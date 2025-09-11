Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 200886
ИКТ 15545
Организации 11829
Ведомства 1511
Ассоциации 1121
Технологии 3594
Системы 27092
Персоны 87758
География 3129
Статьи 1588
Пресса 1339
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2846
Мероприятия 894

MarTech SMM Social Media Marketing Маркетинг в социальных сетях

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


11.09.2025 Специалисты по SMM смогут пройти сертификацию «ВКонтакте»

ники получат статус сертифицированного партнера соцсети и возможность попасть в каталог официальных SMM-специалистов и агентств «ВКонтакте». Для прохождения сертификации специалистам предстоит

13.08.2025 «Авито Работа»: число резюме с навыками работы с нейросетями у молодых специалистов выросло в 2,5 раза за год — лидируют дизайнеры и SMM-специалисты

сего такие навыки указывают молодые соискатели, особенно в креативных и digital-сферах — дизайнеры, SMM-специалисты и копирайтеры. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы». Наибольша
12.11.2024 «Авито Услуги»: профессия рилсмейкера набирает популярность: спрос на таких специалистов в России вырос в 18 раз

алитики «Авито Услуг» изучили, как за год изменился спрос на услуги фрилансеров, работающих в сфере SMM, пиара и маркетинга В России активно развивается малое предпринимательство. По данным ФНС
21.10.2024 В приложении для артистов «Звук Студио» появился SMM-ассистент на базе GigaChat

Теперь у музыкантов будет больше времени для творчества — в приложении «Звук Студио» стал доступен SMM-ассистент, который с помощью нейросетевой модели GigaChat пишет посты для социальных сете
02.08.2023 В России внезапно образовался дефицит SMM-специалистов. Зарплаты стремительно растут

ь с серьезной нехваткой специалистов в сфере маркетинга в социальных сетях (social media marketing, SMM), которые занимаются продвижением в социальных сетях. Это видно, в том числе, и по статис
30.11.2021 «Делимобиль» потратил 150 миллионов на покупку автомоек и сервисов

Оффлайн-бизнес «Делимобиль» Каршеринговый сервис «Делимобиль» решил развивать оффлайн-направление по обслуживанию своего автопарка – Smart Mobility Management (SMM). Об этом говорится в инвестиционной проспекте «Делимобиль», опубликованном на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC) в процессе подготовки IPO (первичного размещения акций) на
15.09.2020 Facebook и Coursera запускают программу сертификации для подготовки SMM-специалистов

та и предоставляет возможность за несколько месяцев овладеть знаниями и навыками для работы в сфере SMM. Сегодня половина населения планеты пользуется социальными сетями, и компании вкладывают

23.12.2016 Viber запустил поддержку для SMM-платформы «Амплифер»

Viber представил новые функции для маркетологов, позволяющие использовать SMM-аналитику платформы прямо в паблик аккаунтах мессенджера. Как рассказали CNews в компании

Публикаций - 168, упоминаний - 205

MarTech и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5017 25
Google LLC 12754 12
Meta Platforms - Facebook 4627 12
Telegram Group 2971 12
Yandex - Яндекс 9310 11
9648 10
Intel Corporation 12854 9
Microsoft Corporation 25828 8
VK - Mail.ru Group 3611 8
X Corp - Twitter 2941 6
HP Inc. 5905 6
Amazon Inc - Amazon.com 3294 5
Apple Inc 13232 5
AMD - Advanced Micro Devices 4684 5
Nvidia Corp 4055 4
Ростелеком 11007 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15979 4
Kokoc Group - Кокос Групп - Dodo Games - MobiSharks - Rafinad - Players Team - Guru Production - Kokoc.tech - Get4Click - Гет Фор Клик 44 3
Samsung Electronics 11110 3
Alibaba Group 478 3
Huawei 4695 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2200 3
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 57 2
ИИ-Технологии 321 2
Бюро Пирогова 6 2
SMMplanner 4 2
GetPayAll 29 2
DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 239 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1700 2
Broadcom - VMware 2621 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5690 2
Dell EMC 5201 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3469 2
Lenovo Group 2471 2
Qualcomm Technologies 1985 2
ИКС 553 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 2
InfoWatch - Инфовотч 1191 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1814 2
Acer Group - Acer Inc 2811 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1724 24
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1275 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8952 7
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - Купимобиль - оператор каршеринга 121 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2443 4
Superjob - Суперджоб 883 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 66 3
Mikro Fund - Mikro Kapital - Mikro Capital - Mikro SARL 10 3
Delimobil - SMM - Smart Mobility Management - СММ - Смарт Мобилити Менеджмент 4 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1947 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
Uber 362 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 196 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3157 2
Связной ГК 1401 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 552 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1346 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 924 2
BMW Group 483 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1540 2
Microsoft - LinkedIn 705 2
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 185 2
Северсталь ПАО - Severstal 636 2
ПСБ - Промсвязьбанк 969 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 372 2
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 2
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 111 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 37 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
Anytime - Оператор каршеринга 16 1
Альфа-Лизинг - Европлан - Europlan 48 1
Золотое яблоко - бьюти-ретейлер 38 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 322 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг - Дринкит 75 1
НЛК - Нацлизинг - Национальная лизинговая компания 6 1
Планета Суши 11 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 205 1
KupiVip - Приват Трэйд 82 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 506 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3340 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5991 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13990 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5722 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4968 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3976 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 404 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2891 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3448 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1059 3
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 283 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 2
Московский авиационный узел, МАУ (ИАТА: MOW) - система аэропортов Москвы и Московской области 8 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3079 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6586 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3705 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 462 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 386 2
ФРИИ Акселератор 59 1
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 19 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 226 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1086 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5768 1
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1176 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 588 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2085 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5457 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3210 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2342 1
Совет при президенте Российской Федерации 206 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 992 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1543 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2137 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1607 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 280 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 10 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 329 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6517 2
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций - Чемпионат Европы по футболу UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 130 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 12 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
АКРЭТ - Ассоциация компаний розничной электронной торговли 3 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
АБА - Ассоциация блогеров и агентств 12 1
FIAS - Fédération Internationale Amateur de Sambo - Международная федерация самбо 4 1
Союз СБ Урала - Союз руководителей служб безопасности Урала 3 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи - International Telegraph Union - Международный телеграфный союз 474 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 821 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 157 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8715 54
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11892 52
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23235 48
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36502 26
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5408 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26596 22
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6086 21
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35448 21
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4991 20
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28456 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54388 18
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7245 18
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4373 17
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13053 17
Website SEO - Search Engine Optimization - Поисковая оптимизация - Website audit - Аудит сайта - Black Hat SEO 299 17
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14358 17
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2742 16
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8330 16
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3255 15
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13729 15
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12359 13
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10261 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26103 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16473 12
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14832 12
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6381 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26469 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33723 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24586 11
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12942 10
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4526 10
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22711 10
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15506 10
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17061 10
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9497 10
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения - онлайн-образование 2304 10
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3316 10
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2648 10
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7695 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13769 9
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 644 24
Google Android 15314 11
VK - Mail.ru - Одноклассники 1761 11
Python - высокоуровневый язык программирования 1304 10
Apple iOS 8618 8
OpenAI - ChatGPT 742 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5795 7
Avito - Авито услуги 148 6
Intel x86 - архитектура процессора 2182 6
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 606 5
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 930 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3707 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
Midjourney - нейросеть 122 4
Microsoft Windows 16958 4
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 572 4
Pinterest 84 3
Google Go - Golang - Язык программирования 110 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5264 3
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 3
VK Видео - VK Video - Mail.Ru Видео 295 3
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 368 3
Insyde - InsydeH2O UEFI BIOS 5 3
ByteDance - TikTok 359 3
Microsoft Office 4197 3
