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Россия СКФО КБР Кабардино-Балкарская Республика

Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика

СОБЫТИЯ


11.02.2026 МТС: более 8 млн мошеннических и спам-звонков заблокировано в Кабардино-Балкарии

ТС проанализировала количество спамерских и потенциально мошеннических звонков, поступивших жителям Кабардино-Балкарии в 2025 г. За это время с помощью антиспам-решений в республике было заблок
29.12.2025 Кабардино-Балкария будет использовать отечественный ИИ для безопасности городов

основе искусственного интеллекта компании NtechLab начала применяться правоохранительными органами Кабардино-Балкарской Республики. Нейросеть поможет оперативно найти пропавших людей, а также

15.07.2025 МТС ускорила мобильный интернет в туристическом селе Белая Речка в Кабардино-Балкарии

МТС завершила установку и модернизацию телеком-оборудования в селе Белая Речка в Кабардино-Балкарии. Благодаря этому скорость мобильного интернета в населенном пункте увеличилась почти в два раза. Теперь как местные жители, так и туристы, ежегодно отдыхающие на санаториях «
20.06.2025 «Цифра» для врачей и пациентов Кабардино-Балкарии

Сбербанк и Правительство Кабардино-Балкарской Республики заключили соглашение о сотрудничестве в области цифровизации

16.04.2025 Эксперты изучили геобренд Кабардино-Балкарии на основе Big Data

арственный университет (КБГУ) представили результаты совместного исследования туристического потока Кабардино-Балкарской Республики (КБР), основанного на анализе открытых данных из медиа и соци
24.02.2025 Более 7 млн звонков от мошенников и спама заблокировали в Кабардино-Балкарии

нтиспам-сервис «Защитник» заблокировал свыше 7 млн нежелательных звонков, которые поступили жителям Кабардино-Балкарской Республики. Средняя продолжительность звонка составила около 11 секунд.

17.09.2024 «Эльбрус» и «Чегет» в Кабардино-Балкарии стали на 35% популярнее у российских туристов

на популярные горные курорты страны в летнем сезоне. В пятерку лидеров по росту популярности среди горных курортов, которые выбирали для отдыха российские путешественники, вошли «Эльбрус» и «Чегет» в Кабардино-Балкарии. Летний прирост числа туристов составил +35% год к году. Об этом CNews сообщили представители МТС. По данным сервиса путешествий МТС Travel, популярность российских горных ку
30.07.2024 «МегаФон» расширил сеть LTE в Кабардино-Балкарии

х районах. Так, на отечественную платформу “ВКонтакте” за последний год наши земляки потратили на 30% больше трафика, благодаря установке дополнительной инфраструктуры», — сазал директор «МегаФона» в Кабардино-Балкарии Роман Терехин. Расширение покрытия также увеличивает зону действия технологии VoLTE. Она дает возможность разговаривать по мобильному телефону и при этом оставаться в Сети. С
14.02.2024 Кабардино-Балкария вошла в топ мест для романтических путешествий по России

ссии. Эксперты сервиса бронирования отелей МТС Travel, входящего в экосистему МТС рассказали, где в Кабардино-Балкарии можно сделать предложение руки и сердца или организовать парную фотосессию
13.02.2024 МТС: жители Кабардино-Балкарии на 36% чаще стали отдыхать в Сочи

МТС проанализировала поездки россиян в Сочи в 2023 г. По данным аналитиков, Кабардино-Балкария вошла в число регионов с наибольшим приростом интереса туристов к горному

23.01.2024 Кабардино-Балкария вошла в десятку регионов с самым активным ростом турпотока в 2023 г.

