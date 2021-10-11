Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
СКФО
КБР
Кабардино-Балкарская Республика
Публикаций - 195, упоминаний - 268
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Машуков Барасби 15 14
|Орловский Виктор 254 11
|Марсагишвили Александр 4 4
|Прозоров Дмитрий 58 3
|Козырев Алексей 272 3
|Путин Владимир 2153 3
|Попов Алексей 327 3
|Горшенин Максим 15 2
|Чернышенко Дмитрий 241 2
|Дубовсков Андрей 82 2
|Ярахмедов Руслан 12 2
|Сун-чи-ми Вадим 25 2
|Соболева Наталья 5 1
|Суслова Марина 7 1
|Малышев Игорь 15 1
|Хорошко Ирина 3 1
|Роднова Анна 9 1
|Контрабаев Артур 66 1
|Медведев Дмитрий 1477 1
|Суслов Сергей 3 1
|Шубин Сергей 25 1
|Костелянец Сергей 2 1
|Снегирев Сергей 4 1
|Меднов Сергей 120 1
|Бессонов Сергей 17 1
|Царьков Петр 4 1
|Зарубин Юрий 4 1
|Чернова Ольга 3 1
|Мардер Наум 100 1
|Милованцев Дмитрий 88 1
|Храмцовская Наталья 40 1
|Ищенко Александр 2 1
|Цимбалист Александр 1 1
|Петренко Александр 3 1
|Кравченко Александр 9 1
|Поповский Александр 87 1
|Шипулин Александр 29 1
|Харин Алексей 2 1
|Ершова Элеонора 61 1
|Суслов Константин 19 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 10
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 596 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2000 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1062815, в очереди разбора - 963677.
Создано именных указателей - 48015.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1062815, в очереди разбора - 963677.
Создано именных указателей - 48015.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru