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Пономарёв Владимир
УПОМИНАНИЯ
Пономарёв Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Жуков Роман 18 1
|Шкарин Антон 4 1
|Лосев Артем 2 1
|Шерстобитов Сергей 56 1
|Иванов Денис 13 1
|Манухина Дарья 1 1
|Клименко Наталья 1 1
|Ащепков Николай 1 1
|Трутнев Максим 1 1
|Докучаева Анастасия 2 1
|Ситков Андрей 1 1
|Воздвиженский Алексей 1 1
|Турлапов Вадим 1 1
|Лючинов Николай 1 1
|Forbes Insights 18 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3327 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8228 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368058, в очереди разбора - 750458.
Создано именных указателей - 177604.
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