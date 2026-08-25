Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сбер Центр управления кибербезопасностью Центр киберзащиты Сбербанка Операционный центр информационной безопасности Сбербанк
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 11, упоминаний - 11
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8893 10
|HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1262 1
|ВТБ - ВТБ24 671 1
|Кузнецов Станислав 162 4
|Ляпунов Игорь 132 2
|Царев Евгений 30 1
|Курдин Александр 1 1
|Валуйских Сергей 1 1
|Гареев Тимур 1 1
|Попелышей Дмитрий 4 1
|Вербицкий Азамат 2 1
|Митюрин Игорь 2 1
|Сарбин Александр 4 1
|Долина Лариса 3 1
|Касперская Наталья 319 1
|Рябова Галина 27 1
|Греф Герман 485 1
|Sparrow Jonathan - Спарроу Джонатан 20 1
|Харитонов Александр 69 1
|Минниханов Рустам 123 1
|Лебедь Сергей 30 1
|Раевский Алексей 77 1
|Иванов Денис 13 1
|Пономарёв Владимир 19 1
|Терентьев Виталий 8 1
|Шерстобитов Сергей 57 1
|Стоянов Руслан 37 1
|Попова Анна 20 1
|Легезо Денис 40 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467272, в очереди разбора - 725273.
Создано именных указателей - 199933.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467272, в очереди разбора - 725273.
Создано именных указателей - 199933.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.