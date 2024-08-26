Сбербанк фиксирует рост активности телефонных мошенников в отношении звезд шоу-бизнеса, а также других публичных персон

Сбербанк фиксирует рост активности телефонных мошенников в отношении звезд шоу-бизнеса, а также других публичных персон. Обзвоны происходят в отношении клиентов многих банков, в том числе Сбербанка. В России зафиксирован ряд хищений, однако Сбербанку удается эффективно защищать клиентов: система фрод-мониторинга банка успешно выявляет мошеннические звонки и автоматически предотвращает переводы злоумышленникам. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Звонки поступают звездам шоу-бизнеса, высокопоставленным персонам, а также деятелям образования и науки. За последний месяц известно около десятка успешных случаев хищения, некоторые из них стали публичными.

Сотрудники службы кибербезопасности Сбербанка ведут системную работу по выявлению мошеннических номеров, с которых злоумышленники обзванивают россиян. Все номера попадают в специальную базу, информация из которой применяется для защиты клиентов банка от звонков мошенников.

Сведения о мошеннических реквизитах, в том числе номерах телефонов, используется для работы системы антифрода Сбербанка, эффективность которой в 2024 г. достигла 99,8%, а также для работы бесплатного сервиса по определению мошеннических звонков в мобильном приложении «СерБанк Онлайн». Таким образом банку удается предотвращать хищения.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка: «С начала года мы сохранили от телефонных мошенников более 180 млрд руб., находящихся на счетах наших клиентов, среди них — много хорошо всем известных публичных персон. Это возможно благодаря тому, что у нас есть самая актуальная информация о мошеннических реквизитах, в том числе номерах телефонов — в нашей базе миллионы записей. Мы умеем эффективно использовать эти данные в интересах наших клиентов: многие звонки до них просто не доходят, а мошеннические переводы автоматически приостанавливаются. Чтобы минимизировать риск общения со злоумышленниками, я рекомендую всем нашим клиентам активировать бесплатный сервис "Управление входящими вызовами"/"Проверка входящих звонков" (название зависит от версии) в приложении "СберБанк Онлайн". После подключения сервиса приложение получает доступ к базе "Сбера" с мошенническими номерами. В случае звонка по телефону или мессенджеру с одного из этих номеров на экране устройства высветится предупреждающая надпись либо можно вообще заблокировать звонки от мошенников. Если взять за конкретный пример нашумевший недавно случай с певицей Ларисой Долиной, то телефонный номер, с которого мошенники звонили артистке, был в базе "Сбера". И если бы артистка подключила наш сервис по определению мошеннических звонков в мобильном приложении "СберБанк Онлайн", то сразу бы поняла, что имеет дело со злоумышленниками».