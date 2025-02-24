Залиханов Эльдар
Залиханов Эльдар и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12785 11
|МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 468 1
|МТС Трэвел - MTS Travel 287 4
|Сбер - Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 22 1
|МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 133 1
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