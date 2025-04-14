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Trani Vincenzo Трани Винченцо



14.04.2025 Крупным совладельцем «Делимобиль» стал инвестор, связанный с игровым бизнесом 2
06.02.2024 «Делимобиль» вышел на биржу. Компания оценена в 46,6 миллиарда 2
05.02.2024 «Делимобиль» вызвал бурный интерес на бирже. Компания заработает на IPO на треть больше, чем собиралась 2
29.01.2024 «Делимобиль» привлечет на бирже 3 миллиарда 2
24.01.2024 «Делимобиль» выходит на биржу в ожидании больших перспектив каршеринга 1
31.01.2022 Где и как «Делимобиль» берет в лизинг авто для каршеринга 2
15.12.2021 «Делимобиль» нашел новый путь на биржу 2
30.11.2021 «Делимобиль» потратил 150 миллионов на покупку автомоек и сервисов 2
26.10.2021 «Делимобиль» подстраховал ВТБ от неудачных инвестиций 1
18.10.2021 Выход на IPO показал цену крупнейшего каршеринга России и его доходы от штрафов пользователей 1
04.06.2021 ВТБ покупает кусочек «Делимобиля» 2
10.09.2015 Жители столицы смогут арендовать автомобиль через мобильное приложение 1

Публикаций - 12, упоминаний - 20

Trani Vincenzo и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7583 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4070 1
VK - Mail.ru Group 3474 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13030 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 78 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2850 9
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1958 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1667 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1072 5
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 53 4
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 88 4
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 203 4
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 4
Delimobil SMM - Smart Mobility Management - Смарт Мобилити Менеджмент (СММ) 4 4
Antares Capital Hungary 4 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7493 3
Mikro Kapital 3 3
BMW Group 453 2
ВТБ Лизинг 68 2
Anytime - Оператор каршеринга 15 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1099 1
Volkswagen Group - VW 286 1
Сафмар - Европлан - Europlan 40 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1211 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2737 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 278 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 374 1
Porsche SE - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд 103 1
Uber 332 1
НЛК - Нацлизинг - Национальная лизинговая компания 6 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 122 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 188 1
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 53 1
ALD Automotive 2 1
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 37 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 726 1
BMW Leasing 1 1
Volkswagen Finance - Volkswagen Financial Services - Фольксваген финансовые услуги - Фольксваген Банк 14 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 170 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 313 1
Leaseplan - Лизплан Рус 2 1
Carsharing Club 1 1
Лента - Сеть розничной торговли 2122 1
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Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5540 1
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Frost & Sullivan 203 2
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