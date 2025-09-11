Специалисты по SMM смогут пройти сертификацию «ВКонтакте» ники получат статус сертифицированного партнера соцсети и возможность попасть в каталог официальных SMM-специалистов и агентств «ВКонтакте». Для прохождения сертификации специалистам предстоит

«Авито Работа»: число резюме с навыками работы с нейросетями у молодых специалистов выросло в 2,5 раза за год — лидируют дизайнеры и SMM-специалисты сего такие навыки указывают молодые соискатели, особенно в креативных и digital-сферах — дизайнеры, SMM-специалисты и копирайтеры. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы». Наибольша

«Авито Услуги»: профессия рилсмейкера набирает популярность: спрос на таких специалистов в России вырос в 18 раз алитики «Авито Услуг» изучили, как за год изменился спрос на услуги фрилансеров, работающих в сфере SMM, пиара и маркетинга В России активно развивается малое предпринимательство. По данным ФНС

В приложении для артистов «Звук Студио» появился SMM-ассистент на базе GigaChat Теперь у музыкантов будет больше времени для творчества — в приложении «Звук Студио» стал доступен SMM-ассистент, который с помощью нейросетевой модели GigaChat пишет посты для социальных сете

В России внезапно образовался дефицит SMM-специалистов. Зарплаты стремительно растут ь с серьезной нехваткой специалистов в сфере маркетинга в социальных сетях (social media marketing, SMM), которые занимаются продвижением в социальных сетях. Это видно, в том числе, и по статис

«Делимобиль» потратил 150 миллионов на покупку автомоек и сервисов Оффлайн-бизнес «Делимобиль» Каршеринговый сервис «Делимобиль» решил развивать оффлайн-направление по обслуживанию своего автопарка – Smart Mobility Management (SMM). Об этом говорится в инвестиционной проспекте «Делимобиль», опубликованном на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC) в процессе подготовки IPO (первичного размещения акций) на

Facebook и Coursera запускают программу сертификации для подготовки SMM-специалистов та и предоставляет возможность за несколько месяцев овладеть знаниями и навыками для работы в сфере SMM. Сегодня половина населения планеты пользуется социальными сетями, и компании вкладывают