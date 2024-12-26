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Volkswagen Polo



26.12.2024 «Делимобиль» запустил новый тариф с возможностью выкупа автомобиля 1
15.07.2024 «Авито Авто»: число дилеров на платформе за год выросло почти на треть 1
31.05.2024 «Делимобиль» вышел в метавселенную для обучения правилам ПДД и пользования сервисом 1
13.04.2023 «Яндекс драйв» расширил модельный ряд каршеринга кроссоверами Exeed LX и Chery Tiggo 4 Pro 1
19.10.2022 «Яндекс драйв» и «Ренессанс страхование» запустили страховой продукт на базе алгоритмов 1
13.10.2022 В подписке «Драйва» появились новые услуги: мойка и перегон 1
13.09.2022 «Яндекс драйв» обновляет парк каршеринга в Петербурге и Сочи 1
19.05.2022 Водители «Драйва» с высоким рейтингом получат кешбэк за аккуратное вождение 1
31.01.2022 Где и как «Делимобиль» берет в лизинг авто для каршеринга 1
08.02.2021 «Яндекс.Драйв» запустил подписку на автомобили в Санкт-Петербурге 1
07.10.2020 «Яндекс.Драйв» запустил подписку на автомобили в Москве 1
27.08.2020 Чиновники ДИТ Москвы зарабатывают за год до 19 млн руб., их жены — от 16 копеек до 34 миллионов 1
23.01.2019 «Яндекс» выпустил автомобильный бортовой компьютер. Цена 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Volkswagen Polo и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7340 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Горпарковки - Городские парковки 14 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 21 1
Roblox Corporation 39 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 197 8
Volkswagen Group - VW 280 3
BMW Group 446 3
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 67 3
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 121 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 2
Hyundai Motor Company 383 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 275 1
Skoda - Škoda Auto 50 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 89 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Сафмар - Европлан - Europlan 37 1
Mikro Kapital 3 1
Delimobil SMM - Smart Mobility Management - Смарт Мобилити Менеджмент (СММ) 4 1
ALD Automotive 2 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
ВТБ Лизинг 68 1
НЛК - Нацлизинг - Национальная лизинговая компания 6 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Ренессанс Страхование 160 1
Honda Motor Company 234 1
Volvo Cars 253 1
Geely Motors - Джили Моторс - Zhejiang Geely Holding Group 25 1
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 24 1
Volkswagen Finance - Volkswagen Financial Services - Фольксваген финансовые услуги - Фольксваген Банк 14 1
BMW Leasing 1 1
Exeed 7 1
Leaseplan - Лизплан Рус 2 1
Автокомпонент - Forvia - Faurecia - Форесия Аутомотив Девелопмент 3 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Правительство Москвы - ДТУ Москва - Департамент торговли и услуг - Департамент потребительского рынка и услуг города Москвы - Департамент продовольственных ресурсов города Москвы - Автоматизированная система оптового продовольственного рынка 27 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1001 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический транспорт 474 4
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 298 3
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2559 3
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 349 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11124 2
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 379 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 1
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 1
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БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 483 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 1
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NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2954 1
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Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 1
Паспорт - Паспортные данные 2508 1
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
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Frost & Sullivan 203 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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