 2
Федеральное собрание Российской Федерации 79 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 8 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству 3 1
Президент США - The White House - Белый дом 50 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 1
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Комитет по по экономической политике 2 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов 1 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 3 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека 1 1
Единая Россия - Политическая партия 176 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 2
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
Справедливая Россия - Российская политическая партия 71 2
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 5 2
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
ЛДПР 69 1
НАПКА - Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
Big Data - Большие данные 1136 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 2
UDP - User Datagram Protocol 84 2
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 56 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1348 1
Data Fabric - DataFabric - Фабрика данных - Единое решение (концептуальная архитектура) управления хранением информации в системах разных производителей 39 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 1
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 493 1
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 27 1
ИТ-аудит 75 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
3D-печать 135 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 232 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Цифровые деньги 17 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 85 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 48 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Apple - App Store 2198 2
LiveInternet - блог-платформа 121 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 670 2
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
VK - Mail.ru Одноклассники 858 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Huawei AppGallery 95 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 1
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 51 1
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 373 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 1
Music Downloader 1 1
Free MP3 Downloader 1 1
Путин Владимир 1828 24
Сурков Владислав 59 10
Медведев Дмитрий 1434 8
Никифоров Николай 1126 6
Аксаков Анатолий 98 5
Дворкович Аркадий 169 4
Матвиенко Валентина 60 3
Клименко Герман 31 3
Крашенинников Павел 10 3
Мукабенова Марина 2 2
Абрамович Роман 23 2
Бокова Людмила 80 2
Клишас Андрей 44 2
Буянов Максим 3 2
Ющенко Александр 25 2
Бортников Александр 19 2
Петров Сергей 51 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 2
Толстых Петр 3 2
Чемезов Сергей 121 2
Шувалов Игорь 64 2
Щеголев Игорь 676 2
Припачкин Юрий 26 2
Васильев Евгений 93 2
Хинштейн Александр 50 2
Вексельберг Виктор 97 2
Горелкин Антон 34 2
Усманов Алишер 241 1
Лугов Андрей 32 1
Левин Леонид 83 1
Одинцов Дмитрий 83 1
Смирнов Алексей 142 1
Титов Борис 27 1
Рубанов Владимир 61 1
Песков Дмитрий 65 1
Стрелков Сергей 12 1
Юрченко Евгений 75 1
Волож Аркадий 181 1
Греф Герман 205 1
Жаров Александр 165 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 56
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 5
Япония 2802 2
Россия - Владимирская область 368 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Европа 3774 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 1
Индия - Республика 2175 1
Россия - Курганская область 261 1
США - Вашингтон 334 1
Украина 3378 1
Россия - Республика Крым 626 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 1
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ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 164 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 2
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ГПК РФ - Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 15 1
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Сельское хозяйство 12 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 1
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Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 1
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Пиратство - Авторское право 209 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
Федеральное законодательство 254 1
ЕИСПСА - Единая информационная система проверки сведений об абонентах 4 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 2
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
Forbes - Форбс 442 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Thomson Reuters - Рейтер 1748 1
Ведомости 259 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
The Bell - Издание 34 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
Все о блокчейне и цифровой экономике 6 1
CNews Analytics 1991 2
ИРИ - Институт развития интернета 94 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 2
Сбербанк Школа 21 6 1
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