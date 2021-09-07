Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Володин Вячеслав
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Публикаций - 62, упоминаний - 74
Володин Вячеслав упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 7
|VK - Mail.ru Group 2485 5
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 4
|Yandex - Яндекс 4101 4
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 4
|Ростех - Ростехнологии 2230 3
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 2
|Google LLC 7161 2
|Ростелеком Связьинвест 702 2
|1С 3761 2
|Apple Inc - Эппл Рус 7724 2
|Huawei 2732 2
|Крок 1221 1
|АФК Система ПАО 996 1
|Базальт СПО 206 1
|TrueConf - ТруКонф 252 1
|ГЛОНАСС АО 82 1
|Spirit DSP - Спирит Корп 246 1
|Росплатформа - Р-Платформа 56 1
|SAP SE 3216 1
|Twitter 2204 1
|Microsoft Corporation 11127 1
|БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 1
|Путин Владимир 1828 24
|Сурков Владислав 59 10
|Медведев Дмитрий 1434 8
|Никифоров Николай 1126 6
|Аксаков Анатолий 98 5
|Дворкович Аркадий 169 4
|Матвиенко Валентина 60 3
|Клименко Герман 31 3
|Крашенинников Павел 10 3
|Мукабенова Марина 2 2
|Абрамович Роман 23 2
|Бокова Людмила 80 2
|Клишас Андрей 44 2
|Буянов Максим 3 2
|Ющенко Александр 25 2
|Бортников Александр 19 2
|Петров Сергей 51 2
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 2
|Толстых Петр 3 2
|Чемезов Сергей 121 2
|Шувалов Игорь 64 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Припачкин Юрий 26 2
|Васильев Евгений 93 2
|Хинштейн Александр 50 2
|Вексельберг Виктор 97 2
|Горелкин Антон 34 2
|Усманов Алишер 241 1
|Лугов Андрей 32 1
|Левин Леонид 83 1
|Одинцов Дмитрий 83 1
|Смирнов Алексей 142 1
|Титов Борис 27 1
|Рубанов Владимир 61 1
|Песков Дмитрий 65 1
|Стрелков Сергей 12 1
|Юрченко Евгений 75 1
|Волож Аркадий 181 1
|Греф Герман 205 1
|Жаров Александр 165 1
|CNews Analytics 1991 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765530, в очереди разбора - 669216.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765530, в очереди разбора - 669216.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru