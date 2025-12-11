Разделы

Nissan Qashqai


11.12.2025 Итоги осени: россияне совершили 6 тысяч кругосветных путешествий на каршеринге 1
11.08.2025 «Делимобиль» начинает работу в Краснодаре 1
23.06.2025 «Ситидрайв» анонсировал новые сервисы в своем мобильном приложении 1
31.03.2025 «Ситидрайв» начинает работу в Краснодаре 1
22.01.2025 «Автотека»: доля автомобилей, использовавшихся в каршеринге, за год увеличилась на 10% 2
15.03.2023 Электромобили Evolute: обзор моделей 1
08.11.2022 Самые интересные технологии для электромобилей: выбор ZOOM 1
02.06.2022 «Ситидрайв» разрешил всем пользователям заранее заказывать автомобиль для аренды 1
04.02.2021 Техника для морозов: машины для работы в самых суровых условиях 1
29.01.2020 Nissan запустила сервис для поиска автомобилей в дилерских центрах России 1
02.04.2019 Фрэнк Торрес назначен вице-президентом российского подразделения Nissan 1
23.01.2019 «Яндекс» выпустил автомобильный бортовой компьютер. Цена 1
11.01.2017 На Nissan поставят автопилот от марсоходов 1
17.07.2013 Nissan ставит люксовую электронику на «народные» автомобили 1
28.03.2013 Nissan запустила производство улучшенных электромобилей Nissan Leaf в Великобритании 1
25.01.2012 Nissan Qashqai научился видеть препятствия вокруг себя 2
03.12.2010 Toshiba Computer Systems запустила накопительную акцию для партнеров «Выбери свое преимущество с Toshiba» 1
01.09.2010 Фоторепортаж с Московского международного автосалона-2010 1

