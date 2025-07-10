В России разрабатывается критически важное устройство для электромобилей не дороже импортных

«Росатом РДС» заказал серийное разработку и серийное производство отечественных тяговых инверторов для электромобилей для импортозамещения иностранных аналогов. Его себестоимость составит 60 тыс. руб.



Российский тяговый инвертор для электромобилей

Как выяснил CNews, «Росатом РДС» (входит в госкорпорацию «Росатом») заказал разработку отечественного тягового инвертора (ТИ) для электромобилей. Этот критически важный компонент отвечает за преобразование энергии аккумулятора в ток, необходимый для управления электродвигателем.

Как указано в техническом задании, основная цель проекта — импортозамещение и усиление конкурентоспособности российских производителей на глобальном рынке электроприводов.

Документацию о разработке можно найти на сайте госзакупок. Тендер был опубликован на площадке 7 июля 2025 г. Его начальная цена — 155,2 млн руб.

Согласно техническому заданию, инвертор должен обладать высокой мощностью и эффективностью: управлять синхронными моторами мощностью до 160 кВт (при пиковой мощности самого инвертора не менее 160 кВт) с КПД не ниже 96% в номинальном режиме.

Особый акцент сделан на санкционную устойчивость, что подразумевает тщательный выбор и обязательную локализацию «санкционно-стойкой» элементной базы.

Разработка разбита на восемь этапов, начиная от технического проекта (уровень готовности технологии TRL5) и заканчивая сопровождением старта серийного производства (TRL9), с полным завершением цикла работ к апрелю 2027 г.

Конечная цель — постановка на серийное производство энергоэффективных тяговых инверторов со следующими планируемыми объемами: от 15 000 единиц в 2027 г. до 130 000 единиц к 2032 г.

Ключевым требованием для конкурентоспособности является целевая цена: себестоимость серийного инвертора не должна превышать 60 тыс. руб. (без НДС) к апрелю 2027 г.

Для справки, розничная цена инверторов китайского производства варьируется от 70 до 150 тыс. руб. Оригинальный инвертор к американской Tesla может обойтись в 300 тыс. руб.

Об устройстве

Разрабатываемый инвертор рассчитан на номинальную мощность 85 кВт и максимальную (пиковую) мощность 160 кВт (длительностью до 60 секунд). Габариты устройства ограничены размерами 400x330x150 мм, а масса — 10 кг. Охлаждение предусмотрено жидкостное, с использованием водно-гликолевого раствора (50%).

Рабочее напряжение постоянного тока (DC) составляет 250-450 В (номинал 350 В), с предельным значением до 500 В. Корпус должен обеспечивать степень защиты IP67 (пылевлагозащищенный), а управление осуществляться по цифровой шине CAN 2.0b.

В вопросах безопасности инвертор должен реализовывать функции активного короткого замыкания обмоток двигателя, активного демпфирования колебаний трансмиссии, активной и пассивной разрядки высоковольтных конденсаторов, а также многоуровневую защиту от перегрузок по току, напряжению и температуре (статора, транзисторов). Точность поддержания крутящего момента должна быть в пределах ±5% в основном рабочем диапазоне скоростей.

Этапы разработки охватывают полный цикл создания устройства: от анализа аналогов и выбора компонентов до разработки математических моделей и программного обеспечения, изготовления и испытаний экспериментальных и опытных образцов, создания конструкторской документации по стандартам ЕСКД и сопровождения запуска в серийное производство.

Разрабатываются микросхемы управления аккумуляторами

Как ранее информировал CNews, «Росатом РДС» заказывал разработку двух интегральных микросхем для управления аккумуляторами.

Как следовало из документов, оба чипа предназначены для батарей в электромобилях, на что указывает сертификация ASIL D — наивысший класс безопасности в автомобильной промышленности.

Микросхемы получили название «Микросхема БМС-ДЦ» и «Микросхема БМС-Серия».

Первая предназначена для прототипирования и тестирования функциональных блоков. Она выполняет базовые функции: контроль напряжения, балансировка зарядов, базовая диагностика. Имеет ограниченный уровень интеграции, поддерживает стандартный температурный диапазон и менее строгие требования к электромагнитной совместимости. Питается от базовой аккумуляторной системы. Корпус может быть металлокерамическим для прототипирования.

Вторая микросхема обладает более продвинутыми диагностическими возможностями, точными измерениями и управлением через гибридные интерфейсы SPI и isoSPI. Она рассчитана на экстремальные условия эксплуатации (от -40 до +125°C), подходит для автомобильной промышленности. Поддерживает широкий диапазон напряжений (11-55 В) и имеет спящий режим с низким потреблением тока. Корпус пластиковый, что упрощает серийное производство.

Автопром «Росатома»

В марте 2024 г. «Росатом» зарегистрировал товарный знак Voyt для обозначения автомобилей, под которым планируется выпуск семейства электромобилей. В линейку войдут седан, кроссовер и минивэн.

В основе проекта Voyt лежит «Прогрессивная электроархитектура» — это отечественная платформа для электромобилей класса В и В+, которая активно использует полимерные композиционные материалы.

В то же время «Росатом» представил универсальную аккумуляторную батарею, предназначенную для использования в общественном и коммерческом электротранспорте.

В корпорации сообщили, что до конца 2024 г. эти батареи будут проходить испытания на специальных полигонах, расположенных на территории завода. В зависимости от потребностей заказчика, в транспортные средства может быть установлено от одной до шестнадцати таких батарей. Это позволяет создавать различные комбинации напряжения и емкости.

Такая система поддерживает быструю зарядку. Емкость одной универсальной батареи может достигать 42,6 кВтч.