Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика

МТС: более 8 млн мошеннических и спам-звонков заблокировано в Кабардино-Балкарии ТС проанализировала количество спамерских и потенциально мошеннических звонков, поступивших жителям Кабардино-Балкарии в 2025 г. За это время с помощью антиспам-решений в республике было заблок

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«Мегафон» обеспечил покрытие сети LTE в популярных туристических местах Кабардино-Балкарии «Мегафон» обеспечил покрытие сети LTE в популярных туристических местах Кабардино-Балкарии — на Голубых озерах в Черекском районе. Современная мобильная связь доступна на базах отдыха, подъездных маршрутах и на берегах самих водоемов. Путешественники на Верхнем и Н

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«Р7-офис» бесплатно передаст школам Кабардино-Балкарской Республики лицензии на ПО «Р7», разработчик «Р7-офис», и Министерство цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики заключили соглашение о взаимодействии. Документ направлен на

Все школы Кабардино-Балкарской Республики бесплатно получат российское офисное ПО и учебное пособие от «Мой офис» Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики заключило соглашение о сотрудничестве в сфере информационных

«Ростелеком» завершил проект по подключению больниц к интернету в Кабардино-Балкарии «Ростелеком» завершил строительство оптической сети для 104 лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) Кабардино-Балкарской Республики. Проект реализовывался в рамках государственного контракта с Минкомсвязи с 2017 г. и выполнен в регионе в срок. Созданная инфраструктура позволит больницам и пол

«Ростелеком» обеспечил высокоскоростным интернетом отделения «Почты России» в Кабардино-Балкарии Специалисты «Ростелекома» реализовали крупный проект для «Почты России» в Кабардино-Балкарии. В рамках заключенного контракта компания обеспечила высокоскоростным дост

«Ростелеком» перевел в электронный вид три новые услуги для жителей Кабардино-Балкарии Компания «Ростелеком» в рамках проекта «Электронное правительство» открыл для жителей Кабардино-Балкарии доступ к 3 новым муниципальным услугам на Едином портале государственных у

«Мегафон» расширил покрытие сети 4G на территории Кабардино-Балкарии Компания «Мегафон» завершила масштабный технический проект по расширению 4G-покрытия на территории Кабардино-Балкарской республики, обеспечив высокоскоростным интернетом на скорости до 100 Мби

«Мегафон» открыл новые фирменные салоны в Кабардино-Балкарии спублики. Это большая ответственность, — заявил Азамат Нафадзоков, директор отделения «Мегафона» по Кабардино-Балкарии. — В 2016 году мы значительно улучшили сервисное направление, в том числе

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«Ростелеком» провел «оптику» во все МФЦ Кабардино-Балкарии ста отделений Многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг в Кабардино-Балкарии. Как рассказали CNews в компании, при организации волоконно-оптических ли

«Ростелеком» в Кабардино-Балкарии переводит корпоративных клиентов на оптику х администраций, а также все отделения МФЦ по КБР», — заявил Руслан Эштреков, заместитель директора Кабардино-Балкарского филиала компании «Ростелеком» по работе с корпоративным и государственн

«Мегафон» запустил сети 4G в шести селах Кабардино-Балкарии «Мегафон» объявил о вводе в эксплуатацию новых базовых станций стандарта LTE в четырех районах Кабардино-Балкарии, на треть увеличив зону 4G-покрытия в республике. Как рассказали CNews в компании, скоростной интернет-доступ на скорости до 100 Мбит/с обеспечен жителям посёлка Кашхатау и с

«Мегафон» улучшил связь в районе Голубых озер Кабардино-Балкарии «Мегафон» объявил об улучшении качества голосовой связи в Черекском районе Кабардино-Балкарии, обеспечив надежным покрытием территорию одной из главных достопримечательностей республики — Голубых озер. Как рассказали CNews в компании, специалисты «Мегафона» установили

«Ростелеком» реализовал проект «Безопасная Республика» в Кабардино-Балкарии » заявил о завершении работ по реализации трех этапов проекта «Безопасная республика» на территории Кабардино-Балкарской республики. Государственный контракт на разработку и ввод в эксплуатацию

7 тыс. семей в Кабардино-Балкарии смотрят Интерактивное ТВ от «Ростелекома» Абонентская база «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома» в Кабардино-Балкарии в 2016 г. существенно возросла. По сравнению с прошлым годом прирост абоне

В Кабардино-Балкарии появился «Безопасный город» Компания AT Consulting в партнерстве с «Ростелекомом» развернула в Кабардино-Балкарии аппаратно-программный комплекс для обеспечения безопасности населения. Он

«Ростелеком» реализует проект «Безопасная республика» в Кабардино-Балкарии Специалисты «Ростелекома» завершили работы по реализации первых двух этапов проекта «Безопасная республика» на территории Кабардино-Балкарии. Напомним, что в 2015 г. «Ростелеком» и подведомственное учреждение Государственного Комитета КБР по транспорту и связи ГКУ «Безопасная республика» заключили государственный

«МегаФон» открыл фирменный салон в городе Тырныауз Кабардино-Балкарской республики «МегаФон» открыл фирменный салон в городе Тырныауз Кабардино-Балкарской республики на высоте более 1 300 метров над уровнем моря, что сделает до

«Ростелеком» организовал прямую онлайн-трансляцию мастер-классов для хирургов в Кабардино-Балкарии о одна из важнейших функций современных телекоммуникаций – объединять людей, находящихся в тысячах километров друг от друга, создавать возможности для общения и обмена опытом», -комментирует директор Кабардино-Балкарского филиала «Ростелекома» Барасби Машуков.

«МегаФон» обеспечил связью УФСИН в Кабардино-Балкарии Кавказский филиал «МегаФона» одержал победу в четырех конкурсных закупках на предоставление услуг связи управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Кабардино-Балкарии. «МегаФон» организовал для республиканского УФСИН конвергентную сеть, объединив возможности фиксированной и мобильной связи. Это позволяет сотрудникам ведомства удобно общать

Кавказский «МегаФон» назначил нового директора по Кабардино-Балкарии ий филиал «МегаФона» сообщил о назначении директором регионального отделения компании по республике Кабардино-Балкария Азамата Нафадзокова. До текущего назначения Азамат Нафадзоков в течение пя

«Ростелеком» реализует проект «Безопасная республика» в Кабардино-Балкарии ции («дорожная карта»), 76 камер внутреннего наблюдения, 3 объекта «Гражданин-полиция» в 10 районах Кабардино-Балкарской Республики, в том числе и в высокогорных. Для «Безопасной республики» ко