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1291 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2541 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 788 3
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 279 3
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 647 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1376 3
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 187 3
Apple iPhone 6 4860 3
VK - Яндекс.Дзен 262 3
Stafory - робот Вера 380 3
Google Analytics - Google Universal Analytics 110 3
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 372 2
C/C++ - Язык программирования 900 2
Яндекс.Практикум 83 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 770 2
Губанов Роман 134 7
Пшеничных Кирилл 49 6
Королёв Дмитрий 78 5
Воробьева Мария 17 3
Семочкин Александр 23 3
Trani Vincenzo - Трани Винченцо 26 3
Ильяхов Максим 5 2
Собчак Анатолий 10 2
Юсупов Ренат 125 2
Грошов Станислав 5 2
Бакутеев Владимир 18 2
Волчек Александр 12 2
Макаров Станислав 118 2
Пономаренко Виктор 4 2
Головлев Павел 12 2
Денисов Анатолий 59 2
Триерс Станислав 3 2
Шпиллер Юрий 4 2
Харченко Григорий 2 2
Крылов Василий 5 2
Дорохова Марина 67 2
Книга Ольга 3 2
Яськин Сергей 73 2
Совик Ирина 21 2
Василевич Максим 2 2
Дудицкий Тимофей 2 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 371 2
Соколова Наталья 19 2
Васильев Евгений 133 1
Пятков Иван 31 1
Волков Алексей 56 1
Федин Владимир 7 1
Раевский Алексей 77 1
Иванова Елена 83 1
Муллахметова Гузель 11 1
Новиков Игорь 9 1
Абрамков Александр 44 1
Василенко Александр 99 1
Плужников Александр 2 1
Кожевникова Александра 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 167403 103
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47839 32
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19645 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54931 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14833 12
Европа 25007 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3480 5
Германия - Федеративная Республика 13265 5
Италия - Итальянская Республика 4516 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19267 4
Казахстан - Республика 6080 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8630 4
Индия - Bharat 5893 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4504 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2870 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 2313 4
Россия - УФО - Свердловская область 1977 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3357 3
Франция - Французская Республика 8191 3
Россия - СФО - Новосибирск 4905 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2082 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2306 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3365 3
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дюссельдорф 140 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1799 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1454 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13845 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2546 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 806 2
Беларусь - Белоруссия 6325 2
Сингапур - Республика 1959 2
Европа Восточная 3140 2
Канада 5090 2
Израиль 2865 2
Нидерланды - Амстердам 631 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3219 2
Украина 7939 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2856 2
Испания - Королевство 3842 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2380 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16213 46
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34042 45
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58123 24
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53810 21
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3152 20
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12384 18
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27491 18
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2754 15
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8921 14
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18277 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21858 13
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 708 11
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6621 11
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10943 11
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5816 11
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5663 10
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11421 10
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11730 9
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6751 9
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3808 9
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1708 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8530 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10464 7
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3604 6
Английский язык 7049 6
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6601 6
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3124 6
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3513 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3843 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 6583 5
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2313 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9106 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7496 5
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1747 5
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1694 5
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1614 5
Образование в России 2932 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6645 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7891 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5820 5
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 143 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11579 2
Ведомости 1500 2
BleepingComputer - Издание 462 2
Известия ИД 779 1
Hacker News 94 1
InfoWorld 56 1
Hearst family - Hearst Communications - Hearst Corporation - Hearst Holdings - Hearst Media - Hearst Television - Hearst Ventures 20 1
Forbes - Форбс 1012 1
Tom’s Hardware 613 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1316 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2461 1
Комсомольская правда ИД 84 1
Ars Technica 451 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8645 5
РАЭК - Экономика Рунета 21 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 152 2
Forrester Research 835 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 198 2
Frost & Sullivan 207 2
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 861 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
eMarketer 206 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 229 1
Radix Group - Radix & Partners 1 1
Brand Mobile 5 1
Dow Jones - VentureSource 6 1
IDC - International Data Corporation 4997 1
Gartner - Гартнер 3663 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1088 1
Fortune Global 500 297 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 266 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1512 9
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 751 7
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 597 6
VK Education - VK Образование - ВК Образование 64 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1739 5
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1247 4
VK - Школа авторов VK 8 3
VK - Skillbox - Скилбокс 148 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 655 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 271 3
VK - Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 75 2
VK - Mail.ru Group Digital Camp 6 2
МБИ - Международный банковский институт имени Анатолия Собчака 9 2
Минпромторг РФ - Центр ВНИИ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт судостроительной промышленности 8 2
Т-Банк - Тинькофф - Центральный университет 54 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 608 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 257 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 337 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 468 2
ТГУ - Томский государственный университет 235 1
МФЮА - Московский финансово-юридический университет - Московская финансово-юридическая академия 25 1
Зерокодер - Zerocoder 15 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ - Центр развития промышленной робототехники 64 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 759 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 65 1
РАН - Российская академия наук 2135 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 112 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 106 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 499 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 97 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 3
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 97 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2677 3
РИФ - Российский Интернет Форум 109 2
Black Hat - Конференция 121 2
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
Час кода - международное движение 11 1
Docflow 148 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - Future Tech 5 1
Яндекс.Старт 12 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1289 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2197 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1286 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 636 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 229 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470855, в очереди разбора - 724554.
Создано именных указателей - 200886.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 7 Pro: новый флагман

Обзор вертикального моющего пылесоса Midea AT2: самоочистка и сушка в доступном сегменте

Лучшие мониторы с защитой зрения: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще