«Гарда Технологии» вошла в топ-20 российских ИБ-компаний по версии CNews

Ведущее отраслевое издание CNews опубликовало рейтинг из 30 крупнейших российских компаний в области защиты информации за 2019 г. Входящая в ГК «Цитадель» компания «Гарда Технологии» заняла 18 место с выручкой в 956665 тыс. руб., что превысило показатели 2017 г. на 55%. Помимо «Гарда Технологии» в различные рейтинги CNews попали, а некоторые даже и возглавили, такие компании как «Талмер», Nexign и «Некст Софт» (все входят в «ИКС Холдинг»).

По итогам 2018 г. совокупный оборот 30 крупнейших участников рейтинга превзошел показатель предыдущих лет. Рынок информационной безопасности растет вслед за всем рынком информационных технологий, а выручка достигла рекордного за все время показателя в 111,5 млрд руб. Состав лидеров отрасли остался неизменным: это «Лаборатория Касперского» (45,4 млрд), Softline (15,85 млрд) и «Информзащита» (8 млрд). «Гарда Технологии» в прошлом рейтинге не принимала участие, а в этом смогла забраться сразу во вторую десятку, продемонстрировав рост продаж и выручки, превышающие среднюю динамику по рынку в целом.

«За два года работы компания "Гарда Технологии" прошла период становления и вышла на новые финансовые показатели. Вырос и технический потенциал наших решений. Они не только не уступают, а в некоторых случаях превосходят мировые аналоги. Это оценили крупные компании страны, сделавшие выбор в пользу наших продуктов, — отметил генеральный директор компании "Гарда Технологии" Владимир Пономарев. — Рейтинг CNews — один из важных индикаторов рынка информационной безопасности. В этом году мы решили принять в нем участие, и из 30 крупных компаний поставщиков решений по информационной безопасности со всей страны заняли 18 место. Это результат, которым мы можем гордиться».

Ранее в рейтинге крупнейших российских поставщиков ИТ для телекоммуникационных операторов издания CNews первое и второе место заняли компании «Талмер» и Nexign. Их совокупная выручка от телеком-проектов (с учетом НДС) за 2018 г. составила 16013742 тыс. руб. и 14148343 тыс. руб. соответственно. Кроме того, «Талмер» возглавил рейтинг «Самые быстрорастущие ИТ-компании 2018», побив все рекорды по увеличению выручки — прирост составил 649%. Nexign в нем же достиг девятой позиции с 78% ростом выручки.

Грандиозный успех «Талмера» в наращивании всех финансовых показателей позволил ему также стать и номером один в рейтинге CNews «Самые эффективные компании 2018», а в рейтинге «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2018» добиться почетного 15 места. Nexign там же на 18 позиции, улучшив свой результат за 2017 г. на десять пунктов.