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Мобильное мошенничество Телефонное мошенничество Mobile Fraud Phone Fraud Телефонный терроризм

Мобильное мошенничество - Телефонное мошенничество - Mobile Fraud - Phone Fraud - Телефонный терроризм


23.12.2024 Сбербанк: телефонные мошенники активизировались перед Новым годом и убеждают россиян совершать поджоги

. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. Такой вид мошенничества появился в начале 2023 г. Телефонные мошенники связываются со своими жертвами, у которых они уже украли деньги, и обеща
20.11.2024 Власти планируют создать в России базу голосов телефонных мошенников

характерные ему» входящие звонки и сможет совершать исходящие звонки по мобильной связи. Статистика Телефонные мошенники чаще всего представляются работниками банка и госструктур либо оператора
19.09.2024 Активность спамеров и телефонных мошенников в Волгоградской области за лето выросла в 2,2 раза

г. За это время МТС заблокировала с помощью антиспамовых решений и сервиса «Защитник» свыше 5 млн вызовов, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2023 г. При этом пик активности спамеров и телефонных мошенников с начала года пришелся на летние месяцы. В среднем число спам-звонков с начала года выросло на 20% летом, а в августе достигло рекордного значения за последние два года. О
06.09.2024 Сбербанк: украинские телефонные мошенники начали активно действовать, в том числе против жителей стран — союзников Украины

меров по телефону, так и через мессенджеры, причем в некоторых случаях, когда идет видеозвонок, злоумышленники используют дипфейки, чтобы скрывать свое лицо или голос. Станислав Кузнецов: «Украинские телефонные мошенники раньше активно не проявляли себя в отношении жителей этих государств, там работали в основном местные кол-центры. Теперь мы ежедневно фиксируем десятки тысяч звонков в разн
26.08.2024 Сбербанк фиксирует рост активности телефонных мошенников в отношении звезд шоу-бизнеса, а также других публичных персон

Сбербанк фиксирует рост активности телефонных мошенников в отношении звезд шоу-бизнеса, а также других публичных персон. Обзвоны происходят в отношении клиентов многих банков, в том числе Сбербанка. В России зафиксирован ряд хищ
22.07.2024 Пользователи приложения «СберБизнес» получили защиту от телефонных мошенников

Пользователи мобильного приложения «СберБизнес» на устройствах с операционной системой Android теперь могут защитить себя от телефонных мошенников с помощью определителя мошеннических номеров. Новая опция бесплатна. Сбербанк уже начал внедрять этот сервис, всем клиентам — пользователям интернет-банкинга на Android —

18.07.2024 Охота начинается: «Т-Банк» открывает доступ к фрод-рулетке — первому в мире сервису, где перехватываются звонки мошенников

«Т-Банк» открывает доступ к своему новому экспериментальному сервису, начиная сбор заявок — фрод-рулетке «Ловушка для мошенников». Это первый в мире сервис, где звонки телефонных мошенников перехватываются в режиме реального времени и переводятся на пользователей. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка». Миссия фрод-рулетки — обучать пользователей навы
06.06.2024 «Сбер» и «Билайн» планируют совместно развивать технологии искусственного интеллекта для защиты клиентов от телефонных мошенников

ичества, но и существенным потенциалом для развития этих технологий. Вместе мы сможем скорее и эффективнее реализовать этот потенциал». Александр Торбахов, генеральный директор «ВымпелКома», сказал: «Телефонное мошенничество — это один из сложнейших вызовов нашего времени. Только с начала года «Билайн» предотвратил свыше 45 млн мошеннических звонков и защитил почти 4 млн своих клиентов. И э
04.06.2024 Телефонные мошенники выманили 6,5 млн рублей у экс-замгубернатора, отвечавшего за информационную безопасность

