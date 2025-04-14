Получите все материалы CNews по ключевому слову
Trani Vincenzo Трани Винченцо
Trani Vincenzo и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7583 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4070 1
|VK - Mail.ru Group 3474 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13030 1
|Сергеев Артем 12 3
|Грошов Станислав 5 3
|Меликян Артур 4 3
|Градов Алексей 2 2
|Делицын Леонид 130 1
|Ликсутов Максим 129 1
|Соловьев Юрий 31 1
|Демин Иван 5 1
|Kai-Fu Lee - Кайфу Ли 25 1
|Панарин Кирилл 1 1
|Грошев Станислав 1 1
|Захожий Вячеслав 1 1
|Шестаков Василий 1 1
|Renzi Matteo - Рензи Маттео 1 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1014 3
|Forbes - Форбс 844 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5942 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353281, в очереди разбора - 759359.
Создано именных указателей - 172976.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.