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Залиханов Эльдар



24.02.2025 Более 7 млн звонков от мошенников и спама заблокировали в Кабардино-Балкарии 1
17.09.2024 «Эльбрус» и «Чегет» в Кабардино-Балкарии стали на 35% популярнее у российских туристов 1
11.09.2024 В микрорайонах города-курорта Нальчика развернули ускоренную сеть интернета 1
23.01.2024 Кабардино-Балкария вошла в десятку регионов с самым активным ростом турпотока в 2023 г. 1
18.10.2023 Туристов Кабардино-Балкарии будет приветствовать и знакомить с республикой первый цифровой гид от МТС 1
08.02.2023 В кабардинских пещерах и селе из исторической повести ускорили мобильный интернет 1
09.11.2022 МТС разогнала интернет в туристических местах Кабардино-Балкарии 1
01.11.2022 МТС поможет туристам спланировать отдых в гостиницах Кабардино-Балкарии 1
28.09.2022 МТС обеспечила горных спасателей на Эльбрусе умными трекерами для безопасности туристов 1
13.09.2016 МТС открыл новые салоны связи в Нальчике и Баксане 1
06.10.2015 МТС запустила 3G на Кубе 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Залиханов Эльдар и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12785 11
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 468 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 4
Сбер - Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 22 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 133 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2723 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 227 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51002 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66723 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27958 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16023 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7792 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5805 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21287 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5312 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8281 5
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11218 5
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2541 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3464 3
Оповещение и уведомление - Notification 4672 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6638 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12617 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8506 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7682 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4682 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9800 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6840 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3962 1
Транспорт - V2P - vehicle-to-pedestrian - автомобиль-пешеход - Прогнозирование траекторий движения пешеходов - Pedestrian trajectory prediction - Распознавание пешеходов - Pedestrian Detection - Предупреждение столкновения - Pedestrian Protection System 111 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7074 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2930 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 653 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6468 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10813 1
Аксессуары 3905 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7639 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10573 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1491 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3908 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24599 1
Бронирование - Booking 603 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 928 6
МТС Big Data 275 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4987 2
МТС Мобильные сотрудники 111 1
Надежин Михаил 1 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 328 11
Россия - РФ - Российская федерация 145419 6
Армения - Республика 2294 5
Беларусь - Белоруссия 5713 5
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье 387 3
Россия - СКФО - КБР - Терскол 7 3
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 447 3
Россия - СКФО - КБР - Нальчик 120 3
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 294 3
Европа 21808 2
Россия - СЗФО - Мурманская область 674 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 873 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 585 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 512 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1300 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 506 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Кавминводы - КМВ - Кавмингруппа - Кавказские Минеральные Воды 61 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 331 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 679 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 875 1
Куба - Республика 363 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 213 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Минераловодский городской округ - Минеральные Воды 80 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 316 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 857 1
Европа Восточная 3080 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6299 8
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2673 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5041 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18671 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1275 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2957 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1232 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1088 1
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 489 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5864 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5170 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3575 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10006 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2408 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6993 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24249 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1096 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5870 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1214 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48311 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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