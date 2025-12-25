Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188106
ИКТ 14554
Организации 11287
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3541
Системы 26517
Персоны 81286
География 2991
Статьи 1573
Пресса 1268
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2749
Мероприятия 877

Seres Group Chongqing Sokon Industry Group

Seres Group - Chongqing Sokon Industry Group

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


25.12.2025 Проект по продаже автомобилей Seres в салонах МТС привлек свыше 550 тысяч клиентов 3
14.11.2025 Приложение PlayAuto уже доступно в премиум-кроссоверах Seres 1
22.10.2025 «МБ РУС» и МТС открывают новую точку продаж автомобилей AITO Seres в Екатеринбурге 1
13.10.2025 МТС открыла продажи автомобилей Aito Seres M5 в Нижнем Новгороде 1
26.08.2025 Заработал первый онлайн-дилер Aito Seres 1
27.06.2025 Aito Seres представил домашнюю зарядную станцию для электромобилей и гибридов 1
18.06.2025 Татарстанцы смогут купить гибридные автомобили в салоне МТС в Казани 1
18.06.2025 МТС и «МБ Рус» запустили онлайн-продажи гибридных автомобилей 1
24.03.2025 Битва смартфонных гигантов, или как китайцы рынок делили 1
05.12.2024 Aito Seres запустило приложение по дистанционному управлению автомобилями MBRUS Connect 1
10.09.2024 В «Яндекс Драйве» теперь можно арендовать премиальные кроссоверы AITO SERES 1
29.12.2023 Huawei полностью оправилась от разрушительных санкций США. Выручка компании на пике последних трех лет 1
15.03.2023 Электромобили Evolute: обзор моделей 2
18.11.2022 Начались продажи российского электромобиля Evolute i-JOY. Цена 1
05.09.2022 Российские электромобили Evolute впервые показали вживую. Видео 1
19.04.2021 Huawei начинает продажу электромобилей SERES SF5 в своих флагманский магазинах в Китае 2
31.10.2018 Oracle представила готовые блокчейн-приложения для разных бизнес-сценариев 1

Публикаций - 17, упоминаний - 21

Seres Group и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14329 4
Huawei 4231 3
SAP SE 5440 1
Qualcomm Technologies 1914 1
Apple Inc 12653 1
Intel Corporation 12550 1
Oracle Corporation 6882 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 570 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1029 1
Huawei - HiSilicon Technologies 67 1
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 1
Google LLC 12284 1
Solar Site Design 2 1
Intelipost 2 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 825 1
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 146 1
Xiaomi 1983 1
Navio - Автотех - SberAutoTech - Sber Automotive Technologies - SberDigitalAuto - СберАвтоТех - Сбер Автомотив Технологии 32 1
Автодом - МБ РУС - Мерседес-Бенц Рус 15 4
Моторинвест 14 3
DFM - Dongfeng Motor Corporation - Дунфэн 13 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 226 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 314 2
LIKVI 1 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 281 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 1
Renault Groupe 164 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 127 1
Changan Automobile Group - Chenzhi Group - Changan Auto Finance - Changan Motors Rus - Чанъань Моторс Рус 32 1
Автодом - АВТОDOM 34 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8227 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 171 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3462 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 420 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1358 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 468 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73468 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25722 6
Транспорт - Автомобилестроение - Кроссовер - Crossover Utility Vehicle, CUV 94 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5682 4
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 617 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10251 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13022 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23225 3
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2390 3
Транспорт - Автомобилестроение - седан 115 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13084 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9394 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18351 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2370 2
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 662 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7303 2
Фотокамеры - Панорамная фотография и видеосъёмка - панорамирование 428 2
Транспорт - Автомобилестроение - внедорожники - off-road vehicle - внедорожные транспортные средства 190 2
Транспорт - Подушка безопасности - Supplemental Restraint System, SRS - система пассивной безопасности в транспортных средствах. 78 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 2
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 412 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22008 2
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Климат-контроль - Climate control 44 1
Транспорт - Автомобилестроение - Минивэн - Minivan 28 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1906 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1440 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12395 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6165 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17171 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1588 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2735 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15018 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4204 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 693 1
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 462 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2450 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23059 1
Моторинвест Evolute - электромобиль 27 3
Renault Duster - кроссовер 6 2
Seres Group - AITO SERES 13 1
Huawei AITO 1 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7380 1
Oracle Blockchain Applications Cloud - Oracle Blockchain Cloud Service 3 1
Oracle ERP System - Enterprise Resource Planning 11 1
Oracle SCM - Oracle Supply Chain Management - Oracle Advanced Supply Chain Planning, ASCP - Oracle Supply Chain Management Cloud, SCM Cloud - Oracle Demantra Supply Chain Management - Oracle Mobile Supply Chain Applications - Oracle Value Chain Planning 41 1
Oracle Intelligent Track and Trace 2 1
Google Cloud Services 233 1
Oracle Intelligent Cold Chain - Интеллектуальные холодильные сети 2 1
Huawei Sound - умная колонка 14 1
BMW X - серия кроссоверов 27 1
Nissan Qashqai 18 1
Huawei HiCar 2 1
Huawei DriveONE 1 1
Oracle Lot Lineage and Provenance 2 1
Renault Arkana 5 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 697 1
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 420 1
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 224 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1419 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 422 1
Ольховский Андрей 2 2
Галактионова Инесса 97 2
Жаров Денис 4 1
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Рен 34 1
Кен Ху 10 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 615 1
Бозичевич Кайл 1 1
Hu Ken - Ху Кэнь 13 1
Белов Андрей 90 1
Россия - РФ - Российская федерация 157395 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18269 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45849 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18654 6
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3281 4
Россия - УФО - Екатеринбург 4293 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2425 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3375 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2215 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1625 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1700 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 477 2
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 249 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1600 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53499 1
Европа 24652 1
Германия - Федеративная Республика 12947 1
Украина 7800 1
США - Калифорния 4776 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 592 1
Китай - Пекин - Beijing 1053 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 166 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 386 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 392 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3216 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2117 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5736 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 6
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3705 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1053 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6414 2
Транспорт - Эвакуатор - Эвакуация автомобиля 47 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3728 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6258 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55077 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 355 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1181 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7297 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51334 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 1
Энергетика - Energy - Energetically 5530 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1124 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 1
Российско-китайские отношения - Программы и проекты российско-китайского сотрудничества 99 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 797 1
Галлий - Gallium - химический элемент 350 1
Литий - Lithium - химический элемент 606 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 811 1
Транспорт общественный - Электрички - Электропоезд - железнодорожное пригородное и ближнее междугородное сообщение 54 1
Трейд-ин - Trade-in 207 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1172 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1934 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11446 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 32 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 537 1
Известия ИД 710 1
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 227 1
Counterpoint Research 98 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410506, в очереди разбора - 731002.
Создано именных указателей - 188106.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще