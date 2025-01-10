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Индексная книга (каталог) CNews*
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Транспорт Автомобилестроение седан



10.01.2025 Автомобили Omoda и Jaecoo доступны на «Яндекс.Маркете» 1
04.12.2024 Москва — Владивосток: во сколько обойдется автопутешествие через всю Россию 1
11.11.2024 На «Авито Авто» теперь можно арендовать автомобиль без залога 1
31.10.2024 Российской Lada – суверенную ОС. «АвтоВАЗ» будет выпускать машины на «Авроре» 1
14.08.2024 «Авито Авто»: спрос на новые седаны вырос почти на треть в 2024 г. 1
02.08.2024 «Яндекс Такси» пересаживается на Lada. Пока куплено 5 тыс. машин 1
15.07.2024 Автопарк каршеринга BelkaCar пополнили Baic U5 Plus 1
02.07.2024 Выпущен самый большой в мире ТВ на «квантовых точках». Он продается в России и стоит как три автомобиля 1
27.06.2024 «Авито Авто»: внедорожники обгоняют седаны по популярности среди новых авто 1
04.04.2024 Apple после оглушительных провалов электромобиля и Vision Pro хочет выпускать роботов, чтобы конкурировать с Xiaomi 1
26.02.2024 Три модели BAIC получили русификацию 1
24.01.2024 Voyah запустил сервис проверки действия официальной гарантии по VIN 1
03.11.2023 Российским ИТ-шникам платят почти миллион в месяц, лишь бы не уехали. Зарплаты в отрасли рекордно выросли 1
27.03.2023 Хуже Windows. Популярнейший дистрибутив Linux Ubuntu кишит уязвимостями нулевого дня 1
15.03.2023 Электромобили Evolute: обзор моделей 1
28.12.2022 Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг CNews 1
18.11.2022 Начались продажи российского электромобиля Evolute i-JOY. Цена 1
24.10.2022 Какие бывают электромобили: от кабриолета до погрузчика 1
14.10.2022 Росатом начал строить завод батарей для электромобилей вместо АЭС 1
10.10.2022 Россиян пересаживают на электромобили. Evolute заявил о скором производстве 15 тыс. отечественных электрокаров в год 1
05.09.2022 Российские электромобили Evolute впервые показали вживую. Видео 1
22.08.2022 Финансист HP по сложной схеме украла у компании миллионы, чтобы купить Porsсhe, Tesla, сумочки и часы 1
18.07.2022 Каршеринг «Ситидрайв» увеличил парк электромобилей в Москве и Петербурге 1
23.03.2022 Россия поставит на поток производство электромобилей под совершенно новым брендом 1
14.01.2022 Новинки автовыставки – что будет актуально в 2022 году 1
16.12.2021 Стартап экс-замминистра связи Свердлова создал свой первый легковой электромобиль. Видео 1
20.08.2021 Главе Минцифры впервые в истории понадобился шофер с допуском к гостайне уровня «совершенно секретно» 1
27.05.2021 Сбербанк создал собственный электромобиль без педалей и руля. Видео 1
23.03.2021 Уходящий из России автогигант развернет в стране массовое производство электромобилей. Видео 1
01.02.2021 «Тойота» запустила в России подключенные автомобили с функциями Toyota и Lexus Connected Services 1
24.11.2020 В России готов к производству электромобиль размером с «Оку» по цене Renault. Он выйдет в 2021 году 1
15.10.2020 Hyundai подвела итоги первого года Hyundai Mobility 1
30.01.2020 Экс-замминистра связи России продаст в США 10 тыс. электромобилей 1
05.04.2019 В «Связном» стартовал предзаказ на Tesla Model Y 1
30.11.2018 Какие электромобили можно купить в России прямо сейчас? 1
31.07.2018 «Связной» начал выдавать Tesla напрокат. Цены 1
31.05.2018 «Связной» начал продавать электромобили Tesla. Цены 1
22.05.2018 Илон Маск предрек разорение Tesla 1
23.04.2018 Американские полицейские ворвались в похоронное бюро, чтобы разблокировать смартфон пальцем покойника 1
27.04.2017 Carmart начал онлайн-продажи новых автомобилей Lifan 1

Публикаций - 100, упоминаний - 100

Транспорт и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12197 7
Yandex - Яндекс 7339 6
Microsoft Corporation 24625 6
Цифра ГК 2426 5
X Corp - Twitter 2845 4
Apple Inc 12100 4
AT&T Inc 1679 4
Sony 6544 3
Samsung Electronics 10254 3
Google LLC 11775 3
Meta Platforms - Facebook 4438 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 2
Nvidia Corp 3487 2
Intel - Mobileye - Mobileye Vision Technologies 28 2
Корус Консалтинг ГК 1217 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
IT Vison 15 2
МКД 56 2
IT Vision 23 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 1
SAP SE 5277 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 506 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1573 1
Крок - Croc 1777 1
Lenovo Group 2292 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 1
HP - Hewlett-Packard 3623 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 119 1
Rover - RoverComputers 414 1
Red Hat 1305 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
Ростелеком - Связьинвест 1707 1
СПбПУ CompMechLab - Центр компьютерного инжиниринга 3 1
Fort Telecom - Форт-Телеком 40 1
Сенсорные Системы 64 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 1
Tesla Motors 396 22
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 460 18
BMW Group 446 16
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 15
Volkswagen Audi Group 207 14
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 11
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 269 11
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 275 10
Volvo Cars 253 10
Hyundai Motor Company 383 9
Honda Motor Company 234 8
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 120 7
Ford 411 6
DFM - Dongfeng Motor Corporation - Дунфэн 11 6
Моторинвест 13 6
Tata Motors - Jaguar Cars 123 5
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 121 5
Ford Motor 166 5
Volkswagen Group - VW 280 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 4
Связной ГК 1369 4
Moscow Tesla Club 4 4
BAIC Group - Beijing Automotive Industry Holding - Beijing Automotive Group 10 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 4
Renault Groupe 158 4
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 4
Chery Group - Chery Automobile - Чери Автомобили Рус 26 3
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 3
Toyota - Lexus 71 3
Chevrolet 39 3
Honda - Acura 18 3
Tata Motors - Jaguar Land Rover 91 3
Stellantis PSA - Opel 33 3
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 28 3
Seres Group - Chongqing Sokon Industry Group 8 3
Saab AB - Saab Automobile AB 41 3
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 120 2
Changan Automobile Group 21 2
UPS 202 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 437 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
Судебная власть - Judicial power 2309 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 1
Правительство Курганской области - Губернатор Курганской области - Курганская областная дума - органы государственной власти 30 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 86 1
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 34 1
U.S. DOT - United States Department of Transportation - Министерство транспорта США 20 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 142 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 232 1
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 48 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 154 1
Минтранс РФ - Ространсмодернизация ФКУ - Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры 9 1
Правительство Астраханской области - Губернатор Астраханской области - органы государственной власти 47 1
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 50 1
Правительство Магаданской области - органы государственной власти Магаданской области 26 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 184 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 80 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
Linux Foundation 185 1
Narcotics anonymous - Анонимные наркоманы 1 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 274 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический транспорт 474 29
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 26
Транспорт - Автомобилестроение - кроссовер 80 21
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 12
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 612 11
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2233 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 10
Транспорт - Автомобилестроение - внедорожники - off-road vehicle - внедорожные транспортные средства 177 10
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5664 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 8
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 8
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 7
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 7
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 7
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Autonomous vehicles 1054 6
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 6
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Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24451 6
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Электродвигатель - electric motor - электрический двигатель - электрическая машина - электромеханический преобразователь 88 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 5
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1038 5
Tesla Model S 72 17
Tesla Model 3 44 14
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 8
Tesla Model X 27 8
GM Cadillac 29 7
Моторинвест Evolute - электромобиль 19 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 5
Toyota Prius 48 5
Google Android 13994 4
Volkswagen Audi A - автомобиль представительского класса 14 4
Avito - Авито авто 36 4
Linux OS 9936 3
Microsoft Windows 15656 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 3
АвтоВАЗ Lada Granta - Лада Гранта 16 3
Microsoft Windows 2000 8661 3
Nissan Leaf - электромобиль 51 3
Tata Motors - Jaguar I-PACE - электрический кроссовер - электромобиль 11 3
Renault Duster - кроссовер 5 3
Ford Focus - Компакт-кар 27 3
BMW i - гибридные и электромобили с низким расходом топлива 26 3
Toyota Camry 25 3
Google Street View 102 3
BMW X - серия кроссоверов 22 3
Intel XScale - микропроцессорное ядро 244 3
Москвич МАЗ - Москвич АЗЛК - советский и российский легковой автомобиль 13 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 2
Apple iOS 7809 2
ГАЗ ГАЗель NN - ГАЗ GAZelle e-NN - электромобиль - электрическая Газель 17 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 2
Intel Itanium 628 2
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 221 2
Tesla Model Y 7 2
Arrival Van - электромобиль - электрофургон 29 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 994 2
КамАЗ Кама-1 - электромобиль 9 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 467 2
BMW 7 Series 4 2
Apple - App Store 2890 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 719 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 7
Медведев Дмитрий 1654 3
Резников Андрей 7 3
Малис Александр 157 2
Свердлов Денис 200 2
Иванова Дагмара 34 2
Киркина Александра 2 2
Сталин Иосиф Виссарионович (Джугашвили) 17 2
Добряков Родион 2 2
Янпольский Владимир 2 2
Cho Fujio - Чо Фудзио 2 2
Шадаев Максут 1008 1
Гордеев Сергей 9 1
Краснов Михаил 84 1
Маков Юрий 1 1
Верещагин Сергей 5 1
Бочкарев Виктор 1 1
Малахов Виталий 1 1
Ableson Mike - Аблесон Майк 2 1
Bostandjiev Atanas - Бостанджиев Атанас 2 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 188 1
Phillip Linus - Филлип Линус 1 1
Armstrong Victoria - Армстронг Виктория 1 1
Еремчук Алексей 1 1
Калицев Алексей 1 1
Клявин Олег 1 1
Щуровский Денис 8 1
Макаренко Владимир 17 1
Михайлин Кирилл 1 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 118 1
Арустамян Вадим 2 1
Носков Константин 236 1
Никифоров Николай 1136 1
Парменова Наталия 63 1
Орехов Вячеслав 48 1
Хебнев Анатолий 3 1
Селиверстов Александр 5 1
Valasek Chris - Крис Валасек 9 1
Miller Charles - Миллер Чарли 20 1
Генс Георгий 76 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 49
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 45
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 27
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 23
Европа 21767 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 15
Япония 13282 13
Германия - Федеративная Республика 12682 12
США - Калифорния 4625 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 6
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 5
Южная Корея - Республика 6646 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 4
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 4
Азия - Азиатский регион 5528 4
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 441 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 4
США - Мичиган - Детройт 87 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 3
Россия - ЦФО - Липецкая область 546 3
Земля - планета Солнечной системы 10374 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1494 3
Польша - Республика 1959 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 1110 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1466 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 2
Швеция - Королевство 3619 2
Беларусь - Белоруссия 5638 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 461 2
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 719 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 66
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 53
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 18
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