Yandex - Яндекс 8440 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14242 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 1
Toshiba Corporation 2956 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 231 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 196 1
Ростех - Автоматика Концерн 1744 1
Amazon Inc - Amazon.com 3132 1
Versa Networks 19 1
Toshiba Europe GmbH - TEE - Toshiba Electronics Europe - TME - Toshiba Memory Europe - Toshiba Computer Systems 179 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 281 10
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 105 3
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 137 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 312 2
Hyundai Motor Company 419 2
BMW Group 465 2
Volkswagen Group - VW 300 2
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 53 2
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 93 1
Renault-Nissan-Mitsubishi 27 1
Nissan Europe 2 1
Nissan Infiniti 1 1
Ростех - Калашников ГК - Zala Aero Group - Зала Аэро - Беспилотные системы 28 1
Моторинвест 14 1
DFM - Dongfeng Motor Corporation - Дунфэн 12 1
Seres Group - Chongqing Sokon Industry Group 16 1
Автокомпонент - Forvia - Faurecia - Форесия Аутомотив Девелопмент 3 1
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 46 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 226 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 168 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 450 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 438 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 288 1
Honda Motor Company - HND 238 1
Tesla Motors 428 1
Volvo Cars 257 1
Ford 424 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1302 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - оператор каршеринга 95 1
Renault Groupe 164 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3434 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 1
OICA - Organisation internationale des constructeurs automobiles - The International Organization of Motor Vehicle Manufacturers - Alliance of Automobile Manufacturers - Ассоциация мировых автопроизводителей - Международная организация автопроизводителей 5 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25711 4
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 617 4
Транспорт - Автомобилестроение - внедорожники - off-road vehicle - внедорожные транспортные средства 190 3
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 662 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5674 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12273 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5668 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12906 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3772 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10060 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2368 2
Транспорт - Автомобилестроение - Кроссовер - Crossover Utility Vehicle, CUV 94 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3345 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3349 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15013 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6261 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26105 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10243 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73296 2
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1107 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2085 2
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1412 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1215 2
PowerShare - Wireless charging - Wireless transmission of electricity - Беспроводная зарядка - Реверсивная зарядка - Беспроводная передача электричества 234 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 1
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 587 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4478 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1108 1
Фотокамеры - Панорамная фотография и видеосъёмка - панорамирование 428 1
ММТС - Сеть междугородной и международной телефонной связи - МгМн-сеть - Междугородная и международная телекоммуникационная сеть 115 1
Коллективный интеллект - Коллективный разум - Распределенный интеллект - Роевой интеллект - Collective Intelligence - Swarm intelligence - Swarm intelligent technique - интеллект роя, стаи, толпы 94 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 982 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17844 1
Марсоход - планетоход, передвигающийся по поверхности Марса - Mars rover 176 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2385 1
Joystick - Джойстик 1143 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6023 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25555 1
Renault Duster - кроссовер 6 2
BMW i - гибридные и электромобили с низким расходом топлива 26 2
Яндекс.Авто 46 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 834 2
Volkswagen Polo 15 2
Nissan X-Trail 9 1
Tesla Model S 77 1
Hyundai Solaris - субкомпактный автомобиль 23 1
Nissan GT-R - спортивный автомобиль 16 1
Nissan Juke - кроссовер 2 1
Nissan Patrol - внедорожник 4 1
Nissan Primera - седан 1 1
Nissan Safety Shield 1 1
Nissan Terrano - внедорожник 2 1
Toyota Land Cruiser 27 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 213 1
Avito - Авито авто 66 1
Volkswagen ID. series 10 1
Моторинвест Evolute - электромобиль 26 1
Renault Koleos 1 1
КамАЗ Арктика 1 1
Mitsubishi Outlander 4 1
Avito - Авито Автотека - сервис проверки истории автомобилей 22 1
Chery Tiggo 31 1
Apache Sentry 9 1
Ford Mustang 16 1
Renault Kaptur 11 1
Яндекс.Телефон 31 1
KIA Rio Hatchback 22 1
Nissan Murano 7 1
АвтоВАЗ Lada Vesta - Лада Веста 23 1
Toyota RAV - серия кроссоверов 22 1
Hyundai Creta - кроссовер 6 1
Toyota Camry 30 1
Skoda Rapid 6 1
АвтоВАЗ Lada X-Ray 6 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 308 1
Nissan Leaf - электромобиль 55 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1008 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 245 1
Мингажев Эдуард 16 2
Warming Anders - Варминг Андерс 1 1
Ghosn Carlos - Гон Карлос 5 1
Тумкин Андрей 8 1
Василевский Андрей 20 1
Чирков Андрей 6 1
Тиньков Олег 48 1
Сергеев Алексей 45 1
de Ficchy Gianluca - де Фиччи Джанлука 2 1
Torres Frank - Торрес Фрэнк 1 1
Wright Jim - Райт Джим 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 156943 12
Европа 24638 6
Япония 13550 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45725 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18219 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53462 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2196 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1691 3
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 386 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3356 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18577 2
Германия - Федеративная Республика 12938 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1410 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2047 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2418 2
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 262 1
США - Теннесси 121 1
Россия - ЦФО - Московская область - Видное 65 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 432 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 822 1
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 671 1
Россия - Крайний Север 316 1
Франция - Французская Республика 7977 1
Земля - планета Солнечной системы 10658 1
Канада 4985 1
Россия - Заполярье 130 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 477 1
Казахстан - Республика 5796 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 801 1
Беларусь - Белоруссия 6030 1
Израиль 2784 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1075 1
Италия - Итальянская Республика 4429 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14489 1
Испания - Королевство 3760 1
Япония - Токио 1008 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 553 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1669 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5709 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20400 8
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 355 7
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6979 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2952 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1171 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1931 2
Литий - Lithium - химический элемент 606 2
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 641 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55064 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11439 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1179 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 1
Английский язык 6878 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7277 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31946 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3706 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8135 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5969 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6410 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1402 1
Электроэнергетика - Тепловая электростанция - теплоэнергетика, теплоснабжение - теплоэлектроцентраль, ТЭЦ 198 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10753 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1238 1
Спорт автомобильный - Автоспорт - Мотоспорт - Автомотоспорт - Motorsport - Водно-моторный спорт - ралли, автогонки 227 1
Транспорт - Автосервис - Станция технического обслуживания транспорта - СТО - ремонт автотранспортного средства 169 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1049 1
Транспорт общественный - Электрички - Электропоезд - железнодорожное пригородное и ближнее междугородное сообщение 54 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26014 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4336 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2495 1
Трейд-ин - Trade-in 207 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6672 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9679 1
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 235 1
CNews - Auto.CNews 51 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1140 1
Digital Trends - Издание 33 1
