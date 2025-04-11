«Росатом» разрабатывает отечественный чип с себестоимостью 400 рублей за штуку

«Росатом» опубликовал тендер на разработку микросхемы контроля и управления процессами заряда и разряда автомобильных аккумуляторных батарей. На разработку выделено 84 млн руб.



Микросхемы для управления аккумуляторами

Как выяснил CNews, АО «Росатом РДС» (входит в госкорпорацию «Росатом») заказал разработку отечественной интегральной микросхемы для управления процессами заряда и разряда аккумуляторных батарей.

Тендер на проведение этой работы был опубликован на сайте госзакупок 7 апреля 2025 г.

В документации, прилагаемой к тендеру, определен необходимый уровень безопасности микросхемы как ASIL D. Эта аббревиатура, согласно международному стандарту, обозначает наивысший класс безопасности в автомобильной промышленности. На основании этого можно предположить, что схема, вероятно, будет предназначена для использования в автомобильных аккумуляторных системах.

Grok AI Росатом » заказал разработку микросхемы для управления аккумуляторами

Помимо этого в техническом задании указано, что микросхема предназначена для измерения напряжений на ячейках аккумуляторных батарей, балансировки заряда, а также передачи данных через цифровые интерфейсы SPI (isoSPI) и управления внешними устройствами по I²C (последовательная асимметричная шина для связи между интегральными схемами внутри электронных приборов).

SPI — последовательный синхронный стандарт передачи данных в режиме полного дуплекса. Предназначен для обеспечения простого и недорогого высокоскоростного сопряжения микроконтроллеров и периферии.

Указано, что микросхема сможет работать с батареями из 12 последовательно соединенных ячеек, измеряя напряжение в диапазоне от 0 до 5 В с точностью до 2,8 мВ в нормальном режиме и до 10 мВ в ускоренном. Устройство будет поддерживать два температурных исполнения: Industrial (-40°C до +85°C) и Automotive (-40°C до +125°C).

Заявки от компаний «Росатом» будет принимать до 23 апреля, а победителя конкурса выберут 15 мая. На реализацию проекта выделено 84 млн руб., однако сумма может измениться в ходе проведения торгов.

400 рублей себестоимости

Разработка включает пять этапов. На первом этапе (до 30 августа 2025 г.) создадут топологию макетного образца, методики моделирования и конструкторскую документацию. К 2026 г. планируется изготовить стенд для испытаний и проверить работоспособность макетных образцов. К концу 2026 г. разработают документацию для опытных образцов, а к октябрю 2027 г. — проведут их исследования. Финальный этап (до декабря 2027 г.) предусматривает тестирование установочной партии микросхем.

Себестоимость серийного образца не должна превышать 400 руб. при выпуске 1 млн экземпляров в год. Микросхема будет соответствовать уровню функциональной безопасности ASIL D по стандарту ГОСТ Р ИСО 26262. Для корпуса выбран тип SSOP-48, а на этапе макета допускается использование металлокерамического корпуса.

Устройство должно потреблять не более 20 мА в активном режиме и 10 мкА в спящем. Его надежность гарантирует наработку на отказ не менее 25 000 часов при сроке службы 15 лет. Разработчики также должны предусмотреть защиту от статического электричества (до 1500 В) и соблюсти требования к экологической безопасности, исключающие использование озоноразрушающих веществ.

Приемка этапов работы будет осуществляться комиссией с участием представителей заказчика и исполнителя. Отчетная документация включает схемы, топологию в формате GDSII, протоколы испытаний и материалы для патентных заявок. Все права на результаты работ, включая интеллектуальную собственность, передаются «Росатом РДС».

Автопром «Росатома»

В марте 2024 г. «Росатом» зарегистрировал товарный знак Voyt для обозначения автомобилей, под которым планируют выпускать семейство электромобилей. В том числе собирались построить седан, кроссовер и минивэн.

В основе проекта Voyt лежит «Прогрессивная электроархитектура» — это отечественная платформа для электромобилей класса В и В+, которая активно использует полимерные композиционные материалы.

В это же время «Росатом» представил универсальную аккумуляторную батарею, предназначенную для использования в общественном и коммерческом электротранспорте.

В корпорации сообщали, что до конца 2024 г. эти батареи должны были проходить испытания на специальных полигонах, которые находятся на территории завода. В зависимости от потребностей заказчика, в транспортные средства могут быть установлены от одной до шестнадцати таких батарей. Это позволяет создавать различные комбинации напряжения и емкости.

Такая система поддерживает быструю зарядку. емкость одной универсальной батареи может достигать 42,6 кВтч.