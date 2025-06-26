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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 177604
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Пономарёв Владимир


УПОМИНАНИЯ


26.06.2025 Радиолокационная станция Pro-Mariner Radar 5000 производства ЭМЦТ получила первое Свидетельство о типовом одобрении РМРС 1
23.07.2024 «Гарда»: научный подход к обнаружению киберугроз в сетевых данных 1
13.07.2022 В России найдена замена дезертировавшему финскому разработчику морских навигационных систем 6
05.06.2020 Клиенты «Открытия» могут сдавать налоговую отчетность через интернет-банк 1
10.12.2019 «Гарда Технологии» вошла в топ-20 российских ИБ-компаний по версии CNews 1
24.07.2019 «Мегафон» запустил услугу «Защита баз данных» 1
21.11.2018 «Гарда Технологии» выпустила новую ИБ-платформу «Гарда Аналитика» 1
27.02.2018 «Гарда Технологии» выходит на российский рынок ИБ 1
24.11.2017 «Транзас завершил испытания «е-Навигации» в рамках проекта НТИ 1
11.04.2017 Сбербанк защищает базы данных системами «МФИ Софт» 1
13.12.2016 «Транзас» приступил к реализации проектов в рамках программы НТИ 1
20.09.2016 «МФИ Софт» представила новое решение для расследования инцидентов безопасности 1
10.09.2014 «МФИ Софт» анонсировала DLP-систему на основе принципов «Больших данных» 1
12.05.2012 IP-решения «МФИ Софт» используют 400 российских операторов связи 1
18.05.2006 В Москве задержали группу кардеров 1

Публикаций - 15, упоминаний - 20

Пономарёв Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 153 5
МФИ Софт 123 5
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор 153 3
МегаФон 9366 2
ИКС 344 2
Broadcom - VMware 2411 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5063 1
Softline - Софтлайн 3021 1
Check Point Software Technologies 772 1
Информзащита 797 1
МегаФон - Талмер - Talmer 53 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 284 1
ИКС - Цитадель ГК 98 1
Arbor Networks 59 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8951 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13357 1
Ростелеком 9996 1
Микротест 278 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 851 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 316 1
ИТС Холдинг - Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс 41 1
ЭМЦТ - Эволюция морских цифровых технологий 3 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 102 1
Wartsila - Wärtsilä Digital Technologies - Вяртсиля Цифровые Технологии 9 1
ИКС - Некст Софт 4 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 402 2
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 25 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 74 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7729 1
РВК - Российская венчурная компания 551 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 110 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2994 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5001 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1671 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 869 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 429 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 214 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5599 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 87 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7084 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68885 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29396 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6964 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21106 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5417 3
СУДС - Система управления движением судов - Marine vessel traffic management system 32 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3277 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 913 2
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 710 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4209 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5411 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13090 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53604 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11826 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8145 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21247 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32206 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12415 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10648 2
Кибербезопасность - DAM/DBF - Database Activity Monitoring and Firewall - Система аудита и блокировки сетевого доступа к базам данных - Database Firewall - Системы защиты баз данных 76 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12643 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5911 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 646 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 867 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 405 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2258 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2431 1
ЭКНИС - Электронная картографическая навигационно-информационная система - Electronic Chart Display and Information System, ECDIS - компьютерная навигационная система, соответствующая требованиям Международной морской организации 30 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9724 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1131 1
Email - POP3 - Post Office Protocol Version 3 - Интернет-протокол прикладного уровня электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению 238 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8319 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 663 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14137 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16486 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24819 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8947 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12980 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25011 1
ИКС - Гарда DBF - Гарда БД 46 4
ИКС - Гарда Предприятие - DLP-система 31 3
ИКС - Гарда Монитор - Гарда Сталкер - Гарда Скаут - Гарда Фильтр - система сетевой безопасности 19 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4755 2
Google Android 14339 1
Apple iOS 8002 1
ИКС - Гарда Аналитика 6 1
МегаФон Антивзлом Бизнес 8 1
Астрал ГК - Калуга Астрал.Отчет 6 1
Check Point SandBlast - Check Point SandBlast Zero-Day Protection 36 1
ВТБ - Открытие ФК - Бизнес-Портал 23 1
Сбер - Центр управления кибербезопасностью - Центр киберзащиты Сбербанка - Операционный центр информационной безопасности Сбербанк 10 1
РКК Энергия - Мир - орбитальная станция 20 1
ИКС - Гарда NDR - Гарда Network Detection and Response 10 1
Жуков Роман 18 1
Шкарин Антон 4 1
Лосев Артем 2 1
Шерстобитов Сергей 56 1
Иванов Денис 13 1
Манухина Дарья 1 1
Клименко Наталья 1 1
Ащепков Николай 1 1
Трутнев Максим 1 1
Докучаева Анастасия 2 1
Ситков Андрей 1 1
Воздвиженский Алексей 1 1
Турлапов Вадим 1 1
Лючинов Николай 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150193 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44423 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17958 2
Финляндия - Финляндская Республика 3631 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3241 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52692 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17563 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4021 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1091 1
Украина 7683 1
Атлантический океан - Балтийское море - Финский залив 102 1
Индия - Bharat 5561 1
Турция - Турецкая республика 2430 1
Сингапур - Республика 1874 1
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 144 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49532 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30454 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6398 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19393 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6045 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52984 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2182 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 191 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11324 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14268 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2611 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5063 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5048 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3215 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6192 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16806 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2583 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7075 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5786 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8010 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 247 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 413 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 712 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3591 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 954 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2001 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11322 1
Forbes Insights 18 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3327 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8228 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 246 1
ГУМРФ - Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова - Государственная морская академия имени адмирала C.О. Макарова - Ленинградское высшее инженерное морское училище им. Адмирала С.О.Макарова 13 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 158 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368058, в очереди разбора - 750458.
Создано именных указателей - 177604.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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