обезличенной Big Data поездки россиян по стране в 2023 г. В число лидеров по росту турпотока вошла Кабардино-Балкария. За год республику для отдыха выбрали на 17% больше туристов, чем в 2022 г
10.01.2024 В Майском районе Кабардино-Балкарии улучшили голосовую связь и мобильный интернет

хватит, чтобы больше пятисот тысяч раз посмотреть фильм с Владимиром Высоцким «Вертикаль», снятый в Кабардино-Балкарии. В селе Октябрьском, расположенном в 12 километрах от города, благодаря но
17.11.2023 «СКБ Контур» поможет поднять уровень цифровой зрелости Кабардино-Балкарии

вольский заключил соглашение о сотрудничестве с исполняющим обязанности министра цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики Аскером Бозиевым. Об этом CNews сообщили представители «СКБ К
18.10.2023 Туристов Кабардино-Балкарии будет приветствовать и знакомить с республикой первый цифровой гид от МТС

Цифровая экосистема МТС запустила первый онлайн-путеводитель для гостей Кабардино-Балкарии. Путешественники, приезжая в республику любым видом транспорта, будут полу
16.10.2023 С высоты птичьего полета: «Ростелеком» подключил к интернету высокогорный лагерь для альпинистов «Безенги»

тил оптической инфраструктурой альпинистскую учебно-спортивную базу «Безенги» в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии. Для реализации проекта технические специалисты компании на высоте более 2
21.12.2022 «Мегафон» обеспечил покрытие сети LTE в популярных туристических местах Кабардино-Балкарии

«Мегафон» обеспечил покрытие сети LTE в популярных туристических местах Кабардино-Балкарии — на Голубых озерах в Черекском районе. Современная мобильная связь доступна на базах отдыха, подъездных маршрутах и на берегах самих водоемов. Путешественники на Верхнем и Н
09.11.2022 МТС разогнала интернет в туристических местах Кабардино-Балкарии

одопад Азау», которая проложена через красочный пихтовый и березовый лес вдоль берега реки Баксан. «Кабардино-Балкария – очень гостеприимная республика, в которую ежегодно приезжают тысячи тури
01.11.2022 МТС поможет туристам спланировать отдых в гостиницах Кабардино-Балкарии

ть неприятных сюрпризов. Забронированный номер точно будет ждать своего постояльца в нужные сроки. «Кабардино-Балкария на весь мир известна своими курортами и с каждым годом все большее количес
04.04.2022 «Р7-офис» бесплатно передаст школам Кабардино-Балкарской Республики лицензии на ПО

«Р7», разработчик «Р7-офис», и Министерство цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики заключили соглашение о взаимодействии. Документ направлен на

23.09.2021 Все школы Кабардино-Балкарской Республики бесплатно получат российское офисное ПО и учебное пособие от «Мой офис»

Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики заключило соглашение о сотрудничестве в сфере информационных

18.12.2018 «Ростелеком» завершил проект по подключению больниц к интернету в Кабардино-Балкарии

«Ростелеком» завершил строительство оптической сети для 104 лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) Кабардино-Балкарской Республики. Проект реализовывался в рамках государственного контракта с Минкомсвязи с 2017 г. и выполнен в регионе в срок. Созданная инфраструктура позволит больницам и пол
28.04.2017 «Ростелеком» обеспечил высокоскоростным интернетом отделения «Почты России» в Кабардино-Балкарии

Специалисты «Ростелекома» реализовали крупный проект для «Почты России» в Кабардино-Балкарии. В рамках заключенного контракта компания обеспечила высокоскоростным дост
31.03.2017 «Ростелеком» перевел в электронный вид три новые услуги для жителей Кабардино-Балкарии

Компания «Ростелеком» в рамках проекта «Электронное правительство» открыл для жителей Кабардино-Балкарии доступ к 3 новым муниципальным услугам на Едином портале государственных у
28.02.2017 «Мегафон» расширил покрытие сети 4G на территории Кабардино-Балкарии

Компания «Мегафон» завершила масштабный технический проект по расширению 4G-покрытия на территории Кабардино-Балкарской республики, обеспечив высокоскоростным интернетом на скорости до 100 Мби
08.02.2017 «Мегафон» открыл новые фирменные салоны в Кабардино-Балкарии

спублики. Это большая ответственность, — заявил Азамат Нафадзоков, директор отделения «Мегафона» по Кабардино-Балкарии. — В 2016 году мы значительно улучшили сервисное направление, в том числе

19.01.2017 «Ростелеком» установил веб-камеры в историческом центре Нальчика в Кабардино-Балкарии

улярность среди жителей республики, да и всей России, так как позволяют лицезреть красоты и события Кабардино-Балкарии. Всего нами организовано 15 систем видеотрансляции в различных районах по

15.12.2016 «Ростелеком» провел «оптику» во все МФЦ Кабардино-Балкарии

ста отделений Многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг в Кабардино-Балкарии. Как рассказали CNews в компании, при организации волоконно-оптических  ли
18.11.2016 «Ростелеком» в Кабардино-Балкарии переводит корпоративных клиентов на оптику

х администраций, а также все отделения МФЦ по КБР», — заявил Руслан Эштреков, заместитель директора Кабардино-Балкарского филиала компании «Ростелеком» по работе с корпоративным и государственн
12.10.2016 «Мегафон» запустил сети 4G в шести селах Кабардино-Балкарии

«Мегафон» объявил о вводе в эксплуатацию новых базовых станций стандарта LTE в четырех районах Кабардино-Балкарии, на треть увеличив зону 4G-покрытия в республике. Как рассказали CNews в компании, скоростной интернет-доступ на скорости до 100 Мбит/с обеспечен жителям посёлка Кашхатау и с
06.10.2016 «Мегафон» улучшил связь в районе Голубых озер Кабардино-Балкарии

«Мегафон» объявил об улучшении качества голосовой связи в Черекском районе Кабардино-Балкарии, обеспечив надежным покрытием территорию одной из главных достопримечательностей республики — Голубых озер. Как рассказали CNews в компании, специалисты «Мегафона» установили
15.09.2016 «Ростелеком» реализовал проект «Безопасная Республика» в Кабардино-Балкарии

» заявил о завершении работ по реализации трех этапов проекта «Безопасная республика» на территории Кабардино-Балкарской республики. Государственный контракт на разработку и ввод в эксплуатацию
30.08.2016 7 тыс. семей в Кабардино-Балкарии смотрят Интерактивное ТВ от «Ростелекома»

Абонентская база «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома» в Кабардино-Балкарии в 2016 г. существенно возросла. По сравнению с прошлым годом прирост абоне
11.05.2016 В Кабардино-Балкарии появился «Безопасный город»

Компания AT Consulting в партнерстве с «Ростелекомом» развернула в Кабардино-Балкарии аппаратно-программный комплекс для обеспечения безопасности населения. Он

29.04.2016 «Ростелеком» реализует проект «Безопасная республика» в Кабардино-Балкарии

Специалисты «Ростелекома» завершили работы по реализации первых двух этапов проекта «Безопасная республика» на территории Кабардино-Балкарии. Напомним, что в 2015 г. «Ростелеком» и подведомственное учреждение Государственного Комитета КБР по транспорту и связи ГКУ «Безопасная республика» заключили государственный

10.03.2016 «МегаФон» открыл фирменный салон в городе Тырныауз Кабардино-Балкарской республики

«МегаФон» открыл фирменный салон в городе Тырныауз Кабардино-Балкарской республики на высоте более 1 300 метров над уровнем моря, что сделает до
04.03.2016 «Ростелеком» организовал прямую онлайн-трансляцию мастер-классов для хирургов в Кабардино-Балкарии

о одна из важнейших функций современных телекоммуникаций – объединять людей, находящихся в тысячах километров друг от друга, создавать возможности для общения и обмена опытом», -комментирует директор Кабардино-Балкарского филиала «Ростелекома» Барасби Машуков.
08.02.2016 «МегаФон» обеспечил связью УФСИН в Кабардино-Балкарии

Кавказский филиал «МегаФона» одержал победу в четырех конкурсных закупках на предоставление услуг связи управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Кабардино-Балкарии. «МегаФон» организовал для республиканского УФСИН конвергентную сеть, объединив возможности фиксированной и мобильной связи. Это позволяет сотрудникам ведомства удобно общать
04.02.2016 Кавказский «МегаФон» назначил нового директора по Кабардино-Балкарии

