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MarTech SMM Social Media Marketing Маркетинг в социальных сетях
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|11.09.2025
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Специалисты по SMM смогут пройти сертификацию «ВКонтакте»
ники получат статус сертифицированного партнера соцсети и возможность попасть в каталог официальных SMM-специалистов и агентств «ВКонтакте». Для прохождения сертификации специалистам предстоит
|13.08.2025
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«Авито Работа»: число резюме с навыками работы с нейросетями у молодых специалистов выросло в 2,5 раза за год — лидируют дизайнеры и SMM-специалисты
сего такие навыки указывают молодые соискатели, особенно в креативных и digital-сферах — дизайнеры, SMM-специалисты и копирайтеры. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы». Наибольша
|12.11.2024
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«Авито Услуги»: профессия рилсмейкера набирает популярность: спрос на таких специалистов в России вырос в 18 раз
алитики «Авито Услуг» изучили, как за год изменился спрос на услуги фрилансеров, работающих в сфере SMM, пиара и маркетинга В России активно развивается малое предпринимательство. По данным ФНС
|21.10.2024
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В приложении для артистов «Звук Студио» появился SMM-ассистент на базе GigaChat
Теперь у музыкантов будет больше времени для творчества — в приложении «Звук Студио» стал доступен SMM-ассистент, который с помощью нейросетевой модели GigaChat пишет посты для социальных сете
|02.08.2023
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В России внезапно образовался дефицит SMM-специалистов. Зарплаты стремительно растут
ь с серьезной нехваткой специалистов в сфере маркетинга в социальных сетях (social media marketing, SMM), которые занимаются продвижением в социальных сетях. Это видно, в том числе, и по статис
|30.11.2021
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«Делимобиль» потратил 150 миллионов на покупку автомоек и сервисов
Оффлайн-бизнес «Делимобиль» Каршеринговый сервис «Делимобиль» решил развивать оффлайн-направление по обслуживанию своего автопарка – Smart Mobility Management (SMM). Об этом говорится в инвестиционной проспекте «Делимобиль», опубликованном на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC) в процессе подготовки IPO (первичного размещения акций) на
|15.09.2020
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Facebook и Coursera запускают программу сертификации для подготовки SMM-специалистов
та и предоставляет возможность за несколько месяцев овладеть знаниями и навыками для работы в сфере SMM. Сегодня половина населения планеты пользуется социальными сетями, и компании вкладывают
|23.12.2016
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Viber запустил поддержку для SMM-платформы «Амплифер»
Viber представил новые функции для маркетологов, позволяющие использовать SMM-аналитику платформы прямо в паблик аккаунтах мессенджера. Как рассказали CNews в компании
MarTech и организации, системы, технологии, персоны:
|Губанов Роман 134 7
|Пшеничных Кирилл 49 6
|Королёв Дмитрий 78 5
|Воробьева Мария 17 3
|Семочкин Александр 23 3
|Trani Vincenzo - Трани Винченцо 26 3
|Ильяхов Максим 5 2
|Собчак Анатолий 10 2
|Юсупов Ренат 125 2
|Грошов Станислав 5 2
|Бакутеев Владимир 18 2
|Волчек Александр 12 2
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|Головлев Павел 12 2
|Денисов Анатолий 59 2
|Триерс Станислав 3 2
|Шпиллер Юрий 4 2
|Харченко Григорий 2 2
|Крылов Василий 5 2
|Дорохова Марина 67 2
|Книга Ольга 3 2
|Яськин Сергей 73 2
|Совик Ирина 21 2
|Василевич Максим 2 2
|Дудицкий Тимофей 2 2
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 371 2
|Соколова Наталья 19 2
|Васильев Евгений 133 1
|Пятков Иван 31 1
|Волков Алексей 56 1
|Федин Владимир 7 1
|Раевский Алексей 77 1
|Иванова Елена 83 1
|Муллахметова Гузель 11 1
|Новиков Игорь 9 1
|Абрамков Александр 44 1
|Василенко Александр 99 1
|Плужников Александр 2 1
|Кожевникова Александра 1 1
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