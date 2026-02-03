Разделы

Панарин Кирилл


СОБЫТИЯ


03.02.2026 Российское ПО дало трещину. Темпы продаж падают 1
18.10.2021 Выход на IPO показал цену крупнейшего каршеринга России и его доходы от штрафов пользователей 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Панарин Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4581 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 292 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 202 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 389 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 226 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 194 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 124 1
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 1
BMW Group 469 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 318 1
Anytime - Оператор каршеринга 15 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 115 1
Mikro Fund - Mikro Kapital - Mikro Capital - Mikro SARL 10 1
Delimobil - SMM - Smart Mobility Management - СММ - Смарт Мобилити Менеджмент 4 1
Carsharing Club 1 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - Nevsky Property Finance 6 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8288 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3021 1
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 70 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - Купимобиль - оператор каршеринга 99 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1043 1
FIAS - Fédération Internationale Amateur de Sambo - Международная федерация самбо 4 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов - Распознавание личности клиентов 148 1
MarTech SMM - Social Media Marketing - Маркетинг в социальных сетях 96 1
Транспорт - Управление автопарком - FMS - Fleet Management Systems 332 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4948 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2700 1
Renault Kaptur 11 1
KIA Rio Hatchback 22 1
Hyundai Solaris - субкомпактный автомобиль 23 1
Градов Алексей 2 1
Меликян Артур 4 1
Грошов Станислав 5 1
Сергеев Артем 16 1
Шестаков Василий 1 1
Trani Vincenzo - Трани Винченцо 18 1
Renzi Matteo - Рензи Маттео 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 158110 2
Чехия - Чешская Республика 1333 1
Италия - Итальянская Республика 4434 1
Казахстан - Республика 5836 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46044 1
Беларусь - Белоруссия 6072 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18768 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2075 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7801 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 355 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1252 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 384 1
Аренда 2581 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 397 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 424 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1056 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10411 1
Forbes - Форбс 927 1
Frost & Sullivan 206 1