ий филиал «МегаФона» сообщил о назначении директором регионального отделения компании по республике Кабардино-Балкария Азамата Нафадзокова. До текущего назначения Азамат Нафадзоков в течение пя
07.12.2015 «Ростелеком» реализует проект «Безопасная республика» в Кабардино-Балкарии

ции («дорожная карта»), 76 камер внутреннего наблюдения, 3 объекта «Гражданин-полиция» в 10 районах Кабардино-Балкарской Республики, в том числе и в высокогорных. Для «Безопасной республики» ко
28.10.2015 «Ростелеком» провел «оптику» в горную курортную зону Кабардино-Балкарии

пом в интернет по технологии FTTB. «Наша компания делает все возможное, чтобы как можно большее число россиян имели доступ к необходимым телеком-сервисам, где бы они ни находились,- отмечает директор Кабардино-Балкарского филиала «Ростелекома» Барасби Машуков,- мы как национальный оператор активно работаем над расширением географии проникновения «оптики», несмотря на климатические и ландшаф

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Microsoft Corporation 25775 5
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 65
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 60
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 52
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ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 37
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 36
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ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 19
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 19
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 16
Оповещение и уведомление - Notification 5943 15
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Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 14
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 42
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 24
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 14
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 12
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 9
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 9
МТС Big Data 324 8
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 8
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 8
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 7
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 6
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 5
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 5
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 4
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Финансы 73 4
Avito - Авито Путешествия 60 4
Google YouTube - Видеохостинг 3002 4
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 4
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 4
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 3
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 132 3
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Госзаказ - АЦК-Государственный-Муниципальный заказ 43 3
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 357 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 3
Linux OS 11533 3
Microsoft Windows 16882 3
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 3
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 65 3
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 3
ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело 248 3
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 3
ЭОС Дело-web 209 3
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 74 3
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 2
Орловский Виктор 408 18
Машуков Барасби 15 15
Залиханов Эльдар 14 14
Терехин Роман 9 8
Нафадзоков Азамат 7 7
Самойленко Игорь 68 5
Путин Владимир 3454 5
Чернышенко Дмитрий 581 5
Марсагишвили Александр 4 4
Паламарчук Алексей 64 4
Попов Алексей 339 3
Ярахмедов Руслан 17 3
Прозоров Дмитрий 59 3
Игнатова Мария 143 3
Ашхотов Ислам 3 3
Каппушев Расул 20 3
Чочаева Марьям 3 3
Мусуков Алий 3 3
Козырев Алексей 328 3
Губанов Андрей 117 2
Горшенин Максим 39 2
Ключев Евгений 5 2
Сун-чи-ми Вадим 26 2
Шипулин Александр 29 2
Церенов Церен 47 2
Кобзев Игорь 12 2
Танашев Руслан 17 2
Постных Олег 13 2
Игошкина Ольга 13 2
Тулеев Аман 10 2
Карпушкин Владимир 10 2
Тимофеев Евгений 7 2
Холодов Андрей 55 2
Меликов Сергей 4 2
Дробный Юрий 2 2
Эштреков Руслан 2 2
Астафьев Виктор 3 2
Грабчак Евгений 4 2
Алсултанов Турпалали 3 2
Гончаренко Марина 35 2
Россия - РФ - Российская федерация 166167 265
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 128
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Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 1
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РАН ОБН - Отделение биологических наук РАН 2 1
РАН МАЭ - Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук - Кунсткамера 14 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 123 1
БашГУ - Башкирский государственный университет 10 1
ПГАТУ им. ак. Д. Н. Прянишникова ФБГОУ ВО - Пермский ГАТУ - Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д. Н. Прянишникова 5 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 12
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
Единый день голосования 143 1
Система распределенных ситуационных центров 5 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 1
ЭОС Осенний документооборот 35 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
IIHF - International Ice Hockey Federation - Международная федерация хоккея - Чемпионат мира по хоккею 17 1
Битва роботов 14 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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