Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 48015
ИКТ 4648
Организации 3175
Ведомства 1133
Ассоциации 328
Технологии 2052
Системы 11041
Персоны 15574
Местоположение 995
Статьи 674
Пресса 481
ИАА 399
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 638
Мероприятия 559

Россия
СКФО
КБР
Кабардино-Балкарская Республика

Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика


11.10.2021 «Билайн» обеспечил стабильной связью горнолыжников в Приэльбрусье 1
23.09.2021 Все школы Кабардино-Балкарской Республики бесплатно получат российское офисное ПО и учебное пособие от «Мой офис» 3
16.09.2021 Власти заказали новую методику подсчета и прогнозирования числа россиян за чертой бедности 1
28.04.2021 Российские регионы резко сокращают расходы на ИКТ 1
27.04.2021 Запуск федерального проекта «Цифровой регион» перенесен на осень с туманными перспективами 1
06.04.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2021 г. 1
12.03.2021 Серверы на «Эльбрусах» для МВД подорожали на 200 миллионов 1
01.03.2021 Полиция Крыма, Чечни и Дагестана получит серверы на «Эльбрусах» в ходе миллиардной закупки 1
20.01.2021 «Почта России» будет начислять бонусы за оплату посылок через интернет 1
15.01.2021 Российский регион пошел против трендов и отделил цифру от масс-медиа 2
03.12.2020 Сбер запускает процесс на основе ИИ для кредитования бизнеса 1
27.10.2020 «Ростелеком» на Юге подключил очередные социально значимые объекты 2
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1
09.10.2020 МТС заплатила 360 миллионов за сибирского телеком-оператора 1
06.10.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2020 г. 1
28.08.2020 Правительство КБР и «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области ИТ 3
22.05.2020 МТС купила партнера «Билайна» за 1,37 миллиарда 1
04.05.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2020 г. 1
25.03.2020 «Яндекс.лицей» могут открыть во всех регионах до конца 2020 года 1
05.03.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г. 1
16.01.2020 ITV Group и Huawei подписали соглашение о сотрудничестве в области разработки систем физической безопасности 1
16.01.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2019 года 1
28.06.2019 Минкомсвязи заплатит 4 миллиарда за подключение к интернету социально-значимых объектов 1
30.01.2019 Конец аналоговому ТВ в России: к чему готовиться? 1
18.12.2018 «Ростелеком» завершил проект по подключению больниц к интернету в Кабардино-Балкарии 1
04.10.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за сентябрь 2018 года 1
15.06.2018 «Ростелеком» предоставил пакет телекоммуникационных услуг двум новым отелям у подножия Эльбруса 1
31.05.2018 Перепись россиян впервые пройдет в интернете. Как это будет 1
18.04.2018 «Ростех» создал «мессенджер» для неспешной переписки с многодневными интервалами 1
18.04.2018 Исследование MoneyMan и ОКБ: мошенничество в онлан-кредитовании в 4 раза превышает банковское 1
08.11.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за октябрь 2017 года 2
29.09.2017 ЦИК готовится к выборам Президента России. Начат поиск ИТ-подрядчиков 1
05.09.2017 Аслангери Кумыков: «СЭД – это инструмент повышения эффективности работы госслужащих и стимул для оптимизации бизнес-процессов» 1
23.08.2017 «Мегафон» запустил 4G в самом высокогорном городе России 4
04.07.2017 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2017 г. 3
31.05.2017 Информатизация пока усложняет работу врача 1
28.04.2017 «Ростелеком» обеспечил высокоскоростным интернетом отделения «Почты России» в Кабардино-Балкарии 3
31.03.2017 «Ростелеком» перевел в электронный вид три новые услуги для жителей Кабардино-Балкарии 2
13.03.2017 «Ростелеком» подключил по оптике более сотни магазинов «Магнит» в Астраханском регионе 1
07.03.2017 «Глобус-Телеком» представил обновленный функционал ПАК СКИТ 1