ичества Мошенники обманули бывшего замгубернатора Смоленской области на 6,5 млн руб., пока он отдыхал в Республике Крым. На прошлом посту чиновник отвечал в регионе за цифровизацию и ИТ-безопасность. Телефонные мошенники простым способом обманули экс-чиновника. Об этом в начале июня 2024 г. сообщило российское интернет-издание Baza. До весны 2023 г. Николай Кузнецов работал на должности зам
28.03.2024 Каждый шестой россиянин пострадал от телефонных мошенников

алкиваются с телефонными мошенниками ежедневно, 28% — несколько раз в неделю. Несколько раз в месяц телефонные мошенники беспокоят 18% опрошенных, несколько раз в год — 13%. Еще 2% респондентов
21.02.2024 Сбербанк: телефонные мошенники начали вербовать своих жертв для преступных схем

влиянием 71-летняя клиентка Сбербанка сняла 5,3 млн руб. для передачи «сотруднице ЦБ» и дальнейшего зачисления на «безопасный» счет. Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Телефонные мошенники постоянно ищут слабое звено, чтобы похитить денежные средства клиентов банков. И, к сожалению, обычно таким звеном оказываются люди, которые сами отдают свои деньги мошенни
12.02.2024 Семья сотрудника CNews стала жертвой телефонных мошенников. Работает новая схема обмана

законодательства требовалось подтверждение или обновление персональных данных владельца SIM-карты. Телефонные мошенники научились выманивать у граждан код доступа к Порталу госуслуг и получать
07.12.2023 Операторам связи придумали новую кару за пропуск мошеннических вызовов. Власти могут лишить их лицензии

атура общими усилиями готовят новые поправки к закону «О связи», которые позволят даже не просто отзывать – аннулировать лицензии операторов связи, которые по тем или иным причинам не блокируют поток мошеннических вызовов. «Это позволит решительно пресекать и привлекать к ответственности недобросовестных операторов», – сказал Шейкин. В настоящее время за подобное нарушение операторам полага
03.08.2023 Число жертв телефонных мошенников среди абонентов «Билайна» за год снизилось на 26%

Количество абонентов «Билайна», попавших под влияние телефонных мошенников с разной степенью материального ущерба, снизилось на 26% год к году. Об этом CNews сообщил представитель оператора. Таких показателей удалось добиться благодаря разработан
27.04.2023 Телефонные мошенники, обманывающие россиян, изгнаны в WhatsApp. «Билайн» призывает к блокировкам
05.12.2022 Операторы ответят за каждый подменный номер. Власти берут звонки мошенников под контроль

б. для индивидуальных предпринимателей и от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. для юридических лиц. Цель уже на горизонте Как сообщил изданию Артем Шейкин, если законопроект превратится в действующий закон, телефонное мошенничество не исчезнет полностью, однако фактов звонков с подменных номеров станет меньше. Сейчас это распространено потому, что операторам связи это тоже выгодно – они зарабатыва
31.10.2022 Украинские телефонные мошенники разоряют россиян с технической помощью Англии, Польши, США, Эстонии

. По его словам, call-центры размещались, в том числе, в Днепропетровске и Харькове. Украина — центр кибермошенничества в СНГ В феврале 2021 г. в Министерстве внутренних дел России (МВД) заявили, что телефонные мошенники, находятся, в большинстве своем, за пределами России. По информации заместителя правления «Сбера» Станислава Кузнецова, на конец 2021 г. доля мошеннических звонков россияна
29.09.2022 Телефонные мошенники беспокоят россиян все чаще

россиян. 26% опрошенных беспокоят несколько раз в неделю, 24% — несколько раз в месяц. 15% россиян телефонные мошенники звонят несколько раз в год, 4% — раз в несколько лет. 9% респондентов ут
03.06.2022 Телефонные мошенники «переобулись» и стали представляться сотрудниками операторов связи. Алгоритм

лобу на номер, с которого звонил злоумышленник. В течение 72 часов такой номер будет заблокирован. Все новое – это хорошо забытое старое Со слов источников издания, схема, которую взяли на вооружение телефонные мошенники, не является новой в полной мере. Они эксплуатировали ее несколько лет назад. По неизвестным причинам широкой популярности она на тот момент не обрела. Злоумышленники в ито
20.05.2021 Искусственный интеллект «Билайна» будет выявлять «телефонных мошенников»

