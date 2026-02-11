Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика

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СОБЫТИЯ
|11.02.2026
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МТС: более 8 млн мошеннических и спам-звонков заблокировано в Кабардино-Балкарии
ТС проанализировала количество спамерских и потенциально мошеннических звонков, поступивших жителям Кабардино-Балкарии в 2025 г. За это время с помощью антиспам-решений в республике было заблок
|29.12.2025
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Кабардино-Балкария будет использовать отечественный ИИ для безопасности городов
основе искусственного интеллекта компании NtechLab начала применяться правоохранительными органами Кабардино-Балкарской Республики. Нейросеть поможет оперативно найти пропавших людей, а также
|15.07.2025
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МТС ускорила мобильный интернет в туристическом селе Белая Речка в Кабардино-Балкарии
МТС завершила установку и модернизацию телеком-оборудования в селе Белая Речка в Кабардино-Балкарии. Благодаря этому скорость мобильного интернета в населенном пункте увеличилась почти в два раза. Теперь как местные жители, так и туристы, ежегодно отдыхающие на санаториях «
|20.06.2025
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«Цифра» для врачей и пациентов Кабардино-Балкарии
Сбербанк и Правительство Кабардино-Балкарской Республики заключили соглашение о сотрудничестве в области цифровизации
|16.04.2025
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Эксперты изучили геобренд Кабардино-Балкарии на основе Big Data
арственный университет (КБГУ) представили результаты совместного исследования туристического потока Кабардино-Балкарской Республики (КБР), основанного на анализе открытых данных из медиа и соци
|24.02.2025
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Более 7 млн звонков от мошенников и спама заблокировали в Кабардино-Балкарии
нтиспам-сервис «Защитник» заблокировал свыше 7 млн нежелательных звонков, которые поступили жителям Кабардино-Балкарской Республики. Средняя продолжительность звонка составила около 11 секунд.
|17.09.2024
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«Эльбрус» и «Чегет» в Кабардино-Балкарии стали на 35% популярнее у российских туристов
на популярные горные курорты страны в летнем сезоне. В пятерку лидеров по росту популярности среди горных курортов, которые выбирали для отдыха российские путешественники, вошли «Эльбрус» и «Чегет» в Кабардино-Балкарии. Летний прирост числа туристов составил +35% год к году. Об этом CNews сообщили представители МТС. По данным сервиса путешествий МТС Travel, популярность российских горных ку
|30.07.2024
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«МегаФон» расширил сеть LTE в Кабардино-Балкарии
х районах. Так, на отечественную платформу “ВКонтакте” за последний год наши земляки потратили на 30% больше трафика, благодаря установке дополнительной инфраструктуры», — сазал директор «МегаФона» в Кабардино-Балкарии Роман Терехин. Расширение покрытия также увеличивает зону действия технологии VoLTE. Она дает возможность разговаривать по мобильному телефону и при этом оставаться в Сети. С
|14.02.2024
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Кабардино-Балкария вошла в топ мест для романтических путешествий по России
ссии. Эксперты сервиса бронирования отелей МТС Travel, входящего в экосистему МТС рассказали, где в Кабардино-Балкарии можно сделать предложение руки и сердца или организовать парную фотосессию
|13.02.2024
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МТС: жители Кабардино-Балкарии на 36% чаще стали отдыхать в Сочи
МТС проанализировала поездки россиян в Сочи в 2023 г. По данным аналитиков, Кабардино-Балкария вошла в число регионов с наибольшим приростом интереса туристов к горному
|23.01.2024
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Кабардино-Балкария вошла в десятку регионов с самым активным ростом турпотока в 2023 г.
обезличенной Big Data поездки россиян по стране в 2023 г. В число лидеров по росту турпотока вошла Кабардино-Балкария. За год республику для отдыха выбрали на 17% больше туристов, чем в 2022 г
|10.01.2024
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В Майском районе Кабардино-Балкарии улучшили голосовую связь и мобильный интернет
хватит, чтобы больше пятисот тысяч раз посмотреть фильм с Владимиром Высоцким «Вертикаль», снятый в Кабардино-Балкарии. В селе Октябрьском, расположенном в 12 километрах от города, благодаря но
|17.11.2023
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«СКБ Контур» поможет поднять уровень цифровой зрелости Кабардино-Балкарии
вольский заключил соглашение о сотрудничестве с исполняющим обязанности министра цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики Аскером Бозиевым. Об этом CNews сообщили представители «СКБ К
|18.10.2023
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Туристов Кабардино-Балкарии будет приветствовать и знакомить с республикой первый цифровой гид от МТС
Цифровая экосистема МТС запустила первый онлайн-путеводитель для гостей Кабардино-Балкарии. Путешественники, приезжая в республику любым видом транспорта, будут полу
|16.10.2023
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С высоты птичьего полета: «Ростелеком» подключил к интернету высокогорный лагерь для альпинистов «Безенги»
тил оптической инфраструктурой альпинистскую учебно-спортивную базу «Безенги» в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии. Для реализации проекта технические специалисты компании на высоте более 2
|21.12.2022
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«Мегафон» обеспечил покрытие сети LTE в популярных туристических местах Кабардино-Балкарии
«Мегафон» обеспечил покрытие сети LTE в популярных туристических местах Кабардино-Балкарии — на Голубых озерах в Черекском районе. Современная мобильная связь доступна на базах отдыха, подъездных маршрутах и на берегах самих водоемов. Путешественники на Верхнем и Н
|09.11.2022
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МТС разогнала интернет в туристических местах Кабардино-Балкарии
одопад Азау», которая проложена через красочный пихтовый и березовый лес вдоль берега реки Баксан. «Кабардино-Балкария – очень гостеприимная республика, в которую ежегодно приезжают тысячи тури
|01.11.2022
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МТС поможет туристам спланировать отдых в гостиницах Кабардино-Балкарии
ть неприятных сюрпризов. Забронированный номер точно будет ждать своего постояльца в нужные сроки. «Кабардино-Балкария на весь мир известна своими курортами и с каждым годом все большее количес
|04.04.2022
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«Р7-офис» бесплатно передаст школам Кабардино-Балкарской Республики лицензии на ПО
«Р7», разработчик «Р7-офис», и Министерство цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики заключили соглашение о взаимодействии. Документ направлен на
|23.09.2021
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Все школы Кабардино-Балкарской Республики бесплатно получат российское офисное ПО и учебное пособие от «Мой офис»
Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики заключило соглашение о сотрудничестве в сфере информационных
|18.12.2018
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«Ростелеком» завершил проект по подключению больниц к интернету в Кабардино-Балкарии
«Ростелеком» завершил строительство оптической сети для 104 лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) Кабардино-Балкарской Республики. Проект реализовывался в рамках государственного контракта с Минкомсвязи с 2017 г. и выполнен в регионе в срок. Созданная инфраструктура позволит больницам и пол
|28.04.2017
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«Ростелеком» обеспечил высокоскоростным интернетом отделения «Почты России» в Кабардино-Балкарии
Специалисты «Ростелекома» реализовали крупный проект для «Почты России» в Кабардино-Балкарии. В рамках заключенного контракта компания обеспечила высокоскоростным дост
|31.03.2017
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«Ростелеком» перевел в электронный вид три новые услуги для жителей Кабардино-Балкарии
Компания «Ростелеком» в рамках проекта «Электронное правительство» открыл для жителей Кабардино-Балкарии доступ к 3 новым муниципальным услугам на Едином портале государственных у
|28.02.2017
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«Мегафон» расширил покрытие сети 4G на территории Кабардино-Балкарии
Компания «Мегафон» завершила масштабный технический проект по расширению 4G-покрытия на территории Кабардино-Балкарской республики, обеспечив высокоскоростным интернетом на скорости до 100 Мби
|08.02.2017
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«Мегафон» открыл новые фирменные салоны в Кабардино-Балкарии
спублики. Это большая ответственность, — заявил Азамат Нафадзоков, директор отделения «Мегафона» по Кабардино-Балкарии. — В 2016 году мы значительно улучшили сервисное направление, в том числе
|19.01.2017
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«Ростелеком» установил веб-камеры в историческом центре Нальчика в Кабардино-Балкарии
улярность среди жителей республики, да и всей России, так как позволяют лицезреть красоты и события Кабардино-Балкарии. Всего нами организовано 15 систем видеотрансляции в различных районах по
|15.12.2016
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«Ростелеком» провел «оптику» во все МФЦ Кабардино-Балкарии
ста отделений Многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг в Кабардино-Балкарии. Как рассказали CNews в компании, при организации волоконно-оптических ли
|18.11.2016
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«Ростелеком» в Кабардино-Балкарии переводит корпоративных клиентов на оптику
х администраций, а также все отделения МФЦ по КБР», — заявил Руслан Эштреков, заместитель директора Кабардино-Балкарского филиала компании «Ростелеком» по работе с корпоративным и государственн
|12.10.2016
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«Мегафон» запустил сети 4G в шести селах Кабардино-Балкарии
«Мегафон» объявил о вводе в эксплуатацию новых базовых станций стандарта LTE в четырех районах Кабардино-Балкарии, на треть увеличив зону 4G-покрытия в республике. Как рассказали CNews в компании, скоростной интернет-доступ на скорости до 100 Мбит/с обеспечен жителям посёлка Кашхатау и с
|06.10.2016
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«Мегафон» улучшил связь в районе Голубых озер Кабардино-Балкарии
«Мегафон» объявил об улучшении качества голосовой связи в Черекском районе Кабардино-Балкарии, обеспечив надежным покрытием территорию одной из главных достопримечательностей республики — Голубых озер. Как рассказали CNews в компании, специалисты «Мегафона» установили
|15.09.2016
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«Ростелеком» реализовал проект «Безопасная Республика» в Кабардино-Балкарии
» заявил о завершении работ по реализации трех этапов проекта «Безопасная республика» на территории Кабардино-Балкарской республики. Государственный контракт на разработку и ввод в эксплуатацию
|30.08.2016
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7 тыс. семей в Кабардино-Балкарии смотрят Интерактивное ТВ от «Ростелекома»
Абонентская база «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома» в Кабардино-Балкарии в 2016 г. существенно возросла. По сравнению с прошлым годом прирост абоне
|11.05.2016
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В Кабардино-Балкарии появился «Безопасный город»
Компания AT Consulting в партнерстве с «Ростелекомом» развернула в Кабардино-Балкарии аппаратно-программный комплекс для обеспечения безопасности населения. Он
|29.04.2016
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«Ростелеком» реализует проект «Безопасная республика» в Кабардино-Балкарии
Специалисты «Ростелекома» завершили работы по реализации первых двух этапов проекта «Безопасная республика» на территории Кабардино-Балкарии. Напомним, что в 2015 г. «Ростелеком» и подведомственное учреждение Государственного Комитета КБР по транспорту и связи ГКУ «Безопасная республика» заключили государственный
|10.03.2016
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«МегаФон» открыл фирменный салон в городе Тырныауз Кабардино-Балкарской республики
«МегаФон» открыл фирменный салон в городе Тырныауз Кабардино-Балкарской республики на высоте более 1 300 метров над уровнем моря, что сделает до
|04.03.2016
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«Ростелеком» организовал прямую онлайн-трансляцию мастер-классов для хирургов в Кабардино-Балкарии
о одна из важнейших функций современных телекоммуникаций – объединять людей, находящихся в тысячах километров друг от друга, создавать возможности для общения и обмена опытом», -комментирует директор Кабардино-Балкарского филиала «Ростелекома» Барасби Машуков.
|08.02.2016
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«МегаФон» обеспечил связью УФСИН в Кабардино-Балкарии
Кавказский филиал «МегаФона» одержал победу в четырех конкурсных закупках на предоставление услуг связи управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Кабардино-Балкарии. «МегаФон» организовал для республиканского УФСИН конвергентную сеть, объединив возможности фиксированной и мобильной связи. Это позволяет сотрудникам ведомства удобно общать
|04.02.2016
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Кавказский «МегаФон» назначил нового директора по Кабардино-Балкарии
ий филиал «МегаФона» сообщил о назначении директором регионального отделения компании по республике Кабардино-Балкария Азамата Нафадзокова. До текущего назначения Азамат Нафадзоков в течение пя
|07.12.2015
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«Ростелеком» реализует проект «Безопасная республика» в Кабардино-Балкарии
ции («дорожная карта»), 76 камер внутреннего наблюдения, 3 объекта «Гражданин-полиция» в 10 районах Кабардино-Балкарской Республики, в том числе и в высокогорных. Для «Безопасной республики» ко
|28.10.2015
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«Ростелеком» провел «оптику» в горную курортную зону Кабардино-Балкарии
пом в интернет по технологии FTTB. «Наша компания делает все возможное, чтобы как можно большее число россиян имели доступ к необходимым телеком-сервисам, где бы они ни находились,- отмечает директор Кабардино-Балкарского филиала «Ростелекома» Барасби Машуков,- мы как национальный оператор активно работаем над расширением географии проникновения «оптики», несмотря на климатические и ландшаф
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Орловский Виктор 408 18
|Машуков Барасби 15 15
|Залиханов Эльдар 14 14
|Терехин Роман 9 8
|Нафадзоков Азамат 7 7
|Самойленко Игорь 68 5
|Путин Владимир 3454 5
|Чернышенко Дмитрий 581 5
|Марсагишвили Александр 4 4
|Паламарчук Алексей 64 4
|Попов Алексей 339 3
|Ярахмедов Руслан 17 3
|Прозоров Дмитрий 59 3
|Игнатова Мария 143 3
|Ашхотов Ислам 3 3
|Каппушев Расул 20 3
|Чочаева Марьям 3 3
|Мусуков Алий 3 3
|Козырев Алексей 328 3
|Губанов Андрей 117 2
|Горшенин Максим 39 2
|Ключев Евгений 5 2
|Сун-чи-ми Вадим 26 2
|Шипулин Александр 29 2
|Церенов Церен 47 2
|Кобзев Игорь 12 2
|Танашев Руслан 17 2
|Постных Олег 13 2
|Игошкина Ольга 13 2
|Тулеев Аман 10 2
|Карпушкин Владимир 10 2
|Тимофеев Евгений 7 2
|Холодов Андрей 55 2
|Меликов Сергей 4 2
|Дробный Юрий 2 2
|Эштреков Руслан 2 2
|Астафьев Виктор 3 2
|Грабчак Евгений 4 2
|Алсултанов Турпалали 3 2
|Гончаренко Марина 35 2
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