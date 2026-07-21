Индексная книга (каталог) CNews*
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Володин Вячеслав
СОБЫТИЯ
Публикаций - 108, упоминаний - 113
Володин Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 44
|Собянин Сергей 538 18
|Медведев Дмитрий 1665 16
|Никифоров Николай 1138 15
|Сурков Владислав 73 11
|Вайно Антон 25 11
|Щеголев Игорь 699 11
|Мишустин Михаил 787 11
|Попов Алексей 339 8
|Матвиенко Валентина 117 7
|Массух Илья 239 6
|Клименко Герман 51 6
|Аксаков Анатолий 163 6
|Рейман Леонид 1065 5
|Клишас Андрей 60 5
|Шадаев Максут 1210 5
|Приходько Сергей 28 4
|Буянов Максим 5 4
|Неверов Сергей 8 4
|Бастрыкин Александр 27 4
|Носков Константин 241 4
|Чернышенко Дмитрий 580 4
|Песков Дмитрий 129 4
|Дворкович Аркадий 216 4
|Симаков Олег 113 4
|Шувалов Игорь 86 3
|Вексельберг Виктор 155 3
|Мантуров Денис 126 3
|Хинштейн Александр 148 3
|Солдатов Алексей 104 3
|Ермолаев Артем 379 3
|Плуготаренко Сергей 89 3
|Петров Сергей 61 3
|Крашенинников Павел 18 3
|Малинин Александр 40 3
|Матюхин Владимир 61 3
|Мильнер Юрий 137 3
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 686 3
|Греф Герман 485 3
|Борисов Юрий 122 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724405.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724405.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.