«Билайн» внедряет технологии искусственного интеллекта в сервис «Кто звонит?», который выявляет «телефонных мошенников». Это позволит сократить время идентификации и занесения потенциального мошенника в «черный список» с нескольких суток до минут, а также защитить не только владельцев смар
08.12.2020 Сбербанк представил технологию выявления телефонных мошенников в режиме реального времени

«Сбер» первым из российских банков начал выявлять телефонное мошенничество в режиме реального времени, объединив усилия с операторами связи в рамках уникального технологического антифрод-решения. Решение не имеет аналогов в мире и запускается

15.02.2019 В Москве поймали телефонных мошенников, наживших миллионы на пенсионерах и известном певце
30.03.2015 Tele2 подвел итоги программы по борьбе с мобильным мошенничеством в 2014 г.

). Остальные 63% нежелательных рассылок пришлись на спам. На популярный в 2013 г. вид мошенничества Wangiri, при котором абонентов вынуждают перезвонить на платный номер, в прошлом году пожалов
08.07.2013 В России запретили мобильное мошенничество

Госдума одобрила внесенные рядом депутатов поправки к Закону «О связи», нацеленные на борьбу с мобильным мошенничеством. В течение прошлой недели документ успел пройти утверждение сразу во всех трех чтениях. Правда, между первым и вторым чтениями законопроект претерпел существенной измен
01.06.2010 «МегаФон» запустил интернет-проект, посвященный борьбе с мобильным мошенничеством

Оператор сотовой связи «МегаФон» объявил о старте интернет-проекта, посвященного борьбе с мобильным мошенничеством stopfraud.megafon.ru. На новом сайте можно найти подробное описание наиболее распространенных мошеннических схем и рекомендации абонентам, как действовать, чтобы не ста
09.09.2008 МВД России поможет защититься от электронных и телефонных мошенников

МВД России подготовило специальную инструкцию для граждан с рекомендациями как обезопасить себя от электронных и телефонных мошенников. Об этом сообщил сегодня начальник бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД России Борис Мирошников, передает «Прайм ТАСС». Как он отметил, современные мошенник
22.05.2008 Управление «К» задержало группу «телефонных мошенников»

Сотрудники управления "К" Министерства внутренних дел России задержали участников организованной преступной группы "телефонных мошенников", которая на протяжении полугода под предлогом освобождения от уголовной ответственности похищала деньги у жителей Москвы и Московской области. Как заявили в пресс-службе

17.04.2008 Телефонный мошенник осужден на два года

В Сланцах пойман и осужден телефонный мошенник. Поймать преступника помогла одна из намеченных им жертв - пожилая местная жительница. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, молодой человек обзванивал со своег
30.01.2008 В Новгородской области «телефонному террористу» вынесен приговор

Парфинский районный суд Новгородской области вынес приговор «телефонному террористу», обвиняемому в заведомо ложном сообщении о факте взрыва. Подсудимый 31 августа 2007 года сообщил о готовящемся взрыве, после чего был задержан по горячим следам. По приг
29.01.2008 В Петербурге задержан телефонный террорист

В Санкт-Петербурге задержан телефонный террорист, сообщает ИА REGNUM. Подозреваемый в ложном сообщении об акте терроризма задержан в Кировском районе города. 33-летний мужчина «заминировал» по телефону ателье по ремонту о
26.12.2007 Милиция отметила новые случаи «телефонного терроризма»

В Петербурге активизировались «телефонные террористы». С начала недели милиция получала сообщения о минировании торгового центра «Норд» и жилого дома по Будапештской улице. В обоих случаях взрывные устройства обнаружены не б
14.11.2007 «Телефонный мошенник» задержан в Петербурге

С поличным при передаче денег за мнимое освобождение якобы задержанного милицией гражданина в Петербурге был пойман очередной «телефонный мошенник». Задержание злоумышленника произошло по факту обращения лица, за которое мошенники и просили выкуп в размере 30 тыс. руб. В настоящее время ведется поиск соучастников задер
04.10.2007 Ликвидирована очередная банда «телефонных мошенников»

В Петербурге обезврежена очередная банда «телефонных мошенников». Как это бывает часто в таких случаях, организатор системы вымогательств с помощью телефонной связи отбывает наказание за совершенные ранее преступления в одном из пените
07.08.2007 Ликвидирована очередная банда «телефонных мошенников»

В Петербурге задержана очередная группа «телефонных мошенников». По предварительным данным за два месяца своей деятельности преступникам удалось «заработать» более 300 тыс. руб. Мошенники промышляли по классической схеме, используя ле
19.06.2007 Задержан серийный «телефонный террорист»

а установили виновника серии ложных минирований игровых клубов города, осуществленных по телефону. «Телефонным террористом» оказался 27-летний житель поселка Бугры Ленинградской области. Следст
02.02.2007 «Телефонным террористом» оказался пенсионер

позвонил мужчина, сообщивший о том, что в здании городской администрации заложена бомба. При этом «телефонный террорист» назвал свою фамилию. Номер телефона, с которого он звонил, был определё
15.11.2006 Телефонный террорист оказался семиклассником

N574 на Шлиссельбургском проспекте поступил звонок о её минировании. Здание школы было проверено специалистами МЧС, никаких взрывных устройств обнаружено не было. В результате оперативных мероприятий телефонный террорист был выявлен — им оказался семиклассник. В данный момент он доставлен вместе с матерью в РУВД. Семье семиклассника грозит большой штраф.
24.10.2006 Россия: крупный улов телефонных мошенников

В Муроме оперативники Управления «К» МВД России при помощи владимирских собровцев задержали банду телефонных мошенников, сообщает «Комсомольская Правда-Владимир». Свои преступления граждане совершали в столице. Один из них использовал весьма распространенную схему обмана: он звонил на первы
11.03.2003 Телефонный террорист "отомстил" оператору

амАЗ, груженная 300 кг тротила, направляется из Махачкалы в Москву для совершения теракта. В ходе проверки оперативной информации сотрудниками 6-го отдела УБОП МВД Дагестана был установлен и задержан телефонный террорист Курбан Алхулаев, 1981 г.р., являющийся студентом 4-го курса Махачкалинского автодорожного колледжа. Никакой взрывчатки на самом деле не было, был просто звонок из хулиганск

Публикаций - 202, упоминаний - 240

Мобильное мошенничество и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 58
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 40
МегаФон 8803 38
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 24
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 22
Telegram Group 1983 11
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 917 6
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 172 6
Ростелеком 9699 5
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 4
AOC 99 4
Meta Platforms - Facebook 4438 3
Dr.Web - Доктор Веб 1254 3
Google LLC 11775 3
Цифра ГК 2426 3
Vodafone Group 1370 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
VK - Mail.ru Group 3455 2
ЛайфТелеком - Телфин 212 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 2
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1138 2
ZED+ Temafon - Темафон 15 2
Yandex - Яндекс 7339 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 423 2
Meta Platforms 60 2
Xiaomi 1732 1
Bitdefender 156 1
Trellix - FireEye 58 1
GoTo - LogMeIn - LastPass 25 1
Wandera 3 1
Microsoft Corporation 24623 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 1
Apple Inc 12099 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1364 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Крок - Croc 1777 1
Информзащита 756 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 21
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 9
Unsplash 762 6
Альфа-Банк 1769 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 3
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 335 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 2
Superjob - Суперджоб 502 2
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 222 2
Почта России ПАО 2112 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
ОрдерКом 13 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Альфа-Групп 696 1
Lockheed Martin 756 1
Visa International 1949 1
BMW Group 446 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 1
Диалог Регионы - АНО по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций 9 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 87 1
NanduQ - Qiwi 996 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 429 1
Net Element - NETE - Net Element International - NETI 61 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 275 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 205 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 67 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 51 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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