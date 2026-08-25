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Сбер Центр управления кибербезопасностью Центр киберзащиты Сбербанка Операционный центр информационной безопасности Сбербанк

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


25.08.2026 «ГигаЧат» сдал экзамен по кибербезопасности 1
04.09.2024 С начала 2024 г. Сбербанк предотвратил переводы мошенникам на общую сумму 200 млрд рублей 1
26.08.2024 Сбербанк фиксирует рост активности телефонных мошенников в отношении звезд шоу-бизнеса, а также других публичных персон 1
23.06.2022 Сбербанк и «РТК-Солар» реализовали крупнейший в России проект по защите от утечек информации 1
28.06.2021 Российские разработчики хотят сделать DLP-системы более интеллектуальными 1
04.03.2020 Татарстан будет использовать SberCloud для изменения системы госуправления 1
21.06.2019 Сбербанк и Cisco вместе займутся проектами в области кибербезопасности 1
15.09.2017 Сбербанк выявил более 600 фишинговых доменов и 1300 распространявших вирусы сайтов 1
11.04.2017 Сбербанк защищает базы данных системами «МФИ Софт» 1
16.02.2017 Злоумышленники похитили свыше 200 млн руб. у российских организаций путем подмены реквизитов 1
03.03.2014 ФСБ с «Касперским» поймали хакеров, пытавшихся ограбить Сбербанк 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5672 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1229 2
RTM Group - RTM Technologies - РТМ Технологии 24 1
Ростелеком 10975 1
Cisco Systems 5372 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 654 1
InfoWatch - Инфовотч 1187 1
Softline - Софтлайн 3757 1
9620 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 437 1
Zecurion - Зекурион Рус - SecurIT - Секьюрит 384 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 353 1
МФИ Софт 145 1
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 195 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8893 10
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1262 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3660 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5983 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5719 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 294 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3204 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 755 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 90 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35226 9
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6533 6
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8350 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22908 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9426 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33599 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9533 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14318 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12997 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1973 2
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 1019 2
Мобильное мошенничество - Телефонное мошенничество - Mobile Fraud - Phone Fraud - Телефонный терроризм - Маркировка звонков - Маркировка вызовов 384 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6505 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26386 1
Кибербезопасность - DAM/DBF - Database Activity Monitoring and Firewall - Система аудита и блокировки сетевого доступа к базам данных - Database Firewall - Системы защиты баз данных 85 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5260 1
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 434 1
ИБ-аутсорсинг - сервис для защиты от внутренних угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика 194 1
Data Fabric - DataFabric - Фабрика данных - Единое решение (концептуальная архитектура) управления хранением информации в системах разных производителей 96 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9946 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10714 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13177 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1661 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54126 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7906 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3174 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18099 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1618 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3406 1
Кибербезопасность - UBA - User Behavior Analytics - User Behavior Analysis - Анализ поведения в сфере систем обеспечения безопасности - Аудит действий пользователей - UAM - User Activity Monitor - Мониторинг действий пользователей 113 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 1000 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10399 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2651 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5524 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2989 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36361 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10234 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5832 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1592 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4617 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 285 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 896 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 39 1
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда DBF - Гарда БД 58 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5764 1
Microsoft Teams - MS Teams 671 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 318 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 129 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 181 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 187 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 242 1
Сбер - Okko Smart Box 7 1
1С:DirectBank - 1С:ДиректБанк 23 1
Кузнецов Станислав 162 4
Ляпунов Игорь 132 2
Царев Евгений 30 1
Курдин Александр 1 1
Валуйских Сергей 1 1
Гареев Тимур 1 1
Попелышей Дмитрий 4 1
Вербицкий Азамат 2 1
Митюрин Игорь 2 1
Сарбин Александр 4 1
Долина Лариса 3 1
Касперская Наталья 319 1
Рябова Галина 27 1
Греф Герман 485 1
Sparrow Jonathan - Спарроу Джонатан 20 1
Харитонов Александр 69 1
Минниханов Рустам 123 1
Лебедь Сергей 30 1
Раевский Алексей 77 1
Иванов Денис 13 1
Пономарёв Владимир 19 1
Терентьев Виталий 8 1
Шерстобитов Сергей 57 1
Стоянов Руслан 37 1
Попова Анна 20 1
Легезо Денис 40 1
Россия - РФ - Российская федерация 166801 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47716 4
Европа 24987 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3460 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4495 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3053 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1522 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3590 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14824 1
Украина 7933 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2848 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2373 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1096 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1673 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1307 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53642 8
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3872 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7456 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57885 2
Английский язык 7042 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8273 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33885 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18223 1
Платёжное поручение - Payment order 245 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1737 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1871 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 647 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2173 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1383 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3842 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12345 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3863 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10403 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6605 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3129 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11710 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1231 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 686 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10915 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 338 1
МГУ - Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 24 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1732 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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