Публикаций - 195, упоминаний - 268

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7550 53
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6106 32
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7454 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8269 18
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 365 14
МегаФон Кавказский филиал 192 12
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 206 6
ЭОС - Электронные офисные системы 1175 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2184 4
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) 1077 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2126 3
Microsoft Corporation 19149 3
Крок 1490 3
Электросвязь 72 3
Samsung Electronics 8289 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1725 3
Ростелеком Уралсвязьинформ 536 3
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 285 3
Вайнах Телеком 42 3
Барс груп 409 3
Сбербанк Деловая среда 44 3
Ростелеком - Связьинвест 1645 3
Сумма Телеком - Sumtel 124 3
Oracle Corporation 5318 2
Sharp Corporation 849 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1117 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 239 2
СМАРТС Компания 484 2
Nokia Corporation 4843 2
Ростелеком Юг - макрорегиональный филиал 24 2
Canon 1128 2
Nokia Alcatel-Lucent 1272 2
Парус 333 2
Cisco Systems 4082 2
Yandex - Яндекс 4419 2
Meta - Facebook 3968 2
Ростелеком - Астраханский филиал 20 2
4731 2
Adobe Systems 1230 2
Ростех - Ростехнологии 2248 2
УЭК - Универсальная электронная карта 513 8
Почта России ПАО 1737 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4614 5
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 3
Карусель - Сеть гипермаркетов 150 2
Qiwi 783 2
Газпром ПАО 698 2
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 2
Paramount Pictures Corporation 65 1
Сургутнефтегаз - СНГ 153 1
Протек - Фармацевтическая компания 42 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 47 1
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 64 1
Уральская сталь АО 9 1
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 185 1
Ингушэнерго 6 1
Коловрат 5 1
Dixis - Диксис 338 1
Achemar Holdings 1 1
Технология здоровья 6 1
Дворец Белосельских-Белозерских 1 1
Карачаево-Черкесскэнерго 2 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1490 1
Ренессанс Страхование 66 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 46 1
ВТБ24 599 1
ID Finance MoneyMan - МФК МаниМен 23 1
CyberPlat - КиберПлат 320 1
РусГидро ПАО 131 1
Норникель - Норильский никель 242 1
Росгосстрах 210 1
ВТБ Банк Москвы 426 1
Магнит - Сеть магазинов 278 1
Альфа-Банк 1274 1
Hyundai Motor 230 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1496 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 190 1
Техносила 218 1
Адамас - Ювелирный завод 61 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7055 36
Правительство РФ 2451 25
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1400 19
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1903 16
Правительство КБР - Кабардино-Балкарской Республики 14 15
Президент Российской Федерации 1591 13
Правительство Москвы 778 12
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1863 10
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1069 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1055 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2224 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1795 7
Правительство Нижегородской области 31 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1888 5
Администрация Смоленской области 19 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 450 5
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 177 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1800 5
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 587 5
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 4
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 231 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 782 4
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 68 4
Правительство Республики Коми 20 4
Правительство Самарской области 49 4
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 295 4
Правительство Ставропольского края 23 4
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 93 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2577 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1703 3
Федеральное казначейство России 837 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 819 3
Правительство Московской области 56 3
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 110 3
Минкультуры РФ - Министерство культуры 94 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 636 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1017 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1763 3
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 266 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1609 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 217 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 339 1
АРБ - Ассоциация российских банков 140 1
ФЛМ - Федерация лабораторной медицины 10 1
ВОО РГО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 12 1
Ассоциация банков и страховщиков Кабардино-Балкарской республики 0 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4040 24
3G - Стандарт мобильной связи 4757 15
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 9471 15
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2864 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11459 10
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 762 10
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 859 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1387 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 813 6
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 255 6
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 484 6
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 186 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9198 5
Безопасный город 359 5
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 563 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1800 5
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 654 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3664 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1156 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 330 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2822 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3838 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1844 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 556 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8208 3
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 183 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 940 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 337 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2637 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1397 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1252 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1786 2
УУС - Универсальные услуги связи 30 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1077 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1760 2
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 133 2
USIM-карта - Universal Subscriber Identity Module - расширенный стандарт SIM-карты 46 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1690 2
ARM64 - Архитектура процессора 1141 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 699 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1078 14
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 515 12
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 8
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1464 6
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 505 6
ЭОС Дело СЭД 754 4
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 4
Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 571 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 3
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 3
Google Maps - Карты Google 488 2
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 152 2
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 132 2
БФТ АЦК-Финансы 26 2
Microsoft Windows 10 9543 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 188 2
ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система 27 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 239 2
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 2
Linux OS 6633 2
ЭОС АРМ руководителя 53 2
Kaspersky - Антивирус Касперского 318 2
SAP BO - SAP BusinessObjects Event Insight 1 1
ГИС СК Кадры государственной и муниципальной службы 2 1
КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 42 1
Новые облачные технологии - МойОфис Хаб знаний 6 1
Единый реестр информационных систем Республики Татарстан 1 1
Яндекс.Репетитор 4 1
Philips PUT - серия телевизоров 4 1
Госуслуги Канада 1 1
БФТ АЦК-Госзаказ - АЦК-Государственный-Муниципальный заказ 24 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 127 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 28 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 154 1
ССТУ.РФ - Общероссийский прием граждан - Сетевой справочный телефонный узел 14 1
Госуслуги - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 36 1
ЭОС EOS for SharePoint 112 1
Ростелеком Новая телефония 14 1
R-Style Softlab - InterBank 115 1
ИС РПП - Информационная система развития предпринимательства и промышленности 1 1
Машуков Барасби 15 14
Орловский Виктор 254 11
Марсагишвили Александр 4 4
Прозоров Дмитрий 58 3
Козырев Алексей 272 3
Путин Владимир 2153 3
Попов Алексей 327 3
Горшенин Максим 15 2
Чернышенко Дмитрий 241 2
Дубовсков Андрей 82 2
Ярахмедов Руслан 12 2
Сун-чи-ми Вадим 25 2
Соболева Наталья 5 1
Суслова Марина 7 1
Малышев Игорь 15 1
Хорошко Ирина 3 1
Роднова Анна 9 1
Контрабаев Артур 66 1
Медведев Дмитрий 1477 1
Суслов Сергей 3 1
Шубин Сергей 25 1
Костелянец Сергей 2 1
Снегирев Сергей 4 1
Меднов Сергей 120 1
Бессонов Сергей 17 1
Царьков Петр 4 1
Зарубин Юрий 4 1
Чернова Ольга 3 1
Мардер Наум 100 1
Милованцев Дмитрий 88 1
Храмцовская Наталья 40 1
Ищенко Александр 2 1
Цимбалист Александр 1 1
Петренко Александр 3 1
Кравченко Александр 9 1
Поповский Александр 87 1
Шипулин Александр 29 1
Харин Алексей 2 1
Ершова Элеонора 61 1
Суслов Константин 19 1
Россия - Российская федерация - РФ 75511 120
Россия - СКФО - Ставропольский край 561 64
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 24770 62
Россия - СКФО - Дагестан Республика 324 62
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1160 59
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 318 54
Россия - ЮФО - Ростовская область 1034 53
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 167 49
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 222 49
Россия - ЮФО - Астраханская область 456 45
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 335 42
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 288 37
Россия - ЮФО - Волгоградская область 487 37
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 234 35
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10850 34
Россия - ЦФО - Тульская область 896 30
Россия - СКФО - КБР - Нальчик 81 29
Россия - ПФО - Нижегородская область 942 29
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1936 29
Россия - СФО - Республика Алтай 842 28
Россия - СФО - Ленинградская область 1705 28
Россия - СЗФО - Калининградская область 766 27
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 829 25
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 786 25
Россия - СФО - Омская область 460 23
Россия - СФО - Кемеровская область 616 23
Россия - ПФО - Оренбургская область 396 23
Россия - ЦФО - Тамбовская область 387 23
Россия - СФО - Иркутская область 695 23
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 309 23
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 769 23
Россия - УФО - Тюменская область 723 22
Россия - ДФО - Магаданская область 293 22
Россия - СЗФО - Республика Коми 585 21
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3563 21
Россия - СЗФО - Псковская область 444 21
Россия - ЦФО - Калужская область 693 21
Россия - ЦФО - Ярославская область 475 20
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 529 20
Россия - ПФО - Мордовия Республика 490 20
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1385 10
Информационное общество - Государственная программа 289 8
Федеральное законодательство 291 7
Региональное законодательство 45 6
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 503 5
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 193 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4749 4
НКО - Некоммерческая организация 93 3
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 79 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 945 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3850 3
Образование в России 529 3
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 169 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1334 3
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 159 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2529 2
Русский язык 1377 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 600 2
ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 32 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1083 2
Резерв универсального обслуживания 41 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 171 1
Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль 7 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 122 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 186 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
Страхование - Страховое дело 54 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 33 1
Всероссийская сельскохозяйственная перепись 11 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 47 1
Госпрограмма - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности 14 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 57 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 139 1
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 47 1
Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 11 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 674 1
ГПК РФ - Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 15 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 17 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7808 11
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 321 2
Кабардино-Балкарская правда 0 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1208 1
Муз-ТВ - телеканал 34 1
Царьград - телеканал 8 1
ТВ-3 - телеканал 53 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 59 1
Пятница - Телеканал 21 1
Пятый канал - Телеканал 42 1
Россия 24 - телеканал 86 1
Рен ТВ - телеканал 54 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 61 1
CNews - ZOOM.CNews 1263 1
ТНТ - Телеканал 109 1
Коммерсантъ - Издательский дом 722 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 691 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 236 1
НТВ - Телекомпания 256 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 310 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 596 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
РАН - Российская академия наук 572 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 858 2
НЭБ - Национальная электронная библиотека 28 2
КБГУ - Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х. М. Бербекова 1 2
КБГТК ГБПОУ - Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический колледж 0 1
ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 5 1
КГУ - Курский государственный университет 2 1
Астраханский кремль - Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник 3 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 6 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 8 1
АГУ - Астраханский государственный университет 8 1
ИЭП - Международный институт экономики и права 14 1
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 57 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 240 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 137 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 29 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 143 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 346 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 64 1
Система распределенных ситуационных центров 3 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 57 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2000 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1062815, в очереди разбора - 963677.
Создано именных указателей - 48015.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Нужна ли вам домашняя метеостанция и какую лучше выбрать

9 мощных очистителей воздуха: выбор ZOOM

Автоматизация клиентской поддержки: актуальные вызовы и тренды

Показать еще

Наука

Фотонно-фононный прорыв: физики соединили два состояния вещества

Аномалия в космосе: планеты могут вращаться даже вокруг трех звезд

Как криптография меняет правила игры в биомедицине?
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021